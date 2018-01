TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 29 de novembro

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

10h34 – Encerramos o blog nesta manhã.

10h00 – Capital tem 97 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 9,3 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

09h32 – Marginal do Pinheiros tem 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

09h22 – Anchieta tem bloqueio no quilômetro 43 do sentido litoral. Carreta tombou na pista.

09h12 – Anchieta tem tráfego normalizado no sentido São Paulo.

09h00 – Capital tem 97 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Tietê tem 5,4 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

08h50 – Raposo Tavares tem quatro quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, por conta de excesso de veículos.

08h37 – Dutra tem sete quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, em Guarulhos.

08h26 – Corredor Norte-Sul tem 3,2 quilômetros de lentidão no sentido Santana, a partir do Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

08h09 – Rodovia Ayrton Senna totaliza 13 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo.

08h00 – Capital tem 70 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Tietê tem 5,4 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

07h48 – Ligação Leste-Oeste tem 1,6 quilômetros de lentidão no sentido Lapa, a partir da Avenida Alcântara Machado.

07h41 – Marginal do Pinheiros tem 2,8 quilômetros de lentidão no sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

07h33 – Anhanguera tem cinco quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, em Campinas.

07h25 – Marginal do Tietê tem 5,4 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

07h15 – Rodovia Ayrton Senna totaliza 15 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo.

07h08 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

07h00 – Capital tem 29 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Tietê, com 2,8 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Rodovia dos Bandeirantes.

06h50 – Corredor Norte-Sul tem dois quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Rua Ribeiro de Lima.

06h42 – Régis Bittencourt tem lentidão do quilômetro 284 ao 279 no sentido São Paulo. No sentido Curitiba, há lentidão do quilômetro 337 ao 345.

06h36 – Radial Leste tem dois quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir do metrô Vila Matilde.

06h27 – Anchieta tem três quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, no trecho de planalto.

06h18 – Rodovia Ayrton Senna tem sete quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

06h13 – Raposo Tavares tem lentidão do quilômetro 22 ao 19 e também do 13 ao 10 no sentido São Paulo, por conta do excesso de veículos.