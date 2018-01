TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h22 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 9,3 km de lentidão, sentido Interlagos, da Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim.

20h20 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

20h10 – O Corredor Norte-Sul tem 3,6 km de fluxo moroso, sentido Aeroporto, da estação de Metrô Paraíso até o Viaduto Onze de Junho.

19h57 – A cidade tem 88 km de vais congestionadas no momento.

19h50 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 4,7 km de trânsito intenso, sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Ponte Eusébio Matoso.

19h38 – A pista local da Marginal do Tietê tem 3,6 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Rua Azurita até a Ponte do Tatuapé.

19h28 – A Avenida Brasil tem 2,6 km de tráfego intenso, sentido Ibirapuera, da Avenida Henrique Schaumann até a Avenida Pedro Alvares Cabral.

19h20 – A Avenida dos Bandeirantes registra 3,3 km de congestionamento, sentido Imigrantes, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h15 – A Avenida Faria Lima tem 2,9 km de morosidade, sentido Itaim, da Rua Teodoro Sampaio até a Avenida Juscelino Kubitschek.

19h08 – A Radial Leste tem 3,5 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

19h05 – A Avenida Washington Luís tem 3,8 km de tráfego lento, sentido bairro, da Vieira de Morais até a Praça Pedro Chaves.

19h – A Avenida dos Bandeirantes registra 4,9 km de engarrafamento, sentido Marginal, da Miruna até a Marginal do Pinheiros.

18h47 – A Avenida Vereador José Diniz tem 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Joaquim Nabuco até a Avenida dos Bandeirantes.

18h45 – A capital tem 176 km de lentidão.

18h38 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de lentidão da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h32 – O motorista encontra tráfego lento na Rodovia Ayrton Senna. Em direção ao Interior, o tráfego é lento do km 11 ao km 25, por excesso de veículos. Pelo mesmo motivo, no sentido São Paulo, há lentidão entre o km 23 e o km 19. Na rodovia Hélio Smidt, em direção ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o tráfego é lento, por conta do excesso de veículo. No sentido oposto e na rodovia Carvalho Pinto, o movimento é normal.

18h27 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 9,7 km de tráfego carregado, sentido Castelo, da Ponte João Dias até a Ponte Eusébio Matoso.

18h20 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 12,9 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Aricanduva.

18h15 – A Avenida Santo Amaro tem 2,5 km de morosidade, sentido bairro, da Gastão Liberal Pinto até a Alvorada.

18h09 – A Avenida Aricanduva tem 1,5 km de morosidade, sentido Marginal, da Rua Rupiara até a Radial Leste.

18h01 – A Avenida Francisco Morato tem 1,8 km de lentidão, sentido bairro, da Caminho do Engenho até Taboão.

17h56 – A capital tem 146 km de engarrafamento, segundo dados da CET.

17h50 – O trânsito é lento na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, entre o km 267 e km 270, sentido Cubatão, devido excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm tráfego normal. O SAI opera em esquema normal 5X5, em que a descida da serra é feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

17h37 – A Rua da Consolação tem 1,8 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

17h32 – A Avenida Ibirapuera tem 1,9 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

17h25 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,9 km de engarrafamento, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

17h22 – A Radial Leste tem 1,7 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Brasil.

17h17 – O Elevado Costa e Silva registra 1,7 km de trânsito intenso, sentido Lapa, da Rua Jaguaribe até a Rua Conselheiro Brotero.

17h15 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,8 km de morosidade, sentido Marginal, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Santo Amaro.

17h10 – A cidade tem 105 km de vias congestionadas no momento.

16h58 – A pista central da Marginal do Tietê tem 2,5 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde.

16h55 – A Avenida Nove de Julho tem 2,5 km de trânsito carregado, sentido bairro, do Viaduto Nove de Julho até a Rua Groenlândia.

16h45 – A pista local da Marginal do Tietê registra 2,6 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rua Brazelisa Alves de Carvalho.

16h35 – O Corredor Norte-Sul tem 8,7 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

16h05 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem tráfego intenso entre a Via Tucumã e a Ponte do Morumbi.

15h29 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com 2 km de filas entre o Viaduto Santo Amaro e a João Julião da Costa Aguiar.

14h55 – Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, tem tráfego intenso entre o Viaduto Grande Sao Paulo e Rua do Grito.

14h17 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem tráfego intenso entre a Avenida Miruna e o Viaduto Santo Amaro.

13h58 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, tem tráfego intenso entre a Avenida Roberto Feijó e o Viaduto Grande São Paulo.

12h54 – Avenida Paulista, sentido Consolação, entre a Alameda Otavio Mendes e a Oswaldo Cruz.

12h36 – Chegada a São Paulo tem lentidão do Km 13 ao km 10, pela Rodovia Anchieta do km 13 ao km 10, por excesso de veículos.

12h21 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem 3,4 km de filas entre a Alameda dos Tupiniquins e a Rua Funchal. São Paulo com 57 km de vias congestionadas.

11h50 – Avenida Vinte e Três de Maio é o ponto com maior congestionamento na Capital. Segundo a CET, a via tem lentidão no sentido Aeroporto, entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar até Beneficência Portuguesa.

11h18 – Não há retenção em ambos os sentidos da Rodovia Fernão Dias.

11h06 – Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes seguem com boas condições de tráfego e visibilidade.

11h05 – Avenida Nove de Julho, sentido Bairro, tem tráfego intenso entre a Avenida Gabriel Oposto e a Rua Franca. São Paulo segue com 72 km de filas.

10h45 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, tem tráfego intenso entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar até Avenida Ática.

10h09 – São Paulo segue com índice alto de lentidão nesta manhã, registrando neste momento 96 km de filas em toda a capital.

10h08 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, tem 7,4 km de congestionamento no sentido Interlagos, entre a Avenida Eusébio Matoso até Castelo Branco.

9h43 – Pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, da ponte do Piqueri até a rodovia Castelo Branco.

9h31 – Pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com trânsito lento entre a Castelo Branco e a ponte Eusébio Matoso.

9h21 – Rodovia Anchieta com trânsito lento na chegada a São Paulo, do km 13 ao km 10.

9h20 – São Paulo com 104km de vias congestionadas.

8h53- Pista expressa da Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, tem trânsito lento

8h46 – Pista expressa da Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco, com tráfego lento da ponte Piqueri até a rodovia Castelo Branco

8h28 – Pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco com trânsito lento da rua Rubens Gomes Bueno até ponte Eusébio Matoso.

8h13 – Rodovia Anchieta tem lentidão no sentido São Paulo, na chegada à capital, do km 20 ao km 18 e do km 13 ao km 10, por excesso de veículos.

8h06 – Avenida Ibirapuera, sentido bairro, do começo do Corredor Norte-Sul até a Pedro de Toledo, tem trânsito ruim.

8h01 – Pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, com 2,6 km de trânsito lento, da Avenida João Dias até a rua Américo Brasiliense.

7h39 – Pista expressa da Marginal Pinheiros tem 5,9 de trânsito ruim no sentido Interlagos, da Castelo Branco até a ponte Cidade Universitária.

7h30 – No Morumbi, Avenida Professor Francisco Morato, nos dois sentidos, já foi liberada. Acidente próximo à avenida Jorge João Saad interditou trecho.

7h19 – São Paulo com 24km de trânsito lento nesta sexta-feira.

6h57 – Lentidão de 1,5 quilômetro na pista sentido centro da Avenida Francisco Morato a partir da Rua Taborda, na Vila Sônia

6h52 – Eixo Norte-Sul, sentido Aeroporto, com lentidão de 2 quilômetros a partir da Rua Ribeiro de Lima, que faz esquina com a Avenida Tiradentes.

6h45 – Avenida Washington Luís, sentido centro, com 1,6 quilômetro de congestionamento a partir da Rua Robélia.

6h38 – Pistas expressa e marginal da Rodovia Anchieta apresentam lentidão de 3 quilômetros na chegada à capital.6h43 – Avenida Washington Luís, sentido centro, com 1,6 quilômetro de congestionamento a partir da Rua Robélia

6h35 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com tráfego ruim entre os quilômetros 22 e 19 e entre os quilômetros 14 e 10.

6h33 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com 2,7 quilômetros de lentidão a partir da Ponte João Dias.