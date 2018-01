TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 1 de outubro

Está com problemas no trânsito nesta terça-feira? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

20h40 – Obrigado por acompanhar a cobertura. Encerramos o Trânsito em SP na noite desta terça-feira, 1.

20h31 – São Paulo tem 41 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A via mais congestionada é o Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto.

20h17 – Tráfego normalizado em todos os trechos das rodovias Anchieta e Imigrantes.

20h14 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão da Rua Quintana até a Ponte Eusébio Matoso.

20h13 – A Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, tem lentidão da Ponte do Tatuapé até Ponte Aricanduva.

20h07 – São Paulo tem 52 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A via mais congestionada é o Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto. São 4,5 quilômetros de lentidão do Viaduto Tutóia até o Viaduto João Julião da Costa.

19h48 – São Paulo tem 76 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, é a via mais congestionada. São mais de 5,7 quilômetros de fila do Viaduto Santa Generosa até o Viaduto João Julião da Costa.

19h33 – Segundo a CET, o Viaduto do Chá acaba de ser liberado em relação à manifestação junto à Rua Libero Badaró.

19h29 – Ambos os sentidos do Viaduto do Chá, no centro de São Paulo, continuam bloqueados por causa de uma manifestação. De acordo com a PM, o protesto, que reúne 150 pessoas, começou por volta das 16h40 e é organizado pelo Movimento dos Sem Teto da região de Paraisópolis e de Grajaú.

19h26 – São Paulo tem 103 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, continua sendo a via mais congestionada com 7, 1 quilômetros de lentidão da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Engenheiro Aliomar Baleeiro.

19h22 – O Corredor Norte-Sul tem mais de 5 quilômetros de lentidão do Viaduto Santa Generosa até o Viaduto João Julião da Costa, sentido aeroporto.

19h14 – Tráfego na Ayrton Senna é lento em ambos os sentidos por excesso de veículos. No sentido São Paulo, há lentidão do quilômetro 23 ao 20 e no sentido Rio de Janeiro há filas do quilômetro 14 ao quilômetro 19.19h19 – Tráfego foi normalizado na chegada a Santos pela Rodovia Anchieta.

19h10 – São Paulo tem 127 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, continua sendo a via mais congestionada com 7, 1 quilômetros de lentidão da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Engenheiro Aliomar Baleeiro.

19h00 – Ambos os sentidos do Viaduto do Chá, no centro de São Paulo, estão bloqueados por causa de uma manifestação. De acordo com a PM, o protesto, que reúne 150 pessoas, começou por volta das 16h40 e é organizado pelo Movimento dos Sem Teto da região de Paraisópolis e de Grajaú.

18h56 – Rodovia Anchieta tem tráfego intenso e sem pontos de parada no sentido litoral, do quilômetro 14 ao 18, e em direção a São Paulo, do quilômetro 20 ao 18, em São Bernardo do Campo.

18h54 – Acidente na Avenida Eliseu de Almeida, ocupa duas faixas, sentido bairro, próximo da Praça Júlio Dellaquila.

18h50 – São Paulo tem 120 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, é a via mais congestionada com 7, 1 quilômetros de lentidão da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Engenheiro Aliomar Baleeiro.

18h44 – Rodovia Presidente Dutra tem tráfego lento na pista expressa, sentido Rio de Janeiro, entre os quilômetros 227 e 223.

18h38 – Cerca de 300 pessoas continuam o bloqueio em ambos os sentidos do Viaduto do Chá, na centro de São Paulo. De acordo com a PM, a manifestação, que começou por volta das 16h40, é organizada pelo Movimento dos Sem Teto da região de Paraisópolis e de Grajaú.

18h37 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do quilômetro 23 ao 20, sentido São Paulo. Em direção ao interior, trânsito intenso entre os quilômetros 17 ao 23.

18h28 – São Paulo tem 104 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. O Corredor Norte-Sul é a via mais congestionada com 7, 1 quilômetros de filas da Rua Pedroso até o Viaduto João Julião da Costa, sentido Aeroporto.

18h04 – São Paulo tem 88 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h55 – Corredor Norte-Sul é a via com maior congestionamento na Capital, com 7,1 quilômetros de congestionamento. Trecho com maior lentidão vai da Rua Pedroso até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h48 – Cerca de 300 pessoas interditam ambos os sentidos do Viaduto do Chá, na centro de São Paulo. De acordo com a PM, a manifestação, que começou por volta das 16h40, é organizada pelo Movimento dos Sem Teto da região de Paraisópolis e de Grajaú. No momento, o protesto segue pacífico, com a presença da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana na região. O grupo está na altura da Rua Libero Badaró, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

17h44 – São Paulo tem 65 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h42 – Boa tarde! Começa a cobertura do trânsito em SP no final de tarde e início da de terça-feira, 1º de outubro.

11h02 – Encerramos o blog nesta manhã. Voltamos à tarde.

11h00 – Capital tem 54 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas. A de maior movimento é a Marginal dos Pinheiros, sentido Interlagos, com retenção de 9,3 quilômetros na pista expressa, entre a Castelo Branco e a ponte Cidade Jardim.

10h45 – Raposo Tavares tem tráfego normalizado nos dois sentidos.

10h12 – Raposo Tavares tem lentidão entre os quilômetros 20 e 17, no sentido São Paulo.

10h00 – Capital tem 78 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal dos Pinheiros, sentido Interlagos, com retenção de 9,3 quilômetros na pista expressa, entre a Castelo Branco e a ponte Cidade Jardim.

09h53 – Dutra tem lentidão de 2 quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, já na capital.

09h40 – Ayrton Senna tem tráfego fluente nos dois sentidos.

09h30 – Avenida Cruzeiro do Sul tem 3,3 quilômetros de lentidão no sentido Ipiranga, entre a rua Dr. Gabriel Piza e avenida do Estado.

09h20 – Dutra tem pequena lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, já na capital.

09h00 – Capital tem 100 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal dos Pinheiros, sentido Interlagos, com retenção de 9,3 quilômetros na pista expressa, entre a Castelo Branco e a ponte Cidade Jardim.

08h55 – Sistema Anchieta-Imigrantes tem tráfego fluente em ambos os sentidos.

08h47 – Ayrton Senna tem 2 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

08h37 – Radial Leste tem 4,6 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido centro, entre o viaduto Pires do Rio e a rua Wandenkolk.

08h30 – Linha 12 – Safira da CPTM tem circulação normalizada desde as 8h. Não há volume de passageiros nas plataformas.

08h24 – Na Marginal dos Pinheiros, sentido Interlagos, há lentidão de 9,3 quilômetros na pista expressa, entre a Castelo Branco e a ponte Cidade Jardim.

08h14 – Marginal do Pinheiros tem lentidão 6,5 quilômetros na pista expressa do sentido Interlagos, entre a ponte do Jaguaré e a ponte Cidade Jardim.

08h08 – Imigrantes tem lentidão no sentido São Paulo, em Diadema.

08h01 – Avenida 23 de Maio tem faixa liberada no sentido Aeroporto. Mais cedo, um veículo pegou fogo e bloqueou o tráfego.

08h00 – Capital tem 69 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Radial Leste, com 5, 6 quilômetros de retenção no sentido centro, entre o metrô Vila Matilde e o viaduto Pires do Rio.

07h50 – Linha 12 – Safira da CPTM já tem circulação em duas vias entre as estações Engenheiro Manoel Feio e Calmon Viana. Ainda há intervalo maior de chegada e plataformas cheias como reflexo. O PAESE funciona entre as estações Poá e Itaquaquecetuba.

07h43 – Marginal do Tietê tem 3,2 quilômetros de lentidão na pista local do sentido Castelo Branco, entre a Dutra e a ponte Cruzeiro do Sul.

07h37 – Castelo Branco tem 7 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido capital, na altura de Barueri.

07h33 – Raposo Tavares tem lentidão entre os quilômetros 27 e 25, 21 e 19 e 14 e 10.

07h30 – Corredor Norte-Sul tem 8,7 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, entre a praça da Bandeira e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

07h22 – Anhanguera tem 5 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, próximo a Sumaré.

07h18 – Avenida dos Bandeirantes tem 3 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, entre a avenida Miruna e o viaduto Santo Amaro.

07h15 – Rodoanel tem cinco quilômetros de lentidão na pista expressa sentido Bandeirantes, na altura de Osasco.

07h11 – Corredor Norte-Sul tem 3,1 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, entre a praça Campo de Bagatelle e a avenida do Estado.

07h07 – Ayrton Senna tem 7 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

07h02 – Avenida 23 de Maio tem uma faixa liberada no sentido Aeroporto em relação ao veículo que pegou fogo na via. Uma faixa continua bloqueada.

07h00 – Capital tem 20 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Radial Leste, com 5, 6 quilômetros de retenção no sentido centro, entre o metrô Vila Matilde e o viaduto Pires do Rio.

06h53 – Corredor Norte-Sul tem lentidão de 2,2 quilômetros no sentido Aeroporto, entre a avenida do Estado e o viaduto Santa Ifigênia.

06h48 – Castelo Branco tem dois quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido capital, na altura de Osasco.

06h45 – Radial Leste tem 5, 6 quilômetros de lentidão no sentido centro, entre o metrô Vila Matilde e o viaduto Pires do Rio.

06h41 – Dutra tem 4 quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

06h37 – Linha 12-Safira da CPTM tem circulação entre as estações Engenheiro Manoel Feio e Calmon Viana por via única. Um raio fez com que o sistema fosse interrompido. O PAESE foi acionado entre a estação Engenheiro Manoel Feio e Itaim Paulista.

06h33 – Avenida 23 de Maio tem duas faixas interditadas no sentido Aeroporto, próximo ao viaduto General Marcondes Salgado. Um veículo pega fogo no local.

06h23 – Ayrton Senna tem 4 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.