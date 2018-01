TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 9 de maio

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

18h24 – Encerramos aqui a cobertura do trânsito em São Paulo . Boa noite!

18h14 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem 8,7 quilômetros de lentidão da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h12 – Rodovia Anchieta, sentido Santos, tem sete quilômetros de lentidão, do 15 ao 22. Já no sentido São Paulo, há quatro quilômetros de tráfego lento, do 21 ao 17.

18h10 – A Linha 3 – Vermelha, do Metrô, opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Houve falha em um trem na Estação Pedro II.

18h09 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem seis quilômetros de retenção na pista expressa, em Jundiaí, do 47 ao 53.

18h08 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem 11 quilômetros de lentidão na pista expressa, em Jundiaí. Motorista pisa no freio do quilômetro 50 até o 61.

18h07 – Rodoanel, sentido litoral, tem cinco quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Carapicuíba. Um veículo quebrado ocupa uma das faixas da via. Filas se formam entre os quilômetros 13 e 18.

18h05 – Rodovia Anchieta tem quatro quilômetros de congestionamento na chegada a Santos. Motorista encontra filas do quilômetro 60 até o 64.

18h04 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem três quilômetros de lentidão, do 26 ao 23.

18h03 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 15,4 quilômetros de lentidão, na pista expressa, e 10,8 quilômetros, na local, a partir da Rodovia Castelo Branco.

18h01 – São Paulo tem, neste momento, 165 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h40 – Avenida Rebouças, sentido bairro, tem lentidão de 3,7 quilômetros da Rua Enéas Carvalho de Aguiar até a Ponte Eusébio Matoso.

17h38 – Radial Leste, sentido bairro, tem 4,7 quilômetros de lentidão na pista expressa entre a Rua Wandenkolk e o Viaduto Pires do Rio.

17h34 – São Paulo registra 147 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h30 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, com 10,3 quilômetros de congestionamento na pista expressa da Ponte Nova do Morumbi até a Jaguaré.

17h25 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem lentidão de 5,4 quilômetros da Rua Estado de Israel até a Praça da Bandeira.

17h24 – Pista central da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, com 6,1 quilômetros de lentidão entre a Ponte Cristina Tomas e a Presidente Dutra.

17h22 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com 7,9 quilômetros de lentidão na pista expressa entre as pontes Ary Torres e Transamérica. No sentido Castelo Branco, o ponto mais congestionado é de 5,7 quilômetros na pista local da Ponte Nova do Morumbi até a Eusébio Matoso.

17h18 – Trânsito é intenso na Rodovia Raposo Tavares em direção a São Paulo. Há congestionamento entre os quilômetros 31 e 22.

17h16 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem lentidão em Barueri, entre os quilômetros 20 e 24.

17h15 – Acidente deixa trânsito lento na Rodovia dos Bandeirantes, no sentido interior, em São Paulo, entre os quilômetros 26 e 33.

17h13 – Rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento em direção a São Paulo, do quilômetro 19 ao 17, por causa do excesso de veículos.

17h03 – Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, com lentidão de 8,7 quilômetros entre a Praça da Bandeira e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h01 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 13,2 quilômetros de lentidão na pista expressa entre as pontes Nova Fepasa e Vila Guilherme.

17h00 -Voltamos com a cobertura do trânsito de São Paulo nesta sexta-feira, 9. São Paulo tem neste momento 133 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

11h58 – São Paulo tem 61 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

11h37 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem 6,4 quilômetros de lentidão desde o viaduto João Julião da Costa Aguiar.

11h05 – Faixas 1 e 2 da Rodovia Fernão Dias estão liberadas. Caminhão e carreta envolvidos em acidente foram removidos, mas o ônibus ainda está no acostamento. A lentidão ainda é de 18 quilômetros, do 38 ao 56.

11h02 – São Paulo tem 82 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

10h48 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 11 ao 10.

10h48 – Rodovia Ayrton Senna tem interdição da faixa da direita do quilômetro 43 ao 44, sentido interior, para obras de recuperação do pavimento.

10h37 – Rodovia Fernão Dias ainda tem tráfego lento na região de Mairiporã por reflexo de acidente, sentido São Paulo, entre os quilômetros 38 e 56. Também há congestionamento na região de Bragança Paulista, sentido São Paulo, entre os quilômetros 30 e 32, por causa de obras na rodovia.

10h19 – São Paulo tem 92 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

10h08 – Radial Leste, sentido centro, tem 4,6 quilômetros de lentidão na pista expressa, do viaduto Pires do Rio até a rua Wandenkolk.

10h06 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a ponte Cidade Jardim.

10h05 – Linha 2 – Verde do Metrô opera com velocidade reduzida entre as estações Sacomã e Vila Prudente por causa da chuva.

09h51 – Dos três veículos que se envolveram em acidente na rodovia Fernão Dias, dois já foram retirados da pista e um deve ser removido em breve, informou a Arteris. O caminhão foi reposicionado sobre o acostamento, a carreta foi retirada e o ônibus é o único veículo que ainda bloqueia o quilômetro 56 da rodovia. A previsão é que dentro de alguns minutos a faixa 3, da direita, seja liberada para o tráfego.

09h12 – São Paulo tem 112 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

09h12 – Marginal do Tietê, sentido rodovia Ayrton Senna, foi liberada após acidente após a ponte Ulysses Guimarães.

09h09 – Um carro colidiu com uma árvore na rua Sena Madureira, sentido Ibirapuera, e ocupa faixa da direita e calçada, próximo à Alça de acesso para à Avenida Pedro Alvares Cabral, na Vila Mariana.

09h07 – Outra colisão entre carro e moto interdita duas faixas da esquerda da Avenida Ibirapuera, junto à rua Borges Lagoa.

09h06 – Colisão entre carro e moto na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, junto à rua Conselheiro Ramalho, interdita faixa exclusiva na direita.

09h00 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego lento em São Paulo, pista expressa, do quilômetro 14 ao 11.

08h53 – Avenida dos Bandeirantes é a via mais congestionada da capital neste momento. Há 5,1 quilômetros de lentidão no sentido marginal, entre os viadutos Aliomar Baleeiro e Santo Amaro.

08h52 – Acidente complica trânsito na Marginal do Tietê, pista local, sentido Rodovia Ayrton Senna, após a ponte Ulysses Guimarães. Há 3,6 quilômetros de lentidão no sentido Rodovia Castelo Branco, pista local, da ponte Aricanduva até a ponte Presidente Dutra.

08h49 – O acidente no quilômetro 56 da rodovia Fernão Dias deixou pelo menos duas vítimas com ferimentos leves, um passageiro do ônibus e um acompanhante do motorista do caminhão. Ambos foram encaminhados ao Posto de Saúde de Mairiporã, segundo a assessoria de imprensa da Arteris, concessionária que faz a gestão da rodovia. O sentido São Paulo está totalmente bloqueado neste momento no trecho.

08h30 – Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco, tem 3,6 quilômetros de lentidão na via Expressa, entre o shopping SP Market e aa Avenida Doutor Rubens Gomes Bueno.

08h24 – Avenida Prestes Maia, no sentido Aeroporto, tem 3,9 quilômetros de lentidão entre as praças Campos de Bagatelle e da Bandeira.

08h23 – Um acidente Avenida Ibirapuera, sentido centro, interdita duas faixas junto à Rua Borges Lagoa.

08h12 – Capital paulista tem 122 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h09 – Radial Leste, no sentido Centro, tem 4,7 quilômetros de lentidão entre o viaduto Pires do Rio e a rua Wandenkolk.

8h – O usuário do Twitter Alex Manhoso (@ManhosoAlex) registra o acidente na rodovia Fernão Dias entre um ônibus, um caminhão e uma carreta. O acidente bloqueia todas as pistas, e obriga os veículos a contornarem pela faixa do acostamento. Cerca de 5 quilômetros de filas se formam na região.

Foto: Twitter/Alex Manhoso/divulgação

07h50 – Marginal do Tietê tem 5,6 quilômetros de lentidão na pista Expressa, sentido Castelo Branco, entre o acesso à Rodovia Presidente Dutra e a ponte do Imigrante Nordestino.

07h47 – Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, no sentido Morumbi, tem 1,9 quilômetros de lentidão entre as avenidas dos Bandeirantes e aRoberto Marinho.

07h42 – Rodovia Raposo Tavares tem trânsito lento entre os quilômetros 20 e 10, no sentido Capital. No sentido Cotia, o tráfego segue normal.

07h37 – São Paulo tem 101 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h33 – A usuária do Twitter Camila Nascimento (@milanasc) registra o trânsito que se forma na Radial Leste. A via é a mais afetada pelo trânsito neste momento, com 5,6 quilômetros de lentidão entre a ponte da Vila Matilde e o viaduto Pires do Rio.

Foto: twitter/Camila Nascimento/Divulgação

07h30 – O acidente entre uma carreta, um caminhão e uma ônibus. bloqueia todas as pistas da Rodovia Fernão Dias no sentido São Paulo. O incidente já forma uma fila de 2 quilômetros a partir do quilômetro 56, na altura de Mairiporã.

07h29 – Na Rodovia Ayrton Senna, um carro e moto bateram na região de Cangaíba. Não há relato de pistas bloqueadas.

07h26 – Avenida Washington Luís, no sentido Centro, tem 2,4 quilômetros de lentidão entre a avenida Água Espraiada e o viaduto João Julião da Costa Aguiar.

07h17 – Na rodovia Fernão Dias, um ônibus e uma carreta bateram na altura do quilômetro 56, perto de Mairiporã. Não há informações sobre feridos.

07h14 – Radial Leste, no sentido Centro, tem 5,6 quilômetros de lentidão entre o metrô Vila Matilde e o viaduto Pires do Rio.

07h12 – Circulação dos trólebus volta ao normal na Avenida Conselheiro Carrão.

07h11 – Na rodovia Anchieta encontram tráfego lento do quilômetro 21 ao 17, na região de São Bernardo do Campo, e também na chegada a São Paulo.

07h07 – Avenida Carlos Caldeira Filho, no sentido Centro, tem 2,8 quilômetros de lentidão entre a Estrada do Campo Limpoe e a Avenida Giovanni Gronchi.

07h03 – O rodízio na capital nesta sexta-feira é para veículos com placa de final 9 e 0, e vai até as 10h.

06h58 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal, tem 5,1 quilômetros de lentidão entre os viadutos Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro e Santo Amaro.

06h55 – Estrada de Itapecerica, no sentido Centro, tem 1,7 quilômetros de lentidão entre a rua Itirapua e Giovanni Gronchi

06h53 – Avenida Prestes Maia, no sentido Aeroporto, tem 2,7 quilômetros de lentidão entre as praças Campos de Bagatelle e a Avenida Senador Queirós.

06h51 – Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco, tem 3,6 quilômetros de lentidão na via Expressa, entre o shopping SP Market e aa Avenida Doutor Rubens Gomes Bueno.

06h49 – Marginal do Tietê tem 5,6 quilômetros de lentidão na pista Expressa, sentido Castelo Branco, entre o acesso à Rodovia Presidente Dutra e a ponte do Imigrante Nordestino.

06h47 – O tráfego na rodovia Ayrton Senna é lento entre os quilômetros 23 ao 11, no sentido Capital, por excesso de veículos.

06h45 – Radial Leste, no sentido Centro, tem 5,6 quilômetros de lentidão entre a ponte da Vila Matilde e o viaduto Pires do Rio.

06h43 – A rede de trólebus está com problemas na Avenida Conselheiro Carrão por falta de energia. Os carros estão parados no local.

06h41 – Um acidente envolvendo dois veículos atrapalha o fluxo na Radial Leste, sentido Centro, à partir da estação de metrô Arthur Alvim. Uma faixa bloqueada.

06h39 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo, principais rodovias do estado e transporte público na capital.