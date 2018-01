TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 4 de outubro

Está com problemas no trânsito nesta quinta-feira? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

22h00 – Encerramos a cobertura do trânsito em SP nesta sexta-feira, 4 de outubro. Obrigado pela companhia. Boa noite!

21h40 – São Paulo tem 23 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

21h25 – Cerca de cem manifestantes bloqueiam a Avenida Liberdade, próximo à Rua dos Estudantes. Segundo a PM, os protestantes são do grupo Black Bloc. Desde o final da tarde desta sexta-feira, 4, eles protestam contra o governador Geraldo Alckmin e o prefeito Fernando Haddad. Eles já bloquearam a Avenida Paulista, a Rua da Consolação, a Praça da República e o Viaduto do Chá. Até agora não houve confronto entre manifestantes e policiais.

21h20 – São Paulo tem 46 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

21h10 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 2,3 quilômetros de lentidão na pista expressa entre a Ponte Ari Torres e a Ponte João Dias.

21h03 – São Paulo tem 48 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h55 – Manifestação no Viaduto do Chá, sentido centro, com ocupação total.

20h38 – São Paulo tem 81 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h34 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão de quatro quilômetros entre o Viaduto Euclides Figueiredo até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h32 – São Paulo tem 84 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h29 – Tráfego normalizado na Rodovia Anchieta, que tinha congestionamento entre os quilômetros 20 e 18, no sentido São Paulo.

20h28 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem congestionamento de 4,8 quilômetros nas pistas expressa e central da Ponte do Rio Tamanduateí até a Ponte Jânio Quadros. O trecho é o de maior lentidão na Capital.

20h27 – São Paulo tem 91 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h25 – Rua da Consolação liberada em relação à protesto contra o governador Geraldo Alckmin. Manifestantes ocupam agora o passeio da Praça da República.

20h15 – Continua o bloqueio à Rua da Consolação devido à passeata. Cerca de 200 manifestantes protestam contra o governador do Estado, Geraldo Alckmin. O ato segue sem ocorrências. Segundo a PM, há integrantes do grupo Black Blocs.

20h10 – A energia foi restabelecida nos túneis da pista sentido São Paulo da Rodovia dos Imigrantes e no sentido litoral da Rodovia Anchieta. Os túneis estavam sem luz desde o final da tarde, por conta de uma falha na rede de distribuição da CPFL.

20h05 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 2,7 quilômetros na pista expressa da Ponte Ari Torres até a Ponte João Dias.

20h03 – São Paulo tem 129 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h00 – A Avenida Tiradentes foi liberada em relação ao acidente próximo à Rua dos Bandeirantes.

19h59 – Avenida Nove de Julho, sentido centro, tem lentidão de 4,3 quilômetros da Rua Esperia até a Praça da Bandeira.

19h58 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 4,7 quilômetros na pista expressa entre a Rua Wandenkolk até a Rua Pires do Rio.

19h55 – Pista central da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 5,5 quilômetros da Rua Cristina Tomás até a Ponte Presidente Jânio Quadros.

19h52 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 2,7 quilômetros da Ponte Ari Torres até a Ponte João Dias. Em direção à Rodovia Castelo Branco, o trânsito é intenso da Rua Quintana até a Ponte Eusébio Matoso. O usuário do Instagram Edu Lopes registrou a vista aérea do movimento na via.

19h48 – Na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, a lentidão é de 6,2 quilômetros e vai da Ponte da Casa Verde até a Ponte Presidente Jânio Quadros.

19h46 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 7,5 quilômetros de lentidão na pista local da Ponte da Casa Verde até a Ponte do Tatuapé. Trecho é de maior congestionamento na Capital.

19h43 – São Paulo tem 149 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h38 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 3,5 quilômetros da Rua Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

19h34 – São Paulo tem 172 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h27 – Manifestação a favor dos direitos dos animais chega à Rua da Consolação. Na via, há bloqueio total no sentido centro. A Avenida Paulista foi liberada. Há cerca de 200 pessoas no protesto.

19h24 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 8,7 quilômetros na pista expressa entre a Ponte Júlio de Mesquira Neto e a Ponte Presidente Jânio Quadros.

19h23 – São Paulo tem 177 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h22 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão na pista expressa de nove quilômetros, entre a Ponte Ari Torres e a Ponte do Socorro.

19h20 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de dez quilômetros na pista local da Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Ponte do Tatuapé.

19h18 – Tráfego normalizado na chegada a Santos pela Rodovia Anchieta. Motorista encontra filas somente no sentido São Paulo, entre o quilômetro 20 e o 18.

19h15 – O usuário do Twitter Tom Barreto registrou a manifestação que ocupa a Avenida Paulista no sentido Consolação.

19h11 – São Paulo tem 191 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h08 – Cerca de 200 pessoas ocupam a Avenida Paulista, no sentido Consolação. Segundo a PM, a manifestação é em defesa dos direitos dos animais. No momento, o protesto está na altura da Rua Augusta.

19h04 – Manifestação na Avenida Paulista interdita o sentido Consolação.

19h01 – São Paulo tem 180 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h54 – Rua Catão liberada em relação à protesto. Cerca de 60 manifestantes reivindicavam a melhoria na saúde.

18h50 – Motorista encontra lentidão nos dois sentidos da Rodovia Anchieta. Em direção à Capital, o trânsito é intenso entre os quilômetros 20 e 18, em São Bernardo do Campo. Quem vai para o litoral enfrenta congestionamento na chegada a Santos, entre os quilômetros 63 e 65.

18h46 – Avenida Paulista, sentido Paraíso, tem lentidão de 2,6 quilômetros.

18h44 – São Paulo tem 181 quilômetros de lentidão nas vias monitoras pela CET.

18h43 – Queda de energia nos túneis das Rodovias Anchieta e Imigrantes, nos dois sentidos, devido problema na CPFL.

18h42 – Cerca de 60 pessoas ocupam ambos os sentidos da Rua Catão, na Lapa, na altura da Rua Fausto. De acordo com a PM, o grupo reivindica melhoria da saúde. A manifestação segue pacífica.

18h37 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão da Rua Cristina Tomás até a Ponte Presidente Jânio Quadros. No trecho, há 5,5 quilômetros de congestionamento.

18h35 – Ligação Leste-Oeste, sentido Penha, tem lentidão da Rua Conselheiro Brotero até o Viaduto Pires do Rio.

18h34 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem lentidão entre os quilômetros 17 e 20.

18h33 – Acidente na Avenida Tirantes, sentido Aeroporto, interdita a pista expressa próximo à Rua dos Bandeirantes.

18h31 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros tem lentidão de 5,7 quilômetos entre a Ponte Nova do Morumbi e a Ponte Eusébio Matoso.

18h29 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa em São José dos Campos entre os quilômetros 149 e 152.

18h26 – Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão na pista expressa da Ponte da Casa Verde até o acesso à Rodovia dos Bandeirantes. No trecho, há 6,8 quilômetros de congestionamento.

18h22 – O usuário do Instagram Fábio Vertente registrou o congestionamento na Marginal do Tietê nesta sexta-feira, 4.

18h18 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de dez quilômetros na pista local entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Ponte do Tatuapé.

18h16 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem trânsito intenso na pista expressa da Ponte Eusébio Matoso até a Ponte do Socorro. Essa é a via com maior congestionamento na Capital, com 12,6 quilômetros de lentidão.

18h12 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem lentidão da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h10 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 7,1 quilômetros entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Ponte Vila Guilherme.

18h09 – Corredor Norte-Sul tem lentidão nos dois sentidos, entre a Praça da Bandeira até o Viaduto Indianápolis.

18h06 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão na pista expressa da Ponte Ari Torres até a Ponte do Socorro. No trecho, há 9,8 quilômetros de congestionamento.

18h04 – Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão na pista expressa da Avenida Cruzeiro do Sul até a Avenida dos Bandeirantes. No trecho, há 9,8 quilômetros de congestionamento.

17h45 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem dez quilômetros de lentidão da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte do Tatuapé. Essa é a via com maior congestionamento na Capital.

17h41 – São Paulo tem 178 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h40 – Boa Tarde! Começa a cobertura do trânsito em SP nesta sexta-feira, 4 de outubro.