TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira

20h45 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

20h35 – A pista local da Marginal do Tietê tem 7,7 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Rua Azurita.

20h23 – A Avenida Nove de Julho tem 1,2 km de morosidade, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

20h13 – A Radial Leste tem 1,8 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Rua Apucarana até o Viaduto Alberto Badra.

20h10 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 3,4 km de lentidão, sentido Castelo, da Rua Quintana até a Ponte Eusébio Matoso.

20h – A cidade tem 89 km de morosidade.

19h45 – O Corredor Norte-Sul tem 6,4 km de congestionamento, sentido Santana, da Onze de Junho até a Praça da Bandeira.

19h32 – A Avenida dos Bandeirantes tem 7,1 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h20 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 12,4 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte da Vila Guilherme.

19h08 – A Avenida Nove de Julho registra 2,8 km de fluxo intenso, sentido centro, da Françca até a Bandeira.

19h – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de morosidade da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h45 – A Avenida Brasil tem 2 km de morosidade, sentido Ibirapuera, da Rua Venezuela até a Avenida Pedro Álvares Cabral.

18h30 – A Avenida do Estado tem 2 km de morosidade, sentido Ipiranga, da Avenida Tiradentes até a Avenida Mercúrio.

18h21 – A Avenida República do Líbano tem 2,4 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Dia do Senhor até a Avenida Ibirapuera.

18h15 – A Avenida João Dias tem 2,5 km de lentidão, sentido bairro, da João Carlos da Silva Borges até a Avenida Giovanni Gronchi.

18h05 -A pista central da Marginal do Tietê tem 3,8 km de tráfego intenso, sentido Castelo Branco, da Rua Milton Rodrigues Anhembi até a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

17h42 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 3 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Doutor Arnaldo até o Túnel Maria Carolina.

17h35 – O Elevado Costa e Silva registra 2,7 km de morosidade, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

17h25 – A Radial Leste tem 4,7 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

17h15 – A Avenida Washington Luís tem 2,6 km de trânsito intenso, sentido centro, da Lacônia até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h08 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,9 km de congestionamento, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

17h03 – A cidade tem 128 km de vias congestionadas no momento.

17h – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,8 km de tráfego intenso, sentido Castelo, da Ponte do Morumbi até a Ponte Cidade Jardim.

16h40 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,4 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

16h30 – O Corredor Norte-Sul tem 8,7 km de engarrafamento, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira.

15h59 – Pista expressa da Marginal do Tietê, com lentidão sentido Castelo Branco, entre a Ponte da Freguesia do O até Casa Verde.

15h53 – Atropelamento na Avenida Cruzeiro do Sul, o Corpo de Bombeiros está em atendimento.

15h36 – Tráfego tranquilo e boa visibilidade nas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

15h28 – Avenida do Estado, sentido Ipiranga, com lentidão entre a Rua Mercúrio até Rua Tiradentes. São Paulo com 51 km de filas.

15h12 – Colisão na Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, gera congestionamento de 5,8 km na via.

15h04 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, com congestionamento entre a Ponte Freguesia do Ó até a Ponte Rio Tamanduateí.

14h43 – Avenida dos Bandeirantes, é o ponto com maior congestionamento na capital. Cerca de 5,1 km de filas, no sentido Imigrantes, entre o Viaduto Independência e a Avenida Jabaquara.

14h29 – Anchieta tem lentidão do km 42 ao Km 44, trecho de serra sentido litoral, por excesso de veículos.

13h43 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Santana, entre a Avenida Ciccillo Matarazzo Pass até Joao Julião da Costa Aguiar.

13h29 – A CET vai monitorar o trânsito na região do Ibirapuera, das 6h às 10h de domingo, 27, para etapa do “Circuito Popular de Corrida de Rua”, com previsão de 2 mil participantes. A prova, com distância de 5 km, tem largada prevista para as 8h00 na Avenida Pedro Álvares Cabral e término às 10h, no mesmo local.

Percurso

– Avenida Pedro Álvares Cabral, entre a Rua Marechal Mauricio Cardoso e Praça Armando Sales Oliveira (Sentido Pinheiros);

– Rua Manoel da Nóbrega, entre as praças Armando Sales e Dia do Senhor (ambos os sentidos);

– Avenida Republica do Líbano, entre a Praça Dia do Senhor e Rua João Lourenço (ambos os sentidos);

– Avenida Pedro Álvares Cabral, toda extensão (sentido Vila Mariana);

– Avenida Álvares Cabral, entre a Passarela Ciccilo Matarazzo e a Rua Marechal Mauricio Cardoso (sentido Pinheiros);

– Rua Abílio Soares, entre a Avenida Pedro Álvares Cabral e Rua Marechal Mauricio Cardoso.

Bloqueios/Alterações

As interdições ocorrem em duas etapas:

1ª Etapa (para a montagem do evento) a partir das 6h00:

– Avenida Pedro Álvares Cabral (Sentido Pinheiros), entre a Rua Marechal Maurício Cardoso e Praça Armando de Sales Oliveira, das 6h00 às 10h30;

– Avenida Pedro Álvares Cabral (sentido Vila Mariana), entre a Praça Armando de Sales Oliveira e Passarela Ciccilo Matarazzo, das 6h00 às 10h30;

– Avenida Pedro Álvares Cabral (sentido Pinheiros), entre a Passarela Ciccilo Matarazzo e a Rua Marechal Maurício Cardoso (Ocupação de 1 faixa e meia de rolamento), das 6h45 às 10h00;

– Rua Abílio Soares, entre a Avenida Pedro Álvares Cabral e a Rua Marechal Maurício Cardoso, das 6h00 às 10h30;

– Viaduto General Marcondes Salgado, das 6h45 às 10h00.

2ª Etapa (para as demais vias do evento) a partir das 07h15:

– Rua Manuel da Nóbrega (sentido Jabaquara), entre a Praça Armando de Sales Oliveira e Praça Dia do Senhor, das 7h30 às 9h00;

– Rua Manuel da Nóbrega (sentido Vila Mariana), entre a Praça Dia do Senhor e Praça Armando de Sales Oliveira, das 7h15 às 9h30;

– Avenida República do Líbano (Sentido Vila Mariana), entre a Rua João Lourenço e a Praça Dia do Senhor, das 7h15 às 9h30;

– Avenida República do Líbano (Sentido Jabaquara), entre a Praça Dia do Senhor e a Avenida Antonio Joaquim de Moura Andrade, das 7h15 às 9h30;

– Praça Armando de Sales Oliveira, das 7h40 às 10h30.

Alternativas

1ª ETAPA ( A PARTIR DAS 6h00)

AVENIDA BRASIL, SENTIDO AEROPORTO

– Praça Armando de Sales Oliveira, à direita para a Rua Manuel da Nóbrega, seguindo em frente pela Rua Bento de Andrade, seguindo em frente pela Avenida Antonio Joaquim de Moura Andrade, retorno pela mesma para o sentido Vila Mariana, seguindo em frente pela Avenida Antonio Joaquim de Moura Andrade, à direita para a Rua Lourenço de Almeida, à esquerda para a Rua Afonso Brás, à direita para a Avenida República do Líbano, seguindo em frente pela Avenida Indianópolis, à direita para a Avenida Rubem Berta (local -Sentido Aeroporto), à esquerda acessando a Avenida Moreira Guimarães (Sentido Aeroporto).

AVENIDA BRASIL, SENTIDO VILA MARIANA

– Praça Armando de Sales Oliveira, à esquerda para a Rua Nabia Abdala Chohfi, seguindo em frente pela Rua Manuel da Nóbrega, à direita para a Avenida Marechal Estênio Albuquerque Lima, à esquerda para a Rua Abílio Soares, à direita para a Rua Tutóia, seguindo em frente pelo Viaduto Tutóia, seguindo em frente pela Rua Doutor Amâncio de Carvalho, à direita para a Rua Caravelas, à direita para a Rua Joinville, à esquerda para a Rua Doutor Luís Falgetano Sobrinho, seguindo em frente pela Rua Estela.

AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO, SENTIDO BELA VISTA, CENTRO

– Rua João Lourenço, à direita para a Avenida Santo Amaro, à direita para a Avenida Brigadeiro Luís Antonio.

AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL, SENTIDO PINHEIROS

– Rua Marechal Maurício Cardoso, à direita para a Rua Abílio Soares, à esquerda para a Avenida Marechal Estênio Albuquerque Lima, à esquerda para a Rua Manuel da Nóbrega, à direita para a Avenida Brasil.

2ª ETAPA (A PARTIR DAS 7h15)

AVENIDA BRASIL, SENTIDO AEROPORTO

– A partir da Avenida Brasil (Sentido Aeroporto) o usuário poderá utilizar as seguintes vias: Avenida Brig. Luís Antonio, as ruas Henrique Martins, Bento de Andrade, Avenida Antonio Joaquim de Moura Andrade, Rua Lourenço de Almeida, Rua Afonso Brás, as avenidas República do Líbano, Indianópolis, Rubem Berta (local), acessando a Moreira Guimarães.

AVENIDA BRASIL, SENTIDO VILA MARIANA

– A partir da Avenida Brasil (Sentido Vila Mariana) o usuário poderá utilizar as seguintes vias: Avenida Brigadeiro Luís Antonio, Avenida Marechal Estênio Albuquerque Lima, as ruas Abílio Soares, Tutóia, Viaduto Tutóia, as ruas Doutor Amâncio de Carvalho, Caravelas, Joinville, Doutor Luís Falgetano Sobrinho, Estela.

AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL, SENTIDO PINHEIROS

– A partir da Avenida Pedro Álvares Cabral (Sentido Pinheiros), o usuário poderá utilizar as seguintes vias: Rua Marechal Maurício Cardoso, Rua Abílio Soares, Avenida Marechal Estênio Albuquerque Lima, Avenida Brigadeiro Luís Antonio, Avenida Brasil.

Em função dos desvios, será utilizado o corredor exclusivo de ônibus da Avenida Brigadeiro Luís Antonio (Sentido bairro) entre a Avenida Marechal Estênio Albuquerque Lima e Rua Henrique Martins no período das 7h00 às 10h30.

13h24 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, com tráfego intenso entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e Avenida Laconia.

13h12 – tráfego normalizado nas rodovias Anchieta e Imigrantes. São Paulo registra 57 km de filas.

13h11 – Avenida Rebouças/ sentido Bairro, tem tráfego intenso entre a Rua Antonio Rosa até a Avenida Doutor Arnaldo.

13h01 – Não há mais bloqueio de faixa na rodovia Carvalho Pinto, desde as 12h40. Pela rodovia Carvalho Pinto, o fluxo é tranquilo em ambas as direções.

A rodovia Ayrton Senna apresenta tráfego lento no sentido Interior, do km 23 ao 25, região de Guarulhos, por conta de excesso de veículos no acesso ao bairro dos Pimentas. No sentido contrário, flui normal.

Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento segue tranquilo.

12h50 – Os dois sentidos da Avenida Salim Farah Maluf registram lentidão. Na direção da Vila Prudente, lentidão entre Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e Ponte do Tatuapé. Do outro lado, entre Avenidas Ulisses Cruz e Luiz Ignacio Anhaia Mello.

12h27 – A CET vai monitorar o trânsito, com a interdição de algumas vias, no Cambuci e na Vila Mariana, das 7h30 às 13h do domingo, 27, para realização do passeio ciclístico “18ª Pedalada Mirina Leandro de Castro”. O evento terá início às 8h30 na Rua Senador Carlos Teixeira de Carvalho e término previsto para às 10h na Avenida Engenheiro Luiz Gomes Cardim Sangirardi.

Bloqueios

Para a realização do passeio, serão interditadas as seguintes vias:

– bloqueio total da Rua Senador Carlos Teixeira de Carvalho, entre as avenidas Lacerda Franco e Lins de Vasconcelos, para a concentração, com desvio pelas ruas Hermínio Lemos ou Dom Duarte Leopoldo;

– bloqueios momentâneos para a passagem dos participantes durante a corrida: ruas Senador Carlos Teixeira de Carvalho, Gama Cerqueira, Mesquita, Basílio da Cunha, avenidas Lacerda Franco, Lins de Vasconcelos, Rua Dona Brígida e Avenida Engenheiro Luiz Gomes Cardim Sangirardi;

– bloqueio total da Avenida Engenheiro Luiz Gomes Cardim Sangirardi, entre as ruas Machado de Assis e Ximbó, com desvio pelas ruas Ximbó, Batista Caetano, Praça Anapopis, sentido Vila Mariana, ruas Batista Caetano e Ônix, sentido Aclimação.

12h22 – A Rodovia Anchieta tem lentidão no trecho de serra entre o Km 48 e o km 51 sentido litoral, por excesso de veículos. Tráfego tranquilo e boa visibilidade nas demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

12h21 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, tme lentidão entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e Metrô Tatuapé.

12h13 – Corredor Norte/Sul, sentido Santana, com 2,9 km de filas entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Avenida do Estado.

11h58 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, do km 343 ao km 359, na região de Miracatu (Serra do Cafezal), reflexo do tombamento de uma carreta no km 359 da pista sentido São Paulo, que restringiu o tráfego no local. Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue com lentidão entre o km 363,3 e o km 359, reflexo do mesmo acidente. Não há mais restrições no local.

11h44 – Avenida Professor Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, tem lentidão entre a Avenida Luiz Ignacio de Anhaia Mello e o início da Ponte Tatuape.

11h31 – Um capotamento na Avenida Santa Inês, na altura do número 444. Viatura dos Bombeiros e helicópetro Águia acionados no resgate. Uma vítima presa nas ferragens.

11h24 – Avenida dos Bandeirantes com 5,1 km de filas no sentido Marginal. A lentidão está entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e o Viaduto Santo Amaro.

11H14 – A Rodovia Régis Bittencourt está liberada no km 359 em ambos os sentidos (São Paulo e Curitiba), na região de Miracatu – Serra do Cafezal. A rodovia estava com o tráfego restrito devido ao tombamento de uma carreta na pista sentido São Paulo. Neste sentido, há lentidão do km 360 ao km 359. Já no sentido Curitiba, o tráfego segue com lentidão do km 349 ao km 359. A pista sentido São Paulo também está liberada no km 370. A pista estava com o tráfego restrito para auxiliar no atendimento à ocorrência no km 359. O tráfego é intenso no local.

11h10 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, ainda tem 10 km de lentidão, entre as Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco.

10h48 – Liberada a faixa da direita na altura do km 64 da Imigrantes sentido São Paulo altura da Ponte da Ilha Caraguatá, em Cubatão. Bloqueio foi devido a colisão frontal por volta das 8h30 entre uma carreta e um veículo de passeio. Houve uma vítima fatal e outra com ferimentos graves, encaminhada ao CREI de São Vicente. Tráfego normalizado no local. Anchieta permanece com tráfego lento do Km 13 ao km 10, chegada a São Paulo, por excesso de veículos. Tráfego tranquilo e boa visibilidade nas demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

10h43 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, com lentidão entre a Ponte da Casa Verde até Rodovia Castelo Branco.

10h21 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tme lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Julio de Mesquita Neto.

10h06 – Trânsito já flui bem em ambos os sentidos da Rodovia Ayrton Senna. Na Rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento segue tranquilo. Há boa visibilidade por todos os trechos operados pela Ecopistas.

9h46 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte da Freguesia do Ó. São Paulo tem 125 km de filas. Zona sul com 43 km de lentidão.

9h31 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com 10 km de lentidão entre as Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco. Acidente entre carro e moto perto da Ponte Eusébio Matoso interdita duas faixas no sentido Interlagos.

9h04 – Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em um acidente entre uma carreta e um veículo de passeio, ocorrido na Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 25.

Segundo a concessionária Ecovias, empresa que administra a rodovia, a colisão frontal entre a carreta e o carro aconteceu por volta das 8h30, na altura do km 64, na região de Cubatão, na Baixada Santista.

Uma pessoa ficou presa às ferragens e outra morreu no local, segundo a Ecovias. Por conta do resgate, uma faixa de rolamento e o acostamento estão bloqueados, causando congestionamento entre os kms 65 e 64.

Outro acidente na Imigrantes deixou duas pessoas feridas na altura do km 11 da pista sentido São Paulo, por conta da queda de duas motos. Três faixas de rolamento foram interditadas e provocaram lentidão entre os kms 12 e 11. A pista já foi liberada.

Anchieta

Por volta das 7h, dois acidentes causaram lentidão nos dois sentidos da Rodovia Anchieta, sem deixar feridos. Um engavetamento entre sete veículos ocorreu no km 10 da via, sentido litoral. Outro acidente aconteceu no km 25, no outro sentido. As pistas já foram liberadas e não há lentidão no local.

8h39 – Acidente na pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, ocupa duas faixas, junto à Ponte Eusébio Matoso.

8h28 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-sul tem lentidão da Praça Campo de Bagatelle até o Viaduto Santa Generosa. São Paulo com 100 km de filas. Zona sul 43 km de lentidão.

8h10 – Uma faixa da pista expressa da Marginal do Tietê está interditada devido a uma colisão entre dois caminhões, no sentido Penha, perto da Ponte das Bandeiras. O congestionamento chega a 4 km.

8h05 – Chuva deixa 7 pontos de alagamentos na cidade, 2 deles intransitáveis na Avenida Cruzeiro do Sul, um no sentido Santana, na altura do número 548, e outro no sentido Ipiranga, perto da Rua Tapajós.

8h00 – O Corredor Norte-Sul registra lentidão no sentido Aeroporto, entre o Viaduto Borges Lagoa e Praça da Bandeira. São Paulo com 70 km de lentidão. Zona sul com 30 km de filas.

7h48 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém. São Paulo com 62 km de lentidão. Zona sul com 28 km de filas.

7h35 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem 6 km de lentidão entre a Praça Carananduba e Viaduto Aliomar Baleeiro. São Paulo com 56 km de filas. Zona sul com 27 km de congestionamento.

6h59 – Corredor Brás Leme – Ponte da Casa Verde, sentido centro, com 2,1 quilômetros de congestionamento, a partir da Rua Sóror Angélica

6h52 – Radial Leste, sentido centro, com 4 quilômetros de trânsito ruim, entre o Metrô Belém e a chegada à Ligação Leste-Oeste.6h55 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros com lentidão de 4 quilômetros entre a Ponte Transamérica e a Rua Américo Brasiliense.

6h51 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com 6 quilômetros de congestionamento, entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e a Praça Carananduba

6h49 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Castello, com 2,5 quilômetros de tráfego lento entre as pontes Vila Guilherme e Bandeiras.

6h47 – Radial Leste, sentido centro, com 3,5 quilômetros de trânsito ruim, entre o Viaduto Guadalajara e a chegada à Ligação Leste-Oeste.6h49 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Castello, com 2,5 quilômetros de tráfego lento entre as pontes Vila Guilherme e Bandeiras.

6h38 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros com lentidão de 2,8 quilômetros entre a Ponte João Dias e a Rua Américo Brasiliense.

6h35 – Radial Leste, sentido centro, com 2,5 quilômetros de trânsito ruim, entre o Viaduto Guadalajara e a chegada à Ligação Leste-Oeste.

6h30 – Chegada à capital paulista pela Rodovia Anchieta com lentidão de 3 mil metros, entre os quilômetros 13 e 10, nas pistas central e marginal.

6h21 – Faixa 3 e acostamento da pista sentido interior da Rodovia dos Bandeirantes bloqueados no quilômetro 85, em Campinas, interior, em razão de tombamento de caminhão carregado com panelas. Bloqueio não afeta por enquanto a fluidez do tráfego na região.

6h14 – Lentidão de 2 mil metros na pista marginal da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, entre os quilômetros 223 e 225, em Guarulhos.

6h12 – Motorista encontra tráfego lento na Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, entre os quilômetros 24 e 20, região de Guarulhos. Concessionária registra acidente na pista sentido São Paulo no quilômetro 72,9, em Jacareí. Não há mais detalhes por enquanto.

6h10 – Congestionamento em dois trechos na pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares: entre os quilômetros 22 e 19 (Cotia e SP) e entre os quilômetros 14 e 10 (SP).