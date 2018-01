TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 9 de agosto

Está com problemas no trânsito nesta sexta-feira? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

Em Barueri, motorista encara trânsito carregado na Rodovia Castelo Branco. Foto: edugregoris-instagram/Reprodução

TEMPO REAL:

11h26 – Acidente complica trânsito na Avenida João Dias, sentido centro, próximo Rua Gibraltar, em Santo Amaro, na zona sul.

11h20 – No sentido Castelo Branco, Marginal do Tietê já tem 17 km de lentidão a partir da Ponte Jânio Quadros. Total de congestionamentos na cidade é de 98 km.

11h01 – No sentido São Paulo, Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem pontos de lentidão nos trechos entre o km 250 e o km 252 e do km 267 ao km 270.

10h55 – Marginal do Tietê tem 15,4 km de lentidão, no sentido Castelo Branco, a partir da Ponte da Vila Guilherme.

10h50 – Acidente complica trânsito na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, após Ponte Jânio Quadros, na Vila Maria, zona norte.

10h35 – Rodovia Raposo Tavares tem interdição parcial no km 12, no sentido São Paulo.

10h31 – Acidente ocupa duas faixas na Avenida Professor Francisco Morato, sentido centro, próximo Rua Aparaó, na Vila Sônia, zona oeste.

10h29 – O motorista que segue pela Rodovia Anchieta encontra lentidão do km 64 ao km 65, na chegada a Santos, por excesso de veículos

10h24 – Zonas sul e oeste têm 39 km de lentidão, com tendência de baixa.

10h17 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 km de lentidão, no sentido Marginal, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

10h12 – Ônibus quebrado complica trânsito na Avenida Nove de Julho, sentido bairro, junto ao Túnel Nove de Julho, no Jardim Paulista.

10h04 – Marginal do Tietê tem 8,2 km de lentidão, no sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Júlio de Mesquita Neto.

9h55– Principais vias da capital registram 101 km de congestionamento, com tendência de alta, segundo a CET.

9h49 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem trânsito lento no sentido São Paulo, entre o km 267 e o km 270, por causa do excesso de veículos.

9h46 – Congestionamento na pista expressa da Marginal do Pinheiros é de 9,4 km, no sentido Interlagos. Na direção da Rodovia Castelo Branco, Marginal tem 8,2 km de lentidão.

9h37 – Acidente ocupa duas faixas da pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, próximo Rua Jaime de Oliveira Souza, em Campo Grande, zona sul.

9h30 – Na região de Taubaté, pista expressa da Via Dutra tem tráfego lento entre o km 104 e o km 109.

9h23 – Rodovia Castelo Branco segue com tráfego intenso no sentido interior, na altura de Barueri, entre o km 19 e o km 21.

9h20 – Eixo Leste-Oeste tem 12 km de congestionamento, no sentido Lapa.

9h17 – Acidente deixa o tráfego lento por 2 km na Via Dutra, sentido São Paulo, na altura de Taubaté.

9h12 – Ônibus quebrado complica tráfego na Avenida Senador Teotônio Vilela, sentido centro, próximo Rua Jundiazinho, na Cidade Dutra, zona sul.

9h07 – De acordo com a CET, há 91 km de vias congestionadas na capital, com tendência de alta.

9h01 – Segundo a concessionária Ecopistas, rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto têm tráfego tranquilo e boa visibilidade.

8h54 – Excesso de veículos deixa tráfego lento na Rodovia Raposo Tavares, do km 14 ao km 10, no sentido São Paulo.

8h47 – Pista expressa da Rodovia Castelo Branco tem 2 km de tráfego intenso, no sentido interior, na região de Barueri.

8h42 – Fila na Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Aeroporto, sobe para 5,5 km.

8h37 – Rodovias Anchieta e Imigrantes têm fluxo normal de veículos nos dois sentidos.

8h30 – Pista expressa da Rodovia Castelo Branco tem tráfego lento no sentido interior, na região de Barueri, entre o km 19 e o km 21.

8h26 – Excesso de veículos deixa tráfego lento na Rodovia Raposo Tavares, no sentido São Paulo, do km 21 ao km 18 e no trecho do km 15 ao km 10.

8h22 – Na altura de Sumaré, Rodovia Anhanguera apresenta lentidão no trecho entre o km 107 e o km 98, em direção à capital. Via também tem tráfego lento no trecho entre o km 62 e o km 58, na região de Jundiaí, no sentido de São Paulo.

8h18 – Avenida Robert Kennedy, na zona sul de São Paulo, tem 2,1 km de lentidão no sentido centro.

8h15 – Quem chega à capital pela Rodovia Anchieta enfrenta 4 km de congestionamento.

8h11 – A Radial Leste é a via mais congestionada da cidade, segundo a CET, com 6,6 km de lentidão no sentido centro.

8h08 – No sentido Aeroporto, Avenida Vinte e Três de Maio tem 2,2 km de lentidão.

8h06 – Trânsito carregado nas marginais deixa Rodovia Anhanguera com 3 km de congestionamento, na chegada a São Paulo.

8h02 – Veja a lentidão nos principais eixos, de acordo com a CET:

7h58 – O motorista que segue pela Rodovia Anhanguera no sentido interior, na altura de Jundiaí, encontra 5 km de congestionamento.

7h54 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 km de fila, no sentido Marginal, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

7h51 – Rodovia Ayrton Senna tem 7 km de congestionamento, na altura de Guarulhos, em direção à capital. Quem segue pela via no sentido interior encontra fluxo normal.

7h47 – Pista local da Marginal do Tietê tem 3,3 km de lentidão, no sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Jânio Quadros.

7h44– Na altura de Jundiaí, Rodovia Anhanguera tem 5 km de lentidão no sentido interior.

7h35 – Principais vias da capital tem 38 km de lentidão, segundo a CET.

7h15 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento no sentido Santos, na região de acesso ao Jardim Casqueiro.

7h10 – Segundo o DER-SP, Rodovia Mogi-Bertioga tem neblina em trechos isolados, mas tráfego é normal.

7h07 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego lento nos trechos entre o km 21 e o km 19 e do km 15 ao km 10, no sentido São Paulo. Tempo está encoberto na região.

7h05 – Eixo Leste-Oeste tem 10,2 km de lentidão no sentido Lapa. Fila corresponde a 48,7% do congestionamento nas principais vias da capital, segundo a CET.

Rodovia Ayrton Senna tem tráfego intenso na chegada a São Paulo. Foto: Ecopistas/Reprodução

6h58 – Radial Leste é liberada em relação ao acidente junto à Rua Apucarana. Via ainda tem 6,6 km de lentidão no sentido centro.

6h53 – Em Barueri, motorista pisa no freio entre o km 27 e o km 25 da Rodovia Castelo Branco, no sentido São Paulo.

6h50 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1,7 km de lentidão no sentido Castelo.

6h48 – Rodovia Ayrton Senna tem 7 km de retenção no sentido capital, na região de Guarulhos. O motorista que usa a via para ir ao interior não encontra problemas.

6h43 – Acidente piora tráfego na Radial Leste, sentido centro, junto Rua Apucarana, em Itaquera. Via já acumula 6 km de lentidão entre a Avenida Bernardino Brito de Carvalho e a Avenida Pires do Rio.

6h39 – Acidente ocupa três faixas da Avenida Pedroso de Morais, sentido bairro, perto da Rua Ferreira de Araujo, em Pinheiros, zona oeste.

6h34 – Excesso de veículos deixa trânsito lento na Rodovia Castelo Branco, sentido capital, na região de Osasco.

6h25 – Radial Leste já tem cerca de 2,1 km de lentidão no sentido centro.

6h24 – Rodovia Fernão Dias tem fluxo intenso de veículos na chegada a São Paulo.

6h20 – Acidente deixa trânsito ruim na pista expressa da Via Dutra, sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

6h13 – No sentido capital, a Rodovia Ayrton Senna tem 4 km de congestionamento na altura de Guarulhos. Trânsito é normal em direção ao interior.