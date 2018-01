TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no i tunes.

20h26 – A Avenida Cruzeiro do Sul tem 2,1 km de engarrafamento, sentido Santana, da Vidal de Negreiros até a Avenida Zaki Narchi.

20h19 – A Avenida Brasil tem 2 km de morosidade, sentido Ibirapuera, da Rua Venezuela até a Avenida Pedro Álvares Cabral.

20h15 – A Avenida Paulista tem 2,2 km de tráfego carregado, sentido Consolação, da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Augusta.

20h10 – Índice de congestionamento cai, mas cidade ainda registra 152 km de vias congestionadas.

20h05 – O Corredor Norte-Sul tem 7,5 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Condessa de São Joaquim.

19h55 – A cidade registra 197 km de lentidão no momento.

19h40 – Veja imagens do congestionamento em diferentes pontos da cidade.

19h33 – A Rua Clélia tem 2,4 km de morosidade da Pompeia até a Pio Xi.

19h15 – A capital paulista bateu o recorde histórico de trânsito no período da tarde às 19 horas desta sexta-feira, 1º, com 295 km de vias congestionadas. O recorde anterior foi registrado no dia 10 de junho de 2009, com 293 km. Às 18h30 desta sexta, a cidade havia registrado 282 km, superando o recorde anual do período da tarde – às 19 horas do dia 11 de abril a medição da CET apontou 225 km de morosidade. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a marca de hoje é reflexo do acidente que interditou a faixa central da Marginal do Tietê, do excesso de veículos e da chuva que atinge a cidade.

19h03 – O corredor Pacaembu / Mj Natanael / Abraao Ribeiro tem trânsito ruim, sentido Marginal, da Avenida Doutor Arnaldo até a Porto Carreiro.

18h57 – A Rua Teodoro Sampaio tem 2,9 km de morosidade da Avenida Doutor Arnaldo até a estação de Metrô Butantã.

18h54 – A Avenida João Dias tem 3,6 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Alves Pontual até a Avenida Alberto Augusto Alves.

18h43 – A Avenida dos Bandeirantes tem 7 km de morosidade, sentido Marginal, do Viaduto Aliomar Baleeiro até a Marginal do Pinheiros.

18h32 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, devido ao tráfego intenso, entre o km 345 e o km 349 e do km 351 e o km 353, em Miracatu. Na pista sentido São Paulo, há lentidão entre o km 273 e o km 269, na região de Taboão da Serra, devido ao tráfego intenso.

18h25 – O Corredor Norte-Sul tem 8,6 km de lentidão, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h20 – A Marginal do Tietê concentrava o pior índice de lentidão da cidade. A via concentrava 21,2 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Rodovia Castelo Branco até a Rua Milton Tavares de Souza.

Na Marginal do Pinheiros, o motorista enfrentava 18,1 km de trânsito complicado na pista expressa, sentido Castelo, da Ponte Transamérica até a Castelo Branco, e 10,6 km de lentidão na pista local, da Ponte Transamérica até a Ponte Eusébio Matoso.

18h10 – A capital paulista bateu o recorde de trânsito de 2012 no período da noite às 18 horas desta sexta-feira, 1º, com 244 km de vias congestionadas. O recorde anterior foi registrado às 19 horas do dia 11 de abril, quando a medição da CET apontou 225 km de morosidade.

17h40 – A capital tem 212 km de vias congestionadas. Segundo a CET, a lentidão é reflexo do acidente que interditou a faixa central da Marginal do Tietê e do excesso de veículos.

17h31 – A Avenida Vereador José Diniz tem 1,3 km de congestionamento, sentido centro, da Joaquim Nabuco até a Demóstenes.

17h27 – A Avenida Jaguaré registra 1,8 km de lentidão, sentido centro, da Cesar Washington A de Proenca até a Jaguaré.

17h20 – A Avenida Francisco Matarazzo tem 1,9 km de fluxo moroso, sentido bairro, do Viaduto Pericles até o Viaduto Pompeia.

17h17 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de lentidão, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

17h12 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 14,7 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Rodovia Castelo Branco até a Rua Azurita.

17h07 – A Rodovia Ayrton Senna apresenta tráfego lento em direção ao Interior, do km 12 ao 14, por excesso de veículos, e do km 18 ao 20, reflexo de uma colisão, que está no canteiro central, entre carro e moto. No sentido Capital e rodovia Carvalho Pinto, são boas as condições.

17h – A Avenida Marquês de São Vicente registra 3,7 km de trânsito intenso, sentido Barra Funda, da Pedro Corazza até a Rua dos Americanos.

16h53 – A Avenida Washington Luís tem 1,8 km de lentidão, sentido centro, da Rua dos Tamoios até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

16h45 – A Radial Leste tem 2,2 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Estação Bresser.

16h36 – O Elevado Costa e Silva tem 2,7 km de trânsito carregado, sentido Lapa, da Rua da Consolação até a Avenida Francisco Matarazzo.

16h30 – A pista local da Marginal do Pinheiros registra 3,4 km de morosidade, sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Ponte Eusébio Matoso.

16h25 – A Avenida dos Bandeirantes tem 4 km de lentidão, sentido Marginal, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro.

16h15 -A cidade tem 137 km de vias congestionadas.

16h10 – O Corredor Norte-Sul tem 8,6 km de congestionamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

16h05 – A pista central da Marginal do Tietê foi liberada às 15h56 após a perícia técnica na via. O bloqueio aconteceu desde ás 12h30 em função de uma colisão entre uma carreta, um carro e uma motocicleta. O acidente aconteceu na altura da Ponte Vila Guilherme e deixou uma pessoa ferida. O excesso de veículos ocupa 15km de via, no sentido Ayrton Senna e o desvio é feito pela pista expressa que também tem filas entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Azurita.

15h48 – A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda aos motoristas que evitem a Marginal Tietê sentido Ayrton Senna em decorrência de um acidente que bloqueia totalmente a transposição da pista expressa para a pista local, neste mesmo sentido, na altura da Ponte da Vila Guilherme. A Avenida dos Bandeirantes também deve ser evitada em função do grande número de veículos que trafegam no entorno do Centro de Exposições Imigrantes em razão de evento que acontece no local. A Engenharia de Campo da CET segue monitorando a interdição da Marginal Tietê e o evento na Avenida dos Bandeirante para orientar motoristas e usuários.

15h34 – Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Pinheiros, com tráfego intenso entre Avenida Gabriel Monteiro da Silva e Tabapua.

15h30 – Motorista encontra o fluxo tranquilo e boas condições de visibilidade nos dois sentidos da Rodovia Anchieta.

15h20 – Radial Leste, sentido Bairro, com excesso de veículos entre o Viaduto Bresser e o Viaduto Antônio Tomas.

15h06 – Avenida Marques de São Vicente, sentido Barra Funda, com tráfego intenso entre a Rua Americanos e Pedro Corazza.

14h39 – Pista central da Marginal do Tietê segue totalmente bloqueada no sentido Ayrton Senna em função de acidente envolvendo carreta, carro e moto. O local aguarda a perícia técnica. O desvio é feito pela pista expressa, que tem lentidão de 15km entre a Ponte Azurita e a Rodovia Castelo Branco. A pista local também tem engarrafamento nos mesmos pontos.

14h27 – A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar a Avenida Jornalista Roberto Marinho, junto ao canteiro central, em ambos os sentidos, entre a Avenida Portugal e a Rua Princesa Isabel, com duração prevista de 24 meses, para obras da Linha 17 do Metrô Monotrilho.

Datas e Horário das interdições

– A partir das 17h00 de domingo (03/06), interdição das duas faixas de rolamento, no sentido Jabaquara;

– A partir das 21h00 de segunda-feira (04/06), interdição das duas faixas de rolamento, no sentido Marginal Pinheiros.

Os veículos que trafegam pelo trecho em obras da avenida serão desviados à direita para as outras três faixas de rolamento da via, conforme croqui anexo.

14h26 – Um carro e uma moto colidiram na Avenida do Estado, altura do número 8.770, no Bom Retiro. Não há vítimas no local.

14h24 – Avenida dos Bandeirantes, com 1,8 km de filas no sentido Marginal, entre o Viaduto Santo Amaro e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. São Paulo com 61 km de lentidão.

14h12 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, com lentidão no sentido Bairro, entre a Avenida Roberto Feijo e o Viaduto Grande São Paulo.

13h57 – A pista central da Marginal do Tietê está totalmente bloqueada em função do acidente que envolveu uma carreta, um carro e uma moto. O bloqueio continua em função da perícia que acontece no loca. Uma vítima foi socorrida pelo SAMU e a pista, sentido Ayrton Senna, registra 15km de filas. O desvio é feito pela pista expressa.

13h48 – Avenida Rebouças, sentido Centro, com lentidão entre a Avenida Brasil e o Túnel Maria Carolina.

13h27 – Viaduto Grande Sao Paulo, sentido Vila Prudente, com tráfego intenso entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e a Avenida do Estado.

13h10 – Avenida Paulista, sentido Consolação, tem tráfego intenso entre a Rua Rocha Azevedo até Alameda Oswaldo Cruz.

12h53 – A pista central da Marginal do Tietê foi liberada, perto da Ponte da Vila Guilherme, sentido Penha, após acidente entre carro, moto e caminhão.

12h34 – A Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, tem lentidão entre o Viaduto Grande Sao Paulo e Avenida Escola de Engenharia Mackenzie.

12h23 – O sentido Penha da Marginal Tietê apresenta congestionamentos por conta de um acidente entre um carro, um caminhão e uma moto, perto da Ponte Vila Guilherme. A pista central foi fechada e os motoristas são desviados para as pistas local e expressa, provocando lentidão entre a Rua Azurita e Ponte da Casa Verde.

12h08 – Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, tem tráfego intenso entre o Viaduto Grande São Paulo e a Avenida Almira.

11h47 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba). O tempo é chuvoso em pontos alternados do trecho concedido.

11h32 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, com lentidão na pista local, entre a Ponte Atílio Fontana até a Ponte do Piqueri.

11h18 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com tráfego intenso entre o Viaduto Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.

10h37 – Avenida Santo Amaro, sentido Centro, com lentidão entre o Viaduto Amaro Meio e Rua Sebastião.

10h22 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro.

10h09 – A Avenida Santo Amaro, sentido Centro, congestionada entre o Viaduto Santo Amaro e Rua Sebastião. São Paulo com 61 km de filas. Zona sul com 30 km de trânsito lento.

9h50 – Tráfego flui bem em todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes. Há ocorrência de neblina no topo de serra.

9h27 – Rodovia Fernão Dias com tráfego normal.

9h26 – Faz boa viagem o motorista que escolhe o corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto para chegar ou sair de São Paulo. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento segue normal.

9h25 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio. São Paulo com 106 km de filas. Zona sul com 48 km de morosidade.

9h09 – Os dois sentidos da Marginal do Pinheiros registram congestionamento. Na direção de Interlagos, a pista expressa tem lentidão entre as Pontes Eusébio Matoso e Castelo Branco. Do outro lado, a expressa tem lentidão entre a Rua Quintana e Ponte Transamérica. São Paulo com 106 km de filas. Zona sul com 45 km de lentidão.

8h36 – Lentidão na Rodovia Anchieta do km 12 ao km 10, na chegada a São Paulo e do Km 59 ao Km 60, sentido litoral, na altura do Jardim casqueiro em Cubatão, por excesso de veículos.

8h35 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento em direção a São Paulo, do km 28 ao 25, região de Guarulhos, por conta do acesso à Av. Jacú Pêssego. No sentido inverso e na rodovia Carvalho Pinto, flui bem. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento segue normal.

8h32 – A CET vai interditar algumas vias da região do Itaim Bibi, das 14h de sábado às 16h de domingo, para a realização do Circuito Wrun – Corrida para Mulheres. Estima-se a presença de 4.000 atletas no evento, que terá uma extensão de 4 e 8 km. A corrida será realizada no domingo, das 7h30 às 10h.

Bloqueios

” Avenida Jurubatuba: bloqueio total das 16h00 de sábado (02/06) às 5h00 de domingo (03/06);

” Praça José Antero Guedes (entre as avenidas Chucri Zaidan e Jurubatuba): bloqueio sobre a praça, sem ocupação da pista, das 5h00 de sábado (02/06) às 16h00 de domingo (03/06);

” Retorno da Avenida Jornalista Roberto Marinho (Fluxo, sentido Marginal, sob a Ponte Octávio Frias de Oliveira): bloqueio total das 14h00 de sábado (02/06) às 16h00 de domingo (03/06);

” Avenida Jornalista Roberto Marinho (Fluxo, sentido Jabaquara, entre a Avenida Chucri Zaidan e a Rua Miguel Sutil): bloqueio total das 4h30 às 11h00 de domingo (03/06);

” Ponte Octávio Frias de Oliveira (Contra-fluxo, sentido Jabaquara): bloqueio total das 5h00 às 10h00 de domingo (03/06);

” Viaduto José Bonifácio Coutinho Nogueira (Fluxo, sentido Jabaquara): bloqueio total das 4h30 às 10h00 de domingo (03/06);

” Avenida das Nações Unidas (Fluxo e Contra-fluxo, sentido Castello Branco, entre a Rua Laguna e o Viaduto José Bonifácio Coutinho Nogueira): Bloqueio total a todos os acessos no trecho entre a Ponte Transamérica e o Viaduto José Bonifácio Coutinho Nogueira: das 5h00 às 10h00 de domingo (03/06).

Alternativas

” Os motoristas que vêm de Santo Amaro com destino ao Itaim Bibi, seguir pela Avenida das Nações Unidas (Pista local, sentido Castello Branco) ou pela Avenida Santo Amaro (sentido Centro);

” Os motoristas que querem trafegar pela Avenida das Nações Unidas (sentido Castello Branco) devem utilizar a pista local;

” Os motorista que querem utilizar o acesso da Avenida João Dias (sentido Centro) à Avenida das Nações Unidas (sentido Castello Branco) pela Ponte Velha João Dias serão desviados para a Avenida das Nações Unidas (Pista Local, sentido Castello Branco);

” Os motoristas que querem acessar a Ponte Octávio Frias de Oliveira (sentido Jabaquara) deverão utilizar a Ponte Engenheiro Ary Torres, Avenida dos Bandeirantes e Rua Guaraiúva ou Avenida Santo Amaro;

” Os motorista que querem trafegar pela Avenida Jornalista Roberto Marinho (sentido Jabaquara) terão como alternativa as avenidas Roque Petroni Júnior ou Avenida dos Bandeirantes.

8h25 – Os dois sentidos da Marginal do Tietê registram lentidão. Na direção da Lapa, a pista local tem 3 km de morosidade entre as Pontes Vila Guilherme e Tatuapé. Do outro lado, a local está congestionada entre a Rua Brazelisa Alves de Carvalho e Ponte Julio de Mesquita Neto. São Paulo com 80 km de filas. Zona sul com 37 km de lentidão.

8h08 – A CET vai bloquear a Avenida Inajar de Souza, entre as avenidas General Penha Brasil e Arquiteto Roberto Aflalo, em ambos os sentidos, no domingo, das 6h às 12h, para a realização do “Circuito de Corrida de Rua da Cidade de São Paulo – Etapa Subprefeitura da Freguesia do Ó”. A corrida tem largada prevista para as 8h e é estimada a presença de 2 mil pessoas. Como desvio, os veículos poderão utilizar as avenidas General Penha Brasil, em ambos os sentidos.

8h03 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-sul registra lentidão entre as Praças da Bandeira e Campo de Bagatelle. São Paulo com 66 km de morosidade. Zona sul com 31 km de filas.

7h52 – Duas faixas da pista expressa da Marginal do Pinheiros estão fechadas devido a acidente entre moto e carro, que deixou três feridos, no sentido Castelo, perto da Ponte Cidade Jardim. O congestionamento é de 5 km no local, entre as Ruas Quintana e Acari.

7h39 – Radial Leste, sentido Centro, com 4 km de lentidão entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém. São Paulo com 53 km de filas. Zona sul com 26 km de congestionamento.

7h38 – A CET vai interditar a Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, entre a Avenida Alberto Ramos e a Rua Ribeirópolis, das 21h de sábado, 2, às 6h de segunda-feira, 4, para obras da linha 2 do Metrô Monotrilho.

Os veículos que trafegam pela Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, com destino a São Mateus, deverão entrar à esquerda na Rua Domingos Afonso, à direita na Avenida Vila Ema, novamente à direita na Rua Ribeirópolis, e à esquerda na Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello.

7h35 – Uma pessoa morreu em uma colisão envolvendo um caminhão e uma motocicleta, na Marginal do Pinheiros, na região da Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 1, segundo informações do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom).

O acidente aconteceu por volta das 6 horas, na pista local, no sentido Castelo Branco, no acesso para a Avenida Queiroz Filho, perto da Ponte do Jaguaré. Duas das três faixas de rolamento estão interditadas.

Também na Marginal do Pinheiros, outro acidente com moto deixou três feridos, segundo os bombeiros. A colisão entre um veículo de passeio e uma moto aconteceu por volta das 7h15 na pista expressa, sentido Castelo, perto do Shopping Cidade Jardim. Não há informação sobre o estado de saúde dos feridos.

7h33 – As pistas expressa e local da Marginal do Pinheiros registram lentidão entre a Rua Tucumã e Ponte Américo Brasiliense. São Paulo com 46 km de lentidão. Zona sul com 25 km de filas.

7h07 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Guadalajara. São Paulo com 23 km de filas. Zona sul com 9 km de lentidão.

7h00 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com acúmulo de quase 4 quilômetros de lentidão entre a Ponte João Dias e a Rua Tucumã. Pior trecho fica na expressa, entre a Avenida Jornalista Roberto Marinho e a Rua Tucumã (2,1 quilômetros)

6h58 – Radial Leste, sentido centro, com acúmulo de 5 quilômetros de trechos de lentidão entre a Avenida Melchert e a Ligação Leste-Oeste.

6h55 – Pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares liberada por completo desde as 6h40 no quilômetro 19,5, na capital, onde, às 5h30, ocorreu um acidente entre dois veículos de passeio. Congestionamento é registrado entre os quilômetros 26 e 20, em Cotia.

6h31 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, com lentidão entre os quilômetros 23 e 20, em Guarulhos.

6h30 – Motorista encontra trechos de lentidão na pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares entre os quilômetros 26 e 19, em razão de acidente entre dois carros, com duas faixas bloqueadas no quilômetro 19, e entre os quilômetros 14 e 10, na chegada à capital.