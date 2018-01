TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 3 de janeiro

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

12h00 – Encerramos as postagens desta manhã.

11h46 – Régis Bittencourt tem seis quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na região de Barra do Turvo. Reflexo de acidente envolvendo uma carreta. Uma faixa está bloqueada.

11h45 – Cônego Dômenico Rangoni segue congestionada do quilômetro 265 ao 270.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

11h05 – Mogi-Bertioga tem 13 quilômetros de lentidão no sentido Bertioga.

10h54 – Imigrantes tem 13 quilômetros no sentido litoral. Reflexo de acidente no quilômetro 55. Duas pessoas ficaram feridas.

10h50 – Anchieta tem lentidão no sentido litoral, entre os quilômetros 34 e 40.

10h06 – Rodoanel permanece com interdição na alça de acesso para a Rodovia Castelo Branco. Uma carreta tombou na pista. Duas faixas estão bloqueadas e uma liberada. Há lentidão no local.

09h44 – Anchieta tem lentidão no sentido litoral, na altura do quilômetro 52. Reflexo de acidente.

09h38 – Marginal do Tietê tem 11,6 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir do Hospital Vila Maria.

09h26 – Rio-Santos tem 19 quilômetros de lentidão no trecho Caraguatatuba-Ubatuba.

09h15 – Imigrantes tem faixa da direita da pista norte bloqueada no quilômetro 55. Um caminhão pega fogo no local. Há lentidão.

09h06 – Radial Leste tem dois quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir do Metrô Vila Matilde.

08h36 – Marginal do Pinheiros tem 2,7 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Ponte do Jaguaré.

08h20 – Rodoanel permanece com interdição na alça de acesso para a Rodovia Castelo Branco. Uma carreta tombou na pista. Duas faixas estão bloqueadas e uma liberada. Há lentidão de um quilômetro.

07h55 – Régis Bittencourt está interditada no quilômetro 320, sentido São Paulo, próximo a Juquitiba. Duas carretas se chocaram na via. Há dois quilômetros de lentidão.

07h42 – Rodoanel permanece com interdição na alça de acesso para a Rodovia Castelo Branco. Uma carreta tombou na pista. Duas faixas estão bloqueadas e uma liberada. Há lentidão de um quilômetro.

07h34 – Acidente na Avenida Professor Abraão de Morais ocupa duas faixas no sentido Santos, próximo a Rua Ribeiro Lacerda.

07h11 – Sistema Anchieta-Imigrantes não tem registro de lentidão.

07h08 – Rodoanel tem interdição na alça de acesso para a Rodovia Castelo Branco. Uma carreta tombou na pista. Duas faixas estão bloqueadas e uma liberada. Segundo a CCR RodoAnel, que administra a via, não há retenções.