TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h50 – A Rodovia dos Imigrantes tem 3 km de lentidão na chegada a Praia Grande, por causa de uma obra já na área fora da concessão da Ecovias. O congestionamento vai do km 67 ao 70.

20h35 – A Ligação Leste-Oeste tem o pior ponto de lentidão da cidade: são 2,6 km de congestionamento no sentido Penha, entre a Rua Santo Antônio e o Viaduto Alcântara Machado.

20h20 – O Corredor Norte-Sul ainda tem 9,3 km de congestionamento no sentido Santana, entre o Viaduto 11 de Junho e a Avenida do Estado.

20h00 – A cidade tem 56 km de vias congestionadas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

19h45 – A Via Dutra tem lentidão por 6 km no sentido Rio, entre os km 231 e 225, por causa do excesso de veículos na região de Guarulhos.

19h30 – A Marginal do Tietê tem engarrafamento no sentido Ayrton Senna: são 4,2 km entre as pontes Jânio Quadros e Aricanduva; e mais 3,9 km da Rua Azurita até a Ponte da Casa Verde.

19h15 – A Rodovia Ayrton Senna continua congestionada no sentido interior. São 11 km de lentidão, do km 13 ao 24.

19h00 – São Paulo tem mais de 100 km de lentidão, de acordo com a CET.

18h45 – A Avenida Rebouças está com lentidão por 3 km no sentido bairro, desde a Dr. Arnaldo até a Pedroso de Morais.

18h35 – A Rodovia dos Imigrantes tem lentidão na chegada a Praia Grande por 3 km, por causa de uma obra já na área fora da concessão da Ecovias. O congestionamento vai do km 67 ao 70.

18h15 – A Avenida dos Bandeirantes tem engarrafamento por 3,3 km, entre os viadutos João Julião da Costa Aguiar e Aliomar Baleeiro.

18h00 – A Rodovia Ayrton Senna tem 11 km de congestionamento no sentido interior, desde o fim da Marginal do Tietê até o km 24, na região da saída para a Avenida Jacu-Pêssego.

17h40 – O Corredor Norte-Sul está congestionado no sentido Santana, por 7 km, desde o Viaduto Tutoia até a Avenida do Estado.

17h25 – O trânsito complicou na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, onde há 4,2 km de congestionamento na pista expressa, entre as pontes Jânio Quadros e Aricanduva.

17h05 – São Paulo tem 54 km de congestionamento, segundo a CET.

16h45 – A Radial Leste está com trânsito ruim por 2,3 km no sentido bairro, entre a Rua Wandenkolk e o Viaduto Bresser.

16h30 – A Rodovia Castelo Branco tem lentidão no sentido interior por 2 km. O trânsito está parado entre os km 13 e 15, por causa do excesso de veículos, na região de Osasco.

16h10 – A Avenida Aricanduva tem congestionamento no sentido Itaquera, por 2,3 km, entre a Rua Manilha e a Adhemar Pereira.

15h50 – A Avenida Cruzeiro do Sul tem lentidão no sentido Ipiranga, por 3 km, entre a Rua Darzan e a Avenida do Estado.

15h30 – A Rodovia Presidente Dutra tem lentidão na região de Guarulhos por causa do excesso de veículos. São 4 km de congestionamento na pista local, entre os km 221 e 225; e mais 1 km na pista expressa, sentido capital.

15h02 – São Paulo tem 35 km de lentidão.

14h59 – A Avenida Vereado José Diniz, sentido Centro, congestionada entre a Avenida dos Bandeirantes e Rua Ana Catharina Randi.

14h49 – O sentido Santana do Corredor Norte-sul registra lentidão entre a Praça da Bandeira e Viaduto Tutoia.

14h22 – São Paulo tem 42 km de trânsito carregado.

14h20 – A Marginal Pinheiros foi liberadaperto da Ponte Eng. Roberto Rossi Zuccolo, após acidente.

14h15 – A Avenida do Estado, sentido Ipiranga, congestionado entre a Avenida Mercúrio e Rua David Bigio.

13h45 – Rodovias Bandeirantes e Anhanguera com tráfego fluindo bem.

13h44 – Tráfego normal nas rodovias Anchieta e Imigrantes.

13h39 – Acidente na Avenida do Estado, sentido Ipiranga, junto à Rua Brigadeiro Jordão.

13h31 – Os dois sentidos da Marginal do Pinheiros estão com trânsito carregado. Na direção de Interlagos, a pista local entre lentidão entre as Pontes do Jaguaré e Fepasa. Do outro lado, a expressa tem morosidade entre a Ponte Cidade Jardim e Rua Quintana.

13h25 – O sentido Santana do Corredor Norte-sul registra 9 km de lentidão entre a Praça da Bandeira e Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

13h10 – São Paulo tem 41 km de lentidão, bem acima da média para o período.

13h05 – Acidente na Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, na pista expressa, antes da Ponte Eng. Roberto Rossi Zuccolo.

12h53 – Os usuários não encontram lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

12h41 – São Paulo tem 49 km de filas.

12h40- O sentido Santana do Corredor Norte-sul registra lentidão entre a Praça da Bandeira e Viaduto Indianópolis.

12h37 – São Paulo tem um ponto de alagamento transitável, na Rua Jaraguá, perto da Rua Anhaia.

12h35 – Os usuários não encontram retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

12h02 – Vias no entorno da Avenida do Estado serão monitoradas das 13h às 20h para evento religioso.

11h53 – O sentido Santana do Corredor Norte-sul registra lentidão entre a Praça da Bandeira e Viaduto Santa Generosa.

11h26 – A pista local, sentido Penha, da Marginal Tietê, tem lentidão da Ponte Atilio Fontana até Ponte do Piqueri. Do outro lado, a pista expressa está congestionada da Ponte Nova Fepasa até Rodovia Castelo Branco.

11h25 – Complexo Viário Escola de Engenharia Mackenzie liberado no sentido centro, após acidente.

10h53 – São Paulo tem 23 km de filas. Zona oeste com 10 km de lentidão.

10h44 – Pista local da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, permanece interditada perto da Ponte Jaguaré, devido a tombamento de caminhão.

10h43 – Os dois sentidos da Marginal do Tietê registram congestionamentos. Na direção da Penha, a pista local tem 2,5 km de trânsito carregado entre as Pontes do Piqueri e Atilio Fontana. Do outro lado, a expressa tem lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Nova Fepasa.

10h41 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

10h28 – Acidente na Avenida do Estado, sentdo Ipiranga, junto à Rua Brigadeiro Jordão.

10h14 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

10h13 – A Rodovia Anchieta tem lentidão no sentido São Paulo, na região de Planalto. Há neblina no topo de serra.

10h06 – As pistas local e expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, continuam congestionadas entre a Ponte do Jaguaré e Rodovia Castelo Branco.

9h50 – A Avenida Dr. Gastão Vidigal, sentido Pinheiros, congestionada entre as Ruas Apecatu e Hayden.

9h32 – São Paulo tem 12 km de filas. Zona oeste com 10 km de lentidão.

9h31 – A Avenida Ibirapuera, sentido Centro, com lentidão entre a Alameda dos Jamaris e Ponte dos Bandeirantes.

9h22 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Nova Fepasa.

9h14 – As pistas local e expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as Pontes do Jaguaré e Castelo Branco.

8h31 – A pista local da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão da Rodovia Castelo Branco até Ponte Jaguaré.

8h12 – A pista local da Marginal do Pinheiros foi bloqueada totalmente para tentar destombar o caminhão que ocupa duas faixas da pista expressa, sentido Interlagos, perto da Ponte do Jaguaré.

8h05 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

8h02 – O Rodízio Municipal de veículos está suspenso. As restrições para caminhões e fretados continuam em vigor.

7h55 – Colisão entre duas motos deixou dois feridos na Avenida Dom Pedro I,, no Ipiranga.

7h49 – Por conta da 16ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, que será realizada neste domingo, a partir das 10h, na Av. Paulista, a SPTrans informa as alterações nos itinerários de 43 linhas de ônibus durante a realização do evento.

Linhas e itinerários:

917H/10 Terminal Pirituba – Metrô Vila Mariana

917M/10 Morro Grande – Metrô Ana Rosa

975A/10 Vila Brasilândia – Metrô Ana Rosa

Ida: Normal até a Av. Dr. Arnaldo, Vd. Okuhara Koei, Rua da Consolação, Al. Santos, Av. Brig. Luis Antonio, Av. Paulista, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Av. Paulista, Rua Teixeira da Silva, Rua Cincinato Braga, Av. Brig. Luis Antônio, Al Jaú, Rua Augusta, Rua Estados Unidos, Al. Gabriel Monteiro da Silva, Av. Rebouças, Túnel Rebouças, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

107P/10 Mandaqui – Pinheiros

107T/10 Metrô Tucuruvi – Cid. Universitária

Ida: Normal até a Av. São Luís, Vd. Nove de Julho, Vd. Jacareí, Rua Maria Paula, Av. Brig. Luis Antônio, Al. Jaú, Rua Augusta, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Rua Augusta, Al. Santos, Av. Brig. Luis Antonio, Vd. Dona Paulina, Pça. João Mendes, Rua Anita Garibaldi, Rua Roberto Simonsen, Rua Venceslau Brás, Rua Boa Vista, Lgo. São Bento, Rua Líbero Badaró, Vd. Do Chá, Pça. Ramos de Azevedo, prosseguindo normal.

175P/10 Edu Chaves – Ana Rosa

Ida: Normal até a Av. Dr. Arnaldo, Vd. Okuhara Koei, Rua da Consolação, Al. Santos, Av. Brig. Luis Antônio, Av. Paulista, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Av. Paulista, Rua Teixeira da Silva, Rua Cincinato Braga, Av. Brig. Luis Antônio, Al. Jaú, Rua Augusta, Rua Estados Unidos, Al. Gabriel Monteiro da Silva, Av. Rebouças, Túnel Rebouças, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

177H/10 Metrô Santana – Butantã/USP

Ida: Sem alteração.

Volta: Normal até a Rua Teodoro Sampaio, Av. Dr. Arnaldo, Rua Cardoso de Almeida, Rua Almirante Pereira Guimarães, Av. Arnolfo Azevedo, Pça. Charles Miller, Rua Itatiara, Rua Armando Penteado, Pça. Vilaboim, Rua Piauí, Av. Angélica, prosseguindo normal.

178L/10 Lauzane Paulista – Hosp. das Clínicas

Ida: Normal até a Rua Sebastião Pereira, Rua Amaral Gurgel, Rua Marquês de Itu, Rua Sabará, Rua Maranhão, Av. Angélica, Av. Paulista, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Av. Dr. Arnaldo, Rua Cardoso de Almeida, Rua Almirante Pereira Guimarães, Av. Arnolfo Azevedo, Pça. Charles Miller, Rua Itatiara, Rua Armando Penteado, Pça. Vilaboim, Rua Piauí, Av. Angélica, Rua das Palmeiras, Rua Sebastião Pereira, Lgo. do Arouche, prosseguindo

701A/10 Pq. Edu Chaves – Metrô Vila Madalena

701U/10 Jaçanã – Butantã/USP

Ida: Normal até a Av. Ipiranga (pista da direita), Pça. Da República, Rua Marquês de Itú, Rua Sabará, Rua Maranhão, Av. Angélica, Av. Paulista, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Rua da Consolação, Al. Santos, Av. Brig. Luis Antônio, Vd. Dona Paulina, Pça. João Mendes, Rua Anita Garibaldi, Rua Roberto Simonsen, Rua Venceslau Brás, Rua Boa Vista, Lgo. São Bento, Rua Líbero Badaró, Vd. Do Chá, Pça. Ramos de Azevedo, prosseguindo normal.

967A/10 Imirim – Pinheiros

Ida: Sem alteração.

Volta: Normal até a Rua Martinho Prado, Túnel da Ligação Leste-Oeste, Rua Amaral Gurgel, Rua Major Sertório, Rua Rego Freitas, prosseguindo normal.

508L/10 Terminal Princesa Isabel – Aclimação – Circular

Sentido único: Normal até a Av. Angélica, Av. Paulista, Rua Minas Gerais, Av. Dr. Arnaldo, Rua Cardeal Arcoverde, Rua Oscar Freire, Rua Teodoro Sampaio, Av. Dr. Arnaldo, Vd. Okuhara Koei, Rua da Consolação, Al. Santos, Av. Brig. Luis Antônio, Av. Paulista, prosseguindo normal prosseguindo normal.

702P/10 Terminal Penha – Pinheiros

Ida: Normal até a Av. São Luis, Vd. Nove de Julho, Vd. Jacareí, Rua Maria Paula, Av. Brig. Luis Antônio, Al. Jaú, Rua Augusta, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Rua Augusta, Al. Santos, Av. Brig. Luis Antônio, Vd. Dona Paulina, prosseguindo normal.

702P/42 Term. Pq. D. Pedro II – Butantã – Circular

Sentido único: Normal até a Av. São Luis, Vd. Nove de Julho, Vd. Jacareí, Rua Maria Paula, Av. Brig. Luis Antônio, Al. Jaú, Rua Augusta, prosseguindo normal até a Rua Augusta, Al. Santos, Av. Brig. Luis Antônio, Vd. Dona Paulina, prosseguindo normal.

805L/10 Terminal Princesa Isabel – Aclimação – Circular

Sentido Único: Normal até a Av. Paulista, Rua Teixeira da Silva, Rua Cincinato Braga, Av. Brig. Luis Antonio, Al. Jaú, Rua Augusta, Rua Estados Unidos, Al. Gabriel Monteiro da Silva, Av. Rebouças, Túnel Rebouças, acesso a direita ao Pacaembu, Rua Major Nathanael, Rua Itajobi, Rua Capivari, Rua Itápolis, Rua Armando Penteado, Pça. Vilaboim, Rua Piauí, Av. Angélica, prosseguindo normal.

408A/10 Machado de Assis – Cardoso de Almeida – Circular

4113/10 Gentil de Moura – Pça. da República – Circular

Sentido Único: Sem alteração.

As linhas acima deverão operar com veículos movidos a diesel, em virtude da não garantia de preservação de tráfego da Av. São Luis e Rua Major Sertório, por parte da CET, quando do encerramento do evento.

475M/10 Jd. da Saúde – Term. Amaral Gurgel

Ida: Normal até a Rua Jaceguai, Rua Quatorze de Julho, acesso, Av. Radial Leste-Oeste, Rua Amaral Gurgel, Rua Mj. Sertório, Rua Rego Freitas, prosseguindo normal.

Volta: Sem alteração.

478P/10 Sacomã – Pompéia

478P/31 Sacomã – Pompéia

Ida: Normal até a Av. Paulista, Rua Teixeira da Silva, Rua Cincinato Braga, Av. Brig. Luis Antônio, Al. Jaú, Rua Augusta, Rua Estados Unidos, Al. Gabriel Monteiro da Silva, Av. Rebouças, Túnel Rebouças, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Av. Dr. Arnaldo, Vd. Okuhara Koei, Rua da Consolação, Al. Santos, Av. Brig. Luis Antônio, Av. Paulista, prosseguindo normal.

874T/10 Ipiranga – Lapa

Ida: Normal até a Av. Paulista, Rua Teixeira da Silva, Rua Cincinato Braga, Av. Brig. Luis Antonio, Al. Jaú, Rua Augusta, Rua Estados Unidos, Al. Gabriel Monteiro da Silva, Av. Rebouças, Túnel Rebouças, acesso a direita ao Pacaembu, Rua Major Natanael, Rua Itajobi, Rua Capivari, Rua Itápolis, Rua Armando Penteado, Pça. Vilaboim, Rua Piauí, Av. Angélica, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Av. Angélica, Av. Paulista, Rua Minas Gerais, Av. Dr. Arnaldo, Rua Cardeal Arcoverde, Rua Oscar Freire, Rua Teodoro Sampaio, Av. Dr. Arnaldo, Vd. Okuhara Koei, Rua da Consolação, Al. Santos, Av. Brig. Luis Antonio, Av. Paulista, prosseguindo normal.

577T/10 Jd. Miriam – Vila Gomes

Ida: Normal até a Av. Paulista, Rua Teixeira da Silva, Rua Cincinato Braga, Av. Brig. Luis Antonio, Al. Jaú, Rua Augusta, Rua Estados Unidos, Av. Rebouças, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Rua da Consolação, Al. Santos, Av. Brig. Luis Antonio, Av. Paulista, prosseguindo normal.

875A/10 Aeroporto – Perdizes – via Aratãs

875M/10 Aeroporto – Perdizes – via Mirun

Ida: Normal até a Av. Paulista, Rua Teixeira da Silva, Rua Cincinato Braga, Av. Brig. Luis Antonio, Al. Jaú, Rua Augusta, Rua Estados Unidos, Al. Gabriel Monteiro da Silva, Av. Rebouças, Túnel Rebouças, acesso a direita ao Pacaembu, Rua Major Natanael, Rua Itajobi, Rua Capivari, Rua Itápolis, Rua Armando Penteado, Pça. Vilaboim, Rua Piauí, Rua Itambé, Rua Major Sertório, Rua Rego Freitas, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Rua Amaral Gurgel, Rua Marquês de Itu, Rua Sabará, Rua Maranhão, Av. Angélica, Av. Paulista, Rua Minas Gerais, Av. Dr. Arnaldo, Rua Cardeal Arcoverde, Rua Oscar Freire, Rua Teodoro Sampaio, Av. Dr. Arnaldo, Vd. Okuhara Koei, Rua da Consolação, Al. Santos, Av. Brig. Luis Antonio, Av. Paulista, prosseguindo normal

669A/10 Term. Santo Amaro – Term. Princesa Isabel

Ida: Normal até a Av. Brig. Luiz Antonio (direto), Pr. Pérola Byington, acesso, Rua Jaceguai, Rua Major Diogo, Rua Santo Antônio, Vd. Martinho Prado, Túnel da ligação Leste-Oeste, Rua Amaral Gurgel, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Pça da República, Av. São Luis, Vd. Nove de Julho, Vd. Jacareí, Rua Maria Paula, Av. Brig. Luis Antônio, prosseguindo normal.

857P/10 Terminal Campo Limpo – Paraíso

Ida: Normal até a Av. Rebouças, Rua da Consolação, Al. Santos, Av. Brig. Luis Antonio, Av. Paulista, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Av. Paulista, Rua Teixeira da Silva, Rua Cincinato Braga, Av. Brig. Luis Antonio, Al. Jaú, Rua Augusta, Rua Estados Unidos, Av. Rebouças, prosseguindo normal.

702C/10 Jd. Bonfiglioli – Metrô Belém

702U/10 Butantã/USP – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: Normal até a Av. Rebouças, Túnel da Av. Rebouças, acesso ao Pacaembu, Rua Major Natanael, Rua Itajobí, Rua Capivarì, Rua Itápolis, Rua Itatiara, Rua Armando Penteado, Pça. Vilaboim, Rua Piauí, Rua Itambé, Rua Major Sertório, Rua Amaral Gurgel, Lgo. Do Arouche, Pça. da República, Av. São Luis, Rua da Consolação, Rua Cel. Xavier de Toledo, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a, Pça. da República, Rua Marquês de Itu, Rua Sabará, Rua Maranhão, Av. Angélica, Av. Paulista, Rua Minas Gerais, acesso a Av. Rebouças, Av. Rebouças, prosseguindo normal.

715M/10 Jd. Maria Luiza – Lgo. da Pólvora

Ida: Normal até a Rua da Consolação, Al. Santos, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Av. Paulista, Rua Teixeira da Silva, Rua Cincinato Braga, Av. Brig. Luis Antonio, Al. Jaú, Rua Augusta, Rua Estados Unidos, Av. Rebouças, prosseguindo normal.

719P/10 Pinheiros – Metrô Armênia

719R/10 Rio Pequeno – Metrô Barra Funda

Ida: Normal até a Rua Teodoro Sampaio, Av. Dr. Arnaldo, Rua Cardoso de Almeida, Rua Almirante Pereira Guimarães, Av. Arnolfo Azevedo, Pça. Charles Miller, Rua Itatiara, Rua Armando Penteado, Pça. Vilaboim, Rua Piauí, Av. Angélica, prosseguindo normal

Volta: Sem alteração.

857R/10 Terminal Campo Limpo – Aclimação

Ida: Normal até a Rua da Consolação, Al. Santos, Av. Brig. Luis Antônio, Av. Paulista, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Av. Paulista, Rua Teixeira da Silva, Rua Cincinato Braga, Av. Brig. Luis Antonio, Al. Jaú, Rua Augusta, Rua Estados Unidos, Av. Rebouças, prosseguindo normal.

7903/10 Jd. João XXIII/Educ. – Pça. Ramos de Azevedo – Circular

Sentido Único: Normal até a Av. Rebouças, Túnel da Av. Rebouças, acesso ao Pacaembu, Rua Major Natanael, Rua Itajobí, Rua Capivarì, Rua Itápolis, Rua Itatiara, Rua Armando Penteado, Pça. Vilaboim, Rua Piauí, Rua Itambé, Rua Major Sertório, Rua Amaral Gurgel, Lgo. do Arouche, Pça. da República, Av. São Luis, Rua da Consolação, Rua Cel. Xavier de Toledo, Pça. Ramos de Azevedo, Rua Cons. Crispiniano, Av. São João, Av. Ipiranga, Pça. da República, Rua Marquês de Itu, Rua Sabará, Rua Maranhão, Av. Angélica, Av. Paulista, Rua Minas Gerais, acesso a Av. Rebouças, Av. Rebouças, prosseguindo normal.

7267/10 Apiacas – Pça. Ramos de Azevedo – Circular

7281/10 Lapa – Pça. Ramos de Azevedo – Circular

7282/10 Pq. Continental – Pça. Ramos de Azevedo – Circular

Sentido Único: Normal até a Av. Dr. Arnaldo, Rua Cardeal Arcoverde, Rua Oscar Freire, Rua Teodoro Sampaio, Av. Dr. Arnaldo, Rua Cardoso de Almeida, Rua Almirante Pereira Guimarães, Av. Arnolfo de Azevedo, Pça. Charles Miller, Rua Itatiara, Rua Armando Penteado, Pça. Vilaboim, Rua Piauí, Av. Angélica, Rua Jaguaribe, Lgo. do Arouche, Av. Dr. Vieira de Carvalho, Pça. da República, Av. São Luis, Rua da Consolação, Rua Cel. Xavier de Toledo, Pça. Ramos de Azevedo, Rua Cons. Crispiniano, Av. São João, Pça. da República, Rua Marquês de Itu, Rua Sabará, Rua Maranhão, Av. Angélica, Av. Paulista, Rua Minas Gerais, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

7458/10 Jd. Boa Vista – Est. da Luz

Ida: Normal até a Av. Rebouças, Túnel da Av. Rebouças, acesso ao Pacaembu, Rua Major Natanael, Rua Itajobí, Rua Capivari, Rua Itápolis, Rua Itatiara, Rua Armando Penteado, Pça. Vilaboim, Rua Piauí, Rua Itambé, Rua Major Sertório, Rua Amaral Gurgel, Lgo. do Arouche, Av. Vieira de Carvalho, Pça. da República, Av. São Luis, Rua da Consolação, Rua Cel. Xavier de Toledo, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Av. Ipiranga, Pça. da República, Rua Marquês de Itu, Rua Sabará, Rua Maranhão, Av. Angélica, Av. Paulista, Rua Minas Gerais, acesso a Av. Rebouças, Av. Rebouças, prosseguindo normal.

7545/10 Jd. João XXIII – Pça. Ramos de Azevedo

Ida: Normal até a Av. Rebouças, Túnel da Av. Rebouças, acesso ao Pacaembu, Rua Major Natanael, Rua Itajobi, Rua Capivari, Rua Itápolis, Rua Itatiara, Rua Armando Penteado, Pça. Vilaboim, Rua Piauí, Rua Itambé, Rua Major Sertório, Rua Amaral Gurgel, Lgo. do Arouche, Av. Vieira de Carvalho, Pça. da República, Av. São Luis, Rua da Consolação, Rua Cel. Xavier de Toledo.

Volta: Rua Cel. Xavier de Toledo, Pça. Ramos de Azevedo, Rua Cons. Crispiniano, Av. São João, Av. Ipiranga, Pça. da República, Rua Marquês de Itu, Rua Sabará, Rua Maranhão, Av. Angélica, Av. Paulista, Rua Minas Gerais, acesso a Av. Rebouças, Av. Rebouças, prosseguindo normal.

874C/10 Parque Continental – Metrô Vila Mariana

Ida: Normal até a Av. Dr. Arnaldo, Vd. Okuhara Koei, Rua da Consolação, Al. Santos, Av. Brig. Luis Antônio, Av. Paulista, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Av. Paulista, Rua Teixeira da Silva, Rua Cincinato Braga, Av. Brig. Luis Antônio, Al. Jaú, Rua Augusta, Rua Estados Unidos, Al. Gabriel Monteiro da Silva, Av. Rebouças, Túnel Rebouças, acesso a Av. Dr. Arnaldo, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

778R/10 COHAB Raposo Tavares – Terminal Princesa Isabel

Ida: Normal até a Av. Rebouças, Túnel da Av. Rebouças, acesso ao Pacaembu, Rua Major Natanael, Rua Itajobí, Rua Capivarì, Rua Itápolis, Rua Itatiara, Rua Armando Penteado, Pça. Vilaboim, Rua Piauí, Rua Itambé, Rua Major Sertório, Rua Amaral Gurgel, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Rua Marquês de Itu, Rua Sabará, Rua Maranhão, Av. Angélica, Av. Paulista, Rua Minas Gerais, acesso a Av. Rebouças, Av. Rebouças, prosseguindo normal.

8700/10 Terminal Campo Limpo – Pça. Ramos de Azevedo

8705/51 Pq. Continental – Anhangabaú

Ida: Normal até a Av. Rebouças, Túnel Rebouças, acesso a direita ao Pacaembu, Rua Major Nathanael, Rua Itajobi, Rua Capivari, Rua Itápolis, Rua Armando Penteado, Pça. Vilaboim, Rua Piauí, Rua Itambé, Rua Major Sertório, Rua Amaral Gurgel, Lgo. do Arouche, Av. Vieira de Carvalho, Pça. da República, Av. São Luis, Rua da Consolação, Rua Cel. Xavier de Toledo.

Volta: Rua Cel. Xavier de Toledo, Pça. Ramos de Azevedo, Rua Cons. Crispiniano, Av. São João, Av. Ipiranga, Pça. da República, Rua Marquês de Itu, Rua Sabará, Rua Maranhão, Av. Angélica, Av. Paulista, Rua Minas Gerais, acesso a Av. Rebouças, Av. Rebouças, prosseguindo normal.

875H/10 Terminal Lapa – Metrô Vila Mariana

Ida: Normal até a Av. Dr. Arnaldo, Vd. Okuhara Koei, Rua da Consolação, Al. Santos, Av. Brig. Luis Antônio, Av. Paulista, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Av. Paulista, Rua Teixeira da Silva, Rua Cincinato Braga, Av. Brig. Luis Antônio, Al. Jaú, Rua Augusta, Rua Estados Unidos, Al. Gabriel Monteiro da Silva, Av. Rebouças, Túnel Rebouças, acesso a Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

7h45 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-Sul com lentidão entre a Avenida do Estado e Praça das Bandeiras.

7h43 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

7h37 – A CET recomenda aos motoristas que evitem a região do Complexo Viário Escola de Engenharia Mackenzie, sentido Centro, acesso à Avenida Tancredo Neves e também a Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista local, 50 metros após a Ponte do Jaguaré, devido ao tombamento de duas carretas.

No Complexo Viário Escola de Engenharia Mackenzie a ocupação da pista é total e a opção de desvio é seguir pelas ruas das Juntas Provisórias, do Grito, Amadis, 2 de Julho, retornando para a Rua das Juntas Provisórias. Não houve vítimas. Já na Marginal Pinheiros, duas de três faixas (esquerda e central) estão bloqueadas ao trânsito no local do acidente. Uma vítima foi socorrida e a opção é utilizar a pista expressa.

7h36 – A sexta-feira, 8, chuvosa ajudou a provocar vários acidentes no começo da manhã, em várias regiões de São Paulo, deixando ao menos 12 feridos, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom).

Por volta das 4h30 desta sexta, um caminhão desgovernado tombou, interditando duas faixas da pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, na zona sul, perto da Ponte do Jaguaré. Segundo a CET, o local continuava interditado às 7h30. Uma pessoa ficou ferida e foi levada para o Hospital das Clínicas.

Também na Marginal do Pinheiros, mas no outro sentido, duas faixas da pista local estão fechadas devido a uma colisão entre uma motocicleta e um ônibus, perto da Rua Verbo Divino, deixando um ferido. Na Avenida das Nações Unidas, altura do número 100, sentido Osasco, um carro bateu em um muro, deixando uma pessoa ferida.

Na região do Ipiranga, o tombamento de um caminhão no acesso ao Complexo Viário Escola de Engenharia Mackenzie, sentido Tancredo Neves, interditou a via. Os motoristas estão sendo desviados para a Avenida Juntas Provisórias e Rua do Ipiranga. Ninguém ficou ferido.

Na Avenida Aratã, junto à Avenida Guainumbis, a colisão entre dois veículos deixou um ferido e interdita uma faixa de rolamento, no sentido centro. No Tremembé, zona norte, uma pessoa foi atropelada na Rua das Imbiras, no Tremembé. A vítima foi levada ao PS de Jaçanã. Também na zona norte, duas faixas da pista expressa da Marginal do Tietê, perto da Ponte do Piqueri, foram fechadas devido a acidente. A CET não tem informações sobre a colisão.

Na zona leste, dois acidentes ocorreram na Avenira Aricanduva, na Vila Matilde. Um deles na altura do número 9.800, onde um caro bateu em uma moto, deixando um ferido. No outro acidente, um veículo de passeio bateu em um poste na altura do numeral 1.500. Não há informação sobre feridos.

Cinco pessoas ficaram feridas na Rua São Francisco do Piauí, com a Avenida Jacu-Pêssego, em Itaquera, em um acidente entre um ônibus e um veículo. Segundo os bombeiros, duas pessoas foram levadas para o PS Santa Marcelina, uma para o PS Tide Setubal e dois foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Na Rua do Oratório, uma pessoa ficou ferida na queda de uma moto, junto com a Rua Ministro Salgado Filho, na Mooca.

7h02 – São Paulo sem pontos de lentidão.