TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 08 de abril

20h20 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado. Boa noite!

20h18 – São Paulo tem 56 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h10 – Todas as linhas de Metrô operam normalmente.

20h07 – Avenida Guido Caloi, no sentido Bairro, tem 2,5 quilômetros de lentidão entre as Avenidas João Dias e Guarapiranga.

20h02 – Capital paulista registra 86 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h – Um acidente de trânsito ocupa duas faixas da rua na Rua Bahia no sentido bairro, próximo à Rua Alagoas.

19h56 – Elevado Costa e Silva, o Minhocão, tem 2,7 quilômetros de lentidão no sentido Lapa, entres a Rua da Consolação e a Avenida Francisco Matarazzo.

19h51 – Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, entre as pontes do Tatuapé e Aricanduva, tem 2,9 quilômetros de lentidão na via Expressa.

19h38 – Avenida Professor Francisco Morato, no sentido Bairro, tem 3,2 quilômetros de lentidão entre a ponte Eusébio Matoso e a avenida Deputado Jacob Salvador Zveibil.

19h35 – Radial Leste, no sentido Bairro, tem 4,7 quilômetros de lentidão entre a rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

19h31 – São Paulo tem 122 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h28 – Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, tem 4,7 quilômetros de lentidão na pista Local, entre as pontes Jornalista Roberto Marinho e Eusébio Matoso.

19h22 – O usuário do Twitter Carlos Drhemer (@c_drehmer) registra o acúmulo de passageiros na estação Vila Berrini da Linha 9-Esmeralda da CPTM. A CPTM afirma que é o excesso de usuários na linha que está causando o acúmulo de passageiros.

Foto: Carlos Drehmer/twitter

19h16 – Avenida Washington Luis, no sentido Bairro, tem 5,5 quilômetros de lentidão entre as avenidas Água Espraiada e Vitor Manzini.

19h15 – Em sua conta de twitter, a Ecovias diz que se trata de um ato de vandalismo.

19h11 – A Ecovias informa que um grupo de cerca de 20 pessoas queimou uma caçamba no quilômetro 50 da Rodovia Anchieta, por volta das 18h. Os manifestantes ficaram na via até por volta das 18h30, quando abandonaram o local. A concessionária não sabe o motivo da manifestação. Ela já enviou uma equipe ao local para limpar a via e restabelecer o tráfego.

19h04 – Avenida Paulista, no sentido Consolação, tem 2,3 quilômetros de lentidão entre a rua Teixeira da Silva e a Avenida Rebouças.

18h57 – Avenida Guido Caloi, no sentido Bairro, tem 2,5 quilômetros de lentidão entre as Avenidas João Dias e Guarapiranga.

18h54 – Avenida Pacaembu, no sentido Marginal Tietê, tem 2,9 quilômetros de lentidão entre as ruas Alagoas e a Baronesa de Porto Carreiro.

18h49 – Usuário do Twitter Júlio Toyama (@JulioToyama) registra o acúmulo de passageiros na estação Vila Olímpia da Linha 9-Esmeralda da CPTM.

Foto: Júlio Toyama/twitter

18h44 – A manifestação que interdita a pista Norte da Rodovia Anchieta, no sentido Capital, já faz formar uma fila entre os quilômetros 50 e 53.

18h42 – Avenida Prestes Maia, no sentido Santana, tem 2,9 quilômetros de lentidão entre a Praça da Bandeira e a Avenida do Estado.

18h37 – Avenida Professor Francisco Morato, no sentido Bairro, tem 3,2 quilômetros de lentidão entre a ponte Eusébio Matoso e a avenida Deputado Jacob Salvador Zveibil.

18h34 – São Paulo tem 139 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

18h31 – Uma manifestação bloqueia a pista Norte da Rodovia Anchieta, no sentido Capital, na altura do quilômetro 50. A Ecovias, concessionária da rodovia, ainda não soube informar o motivo do protesto.

18h23 – Avenida Washington Luis, no sentido Bairro, tem 5,5 quilômetros de lentidão entre as avenidas Água Espraiada e Vitor Manzini.

18h12 – Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, tem 3,4 quilômetros de lentidão na pista Local, entre a rua Quintana e a ponte Eusébio Matoso.

18h07 – Radial Leste, no sentido Bairro, tem 4,7 quilômetros de lentidão entre a rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

18h05 – Rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento no sentido interior, entre os quilômetros 24 e 26 da pista Local.

17h58 – Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, tem cinco quilômetros de tráfego lento a partir do quilômetro 27.

17h55 – São Paulo tem 122 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h51 – Avenida João Dias, sentido bairro, tem 3,7 quilômetros de lentidão da Rua Alves Pontual até a Avenida Giovanni Gronchi.

17h50 – Todas as linhas do Metrô e da CPTM operaram normalmente neste momento.

17h48 – Rodovia Anhanguera tem quatro quilômetros de lentidão nos dois sentidos na pista expressa, em Jundiaí. Na direção do interior, motorista encontra filas do quilômetro 57 até o 61. Já quem vai para capital pisa no freio do quilômetro 62 ao 58.

17h45 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego interrompido na pista expressa em São Paulo, por causa das obras para construção da quinta faixa. Há quatro quilômetros de congestionamento, entre o 25 e o 29.

17h40 – Trânsito bastante já complicado nos dois sentidos da Marginal do Tietê. Motorista que dirige para a Rodovia Ayrton Senna encontra 5,5 quilômetros de lentidão na pista central, da Rua a Cristina Tomás até a Ponte Presidente Jânio Quadros. Na expressa, congestionamento tem 4,6 quilômetros, entre as Pontes Vila Guilherme e Casa Verde; enquanto há 1,6 quilômetro na local, da Ponte Vila Guilherme à Presidente Jânio Quadros.

Já no sentido Rodovia Castelo Branco, pista local tem 4,5 quilômetros de retenção, da Rua Massinet Sorcinelli até a Ponte Júlio de Mesquita Neto. Há também 2,6 quilômetros de tráfego lento, entre as Pontes da Casa Verde e Júlio de Mesquita Neto, tanto nas via expressa quanto na central.

17h34 – São Paulo tem, neste momento, 92 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h33 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede transporte público na tarde desta terça-feira, 8 de abril.

11h10 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede de transporte público na manhã desta terça-feira, 8. Retornaremos à tarde. Bom dia!

10h17 – Protesto do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) interdita o Viaduto do Chá e a Rua Líbero Badaró, no centro de São Paulo. Cerca de 50 manifestantes fazem ato no local pelo direito à moradia.

09h19 – São Paulo tem neste momento 95 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

09h13 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem 3,7 quilômetros de fila entre os viadutos Jabaquara e Amaro.

09h10 – Já a Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem sete quilômetros de congestionamento na pista expressa entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte da Freguesia do Ó.

09h09 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Jardim.

09h07 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem lentidão na pista marginal em Osasco e São Paulo entre os quilômetros 14 e 13.

09h03 – Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, tem 3,9 quilômetros de lentidão entre as Praças Campo de Bagatelle e Bandeira.

08h57 – Avenida Washington Luís, sentido centro, tem 5,1 quilômetros de lentidão entre a Praça Ministro Pedro Chaves e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

08h43 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, tem 9,3 quilômetros de congestionamento da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim.

08h39 – São Paulo tem 106 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h32 – Houve um acidente na Avenida Conselheiro Carrão, sentido centro, junto Praça Duere, Carrão.

8h25 – Manifestantes voltam a ocupar a Avenida Lins de Vasconcelos, interditando faixa da direita na altura da Rua Albuquerque de Maranhão. Eles protestam contra as novas faixas exclusivas para ônibus no local. A CET não confirma o número de pessoas, mas diz ser um “pequeno grupo”. É o segundo dia que o grupo protesta no local. Na manhã desta segunda-feira, 7, cerca de dez pessoas ocuparam o mesmo lugar no sentido centro, informou a PM.

08h14 – Rodovia Ayrton Senna está liberada depois de acidente ocupar faixa no quilômetro 22. Trânsito no sentido São Paulo ainda é lento entre os quilômetros 23 e 11.

08h13 – São Paulo tem 93 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h12 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, apresenta lentidão em Guarulhos entre os quilômetros 218 e 224.

08h11 – Acidente na Rodovia Anhanguera deixa trânsito lento no sentido interior, em Jundiaí, entre os quilômetros 57 e 60 da pista expressa.

08h10 – Um trem foi retirado de circulação na Linha 7 da CPTM, na Estação Vila Aurora.

07h53 – Linha 11 – Coral da CPTM opera com velocidade reduzida. Há intervalo maior entre os trens devido à falha de um equipamento de via entre as estações Dom Bosco e Itaquera. Não há previsão para normalização do trecho.

07h48 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, apresenta lentidão entre os quilômetros 26 e 19 e do 14 ao 10. No sentido Cotia, a retenção é do 20 ao 23.

07h47 – Trânsito lento na chegada a São Paulo pela Rodovia Anchieta entre os quilômetros 13 e 10, por causa do excesso de veículos.

07h46 – São Paulo tem 85 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h37 – Acidente interdita faixa da esquerda na Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, no quilômetro 22. O trânsito é lentro entre os quilômetros 23 e 11.

07h32 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego lento em Campinas, pista expressa, do quilômetro 108 ao 100.

07h30 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em Barueri, pista expressa, do quilômetro 26 ao 23.

07h29 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte Freguesia do Ó até a Rodovia Castelo Branco.

07h24 – Avenida Washington Luís, sentido centro, tem 3,8 quilômetros de lentidão da Rua Pedro Chaves até a Praça Comandante Lineu Gomes.

07h22 – São Paulo tem 75 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

07h14 – Avenida dos Bandeirantes soma 4,2 quilômetros no sentido Marginal, entre os Viadutos Arapuã e Santo Amaro.

07h07 – São Paulo tem 60 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h06 – Trânsito na Rodovia Ayrton Senna melhora; há lentidão do quilômetro 23 ao 17, sentido capital.

07h04 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa, em Guarulhos, do quilômetro 222 ao 223.

07h03 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em Osasco, São Paulo, pista marginal, do quilômetro 16 ao 13.

07h02 – Trânsito lento na Rodovia Anchieta, do quilômetro 21 ao 17, sentido São Paulo.

07h01 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, pista expressa, tem 4,9 quilômetros de lentidão entre as pontes Imigrante Nordestino e Tatuapé.

07h00 – São Paulo tem 57 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A zona sul é a mais afetada, com 23 quilômetros.

06h47 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento em Campinas, do quilômetro 15 ao 12, pista expressa, por causa de um acidente que interdita uma faixa de rolamento.

06h46 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, Osasco, tem tráfego lento do quilômetro 17 ao 13.

06h45 – Acidente entre dois automóveis na Avenida Jacu Pessego, altura do número 500, em Itaquera. Uma vítima foi ferida e o Corpo de Bombeiros informa que o resgate está a caminho.

06h43 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 26 ao 19 e do 14 ao 10.

06h42 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista marginal, Guarulhos, do quilômetro 218 ao 224.

06h35 – Tráfego na Rodovia Ayrton Senna sofre lentidão do quilômetro 23 ao 11, sentido capital. Não há acidentes.

06h34 – Radial Leste, sentido centro, tem 5,6 quilômetros de lentidão entre os viadutos Vila Matilde e Pires do Rio.

Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem 2,4 quilômetros de lentidão do Viaduto Arapua até a Alameda dos Tupiniquins.

06h31 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 13 ao 10.

06h13 – Marginal do Tietê já soma cinco quilômetros de lentidão no sentido Rodovia Castelo Branco, da Ponte Imigrante Nordestino até a Ponte do Tatuapé.

06h09 – Segundo a CET, o acidente na Avenida Jacu-Pessego, sentido Rodovia Ayrton Senna, interdita três faixas junto à Rua São Theodoro.

05h55 – Houve um acidente entre dois ônibus na Avenida Jacu Pessego, altura do número 1000, em Itaquera. Segundo o Corpo de Bombeiros, três passageiros sofreram ferimentos leves, dentre eles uma gestante.

05h55 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e principais rodovias do estado. Acompanhe também a situação das linhas de trem e metrô na cidade.