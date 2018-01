TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 6 de setembro

Está com problemas no trânsito nesta sexta-feira? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

18h46 – Manifestantes saem da frente do prédio da Finep e caminham de volta pela Marginal do Pinheiros, interditando a pista local.

18h10 – No momento, há 179 quilômetros de lentidão nas vias de São Paulo monitoradas pela CET.

17h34 – Manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto liberam Avenida do Morumbi, a Ponte do Morumbi e a Marginal do Pinheiros.

17h30 – O trânsito de São Paulo se estende por 158 quilômetros nas vias monitoradas pela CET.

17h04 – Rodovia Ayrton Senna segue com lentidão do quilômetro 11 ao 20, no sentido interior. Reflexo da carreta que quebrou sobre a faixa da direita na tarde desta sexta-feira.

17h02 – Marginal Tietê foi liberada em relação ao acidente junto à Ponte do Limão.

16h58 – Acidente causa lentidão na Avenida Dom Pedro I, sentido Centro, próximo Rua Lima Barreto.

16h48 – 1500 manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) bloquearam os acessos à Ponte do Morumbi e à Avenida do Morumbi, além de uma faixa na pista local da Marginal do Pinheiros no sentido Castelo Branco.

16h40 – Marginal do Pinheiros tem lentidão de 7,6 quilômetros na pista expressa entre a Avenida Eusébio Matoso e Rua Verbo Divino.

16h39 – A Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco e Ayrton Senna, é a via mais congestionada de São Paulo neste momento. De Atílio Fontana até o Arco da Sabesp, a lentidão chega a 12 quilômetros, e de Piqueri até a Vila Guilherme, o trânsito se estende por 10 quilômetros.

16h27 – Manifestação na Marginal do Pinheiros ocupa uma faixa, no sentido Castelo Branco, pista local, próximo à Ponte Ary Torres.

16h17 – Avenida Morumbi liberada em relação à manifestação, entre a Avenida Giovanni Gronchi e Avenida Padre Lebret. Manifestantes já se dispersaram.

16h03 – Cerca de mil sem-tetos bloquearam a pista local da Marginal do Pinheiros, na altura da Ponte do Morumbi, no sentido Castelo Branco. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e o Instituto Perifativa defendem a regularização da ocupação de um terreno de cerca de 70 mil metros quadrados, conhecida como Faixa de Gaza, na região da Favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo.

15h51 – Manifestação interdita três faixas da pista local da Marginal do Pinheiros, no sentido Castelo Branco, junto à Ponte Estaiada.

15h49 – Acidente na pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, próximo à Ponte do Jaguaré.

15h47 – Acidente na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, ocupa duas faixas junto à Ponte do Limão.

15h45 – Manifestação interdita a pista local da Marginal do Pinheiros, no sentido Castelo Branco, junto à Ponte Estaiada.

15h20 – Vinte viaturas do Corpo de Bombeiros chegam ao local da fábrica que pegou fogo em Guarulhos. A equipe recebe apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar.

15h17 – A usuária do Instagram tatianeeverton1 registrou o incêndio na Rua Montes Claros, em Cumbica.

15h06 – Vítima do desabamento na obra da Sabesp foi retirada e enviada para o Pronto Socorro do Mandaqui.

15h00 – Segundo os bombeiros, incêndio se deu em fábrica de tintas desativada. A corporação combate fogo e explosões.

14h58 – Bombeiros socorrem duas vítimas com queimaduras do incêndio na Rua Montes Claros. Feridos seguem para o Pronto Socorro do Tatuapé.

14h57 – Desabamento de obra da Sabesp deixa uma vítima soterrada na Rua Itaquara, em Brasilândia. Quatro viaturas seguem para o local.

14h51 – Galpão desativado pega fogo na Rua Montes Claros, em Cumbica. Bombeiros deslocaram doze viaturas para o local. Ainda não há informações sobre feridos.

14h49 – Maior congestionamento de São Paulo ocorre entre a Avenida Vinte e Três de Maio e a Avenida Moreira Guimarães, no sentido aeroporto. Lentidão chega a 8,7 quilômetros.

14h25 – Segundo a Polícia Militar e a CET, manifestantes que interditam ambos os sentidos da Avenida Morumbi são os mesmos do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional que, mais cedo, fecharam a Avenida General Ataliba Leonel. No momento, os dois sentidos próximo ao Palácio dos Bandeirantes estão bloqueados.

14h20 – Acidente fecha a faixa da esquerda da pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, junto à Ponte Júlio de Mesquita Neto.

14h15 – Manifestação interdita ambos os sentidos da Avenida Morumbi, entre a Avenida Giovanni Gronchi e Avenida Pde Lebret.

13h15 – Avenida Mateo Bei, em São Mateus, liberada em relação à manifestação junto à Rua Margarida Cardoso dos Santos.

12h37 – Avenida General Ataliba Leonel, na zona norte, liberada em relação à manifestação próximo à R. Jovita.

12h35 – Interferência da CET devido a um veículo com excesso de altura ocupa duas faixas da Avenida Mercúrio, junto ao Viaduto Diário Popular.

12h14 – Rodovia Presidente Dutra tem lentidão na pista marginal no sentido São Paulo, entre os quilômetros 222 e 230, por excesso de veículos.

12h12 – Manifestação nas duas faixas da Avenida General Ataliba Leonel reúne 250 pessoas, segundo a Polícia Militar. Passeata é organizada pelo Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional.

12h04 – Em Santana, na zona norte, manifestação na Avenida General Ataliba Leonel ocupa duas faixas, no sentido Bairro, próximo à Rua Jovita.

11h58 – Rua Sólon já foi liberada em relação ao incêndio próximo à Av. Rudge.

11h51 – Rodovia Régis Bittencourt tem tráfego liberado. Mais cedo, via teve congestionamento de 10 quilômetros após manifestação próximo à cidade de Juquiá.

11h45 – O usuário do Instagram andrelimasantos registrou o incêndio na região da Favela do Moinho que já foi controlado pelos bombeiros.

11h34 – Bombeiros controlam incêndio próximo à Favela do Moinho. A Avenida Rio Branco e o Viaduto Engenheiro Orlando Murgel foram liberados. Apenas a Rua Sólon continua interditada.

11h32 – Acidente na Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Ipiranga, ocupa duas faixas, próximo à Avenida do Estado.

11h29 – Lentidão na pista expressa da Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco, da Ponte Presidente Jânio Quadros até Ponte da Vila Guilherme.

11h27 – O Eixo Norte-Sul apresenta lentidão, no sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Paraíso. A Ligação Leste-Oeste, no sentido Lapa, apresenta lentidão da Rua Almirante Brasil até Rua Wandenkolk.

11h24 – Segundo a equipe da CET no local, foco do incêndio está na Rua Sólon, próximo à Avenida Rudge, no Bom Retiro.

11h18 – O repórter Fabio Sales registrou o início do incêndio. Foto: Fabio Sales/Estadão.

11h16 – Para lembrar: Em incêndio em setembro do ano passado na Favela do Moinho, uma pessoa morreu, cerca de 80 barracos foram queimados e a estrutura do Viaduto Engenheiro Orlando Murgel foi abalada. O viaduto só foi reaberto em março.

11h15 – As pistas da direita da Avenida Rio Branco, próximo a Alameda Ribeiro da Silva, estão interditadas devido à presença de viaturas dos Bombeiros.

11h15 – De acordo com os Bombeiros, incêndio não atingiu a Favela do Moinho nem a Escola de Samba Camisa Verde e Branco.

11h06 – Bombeiros alertam para o excesso de fumaça na região do incêndio próximo à Favela do Moinho.

11h03 – Polícia Militar interdita as duas pistas do Viaduto Engenheiro Orlando Murgel, no Bom Retiro, devido a incêndio na região da Favela do Moinho. Não houve vítimas e o incêndio não oferece riscos aos moradores do local, segundo o Corpo de Bombeiros. Fogo teve início em lixo reciclável, mas já está sendo controlado. Nove viaturas dos Bombeiros se encontram na região.

10h29 – Motoristas utilizam vias transversais para desviar do bloqueio de manifestantes na Avenida Mateo Bei na altura da Rua Margarida Cardoso dos Santos.

10h27 – Lentidão de 4 quilômetros na Rodovia Régis Bittencourt, próximo à cidade de Registro, como reflexo de manifestação que ocorreu mais cedo em Juquiá.

10h26 – Faixa da esquerda da Rodovia Anchieta liberada em relação ao acidente com carreta próximo a Cubatão.

10h23 – A via mais congestionada em São Paulo neste momento é a Marginal do Pinheiros no trecho entre a ponte do Morumbi e a ponte Transamérica, com 5,1 quilômetros. A Avenida dos Bandeirantes no sentido Marginal também registra trânsito de cinco quilômetros.

10h10 – Segundo a Polícia Militar, protesto do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil que bloqueia a Avenida Mateo Bei reúne cerca de 300 pessoas.

09h51 – Manifestação na Avenida Mateo Bei bloqueia os dois sentidos da via, na altura da Rua Margarida Cardoso dos Santos. Ato é organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil em memória às vítimas do desabamento que matou 10 pessoas no dia 27 em São Mateus e contra irregularidades em obras na cidade. Protesto está marcado para as 10h, mas desde as 8h os manifestantes se concentram no local.

09h38 – Faixa da esquerda do quilômetro 54 da Rodovia Anchieta, sentido litoral, está bloqueada por causa de uma carreta quebrada no mesmo local em que ocorreu um acidente mais cedo. Lentidão desde o quilômetro 47.

09h28 – Lentidão de 10 quilômetros na Rodovia Régis Bittencourt permanece como reflexo de manifestação que ocorreu mais cedo na região de Juquiá.

09h11 – Tráfego na Rodovia Anchieta, sentido litoral, continua lento do quilômetro 46 ao 54, reflexo de um acidente que ocorreu nesta manhã na região de Cubatão.

09h09 – Lentidão em São Paulo soma 82 quilômetros nas vias monitoradas pela CET.

08h53 – Dutra permanece com lentidão em São Paulo, na pista expressa sentido capital.

08h46 – Marginal do Pinheiros tem cinco quilômetros e meio de congestionamento na pista expressa sentido Interlagos, entre a rodovia Castelo Branco e as proximidades da ponte Eusébio Matoso.

08h38 – Corredor Norte-Sul tem lentidão no sentido Aeroporto, entre a praça Campo de Bagatelle até Viaduto Paraíso.

08h35 – Protesto na Régis Bittencourt na altura de Juquiá dispersou. Há 10 quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo, reflexo da manifestação.

08h32 – Marginal do Tietê tem três quilômetros de lentidão na pista local do sentido Castelo Branco, entre a ponte do Tatuapé e a ponte Vila Guilherme.

08h22 -Radial Leste no sentido bairro tem três quilômetros de lentidão entre o viaduto Alberto Badra e o metrô Guilhermina-Esperança.

08h12 – Capital tem 71 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

08h05 – Rodovia Anhanguera tem lentidão em São Paulo, na pista expressa do sentido capital.

08h02 – Marginal do Pinheiros tem 5 quilômetros de congestionamento na pista expressa do sentido Interlagos, entre a ponte do Morumbi e a ponte Transamérica.

07h55 – Acidente na Anchieta, no sentido Santos, causa lentidão a partir do quilômetro 49.

07h47 – Marginal do Pinheiros tem cinco quilômetros de congestionamento na pista expressa do sentido São Paulo, entre o shopping Sp Market e a rua Rubens Gomes Bueno.

07h44 – Manifestação interdita totalmente a rodovia Régis Bittencourt, na altura de Juquiá. Segundo a concessionária Arteris, não há previsão de liberação.

07h28 – Dutra tem lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

07h21 – Anchieta tem lentidão entre os quilômetros 13 e 10 no sentido São Paulo, próximo ao Rodoanel.

07h17 – Rodovia Ayrton Senna tem retenção entre os quilômetros 23 e 15 no sentido São Paulo.

07h12 – Capital tem 21 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. Avenida dos Bandeirantes tem maior retenção no momento. São 3 quilômetros de congestionamento no sentido Marginal do Pinheiros, entre a avenida Miruna e o viaduto Santo Amaro.