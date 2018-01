TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 5 de julho

CET estima que cerca de 1,7 milhão de veículos devem deixar a capital neste feriado rumo ao litoral. Após uma semana de manifestações em estradas de todo o País, caminhoneiros decidiram terminar os bloqueios nas estradas. Ainda assim , motoristas devem ficar atentos na saída para o feriado e buscar se informar com as concessionárias sobre eventuais protestos que podem ocorrer. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

TEMPO REAL:

21h55 – Protesto acaba e manifestantes liberam Avenida Ipiranga, nos dois sentidos, perto da Praça da República.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

21h54- Rodovia Castelo Branco já tem tráfego normal, na altura de Barueri, nos dois sentidos.

21h47 – Principais vias de São Paulo apresentam apenas 11 km de lentidão no momento, segundo a CET.

21h34 – Acidente complica trânsito na pista expressa da Rodovia Anhanguera, no sentido interior, na altura do km 103, em Campinas. O acesso para o bairro Três Marias foi interditado.

21h31 – Manifestação interdita a Rua Augusta, na altura da Rua Martinho Prado, na região da Sé.

21h26 – Nas principais vias da capital, total de congestionamento é de 40 km e a tendência é de baixa.

21h22 – Marginal Pinheiros ainda tem mais de 5 km de congestionamento, no sentido Interlagos, desde a Ponte Cidade Jardim até perto da Rua João Dias.

21h17 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento, no sentido interior, do km 17 ao km 20, na altura de Guarulhos.

21h12 – Manifestantes bloqueiam totalmente a Rua Ipiranga, com Rua Barão de Itapetininga, perto da Praça da República.

21h08 – Manifestação interdita pista da Rua Augusta, próximo à Rua Martinho Prado, na região da Consolação.

21h06 – A CET interditará parcialmente o Túnel Papa João Paulo II (Anhangabaú), no sentido Santana, para manutenção. O Túnel Papa João Paulo II liga a Avenida Prestes Maia às avenidas Nove de Julho e Vinte e Três de Maio.

20h59 – Rodovia Ayrton Senna segue lenta no sentido interior, entre o om 11 o km 23.

20h50 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego lento, no trecho entre o km 12 e o km 23, no sentido Cotia.

20h47 – Tráfego lento na Rodovia Ayrton Senna, no sentido interior, do km 11 ao km 18. No sentido São Paulo, o fluxo de veículos é normal.

20h45 – Ônibus quebrado ocupa faixa da direita da Avenida Jabaquara, no sentido centro, próximo à Avenida Dr. Hugo Beolchi.

20h40 – Pista expressa da Marginal Pinheiros no sentido Interlagos é a via monitorada pela CET mais congestionada. São quase 12 km de lentidão entre a Ponte do Jaguaré e as proximidades da Ponte João Dias.

20h36 – Anchieta tem pequena lentidão no sentido litoral, no acesso ao Porto de Santos.

20h30 – Rodovia Ayrton Senna tem dois pontos de lentidão no sentido interior. Um na altura do Parque Ecológico do Tietê, com 7 km de retenção, e outro na altura de Guarulhos, também com 7 km de congestionamento.

20h23 – Rodovias Imigrantes e Cônego Domênico Rangoni têm fluxo normal de veículos nos dois sentidos.

20h21 – Pista expressa da Rodovia Castelo Branco tem trânsito lento no sentido interior, na altura do km 23, em Barueri.

20h17 – Marginal Tietê tem 13, 7 km de congestionamento, no sentido Ayrton Senna, entre a Ponte Imigrante Nordestino e a Ponte do Limão.

20h15 – Rodovia Raposo Tavares continua com trânsito bastante lento, no sentido Cotia, por causa do excesso de veículos.

20h13 – Marginal Pinheiros tem mais de 15 km de lentidão, entre a Ponte do Jaguaré e a Ponte do Transamérica, no sentido Interlagos.

20h10 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento no sentido interior, do km 11 ao km 18, na altura do Parque Ecológico do Tietê. No sentido São Paulo, via registra tráfego normal.

20h06 – Principais vias da capital apresentam 145 km de congestionamento, segundo a CET, com tendência de baixa.

20h00 – Vários pontos de lentidão na Dutra, sentido Rio de Janeiro, por conta de excesso de veículos. Há retenções em São Paulo, Guarulhos, Caçapava, Taubaté, Aparecida e na entrada do Rio de Janeiro.

19h55 – Manifestantes que estavam na Paulista estão agora na Rua Augusta, próximo a Rua Costa. A via está ocupada nos dois sentidos. A Paulista no sentido Consolação está liberada.

19h47 – Lentidão nas vias monitoradas pela CET na capital diminuiu. Há 187 km de congestionamento, ainda acima da média para o horário.

19h47 – Tráfego flui normalmente no sistema Anchieta-Imigrantes.

19h45 – Marginal Tietê tem 17 km de congestionamento na pista expressa sentido Ayrton Senna, entre a Ponte do Piqueri e a Ponte Imigrante Nordestino.

19h35 – Rodovia dos Tamoios tem tráfego intenso, porém fluente. Há lentidão na altura de São José dos Campos por conta de uma obra de duplicação.

19h30 – Capital tem 200 km de congestionamento nas vias monitoradas pelo órgão. Média para o horário gira entre 121 km ate 175 km, segundo o órgão.

19h15 – Grupo de 50 pessoas ocupa a Avenida Paulista na altura da Augusta, sentido Consolação. Eles protestam contra a PEC 33, que submete as decisões do Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional. O trânsito está bloqueado.

19h02 – Castelo Branco tem tráfego lento no sentido interior, próximo a Barueri. São 6 km de congestionamento por conta do tráfego intenso.

18h56 – Dutra tem pontos de lentidão em São Paulo, no sentido Rio de Janeiro. O mesmo acontece em Guarulhos devido a acidente.

18h52 – Rodovia Ayrton Senna tem 7 km de lentidão no sentido interior, na altura do Parque Ecológico do Tietê.

18h50 – Circulação de trens da Linha 7 da CPTM está sendo normalizada. Mais cedo, uma pessoa caiu nos trilhos da Estação da Luz e morreu.

18h47 – Capital tem 198 km de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. Média para o horário fica entre 143 km e 189 km, segundo o órgão.

18h37 – Raposo Tavares tem tráfego lento na altura do Butantã no sentido Cotia.

18h34 – Anhanguera tem 6 km de lentidão no sentido interior, na altura de Jundiaí.

18h30 – Cônego Domênico Rangoni tem pequena lentidão na chegada ao Guarujá. No sentido Cubatão, há retenções entre o km 266 e 270.

18h27 – Marginal Tietê tem 20 km de congestionamento na pista expressa no sentido Rodovia Ayrton Senna. Ponto crítico vai da Ponte Atílio Fontana até a Ponte Imigrante Nordestino. Já na pista local, há 11 km de congestionamento da Ponte Freguesia do Ó até as proximidades da Ponte Aricanduva.

18h25 – Manifestação no Viaduto do Chá, sentido Praça do Patriarca, ocupa duas faixas próximo à Rua Libero Badaró.

18h23 – Imigrantes tem retenções na chegada a São Vicente.

18h21 – Dutra tem tráfego lento na pista expressa, sentido Rio de Janeiro, próximo a Guarulhos.

18h18 – CET informa que rodízio de veículos está suspenso na capital entre a segunda-feira, 8, e a terça-feira, 9.

18h15 – Anchieta tem dois pontos de lentidão no sentido litoral: um na altura de São Bernardo do Campo e outro na chegada a Santos.

18h10 – Eixo Norte-Sul tem lentidão do Viaduto República Árabe Síria até a Avenida do Estado, no sentido Santana.

17h55 – Marginal Tietê continua com 23 km de congestionamento na pista expressa, no sentido Ayrton Senna. Lentidão vai da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Imigrante Nordestino.

17h43 – Anhanguera no sentido interior tem 10 km de congestionamento na pista expressa, na altura de Campinas, por conta de um acidente.

17h41 – Anchieta tem tráfego intenso no sentido litoral, entre os quilômetros 14 e 20, na altura de São Bernardo do Campo.

17h40 – Capital tem 172 km de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. Segundo o órgão, a média do horário vai de 114 km a 158 km de retenção.

17h35 – Marginal Tietê no sentido Rodovia Ayrton Senna tem 23 km de congestionamento na pista expressa. Lentidão vai da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Imigrante Nordestino.

17h15 – A usuária do Instagram nayaradotore postou na rede social a foto acima. Ela está na Marginal Pinheiros. “Não anda”, ela escreveu. No momento, há 10 km de congestionamento na pista expressa e na pista local no sentido Castelo Branco, entre a Ponte Transamérica e a Ponte Eusébio Matoso.

17h05 – Castelo Branco tem 5 km de congestionamento no sentido interior, altura de Barueri.

17h00 – Pista expressa da Marginal Tietê tem 17 km de lentidão na pista expressa sentido Rodovia Ayrton Senna. Trecho de retenção é entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Jânio Quadros.

16h56 – Sistema Anchieta-Imigrantes não tem registro de lentidão no momento.

16h48 – Rodovia dos Bandeirantes tem tráfego lento na pista expressa sentido São Paulo, na altura de Campinas. Lentidão é reflexo do tráfego intenso nas marginais.

Câmera da Ecovias mostra Anchieta na entrada de Santos, às 15h20. Volume de caminhões que vai em direção ao Porto de Santos é alto. Foto: Ecovias/ Reprodução

16h42 – Raposo Tavares tem tráfego intenso no sentido Cotia, segundo o DER.

16h35 – Marginal Pinheiros no sentido Castelo Branco tem 10 km de lentidão na pista expressa. Ponto crítico é entre a Ponte João Dias e a Ponte Eusébio Matoso.

16h30 – Marginal Pinheiros no sentido Castelo Branco tem 7 km de lentidão na pista local. Ponto crítico é entre a Rua Américo Brasiliense até a Ponte Eusébio Matoso.

16h25 – Anchieta permanece com lentidão apenas na entrada de Santos, faixa da esquerda. A da direita flui normalmente. Imigrantes não tem nenhuma retenção nos dois sentidos.

16h18 – Rodovia Ayrton Senna tem dois km de lentidão no sentido interior, na altura do Parque Ecológico do Tietê.

16h17 – Rodovia Castelo Branco tem retenções no sentido interior na altura de Barueri por conta do excesso de veículos.

16h07 – Lentidão nas vias monitoradas pela CET na capital diminuiu levemente. Há agora 83 km de retenções.

16h00 – Dutra tem tráfego normal na pista expressa no sentido Rio de Janeiro na altura de Guarulhos. Mas há lentidão na altura de Aparecida, por conta de obras, e lentidão na chegada à capital Fluminense.

15h55 – Rodovia Ayrton Senna não tem retenções no momento, em nenhum dos sentidos.

15h45 – Capital tem 84 km de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. O índice é acima da média para o horário. Corredor Norte-Sul no sentido Santana é a via mais congestionada no momento. São 7 km de retenção entre o Viaduto Indianópolis e a Praça da Bandeira.

15h25 – Capital tem 62 km de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. A Marginal Pinheiros no sentido Castelo Branco é a de maior lentidão no momento. Há pouco mais de 6 km de congestionamento entre a Ponte Nova do Morumbi e as proximidades da Ponte Cidade Universitária.

15h19 – Rodovia Hélio Smidt tem tráfego lento no sentido Aeroporto de Guarulhos.

15h11 – Sistema Anchieta-Imigrantes não tem pontos de retenção. Na Anchieta há apenas uma pequena lentidão no acesso ao Porto de Santos.

11h50 – Motoristas de vans escolares fazem protesto neste momento no Viaduto do Chá. Os perueiros pedem faixa exclusiva para as vans. 50 peruas ocupam a faixa da direita.

10h55- São Paulo tem agora 55 km de lentidão no trânsito e segue com tendência de queda, informa CET

10h47- A Av. dos Bandeirantes segue com 5,1 km de lentidão no sentido Marginal, do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro

10h37- Um caminhão quebrado interdita uma das faixas da esquerda da Rodovia Ayrton Senna, no sentido São Paulo. Tráfego está interditado na altura do km 13,5, informa Ecopistas

10h31- São Paulo tem agora 53 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

10h30- Marginal Pinheiros tem 5,6 km de lentidão no sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária

10h25- Tráfego está normalizado na Rodovia Helio Smidt, informa Ecopistas

10h14- Neste momento, principais pontos de congestionamento na capital são:

Marginal Pinheiros , sentido Interlagos, pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim (9,3 km)

, sentido Interlagos, pista expressa, (9,3 km) Avenida dos Bandeirantes , sentido Marginal, do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro (5,1 km)

, sentido Marginal, (5,1 km) Corredor Norte/Sul , sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Tutóia (4,5 km)

, sentido Santana, (4,5 km) Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Túnel Ayrton Senna (4,4 km)

10h08- São Paulo tem agora 60 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

10h05- Rodovia Ayrton Senna segue com lentidão no sentido São Paulo, do km 20 ao 17, informa Ecopistas

Rodovia Anchieta com lentidão no sentido São Paulo. FOTO: Ecopistas

09h53- Ecopistas informa que a iluminação nos túneis da Rodovia Imigrantes foi restabelecida

09h46- Rodovia Presidente Dutra segue com lentidão na pista Marginal entre os km 216 e 225, no sentido São Paulo

09h38- O Corredor Norte-Sul tem 4,5 km de lentidão no sentido Santana, da altura do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Tutoia

09h32- Marginal Tietê tem 5,4 km de lentidão no sentido Castelo Branco, de 710 m depois do Hospital Vila Maria até a Av. Cruzeiro do Sul

09h24- Neste momento, São Paulo tem 66 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

09h18- Principais pontos de congestionamento em São Paulo são:

Marginal Pinheiros , sentido Interlagos, pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Ary Torres (10,1 km)

, sentido Interlagos, pista expressa, (10,1 km) Corredor Norte/Sul , sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Tutóia (4,5 km)

, sentido Santana, (4,5 km) Corredor Norte/Sul , sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Túnel Ayrton Senna (4,4 km)

, sentido Aeroporto, (4,4 km) Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, do Viaduto Miruna até o Viaduto Santo Amaro (3,0 km)

09h11- A Av. Professor Francisco Morato foi liberada em relação ao acidente na altura da Rua José Valter Seng, informa CET

09h08- Acidente provoca congestionamento na pista Expressa da Rodovia Anhanguera, sentido capital, na altura de Americana. Lentidão vai do km 126 ao 129

09h06- São Paulo registra 57 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET e tendência é de alta

09h05- A Rodovia Helio Smidt já registra congestionamento na altura de Guarulhos, no sentido Aeroporto Internacional de Cumbica, informa Ecopistas

09h03- Ecovias informa que os túneis da Rodovia Imigrantes estão sem iluminação devido a queda de energia. Técnicos trabalham para restabelecer a iluminação

09h00- O Complexo Viário Maria Maluf registra 1,9 km de lentidão, no sentido Imigrantes, da altura da Rua do Boqueirão até o início do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro

08h55- O Rodoanel Mário Covas tem congestionamento entres os km 24 ao 18 no sentido Bandeirantes, na altura de Barueri

08h50- Rodovia Presidente Dutra segue congestionada entre os km 227 e 225, no sentido Rio de Janeiro

08h45- Trânsito segue congestionado na Av. Berrini com a Av. Jornalista Roberto Marinho devido a obras do Monotrilho que bloqueiam duas faixas da via. Recomendação para os motoristas é utilizar a pista Expressa da Marginal Pinheiros

08h42- Com saturação de 5,2%, trânsito em São Paulo segue abaixo da média para o período, informa CET

08h40- Av. Interlagos foi liberada em relação ao acidente na altura da Av Nossa Senhora do Sabará, sentido bairro

08h38- Marginal Pinheiros tem 10 km de lentidão no sentido Interlagos, da altura da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Engenheiro Ary Torres

08h34- Tráfego segue lento na Av. Ayrton Senna, no sentido São Paulo, do km 23 ao 14, por causa de excesso de veículos, informa a Ecopistas

08h26- A queda de uma bobina de aço transportada por um caminhão bloqueia a Av. Jacu Pêssego no sentido Mauá, desde as 7h. Interdição ocorre na altura do número 9.500, no cruzamento com o Viaduto Santo André, e pista não tem previsão para ser liberada. As alternativas para quem segue sentido Mauá são utilizar a Av. Aricanduva ou seguir por São Mateus

08h24- Um acidente interdita duas faixas da Av. Interlagos, no sentido bairro, na altura da Av. Nossa Senhora do Sabará, informa CET

08h10- Principais pontos de lentidão em São Paulo nesta manhã são:

Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, da Rua Miruna até o Viaduto Santo Amaro (3 km)

sentido Marginal, (3 km) Avenida Professor Francisco Morato , sentido Centro, do Largo do Taboão até a Rua Taborda (2,2 km)

, sentido Centro, (2,2 km) Complexo Viário Maria Maluf, sentido Imigrantes, da Rua do Boqueirão até o Viaduto Aliomar Baleeiro (1,9 km)

sentido Imigrantes, (1,9 km) Marginal Pinheiros, sentido Centro, da Avenida Interlagos até a Ponte do Socorro (1,8 km)

08h05- Neste Momento, São Paulo tem 23 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET, trânsito segue abaixo da média para o horário

07h58- A Rodovia Ayrton Senna tem lentidão do km 19 ao km 11 no sentido capital

07h53- Rodovia Castelo Branco tem lentidão na pista Marginal do km 15 ao 13, no sentido capital, devido a um acidente

07h50- Acidentes provocam lentidão em ambos os sentidos da Rodovia Presidente Dutra. No sentido São Paulo, a pista Marginal registra lentidão do km 226 ao 228. Já no sentido Rio de Janeiro, a pista Expressa tem lentidão do km 204 ao km 203, e a pista Marginal tem lentidão do km 226 ao 225 devido a um veículo quebrado na via

07h42- A Radial Leste foi liberada em relação ao acidente que bloqueava a pista esquerda da via no sentido centro, após a Praça Divinolândia, informa CET

07h40- CET avisa aos motoristas para evitarem a Avenida Professor Francisco Morato, sentido centro, na altura da Rua José Valter Seng, devido a um acidente interditando uma faixa na esquerda da via

07h33- Neste momento, São Paulo tem 16 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

07h15- Principais pontos de lentidão em São Paulo nesta manhã são:

Ligação Leste/Oeste , sentido Lapa, do Viaduto Alcântara Machado até a Avenida Vinte e Três de Maio (1,6 km)

, sentido Lapa, (1,6 km) Radial Leste , sentido Centro, da Praça Divinolândia até a Avenida Bernardino Brito Fonseca de Carvalho (1,4 km)

, sentido Centro, (1,4 km) Avenida Aricanduva, sentido Marginal, da Rua Moravia até a Radial Leste (1,2 km)

sentido Marginal, (1,2 km) Complexo Viário Maria Maluf, sentido Imigrantes, da Avenida Nossa Senhora da Saúde até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro (1,2 km)

07h07- CET estima que ao menos 1,7 milhão de veículos deixem a capital em direção ao interior neste feriado. Companhia inicia na tarde de hoje a “Operação Estrada” para monitorar a saída da capital. Confira como será a operação

07h05- Neste momento, São Paulo tem 7km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

06h45- São Paulo recebe dez novos bicicletários nesta sexta-feira, 5. Confira quais estações passam a ter espaço para as bicicletas

06h42- Uma colisão entre três carros bloqueia a faixa esquerda da Radial Leste no sentido centro, após a Praça Divinolândia

06h37- A Rodovia Presidente Dutra tem lentidão na pista expressa da altura do km 205 até o km 209, no sentido São Paulo

06h30- Radial Leste tem 2km de lentidão no sentido centro, da altura do Viaduto Engenheiro Alberto Brada até o Viaduto Dona Matilde

06h25- CET pede para os motoristas que vão viajar no feriado para pegar estrada entre as 10h da noite de hoje e as 6 da manhã de sábado. Companhia lembra ainda que o rodízio de carros e as restrições para caminhões continuam valendo e só serão suspensos na terça-feira

06h16- Bom dia! Neste momento a Rodovia Fernão Dias tem uma faixa bloqueada no sentido Belo Horizonte, na região de Guarulhos, devido a um acidente envolvendo um caminhão e um carro, na altura do km 86