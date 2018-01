TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

17h54 – São Paulo com 146 km de lentidão.

17h49 – Tráfego intenso na Marginal do Tietê no sentido Ayrton Senna. O motorista reduz a velocidade desde a Ponte Julio de Mesquita Neto até a Ponte da Bandeira.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

17h47 – Aumenta tráfego de veículos na capital e a CET registra 137 km de lentidão nos principais corredores de SP.

17h18 – Avenida Vinte e Três de Maio com excesso de veículos no sentido Santana. O motorista reduz a velocidade entre a Praça da Bandeira e o Viaduto Indianópolis.

17h04 – Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna com excesso de veículos desde a Ponte do Piqueri até a Ponte da Casa Verde.

16h55 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento no sentido São Paulo, entre o km 13 e km 10, e no sentido litoral, entre o km 64 e km 65, ambos por excesso de veículos.

16h54 – O trecho sul do Rodoanel Mário Covas apresenta tráfego fluindo normalmente, sem congestionamento ou acidentes.

16h53 – Avenida Tancredo Neves tem excesso de veículos no sentido Rodovia Anchieta. O motorista reduz a velocidade desde a Ponte Monte Azul Paulista até a Avenida Saúde.

16h47 – São Paulo tem 100 km de lentidão.

16h34 – Tráfego flui normalmente ao longo das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto.

16h31 – Corredor Rebouças-Eusébio Matoso com excesso de veículos no sentido Bairro, desde a Rua Antonio Sabino e a Avenida Doutor Arnaldo.

16h13 – Tráfego intenso na Avenida Ibirapuera, sentido Bairro. Há lentidão desde a Avenida dos Bandeirantes até a Avenida Pedro Alvares Cabral.

16h12 – Lentidão na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, entre o km 267 e km 270, devido excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm trânsito normal em ambos os sentidos

16h04 – São Paulo com 99 km de lentidão.

15h25 – Avenida Vinte e Três de Maio com 6 km de lentidão no sentido Aeroporto. O motorista reduz a velocidade entre o Viaduto Borges Lagoa e a Praça da Bandeira.

15h12 – Há excesso de veículos também na Marginal do Pinheiros, no sentido Castello Branco. Há congestionamento entre a Rua Américo Brasiliense e a Avenida Juscelino Kubitschek.

15h11 – Marginal Tietê com 5,4 km de filas no sentido Ayrton Senna. Há lentidão desde a Rodovia Castelo Branco até a Ponte do Piqueri.

14h44 – Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem filas no sentido Centro entre a Avenida Antônio Sabino e a Avenida Doutor Arnaldo.

14h30 – Há 3 km de congestionamento na Avenida Washington Luis no sentido Centro. As filas estão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e o Viaduto Chaves.

14h14 – Há lentidão na Marginal Pinheiros no sentido Interlagos. São 5,6 km de filas desde a Rodovia Castello Branco até da Ponte Cidade Universitária.

14h13 – Corredor Norte / Sul com excesso de veículos no sentido Aeroporto. O motorista enfrenta congestionamento entre a Praça da Bandeira e o Viaduto Onze de Junho.

13h33 – Tráfego congestionado na Rodovia Anchieta, pela pista sul, sentido litoral. O motorista reduz a velocidade entre o km 36 e km 40, devido reflexo de acidente no km 44. Uma carreta e um veículo de passeio colidiram por volta das 10h45 e nenhuma pessoa se feriu. A faixa da direita já está liberada.

13h26 – Avenida dos Bandeirantes com tráfego intenso no sentido Marginal do Pinheiros, entre o Viaduto Santo Amaro e a Rua Miruna.

13h24 – São Paulo com 80 km de lentidão nos principais corredores da capital.

13h16 – Um caminhão em chamas ocupa parte da Rua do Gasômetro, no Brás, região central da capital paulista, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A ocorrência começou por volta das 12h30 desta sexta-feira, 23. O veículo está parado na altura do número 500 da rua, próximo ao cruzamento com a Rua Monsenhor Andrade. A CET enviou equipes para o local, mas ainda não tem informações sobre bloqueios.

12h40 – Avenida Washington Luis tem 5 km de lentidão no sentido centro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Chaves.

11h28 – Acidente entre quatro carros e uma moto ocorrido às 8h ainda interdita duas faixas da Marginal do Tietê na altura da Ponte do Limão, pista local, sentido Castelo Branco. Uma pessoa morreu e duas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Motorista enfrenta 11 km de fila, do Viaduto Milton Tavares de Souza até a Ponte da Casa Verde.

11h02 – A Rodovia Anchieta tem lentidão na altura do km 44, no sentido litoral, em razão de um acidente.

10h52 – Marginal do Tietê tem 9,5 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista local, da Ponte do Limão até 1km depois do Hospital da Vila Maria.

10h49 – Cidade tem 152 km de lentidão, acima da média para o dia e para o horário.

10h44 – A Avenida Washington Luis tem 7,6 km de congestionamento, no sentido centro, da Rua São Leônidas até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

10h38 – A Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 km de lentidão, no sentido Marginal Pinheiros, entre os Viadutos Aliomar Baleeiro e Santo Amaro.

10h33 – O helicóptero Águia da Polícia Militar bloqueia totalmente a Rua Domingos de Moraes, na altura do número 2329, próximo à Rua Santa Cruz, em ambos os sentido, para atendimento de uma vítima.

10h19 – A Rodovia Raposo Tavares apresenta lentidão no sentido São Paulo, do km 23 ao 20 e do km 15 ao 10.

9h50 – Um acidente na Marginal Tietê interdita uma faixa na direita, no sentido Castelo Branco, próximo à Ponte do Limão. O motorista encontra 7,3 km de congestionamento no local, de 180 metros antes da Ponte do Limão até a Ponte Jânio Quadros.

9h47 – Um acidente na Avenida Eusébio Matoso, no sentido centro, envolvendo uma moto, um micro-ônibus e um ônibus, interdita a faixa exclusiva de ônibus, na esquerda. A colisão ocorreu próximo à Rua Ibianópolis. O motorista encontra 3 km de lentidão no local, do Viaduto Jorge João Saad até a Ponte Eusébio Matoso.

9h09 – A Avenida Vereador José Diniz tem 2,4 km de engarrafamento, no sentido centro, da Rua Ana Catharina Randi até a Avenida dos Bandeirantes.

9h07 – A Marginal Tietê tem 5,4 km de congestionamento, no sentido Castelo Branco, de 1,5 km depois da Ponte da Freguesia do Ó até a Rodovia Castelo Branco.

8h59 – A Marginal Pinheiros tem 10,3 km de lentidão, na pista expressa sentido Castelo Branco, da Ponte do Socorro até a Avenida Juscelino Kubitschek.

8h38 – A A Radial Leste tem 3,9 km de engarrafamento, na pista expressa sentido centro, do metrô Álvaro Ramos até a Rua Wandenkolk.

8h17 – O corredor norte sul tem 3,7 km de congestionamento, no sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Comandante Marcondes Salgado.

8h16 – A Avenida Washington Luis tem 5,1 km de lentidão, no sentido centro, da Rua Pedro Chaves até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

7h25 – Cidade tem 51 km de lentidão.