TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 10 de dezembro

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

20h32 – Encerramos a cobertura do trânsito nesta noite. Voltamos na quarta-feira, 11. Boa noite!

20h30 – São Paulo tem neste momento 47 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h23 – São Paulo tem neste momento 58 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A via mais congestionada é a Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, que tem 5,5 quilômetros de retenção na pista central, da Rua Cristina Tomás à Ponte da Vila Maria.

20h21 – O corredor formado pela avenidas Bernardino de Campos e Professor Noé Azevedo e pela Rua Vergueiro tem dois quilômetros de lentidão no sentido bairro, da Rua Correia Dias à Rua Sena Madureira.

20h17 – Avenida Professor Luís Inácio de Anhaia Mello, sentido centro, tem 2,2 quilômetros de lentidão, da Avenida Salim Farah Maluf ao Viaduto Grande São Paulo.

20h16 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem 2,1 quilômetros de retenção, da Rua João Carlos Mallet ao início do Viaduto Aliomar Baleeiro.

20h14 – São Paulo tem neste momento 68 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h13 – A faixa da direita no quilômetro 254 da Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, continua bloqueada. O tráfego na via, em ambos os sentidos, segue normal.

20h11 – Não há mais bloqueio na Rodovia Anchieta, por causa de carreta quebrada, no quilômetro 20, sentido São Paulo. O tráfego já flui normal, inclusive na Rodovia dos Imigrantes.

20h10 – Avenida João Dias, sentido bairro, tem 2,3 quilômetros de congestionamento, da Avenida João Carlos da Silva Borges à Avenida Alberto Augusto Alves.

20h07 – Radial Leste, sentido bairro, tem 2,4 quilômetros, do Viaduto Pires do Rio à Rua Antônio de Barros.

20h05 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem quatro quilômetros de lentidão na pista marginal, em São Paulo, entre os quilômetros 230 e 226.

20h03 – O trânsito também flui bem nas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto.

20h01 – O tráfego foi normalizado nas rodovias dos Bandeirantes e Anhanguera.

19h57 – Avenida Paulista inaugura nesta terça-feira, 10, às 21h, a decoração de Natal. A via tem um quilômetro de lentidão em direção ao Paraíso, do acesso às avenidas Rebouças e Doutor Arnaldo à Alameda Casa Branca. Na foto, o registro da usuária do Instagram Nadiny Dias na direção oposta (sentido Consolação).



19h47 – São Paulo tem neste momento 101 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h44 – Pela Rodovia dos Imigrantes, há dificuldades na chegada a São Vicente, do quilômetro 63 ao 65, por excesso de veículos. Em direção a São Paulo, flui normal.

19h43 – Na Rodovia Anchieta, uma carreta quebrada, no quilômetro 20, sentido São Paulo, ocupa uma faixa na via central e outra na local. Por isso, há quatro quilômetros de lentidão, do quilômetro 24 ao 20.

19h41 – A operação comboio continua em andamento nas rodovias Anchieta e dos Imigrantes, sentido litoral, por causa da queda na visibilidade causada por neblina.

19h40 – O tráfego é normal na Rodovia Castelo Branco e no Rodoanel.

19h39 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem três quilômetros de lentidão na pista expressa, em Campinas, do quilômetro 104 ao 101.

19h37 – Tombamento de carreta bloqueia a faixa 2 no quilômetro 254 da Rodovia Cônego Domênico Rangoni, em direção ao Guarujá. O trânsito é normal nas proximidades.

19h34 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem dois pontos de lentidão em função do excesso de veículos: na pista expressa, em Guarulhos, entre os quilômetros 216 e 210; na pista marginal, em São Paulo, do quilômetro 230 e 223.

19h27 – São Paulo tem neste momento 118 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h07 – A Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, segue sendo a via mais congestionada da Capital neste momento, com cinco pontos de lentidão: na pista expressa, além dos dez quilômetros, da Ponte do Piqueri à Ponte da Vila Guilherme, há lentidão de 2,9 quilômetros entre as pontes do Tatuapé e Aricanduva; já na pista local, há retenções entre as pontes Júlio de Mesquita Neto e da Vila Guilherme (7,2 quilômetros) e entre da Vila Maria e do Tatuapé (1,3 quilômetro); por sua vez, na pista central, o único ponto de congestionamento soma 5,5 quilômetros e vai da Rua Cristina Tomás à Ponte da Vila Maria.

Na foto, o tráfego lento na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, na altura da Ponte do Limão.

Foto: Felipe Cordeiro/Estadão

18h58 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem 7,8 quilômetros de lentidão no trecho formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, do Viaduto Jaceguai ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h55 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 9,1 quilômetros de retenção na pista expressa, de 720 metros depois da Ponte Engenheiro Ary Torres à Ponte do Socorro.

18h54 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, é a via mais congestionada da Capital neste momento, com dez quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte do Piqueri à Ponte da Vila Guilherme.

18h51 – São Paulo tem neste momento 136 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h50- Boa tarde, voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado.

10h07 – Encerramos o blog nesta manhã.

10h03 – Linhas do metrô circulam normalmente. Mais cedo, elas operavam em velocidade reduzida por conta da chuva.

09h38 – Marginal do Pinheiros tem 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

09h28 – Linha 3-Vermelha do metrô permanece com trens em velocidade reduzida devido a chuva. As outras linhas circulam normalmente.

09h04 – Capital tem 118 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. O índice é acima da média para o horário. A via de maior congestionamento é a Avenida Salim Farah Maluf, com 6,4 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Tietê, a partir da Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello.

08h58 – Linha 5-Lilás e Linha 4-Amarela do metrô operam normalmente. As outras linhas continuam operando em velocidade reduzida por causa da chuva.

08h33 – Imigrantes tem 4 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, em Diadema.

08h22 – Avenida Brigadeiro Luís Antônio liberada em relação ao protesto do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), na altura da Rua Humaitá. O grupo passou a madrugada em frente ao prédio do prefeito Fernando Haddad. Veja matéria.

08h16 – Capital tem 118 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A via de maior congestionamento é a Avenida Salim Farah Maluf, com 6,4 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Tietê, a partir da Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello.

07h59 – Linha 1-Azul do metrô já circula em velocidade normal. Trens da Linha 2-Verde, Linha 3-Vermelha e Linha 5-Lilás do metrô circulam em velocidade reduzida por conta da chuva.

07h51 – Ayrton Senna tem 13 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, em Guarulhos.

07h44 – Anhanguera tem lentidão entre os quilômetros 26 e 20 na pista expressa do sentido São Paulo devido a acidente.

07h34 – Incêndio em galpão no bairro de Bento Ribeiro, na zona norte do Rio de Janeiro, foi controlado. Bombeiros fazem o rescaldo.

07h32 – Por conta da chuva, os trens da Linha 2-Verde, Linha 3-Vermelha e Linha 5-Lilás do metrô circulam em velocidade reduzida. A Linha 1-Azul também circula com velocidade reduzida, devido a problema na estação Parada Inglesa.

07h23 – Avenida Brigadeiro Luís Antônio tem faixa bloqueada no sentido centro por manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), na altura da Rua Humaitá. O grupo passou a madrugada em frente ao prédio do prefeito Fernando Haddad. Veja matéria.

07h21 – Raposo Tavares tem vários trechos de lentidão no sentido São Paulo, por conta de acidentes e problemas em semáforos.

07h12 – Marginal do Pinheiros tem 5,6 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

07h08 – Dutra tem três quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, em Guarulhos.

07h00 – São Paulo tem 45 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Avenida dos Bandeirantes, com 5,1 quilômetros de retenção no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

06h45 – Incêndio de grandes proporções atinge um galpão de armazenamento de isopor em Bento Ribeiro, na zona norte do Rio de Janeiro. O fogo começou por volta das 6h. Segundo os bombeiros, ainda não há informações de vítimas.

06h38 – Incêndio na favela de Paraisópolis foi controlado. Bombeiros fazem agora o rescaldo. Não há informações sobre vítimas.

06h10 – Um incêndio de grandes proporções atinge a favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. O fogo começou às 4h10, na Rua Dr. Jerônimo de Campos Freire. Segundo os bombeiros, 18 viaturas estão no local. Não há informações sobre vítimas.