TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 28 de março

20h52 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado. Boa noite e bom fim de semana!

20h48 – Avenida 23 de Maio, no sentido Santana, tem 5,4 quilômetros de lentidão entre o Complexo Viário João Jorge Saad (Cebolinha) e a Praça da Bandeira.

20h41 – São Paulo tem 70 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h30 – Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, tem 7,2 quilômetros de lentidão na via Expressa, entre as pontes Júlio Mesquita Neto e Vila Guilherme.

20h23 – Avenida Prestes Maia, no sentido Santana, tem 2,9 quilômetros de lentidão entre a Praça da Bandeira e Avenida do Estado.

20h16 – Avenida Ibirapuera, no sentido Bairro, tem 2,6 quilômetros de lentidão entre a rua Mondego e a avenida dos Bandeirantes.

20h10 – Rodovia Ayrton Senna, no sentido interior, tem trânsito lento do quilômetro 17 ao 23.

20h06 – Todas as linhas de Metrô operam normalmente.

19h59 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes, tem 3,6 quilômetros de lentidão entre a Marginal Pinheiros e o viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h52 – Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco, tem 4,7 quilômetros de congestionamento na pista Local, entre as pontes Roberto Marinho e Cidade Universitária.

19h51 – Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio, tem lentidão na região de Guarulhos por causa de um acidente. Trânsito entre os quilômetros 218 e 220.

19h41 – Capital paulista tem 126 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h37 – Um acidente na rodovia Bandeirantes, no sentido Interior, deixa o tráfego lento nas proximidades de Jundiaí, entre os quilômetros 46 e 49.

19h34 – Marginal Tietê tem 18,2 quilômetros de lentidão na pista Local, no sentido Ayrton Senna, entre as pontes Atílio Fontana e Aricanduva.

19h31 – Avenida 23 de Maio, no sentido Aeroporto, tem 5,6 quilômetros de lentidão entre os viadutos Santa Generosa e João Julião da Costa Aguiar. No sentido Santana, 6,4 quilômetros de lentidão entre a avenida Onze de Junho e a Praça da Bandeira.

19h28 – A Avenida Lacerda Franco, na Zona Sul, foi liberada para o tráfego de veículos. Uma manifestação bloqueava a via junto na altura da rua Coronel Diogo.

19h13 – Ligação Leste-Oeste, no sentido Penha, tem 2,9 quilômetros de lentidão entre a praça Franklin Roosevelt e avenida Alcântara Machado.

19h02 – São Paulo tem neste momento 154 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h54 – Linha 1-Azul do Metrô circula em velocidade reduzida.

18h47 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido capital, tem trânsito lento entre os quilômetros 265 e 270.

18h46 – Um motorista caiu de sua moto no acesso à rodovia Ayrton Senna, sentido interior, e bloqueia uma das faixas.

18h45 – Trânsito lento entre os quilômetros 21 e 24 da rodovia Castelo Branco, no sentido interior.

18h44 – O congestionamento das marginais também causa lentidão na chegada à rodovia Bandeirantes, entre os quilômetros 15 e 13.

18h43 – Em Embu das Artes, um acidente causa lentidão na Rodovia Régis Bittencourt, no sentido Sul, entre os quilômetros 277 e 279.

18h32 – Avenida Lacerda Franco, no Cambuci, está com tráfego liberado depois de manifestação.

18h30 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, acumula 12,6 quilômetros de lentidão na pista expressa a partir da Rodovia Castelo Branco até a Ponte João Dias. Na pista local, há 5,5 quilômetros de retenção entre as pontes Cidade Universitária e Morumbi.

18h09 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 15,4 quilômetros de lentidão na pista local entre a Ponte Atílio Fontana e Corinthians.

18h06 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem lentidão em São Paulo entre os quilômetros 13 e 17.

17h48 – Manifestação interdita Avenida Lacerda Franco na região do Cambuci, na altura da Rua Coronel Diogo.

17h46 – São Paulo tem neste momento 161 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h43 – Avenida Rebouças, sentido bairro, tem três quilômetros de congestionamento entre as avenidas Dr. Arnaldo e Pedroso de Morais.

17h39 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido São Paulo, apresenta lentidão em Taboão da Serra entre os quilômetros 275 e 273, por causa do excesso de veículos.

17h35 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio, tem lentidão em São Paulo entre os quilômetros 228 e 223.

17h28 – Avenida do Estado, sentido Ipiranga, tem 2,9 quilômetros de retenção entre a Marginal do Tietê e a Avenida Mercúrio.

17h24 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem 3,1 quilômetros de lentidão da Marginal do Pinheiros até a Rua Antônio de Macedo Soares.

17h21 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa entre as pontes Cidade Universitária e João Dias.

17h17 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 12,9 quilômetros de congestionamento na pista local entre a Ponte do Piqueri e a altura da sede do Corinthians. Na pista expressa, há 7,2 quilômetros de retenção entre as pontes Júlio de Mesquita Neto e Vila Guilherme.

17h12 – São Paulo tem neste momento 149 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h00 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido Paraná, tem dez quilômetros de congestionamento devido a excesso de veículos, do quilômetro 335 ao 345.

16h55 – Na Rodovia Castelo Branco, sentido Interior, há tráfego lento na pista marginal em Barueri, do quilômetro 20 ao 24. No sentido oposto, obras na pista causam retenção na pista expressa em Itapevi, do quilômetro 32 ao 31.

16h53 – São Paulo tem 135 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h52 – A Rodovia Anhanguera, sentido Interior, tem tráfego lento na pista expressa em Jundiaí, do quilômetro 58 ao 61.

16h49 – Na Rodovia dos Bandeirantes, sentido Interior, há tráfego lento na pista expressa em Jundiaí devido a acidente do quilômetro 46 ao 48.

16h48 – Tráfego é normalizado no Sistema Anchieta-Imigrantes.

16h45 – Neste momento, a pista local da Marginal do Tietê já acumula quase 13 quilômetros de lentidão da Ponte do Piqueri até 1690 metros antes da sede do Corinthians. Já na pista expressa, o congestionamento é de 7,2 quilômetros entre as pontes Júlio de Mesquita Neto e a Vila Guilherme.

16h43 – O Corredor Norte-Sul soma 4,5 quilômetros de lentidão entre os viadutos Tutoia e o João Julião da Costa Aguiar.

16h41 – São Paulo tem 118 quilômetros de tráfego lento nas vias monitoradas pela CET.

16h40 – São Paulo tem neste momento 24 semáforos apagados ou em amarelo intermitente nas vias monitoradas pela CET.

16h38 – Rodovia Anhanguera, sentido Interior, acumula retenção na pista expressa em Campinas devido ao tráfego intenso do quilômetro 103 ao 105.

16h37 – Na Avenida dos Bandeirantes, sentido Interior, o tráfego é lento na pista expressa em Jundiaí devido a acidente, do quilômetro 31 ao 33.

16h35 – Na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, o tráfego é lento na pista expressa, com 6,1 quilômetros de morosidade da Avenida Eusébio Matoso até 3545 metros antes da Ponte João Dias. Já no sentido Castelo Branco, o tráfego é carregado na pista local, com 5,5 quilômetros desde a Ponte do Morumbi até 1850 metros antes da Ponte da Cidade Universitária.

16h31 – A Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 10 quilômetros de lentidão na pista expressa entre a Ponte do Piqueri e a Ponte de Vila Guilherme. Na pista local, a retenção é de 9,3 quilômetros entre a Ponte do Piqueri e a Rua Azurita.

16h30 – São Paulo tem neste momento 107 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

16h29 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede transporte público na tarde desta sexta-feira, 28.

10h49 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede de transporte público na manhã desta sexta-feira, 28. Retornaremos à tarde. Bom dia!

10h45 – Neste momento, a Radial Leste, sentido centro, é a via mais congestionada da capital. São 5,6 quilômetros de lentidão entre os Viadutos Vila Matilde e Pires do Rio.

10h28 – Trânsito continua melhorando na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos. Agora, há registro de 5,6 quilômetros de lentidão, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária.

10h18 – São Paulo tem 86 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Zona Sul é a região mais complicada, com 28 quilômetros de tráfego complicado.

10h07 – Neste momento, São Paulo tem 15 semáforos apagados ou em amarelo intermitente.

10h05 – Avenida do Estado, sentido Santana, ainda apresenta 2,6 quilômetros de retenção, a partir do Viaduto 31 de Março, apesar de já está liberada em relação ao protesto dos comerciantes da Feirinha da Madrugada.

10h01 – Rodovia Raposo Tavares tem quatro quilômetros de lentidão, entre o 14 e o 10, na chegada a São Paulo.

09h59 – Segundo a PM, comerciantes protestam contra a mudança de regras na Feirinha da Madrugada, imposta pela Prefeitura.

09h57 – CET informa que a Avenida do Estado, sentido Santana, foi desobstruída em relação à manifestação dos comerciantes da Feirinha da Madrugada. Via estava interditada desde às 08h40 desta sexta-feira, 28. Polícia Militar, no entanto, não confirma fim do protesto.

09h55 – Polícia Militar confirma que manifestação na Avenida do Estado é realizada por cerca de 150 comerciantes da Feirinha da Madrugada .

09h48 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Guarulhos, tem quase quatro quilômetros de retenção entre as Praças Campo de Bagatelle e da Bandeira.

09h43 – A Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, foi liberada em relação ao acidente na altura da Ponte Cidade Universitária. Lentidão no local diminui aos poucos e, agora, soma 9,3 quilômetros.

09h32 – Motorista deve evitar a Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos. Houve colisão entre um carro e duas motos, na altura da Ponte Cidade Universitária. Uma pessoa ficou ferida e duas faixas da esquerda estão bloqueadas. Lentidão no local já ultrapassa os dez quilômetros.

09h25 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 5,4 quilômetros de lentidão na via expressa, a partir da Ponte do Piqueri. Na pista central, há 4,7 quilômetros de tráfego ruim entre as Pontes do Piqueri e dos Remédios.

09h22 – Avenida José Maria Whitaker, sentido centro, está liberada em relação ao acidente na altura da Rua Luís Góis.

09h18 – Cerca de 150 manifestantes, segundo a Polícia Militar, ocupam completamente a Avenida do Estado com a Rua São Caetano, no sentido Santana. Protesto começou por volta das 08h40 e permanece pacífico. Ainda não há registro acerca dos motivos da manifestação.

09h12 – Avenida do Estado, sentido Santana, já tem dois quilômetros de congestionamento a partir do Viaduto 31 de Março. A lentidão vai até a Rua São Caetano, onde uma manifestação bloqueia completamente a via.

09h08 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 9,3 quilômetros de congestionamento da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim. Na direção contrária, há filas de 3,6 quilômetros entre o Shopping Sp Market e a Rua Rubens Gomes Bueno.

09h05 – No momento, São Paulo tem 101 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

09h02 – Ocupação na Avenida do Estado é total no sentido Santana. CET não soube informar o tamanho do congestionamento que já está formado no local.

08h58 – De acordo com a CET, manifestação interdita Avenida do Estado, sentido Santana, próximo à Rua São Caetano, na zona leste de São Paulo.

08h54 – Uma colisão entre um caminhão e uma carreta deixou uma pessoa ferida e interditou uma faixa da rodovia Régis Bittencourt (BR-116), na manhã desta sexta-feira (28), em Miracatu, Vale do Ribeira. O acidente ocorreu no quilômetro 344, na pista sentido São Paulo. (José Maria Tomazela / O Estado de São Paulo)

08h49 – São Paulo tem 93 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h35 – São Paulo tem 89 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

08h29 – Acidente na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, ocupa duas faixas, junto à Ponte da Cidade Universitária.

08h18 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 8,4 quilômetros de congestionamento na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até 912 metros após a Cidade Jardim.

08h09 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem tráfego lento na pista expressa, em São Paulo, por causa do congestionamento nas marginais. Retenção ocorre entre os quilômetros 17 e 13.

Acidente bloqueia duas faixas da direita na Avenida José Maria Whitaker, sentido centro, junto à Rua Luís Góis. Carro e ônibus bateram no local.

Rodovia Anchieta tem cinco quilômetros de lentidão em dois trechos na chegada a São Paulo. Motorista enfrenta fila do quilômetro 20 ao 18 e 13 ao 10.

08h07 – São Paulo tem 78 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, nas pistas expressa e local, têm lentidão da Ponte Freguesia do Ó até a Rodovia Castelo Branco.

07h56 – Motorista enfrenta lentidão nos dois sentidos da Rodovia Raposo Tavares. Quem vai em direção a São Paulo precisa reduzir a velocidade por nove quilômetros, em dois trechos: do 27 ao 23 e do 15 ao 10. Já no sentido Cotia, há morosidade do quilômetro 22 até o 25.

07h55 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem quatro quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Campinas. Houve uma colisão entre dois veículos no local, sem vítima. Congestionamento vai do quilômetro 94 até o 90.

07h55 – Radial Leste liberada em relação ao acidente, sentido centro, após a Avenida Aricanduva.

07h54 – São Paulo tem 75 quilômetros congestionados nas vias monitoradas pela CET.

07h45 – Acidente na Avenida José Maria Whitaker, sentido centro, junto à Rua Luís Goís.

07h40 – Radial Leste, sentido centro, tem a faixa da esquerda interditada por conta de uma colisão entre carro e moto, próximo à Avenida Aricanduva.

07h20 – São Paulo tem 70 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h10 – Acidente complica trânsito na Radial Leste, sentido centro, após a Avenida Aricanduva, zona leste da cidade.

07h05 – Acidente na Avenida Interlagos, sentido centro, próximo à ponte Irmã Agostina.

07h00 – Motorista enfrenta lentidão na Rodovia Anchieta, sentido capital, do quilômetro 22 ao 18.

06h51 – Radial Leste, sentido centro, tem 5,6 quilômetros congestionados, da Vila Matilde até o Viaduto Pires do Rio.

06h50 – São Paulo tem 60 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

06h38 – Rodovia Anchieta tem lentidão do quilômetro 13 ao 10, na chegada à São Paulo.

Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem congestionamento em Osasco, na pista expressa, do quilômetro 18 ao 16.

Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem congestionamento na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 218 ao 224.

Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego lento em São Paulo, na pista expressa, do quilômetro 14 ao 13.

Rodovia Bandeirantes, sentido capital, tem tráfego lento em São Paulo, na pista expressa, do quilômetro 15 ao 13.

06h34 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem sete quilômetros de congestionamento na pista expressa, da Ponte Freguesia do Ó até a Rodovia Castelo Branco.

06h33 – São Paulo tem 24 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

06h32 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado. Acompanhe também a situação na rede de transporte público.