TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira

21h35 – A pista local da Marginal do Tietê registra 5,4 km de congestionamento, sentido Castelo Branco, da Ponte do Piqueri até a Rodovia Castelo Branco.

21h25 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,7 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto dos Bandeirantes.

20h13 – A Avenida Ibirapuera tem 1,9 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

20h05 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, devido ao tráfego intenso, na altura do km 279, em Embu das Artes; entre o km 348 e o km 349, e na altura do km 350, em Miracatu. Na pista sentido São Paulo, os usuários não encontram lentidão.

20h03 – A Avenida Luis Carlos Berrini tem 1,9 km de morosidade, sentido Morumbi, da Avenida dos Bandeirantes até a Avenida Roberto Marinho.

19h55 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 9,3 km de lentidão, sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim.

19h45 – A cidade tem 162 km de vias congestionadas.

19h32 – A Avenida dos Bandeirantes tem 7,1 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h20 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 7,5 km de trânsito intenso, sentido Ayrton Senna, da Ponte do Limão até a Ponte Jânio Quadros.

19h10 – A Avenida Washington Luís tem 3,3 km de tráfego intenso, sentido centro, da Rua Doria até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h56 – A Avenida João Dias tem 3,4 km de lentidão, sentido bairro, da Armando Barroso até a Avenida Alberto Augusto Alves.

18h51 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 9,3 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim.

18h43 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 21,5 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte dos Remédios até a Rua Milton Tavares de Souza.

18h36 – A pista local da Marginal do Tietê tem 2,2 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, da Ponte dos Remédios até a Ponte Atílio Fontana.

18h34 – A Avenida Vicente Rao tem 2,5 km de trânsito complicado, sentido Marginal, da Avenida Washington Luís até a Avenida Santo Amaro.

18h30 – A Avenida Brigadeiro Luis Antonio tem 2,7 km de congestionamento, sentido centro, da Vieira Maciel até a Fausto Ferraz.

18h20 – O Elevado Costa e Silva tem 2,3 km de morosidade, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

18h15 – A Avenida Vereador José Diniz tem 2,5 km de trânsito lento, sentido centro, da Rua Bela Vista até a Jesuíno Maciel.

18h09 – A Avenida dos Bandeirantes tem 7,1 km de tráfego intenso, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h05 – A cidade tem 170 de engarrafamento, sendo que 57 km desse total está concentrado na zona sul.

17h59 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 11 ao 25, sentido Interior, devido ao excesso de veículos. Em direção a São Paulo, movimento é normal. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o tráfego também segue bom.

17h57 – A Avenida Washington Luís tem 2,6 km de lentidão, sentido centro, da Rua Ática até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h50 – A capital tem 150 km de vias congestionadas no momento.

17h47 – A Radial Leste tem 5,6 km de engarrafamento, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até a estação de Metrô Vila Matilde.

17h35 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 5,9 km de morosidade, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica.

17h29 – O Corredor Norte-Sul tem 2,9 km de engarrafamento, sentido Santana, da Praça da Bandeira até a Avenida do Estado.

17h15 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 3 km de fluxo intenso, sentido bairro, da Avenida Doutor Arnaldo até o Túnel Maria Carolina.

17h10 – A Ligação Leste-Oeste registra 2,8 km de congestionamento, sentido Penha, da Rua Augusta até a Avenida Alcântara Machado.

17h06 – A Avenida Paulista tem 2,2 km de lentidão, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Augusta.

17h – O Corredor Norte-Sul tem 7,2 km de engarrafamento, sentido Santana, do Viaduto Republica Árabe Síria até a Praça da Bandeira.

16h58 – A cidade já tem 107 km de congestionamento.

16h05 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão na pista expressa entre a Ponte Jaguaré até a Ponte Cidade Jardim.

16h04 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, foi liberada por volta das 15h20 dessa sexta-feira, 18, quatro horas após um caminhão colidir com uma motocicleta.

15h30 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem tráfego intenso entre a Ponte Cidade Jardim e a Cidade Universitária.

14h12 – Avenida Marques de São Vicente, sentido Barra Funda, tem lentidão por reflexo do acidente na Marginal, entre a Ponte Abraão Ribeiro e Pedro Corazza. São Paulo com 42 km de filas.

13h35 – Pista expressa da Marginal do Tietê está totalmente bloqueada em função de acidente entre moto e caminhão. O motociclista morreu. A pista está bloqueada no sentido Ayrton Sena, na altura da Ponte da Casa Verde e do rio Tamanduateí.

A alternativa para o motorista que desejar seguir no destino Ayrton Sena, é escolher a pista local, que já apresenta lentidão por 8 km, entre a Ponte Nova Fepasa e a Ponte da Casa Verde.

A CET não soube informar o que teria causado o acidente. A perícia foi solicitada para o local e de acordo com o órgão que fiscaliza as principais vias da capital paulista, não há previsão de liberação da via.

11h39 – Pista local da Marginal do Tietê, tem tráfego intenso no sentido Castelo Branco, entre a Ponte Casa Verde até Tatuapé.

11h14 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre Viaduto Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.

10h16 – Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro, tem tráfego intenso entre a Avenida dos Bandeirantes e a região da via Fraternidade.

10h01 – Rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento continua tranquilo.

10h – São Paulo registra 112 km de filas. O ponto com maior congestionamento neste momento é a Marginal do Tietê. A pista expressa da via tem 9,2 km de excesso de veículos, sentido Castelo Branco, entre a Ponte da Casa Verde e Tatuapé.

9h38 – Avenida Washington Luis, sentido centro, agora com 7,4 km de trânsito lento, do viaduto João Julião da Costa Aguiar até avenida Nossa Senhora Sabará.

9h29 – Pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com trânsito lento da ponte Jaguaré até a ponte Cidade Universitária.

9h12 – São Paulo agora com 94 km de trânsito lento nas vias monitoradas pela CET.

9h09 – Rodovia Anchieta, sentido SP, tem trânsito lento do km 13 ao km 10.

8h56 – Avenida do Estado liberada em relação ao acidente, próximo Viaduto Gazeta do Ipiranga

8h52 – Acidente na Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, ocupa duas faixas da pista local, antes da Ponte da Vila Guilherme

8h36 – Pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, com 3,6 km de trânsito lento da ponte Transamérica até a rua Américo Brasiliense.

8h24 – Washington Luis, sentido centro, agora com 7,4 km de trânsito lento, do viaduto João Julião da Costa Aguiar até avenida Nossa Senhora Sabará.

8h17 – Eixo Norte-Sul, sentido Aeroporto: trânsito lento da praça da Bandeira até o túnel Ayrton Senna.

8h16 – Rodovia Anchieta tem trânsito lento na chegada a São Paulo, do km 13 ao km 10, e no sentido litoral, na altura de Cubatão, do km 59 ao km 60, por excesso de veículos.

8h07 – Acidente no km 12 da rodovia Imigrantes, sentido São Paulo, deixa a faixa central interditada e causa lentidão do km 12 ao km 16.

7h44 – Acidente na rodovia dos Imigrantes, sentido Santos, ocupa duas faixas na altura da avenida Professor Abraão de Morais.

7h40 – Carreta tombou durante a madrugada na avenida do Estado, no sentido Ligação Leste-Oeste, próximo à avenida Teresa Cristina, num trecho de curva, na região do Ipiranga, na zona sul da capital paulista, e interditou trecho da avenida.

7h40 – Pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, com 3,6 km de trânsito lento da ponte Transamérica até a rua Américo Brasiliense.

7h26 – Washington Luis, sentido Centro, com 5,1 km de trânsito lento entre a praça Pedro Chaves e João Julião da Costa.

7h00 – São Paulo com 32 km de trânsito lento, valor acima da média.