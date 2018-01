TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 6 de dezembro

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

20h11 – São Paulo tem neste momento 78 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h10 – São Paulo tem neste momento 93 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A Radial Leste é a mais congestionada, com 4,7 quilômetros de lentidão na pista expressa no sentido bairro, da Rua Wandenkolk ao término do Viaduto Pires do Rio.

20h08 – Avenida Vereador José Diniz, sentido bairro, tem 1,8 quilômetro de congestionamento, da Avenida dos Bandeirantes à Rua Joaquim Nabuco.

20h07 – Rua da Consolação, sentido bairro, tem 1,8 quilômetro de retenção, da Rua Fernando de Albuquerque à Rua Martins Fontes.

20h06 – Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Pinheiros, tem 2,9 quilômetros de lentidão, da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek à Rua dos Pinheiros.

20h05 – Avenida do Estado, sentido Ipiranga, tem 2,9 quilômetros de congestionamento, da Marginal do Tietê ao Viaduto Mercúrio.

20h04 – Avenida Santo Amaro, sentido bairro, tem três quilômetros de lentidão, da Praça Dom Gastão Liberal Pinto ao meio Viaduto Santo Amaro.

19h55 – São Paulo tem neste momento 110 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h54 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem 4,5 quilômetros de lentidão no trecho formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães. Em direção à zona norte, há dois pontos de congestionamento: 2,9 quilômetros nas avenidas Tiradentes e Prestes Maia, da Praça da Bandeira à Avenida do Estado; e 2,8 quilômetros na 23 de Maio, do Viaduto Paraíso à Praça da Bandeira.

19h48 – São Paulo tem neste momento 123 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h46 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 7,5 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte do Limão à Ponte da Vila Maria.

19h45 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, é a via mais congestionada da Capital neste momento, com 9,3 quilômetros de retenção na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco à Ponte Cidade Jardim.

19h42 – São Paulo tem neste momento 145 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h41 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem cinco quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em São Paulo, do quilômetro 25 ao 30, por causa de obras na pista.

19h36 – Tráfego normalizado na altura do quilômetro 15 do sentido litoral da Rodovia Anchieta e também na chegada a Santos.

19h27 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem quatro quilômetros de lentidão na pista expressa, entre os quilômetros 108 e 104.

19h24 – Operação comboio é implantada a partir das praças de pedágio das rodovias Anchieta e dos Imigrantes, em direção ao litoral, por causa da neblina.

19h23 – O tráfego segue lento na chegada a São Vicente pela Rodovia dos Imigrantes, do quilômetro 62 ao 65, por excesso de veículos.

19h18 – São Paulo tem neste momento 154 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h17 – Avenida Paulista, sentido Paraíso, tem 1,7 quilômetro de lentidão, do acesso às avenidas Rebouças e Doutor Arnaldo à Alameda Joaquim Eugênio de Lima. Em direção à Consolação, o trânsito flui bem, como pode observado na foto da usuária do Instagram Lígia Ribas.

19h08 – Rodovia Anchieta, em direção ao litoral, tem lentidão do quilômetro 15 ao 18, em São Bernardo do Campo, e na chegada a Santos, do 64 ao 65. O sentido São Paulo flui bem.

19h06 – Tráfego normalizado no sentido Cubatão da Rodovia Cônego Domênico Rangoni.

19h05 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem três quilômetros de lentidão, na altura do Parque Ecológico do Tietê, do quilômetro 17 ao 20. No sentido São Paulo, o tráfego flui normalmente.

19h03 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, tem três quilômetros de lentidão, do 267 ao 270. Já em direção ao Guarujá, o tráfego é bom.

19h01 – Sistema Anchieta-Imigrantes opera em esquema normal. Descida da serra é realizada pelas pistas sul da Rodovia Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Subida acontece pelas pistas norte.

18h59 – Radial Leste, sentido bairro, tem dois pontos de lentidão: na pista expressa, 4,7 quilômetros, da Rua Wandenkolk ao término do Viaduto Pires do Rio; e 3,5 quilômetros, do Viaduto Pires do Rio ao Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

18h57 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem 8,6 quilômetros de retenção no trecho formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, da Praça da Bandeira ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h56 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, é a via mais congestionada da Capital neste momento, com 14,5 quilômetros de lentidão, da Rodovia Castelo Branco a 2,7 quilômetros antes da Ponte João Dias.

18h50 – São Paulo tem neste momento 173 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h09 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, é a via mais congestionada da Capital neste momento e apresenta seis pontos de lentidão.

Na pista expressa, há 18,2 quilômetros de retenção, da Ponte Atílio Fontana à Ponte Aricanduva. Já na pista local, há três pontos de congestionamento: da Ponte Júlio de Mesquita Neto ao arco da Sabesp (7,8 quilômetros); da Rodovia Castelo Branco à Ponte Atílio Fontana (2,9 quilômetros); e de 880 metros depois do arco da Sabesp à Ponte do Tatuapé (1,2 quilômetro). Por sua vez, a pista central tem dois pontos de lentidão: da Rua Cristina Tomás à Ponte Presidente Dutra (seis quilômetros); e da Ponte da Freguesia do Ó à Ponte da Casa Verde (3,8 quilômetros).

Na foto, o tráfego lento na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, na altura da Ponte do Limão.

Foto: Felipe Cordeiro/Estadão

18h00 – São Paulo tem neste momento 189 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h58 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, tem tráfego pesado, em Registro, entre os quilômetros 434 e 443, por causa de obras.

17h55 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Cotia, tem 13 quilômetros de lentidão, do quilômetro 10 ao 23. Já em direção à Capital, há congestionamento do quilômetro 26 ao 22 e do 11 ao 10.

17h52 – Rodovia Castelo Branco tem cinco quilômetros de lentidão em cada sentido. Em direção ao interior, há tráfego lento na pista expressa, em Barueri, do quilômetro 19 ao 24. Já no sentido Capital, há congestionamento na pista expressa entre os quilômetros 28 e 23, também em Barueri.

17h47 – Rodovia dos Bandeirantes tem quatro quilômetros de lentidão em cada sentido. Em direção à Capital, há tráfego intenso na pista expressa entre os quilômetros 30 e 26. Já no sentido interior, do quilômetro 89 ao 93 na pista expressa.

17h45 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem dois pontos de lentidão na pista expressa: em São Paulo, do quilômetro 17 ao 20; e, em Campinas, do 99 ao 103.

17h42 – Rodovia Dom Gabriel, sentido leste, tem dois quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Jundiaí, do quilômetro 64 ao 62.

17h40 – Rodovia Presidente Dutra tem três pontos de lentidão. Em direção ao Rio de Janeiro, há seis quilômetros de retenção na pista marginal, em São Paulo, entre os quilômetros 229 e 223, e cinco quilômetros na pista expressa, em São José dos Campos, do quilômetro 144 ao 139. Já no sentido São Paulo, há três quilômetros de congestionamento na pista marginal, em Guarulhos, entre os quilômetros 218 e 221.

17h31 – Todas as linhas do Metrô operam normalmente neste momento.

17h30 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem 3,8 quilômetros de lentidão, da Marginal do Pinheiros ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar. Já em direção à Marginal do Pinheiros, há três quilômetros, da Rua Miruna ao Viaduto Santo Amaro.

17h24 – O tráfego está lento na Avenida Pacaembu para o motorista que segue em direção à Marginal do Tietê. Na foto, a via na altura da Viela Jagoanharo.

Foto: Felipe Cordeiro/Estadão

17h20 – São Paulo tem neste momento 180 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h44 – Radial Leste tem 4,7 quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir do Viaduto Pires do Rio.

07h36 – Raposo Tavares tem três trechos de lentidão no sentido São Paulo, totalizando dez quilômetros de congestionamento.

07h17 – Há 62 semáforos desligados ou intermitentes na capital, por conta da chuva, em locais como Avenida Indianópolis, Avenida do Estado e Avenida das Nações Unidas.

07h03 – Estação Tatuapé do metrô tem grande número de usuários nas plataformas. Segundo a TV Globo, o volume é reflexo do fechamento da Estação Palmeiras-Barra Funda, devido a problema em uma das salas técnicas. A estação está aberta desde as 6h22.

06h49 – Linha 3-Vermelha já circula normalmente, após o fechamento da estação Palmeiras-Barra Funda por problema em uma das salas técnicas. Segundo o metrô, o fluxo de usuários pelas estações da Linha 3 é normal para o horário, já que o sistema PAESE, desativado às 6h30, foi acionado para transportar os passageiros entre as estações Santa Cecília, Marechal Deodoro e Palmeiras-Barra Funda.

06h39 – Estrada do M’Boi Mirim tem duas faixas bloqueadas no sentido centro, por conta de uma batida envolvendo quatro carros e um ônibus.

06h35 – Estação Palmeiras-Barra Funda foi aberta. Os trens da Linha 3-Vermelha funcionam com velocidade reduzida.

06h23 – Há 52 semáforos desligados ou intermitentes na capital, por conta da chuva.

06h20 – Linha 3-Vermelha tem problemas na estação Palmeiras-Barra Funda. Há fumaça em uma das salas técnicas da estação, que foi fechada. O PAESE foi acionado para fazer o transporte entre as estações Santa Cecília, Marechal Deodoro e Palmeiras-Barra Funda. A linha funciona com velocidade reduzida.