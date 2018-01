TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

14h39 – Corredor das Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem 3,2 m de lentidão no sentido Santana, da Avenida Jorge João Saad até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

14h21 – Cidade tem 105 km de lentidão.

12h19 – Anchieta tem lentidão no sentido litoral, do km 40 ao km 43, por excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem tráfego fluindo bem.

12h16 – Cidade tem 137 km de lentidão, acima da média para o dia e para o horário.

11h43 – Avenida dos Bandeirantes tem 6 km de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, da Marginal ao Viaduto Jabaquara.

11h28 – Rodoanel Oeste tem lentidão no sentido Rodovia dos Bandeirantes do km 29 ao 28, entre São Paulo e Embu das Artes, por conta de um acidente.

11h00 – Marginal do Pinheiros tem 9,3 km de lentidão no sentido Interlagos pela pista expressa, da Ponte Cidade Jardim até a Rodovia Castelo Branco. No sentido Interlagos, há congestionamento pela pista local, da Avenida Juscelino Kubitschek até a Ponte Transamérica.

10h56 – Cidade tem 168 km de lentidão. acima da média para o dia e para o horário.

9h38 – Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto tem dois pontos de lentidão no sentido São Paulo: do km 13 ao 11, no Parque Ecológico do Tietê, e do km 24 ao 20, na altura de Guarulhos. No sentido interior, tráfego flui bem.

9h21– Ligação Leste-Oeste tem 2,9 km de lentidão no sentido Lapa, da Praça Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

8h45 – Castelo Branco tem dois pontos de lentidão no sentido interior, entre Osasco e Barueri, por conta do excesso de veículos. Na pista expressa, fila vai do km 32 ao 25; na marginal, do km 15 ao 13.

8h22 – Marginal do Pinheiros tem 4,7 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista local, da Avenida Juscelino Kubitschek até a Rua Américo Brasiliense.

7h54 – Avenida Cruzeiro do Sul tem 3,6 km de lentidão no sentido Ipiranga, da Avenida do Estado até a Conselheiro Saraiva.

7h34 – Cidade tem 40 km de lentidão.

7h19 – Rodoanel Oeste tem lentidão do km 29 ao 18 no sentido Rodovia dos Bandeirantes.

7h08 – Avenida Vereador José Diniz, sentido centro, com lentidão de 2,5 quilômetros até a Avenida dos Bandeirantes.

7h01 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros sentido Castello com lentidão de 1,2 quilômetros e 3,5 quilômetros, respectivamente, até a Avenida Juscelino Kubitschek.

6h55 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com lentidão de 2,5 quilômetros a partir da Avenida Jornalista Roberto Marinho.

6h50 – Pista sentido Marginal da Avenida dos Bandeirantes com lentidão de 2,5 quilômetros desde o Viaduto Arapuã e de quase 1 quilômetro a partir do Viaduto Bandeirantes

6h45 – Motorista encontra lentidão na pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna entre os quilômetros 24 e 20, em Guarulhos.

6h40 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com lentidão entre os quilômetros 22 e 19 e entre os quilômetros 14 e 10.