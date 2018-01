TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 10 de setembro

Está com problemas no trânsito nesta terça-feira? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

21h15 – São Paulo tem 21 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

21h08 – A Rua Coronel Jordão foi liberada em relação ao acidente, próximo à Rua Maria Cândida.

20h39 – Radial Leste é a via com tráfego mais intenso na capital, no sentido bairro. Há 4,7 quilômetros de lentidão entre a Avenida Pires do Rio e Rua Wandenkolk.

20h36 – Acidente na Avenida General Edgar Facó, sentido centro, ocupa duas faixas, junto à Ponte do Piqueri. Na Vila Guilherme, outro acidente ocupa duas faixas na Rua Coronel Jordão, próximo à Rua Maria Cândida.

20h15 – Rodovia Anchieta tem filas entre os quilômetros 60 e 55, no sentido capital.

20h12 – São Paulo registra lentidão de 45 quilômetros nas vias monitoradas pela CET.

20h02 – São Paulo registra lentidão de 57 quilômetros nas vias monitoradas pela CET.

19h59 – O usuário do Instagram Marcelo Aparecido registrou o congestionamento da Marginal do Tietê na noite desta terça-feira.

19h45 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego lento do quilômetro 16 ao 23, no sentido Cotia, devido a excesso de veículos.

19h44 – Rodovia Anchieta segue com lentidão do quilômetro 50 ao 55 no sentido litoral.

19h43 – Rodovia Cônego Domenico Rangoni tem lentidão nos dois sentidos. Motoristas que seguem para São Paulo enfrentam congestionamento do quilômetro 262 ao 270. Para quem vai ao Guarujá, o trânsito fica lento do quilômetro 270 ao 268.

19h36 – Acidente na pista única da Marginal do Pinheiros ocupa duas faixas antes da Ponte João Dias.

19h33 – Acidente na Avenida Mateo Bei, sentido bairro, bloqueia faixa da esquerda próximo à Avenida Arquiteto Vilanova Artigas.

19h29 – Trânsito em São Paulo soma 93 quilômetros nas vias monitoradas pela CET.

19h29 – A Rodovia Raposo Tavares foi liberada em relação ao acidente no quilômetro 17 do sentido São Paulo, mas tráfego na via continua intenso.

19h25 – Rodovia Ayrton Senna segue lenta em dois pontos do sentido interior, do quilômetro 11 ao 13, por conta de uma obra, e do quilômetro 17 ao 20, causado por excesso de veículos.

19h21 – São Paulo tem 113 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h20 – Avenida Ibirapuera registra 2,9 quilômetros de lentidão no sentido bairro, entre a Rua D’Ouro e a Avenida dos Bandeirantes.

19h17 – Avenida dos Bandeirantes tem 3,3 quilômetros de congestionamento no sentido Imigrantes, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro.

19h09 – Acidente na Via Anchieta, no sentido Santos, ocupa duas faixas próximo Rua Tito Prates da Fonseca.

19h08 – O tráfego é lento na Rodovia Cônego Domenico Rangoni, sentido Cubatão, entre os quilômetros 262 e 270.

19h07 – Trânsito em São Paulo registra 119 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h05 – Acidente no quilômetro 17 da Rodovia Raposo Tavares interdita uma faixa e deixa tráfego lento a partir do km 19.

19h04 – Na pista expressa da Rodovia Anhanguera, sentido capital, o tráfego é lento entre os quilômetros 107 e 104, como reflexo de um acidente que aconteceu no final da tarde.

19h03 – Marginal do Tietê foi liberada em relação ao acidente no sentido Ayrton Senna, após a Ponte do Tatuapé.

19h02 – Acidente entre um carro e uma moto ocupa faixa exclusiva da Avenida Professor Francisco Morato, sentido bairro, próximo à Rua Ibirapora. Não há reflexos no trânsito local.

19h01 – Pista expressa da Radial Leste, no sentido bairro, tem 4,7 quilômetros de congestionamento da Rua Wandenkolk até Pires do Rio Término.

18h57 – Avenida Giovanni Gronchi foi liberada em relação ao desmoronamento no sentido bairro, próximo à Rua Chapada Velha.

18h55 – São Paulo tem 128 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

18h54 – Na Rodovia Anchieta, sentido litoral, o tráfego é intenso entre os quilômetros 49 e 55. Mais cedo, houve um acidente entre duas carretas no local, o que causa essa lentidão.

18h53 – Radial Leste foi liberada em relação ao acidente no sentido bairro, próximo à Rua Tuiuti.

18h51 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros foi liberada em relação ao acidente junto à Ponte Estaiada.

18h49 – Motoristas encontram 5,1 quilômetros de congestionamento na Avenida Nove de Julho, no sentido Centro.

18h46 – São Paulo tem 120 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h45 – Tráfego é lento para quem chega a São Paulo pela pista marginal da Rodovia Presidente Dutra. Há lentidão entre os quilômetros 217 e 220, por conta do excesso de veículos.

18h44 – O tráfego é lento na Rodovia Raposo Tavares, entre os quilômetros 10 e 23, no sentido Cotia. Em direção à capital, há lentidão entre os quilômetros 28 e 23. Em ambos os casos, o congestionamento é causado por excesso de veículos na via.

18h43 – No sentido Castelo Branco, Marginal do Pinheiros tem lentidão da Rua Quintana até Rua Tucumã.

18h42 -Pista expressa da Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, registra congestionamento da Rua Pedro Avancine até o Extra Panamby.

18h40 – Acidente na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, ocupa duas faixas após ponte do Tatuapé. Lentidão na área já soma 7,4 quilômetros.

18h38 – São Paulo tem 111 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h36 – Acidente na pista expressa, sentido capital, da Rodovia Anhanguera. O trânsito é lento entre os quilômetros 113 e 104.

18h35 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem tráfego intenso entre os quilômetros 43 e 55. Já a Rodovia Cônego Domenico Rangoni, em direção à capital, tem lentidão do quilômetro 264 ao 270.

18h33 – Corredor Norte-Sul, no sentido aeroporto, tem 8,6 quilômetros de lentidão, entre a Praça da Bandeira e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h30 – Pista local da Marginal do Pinheiros, no sentido Castelo Branco, tem lentidão de 3,4 quilômetros, da Rua Quintana até Ponte Eusébio Matoso.

18h24 – São Paulo tem 100 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h22 – Na Rodovia Presidente Dutra, o tráfego é lento para quem chega a São Paulo pela pista marginal. Há excesso de veículos entre os quilômetros 217 e 220.

18h21 – A Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, também apresenta congestionamento na pista expressa, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até Ponte do Piqueri.

18h20 – Rodovia Ayrton Senna registra tráfego lento no sentido interior do quilômetro 11 ao 13, por conta de obra, e entre os quilômetros 17 a 20, por excesso de veículos.

18h17 – Pista expressa da Marginal do Tietê tem 7,5 quilômetros de lentidão no sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até Ponte do Tatuapé.

18h15 – No sentido Lapa, a Ligação Leste-Oeste tem congestionamento da Rua da Consolação até Rua Conselheiro Brotero.

18h13 – São Paulo tem 103 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h12 – A Ligação Leste-Oeste, no sentido Penha, registra lentidão da Praça Franklin Roosevelt até o Viaduto Pires do Rio.

18h10 – A Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego intenso na pista expressa entre os quilômetros 102 e 106. O trânsito é lento também na pista expressa do sentido capital, entre os quilômetros 62 e 58.

18h09 – Já no sentido aeroporto, o Corredor Norte-Sul está congestionado por 8,6 quilômetros, da Rua Santa Ifigênia ate o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h06 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, registra lentidão, do Viaduto Pedroso até a Avenida do Estado.

18h03 – Rodovia Anchieta, no sentido litoral, tem sete quilômetros de congestionamento, do quilômetro 46 ao 53, como reflexo de um acidente com duas carretas na tarde desta terça-feira.

17h52 – Desmoronamento na Avenida Giovanni Gronchi, sentido bairro, ocupa a faixa da direita, próximo à Rua Chapada Velha.

17h53 – Implantada operação 7×3 no Sistema Anchieta-Imigrantes. Descida será efetuada pelas pistas norte e sul da Rodovia Anchieta e sul da Rodovia Imigrantes. Subida somente será possível pela pista norte da Rodovia Imigrantes.

17h50 – A Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido Cubatão, apresenta quatro quilômetros de lentidão por excesso de veículos.

17h48 – A Rua Bela Cintra foi liberada em relação à manifestação da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo.

17h46 – A faixa da direita da Rodovia Anchieta no sentido litoral foi liberada, no entanto, o motorista encontra lentidão desde o quilômetro 43 como reflexo do acidente.

17h44 – No sentido Capital, a Rodovia Raposo Tavares também registra tráfego lento, do quilômetro 26 ao 23.

17h43– Sentido Cotia da Rodovia Raposo Tavares tem tráfego lento do quilômetro 12 ao 23 causado por excesso de veículos.

17h38 – Trânsito em São Paulo registra 105 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h36 – Acidente entre carro e moto na Radial Leste, sentido bairro, bloqueia uma faixa da esquerda após a Rua Tuiuti.

17h33 – Acidente na pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, interdita a faixa da esquerda próximo à Ponte Estaiada. No momento, a via tem 2,4 quilômetros de lentidão.

17h29 – A pista expressa da Radial Leste, no sentido Bairro, tem congestionamento de 4,7 quilômetros entre a Rua Wandenkolk e Pires do Rio Término.

17h24 – Colisão entre dois carros e um caminhão ocupa a faixa da direita da Avenida Engenheiro Caetano Álvares, no sentido bairro, próximo à Praça Durval Privato.

17h19 – A Marginal do Pinheiros foi liberada em relação ao acidente na pista expressa, junto à Ponte Cidade Jardim.

17h16 – Lentidão na Rodovia Anchieta, sentido litoral, chega a 10 quilômetros após acidente com duas carretas.

17h14 – A Marginal do Tietê foi liberada em relação interferência de carga na pista expressa, próximo à Ponte Jânio Quadros.

17h03 – Pista norte da Rodovia Anchieta está bloqueada para inversão de sentido de forma que a operação 7×3 seja implantada nas rodovias.

17h00 – Trânsito chega a 110 quilômetros nas vias monitoradas pela CET.

16h57 – A Avenida Itaquera, na zona leste, já foi liberada em relação ao acidente próximo à Rua Coronel Eduardo Lejeune.

16h54 – A pista central da Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, também tem lentidão entre a Rua Cristina Tomás e a Ponte Jânio Quadros. No total, são 5,5 quilômetros de congestionamento.

16h51 – Um caminhão colidiu contra a praça de pedágio de Itaquá, no sentido interior da Rodovia Ayrton Senna, e bloqueia duas cabines de cobrança automática.

16h49 – A via mais movimentada de São Paulo é o Corredor Norte-Sul, no sentido aeroporto. A lentidão de 8,6 quilômetros vai da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa.

16h47 – A Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, está congestionada tanto na via expressa como na pista local. Na expressa, a lentidão está entre o Viaduto da Casa Verde e a Ponte Jânio Quadros, somando 6,2 quilômetros. Na local, o trânsito de 3,7 quilômetros se estende da Ponte das Bandeiras até a Ponte Jânio Quadros.

16h42 – São Paulo tem 87 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h41 – O repórter do Estadão Mateus Fagundes presenciou a manifestação que fechou os dois sentidos da Rua Bela Cintra.

16h33 – Excesso de veículos na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, causa lentidão entre os quilômetros 268 e 270.

16h31 – Rua Pedro de Toledo, na Vila Mariana, liberada em relação ao atropelamento que fechou a faixa exclusiva de ônibus.

16h23 – Avenida Affonso D’Escragnolle Taunay, na zona sul, já foi liberada em relação ao acidente próximo ao Viaduto Dante Delmanto.

16h22 – Cresce para 4,7 quilômetros o congestionamento na Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, entre a Avenida Jornalista Roberto Marinho e a Cidade Universitária.

16h17 – Corredor Vale/P.Maia/Tirad/S.Dumont tem lentidão de 3,3 quilômetros no sentido aeroporto entre a Praça da Bandeira e a Avenida do Estado.

16h10 – Congestionamento na Marginal do Tietê cresce para de 4,2 quilômetros no sentido Ayrton Senna.

16h07 – Sentido litoral da Rodovia Anchieta segue com a faixa da direita bloqueada no quilômetro 53 devido ao acidente com duas carretas que ocorreu mais cedo. Motorista encontra lentidão desde o km 50.

16h05 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento no sentido interior do quilômetro 11 ao 13, por conta de uma obra que bloqueia a faixa da direita.

16h04 – Manifestação da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo na Rua Bela Cintra ocupa agora as duas faixas da via, na proximidade da Rua Antônio Carlos.

16h02 – Congestionamento na Avenida do Estado soma 3,3 quilômetros no sentido Ipiranga. Lentidão está localizada entre a Avenida 31 de Março e Tiradentes.

15h57 – Colisão entre carro e moto na Marginal do Pinheiros bloqueia a faixa da direita do sentido Castelo Branco, próximo à Ponte Cidade Jardim. Segundo a CET, lentidão na via se estende por 2,8 quilômetros.

15h53 – Trânsito em São Paulo soma 55 quilômetros nas vias monitoradas pela CET.

15h51 – A Marginal do Tietê também tem lentidão de 2,7 quilômetros no sentido Ayrton Senna, do Viaduto Júlio de Mesquita Neto até a Ponte do Piqueri.

15h49 – Motoristas que seguem pela Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, enfrentam 2,8 quilômetros de congestionamento das proximidades do Morumbi até o Viaduto Cidade Jardim.

15h47 – Manifestação dos integrantes da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo causa lentidão de 1,3 quilômetros na Avenida Paulista, sentido Consolação.

15h43 – Cerca de 80 integrantes da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, que mais cedo interditavam parte da Avenida Paulista, estão agora concentrados em frente ao Instituto Pasteur e bloqueiam uma faixa da Rua Bela Cintra.

15h35 – Atropelamento na Rua Pedro de Toledo, sentido único, ocupa faixa exclusiva de ônibus na altura da Rua Dr. Bacelar

15h33 – Acidente com carga na pista expressa da Marginal do Tietê derruba sacos de cal que ocupam a faixa da direita da via, no sentido Castelo Branco, após a Ponte Jânio Quadros.

15h26 – Cresce para 5,6 quilômetros o tamanho do congestionamento no Corredor Norte-Sul, no sentido aeroporto. Foco da lentidão está entre o Viaduto Santa Generosa e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

15h22 – Acidente entre 2 carretas interdita faixa da esquerda da Rodovia Anchieta no sentido Litoral, próximo ao quilômetro 53. Tráfego fica lento a partir do quilômetro 50. Segundo a concessionária Ecovias, não houve vítimas.

15h19 – Na zona sul, queda de moto bloqueia a faixa da esquerda da Avenida Affonso D’Escragnolle Taunay, no sentido Marginal, junto ao Viaduto Dante Delmanto.

15h13 – Colisão entre um carro e uma moto próximo à Ponte Cidade Jardim, na Marginal do Pinheiros, bloqueia a faixa da direita da pista expressa no sentido Castelo Branco.

15h09 – No momento, São Paulo tem 30 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

14h56 – A Avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal, tem congestionamento de 2,9 quilômetros da Rua Funchal até a Rua Antônio de Macedo Soares.

14h53 – A via de São Paulo mais movimentada é o Corredor Norte-Sul, no sentido aeroporto. O motorista que segue nessa direção enfrenta lentidão de 3,2 quilômetros entre o Complexo João Jorge Saad Cebolinha e o Viaduto João Julião da Costa.

14h47 – A Praça Charles Miller, junto ao Estádio do Pacaembu, terá seus acessos fechados a partir das 17h00 por causa do jogo entre Palmeiras e Arapiraquense pela série B do Campeonato Brasileiro.

14h28 – Funcionários públicos interditam uma faixa do sentido Paraíso da Avenida Paulista. Segundo a PM, eles se dirigem até a Secretaria de Gestão Pública, na Rua Bela Cintra, para reivindicar melhorias salariais.

13h10 – Tráfego normalizado na Rodovia Anchieta. Sistema segue sem pontos de lentidão.

12h51 – A Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem filas do quilômetro 40 ao quilômetro 45, por excesso de veículos.

12h48 – Houve um acidente na Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Melo, sentido Sapopemba, junto à Avenida Salim Farah Maluf.

12h45 – Um acidente bloqueia a pista expressa da Radial Leste, sentido centro, próximo à Rua da Figueira.

12h06 – No momento, há 22 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

11h57 – A Praça da Sé foi liberada em relação ao defeito em rede de trólebus, junto a Praça Dr. João Mendes.

11h27 – Na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna há lentidão da Ponte Cruzeiro do Sul até a Ponte da Vila Guilherme.

11h09 – Defeito em rede de trólebus na Praça da Sé, ocupa três faixas, próximo Praça Dr. João Mendes.

10h45 – A Marginal do Pinheiros foi liberada em relação ao acidente, sentido Interlagos, após a Ponte do Jaguaré.

10h28 – Na zona oeste, um acidente na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, após a Ponte do Jaguaré ocupa a pista da esquerda.

10h25 – A pista local da Avenida Moreira Guimarães foi liberada, sentido Santana, em relação ao acidente, após a Avenida Ceci.

10h04 – No momento, há 89 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

10h00- Há lentidão na Rodovia Ayrton Senna, no sentido São Paulo, do quilômetro 23 ao quilômetro 20, devido ao excesso de veículos.

09h57 – A Rua Curuçá já foi liberada em relação à manifestação, entre a Rua Eli e Rua Dias da Silva.

09h42 – A usária do instagram suellensm registrou a manifestação que, mais cedo, bloqueou a pista local da Marginal do Tietê, na altura da Ponte do Tatuapé. Segundo a CET, a via já foi liberada.

09h16 – No momento, há 104 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

09h13 – Na zona norte, acontece uma manifestação na Rua Curuçá, sentido único, entre a Rua Eli e Rua Dias da Silva.

08h35 – A Marginal do Tietê foi liberada em relação à manifestação, junto Ponte do Tatuapé, sentido Castelo Branco.

08h22 – Na Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, há lentidão na pista expressa, da Ponte Freguesia do Ó até a Rodovia dos Bandeirantes.

08h17 – Acidente na Avenida Washington Luis, sentido centro, próximo à Praça Ministro Pedro Chaves.

08h11 – A Marginal do Tietê foi liberada em relação ao acidente, após a Ponte Presidente Jânio Quadros, sentido Castelo Branco.

08h10 – No Eixo Norte-Sul, sentido Aeroporto, há lentidão da Praça Campo de Bagatelle até o Viaduto Pedroso.

08h09 – Na Radial Leste, Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, há lentidão do Viaduto Pires do Rio até a Avenida Vinte e Três de Maio.

08h07 – No momento, há 79 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h05 – Um acidente na pista local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, interdita duas faixas, após a Ponte Presidente Jânio Quadros.

08h03 – A Rodovia Anchieta tem lentidão na chegada à capital, entre o quilômetro 13 e o quilômetro 10, devido ao excesso de veículos.

07h57 – Uma manifestação bloqueia a pista local da Marginal do Tietê e já causa lentidão de dois quilômetros na via. Segundo a CET, os manifestantes estão entre a Ponte Aricanduva a Ponte do Tatuapé.

07h48 – Na zona sul, a Marginal do Pinheiros foi liberada em relação ao acidente, sentido Castelo Branco, próximo a Rua Moacir Padilha.

07h44 – Uma manifestação na Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, interdita a pista local, junto a Ponte do Tatuapé.

07h42 – A Marginal do Tietê foi liberada em relação ao acidente com carga, após a Ponte da Vila Guilherme, sentido Ayrton Senna.

07h37 – No momento, há 61 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h28 – Na zona leste, houve um acidente na Avenida Itaquera, sentido centro, próximo a Rua Coronel Eduardo Lejeune.

07h22 – Neste momento, há 44 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h18 – Um acidente na pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, interdita duas faixas, junto a Rua Catumbi.

07h14 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido marginal, apresenta mais de cinco quilômetros de lentidão entre o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro e o Viaduto Santo Amaro.

07h06 – A Rodovia Presidente Dutra apresenta três trechos com tráfego intenso na altura de Guarulhos, no sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos. Há lentidão na pista expressa do quilômetro 210 ao quilômetro 208 e no quilômetro 224. Já na pista marginal, há lentidão entre os quilômetros 218 e 225.

06h58 – Na zona oeste, houve um acidente na Marginal do Pinheiros, pista local, sentido Interlagos, antes da Ponte Jaguaré.

06h56 – A Avenida Luiz Dumont Villares, sentido bairro, foi liberada em relação ao acidente próximo a Rua Viri.

06h52 – A faixa da Avenida Ayrton Senna, que estava bloqueada no quilômetro 23 devido a um acidente, foi liberada. O tráfego é lento do quilômetro 24 ao quilômetro 20 e do quilômetro 17 ao 15.

06h36 – Na Marginal do Pinheiros, há um acidente na pista local, sentido Rodovia Castelo Branco, próximo a Rua Moacir Padilha.

06h22 – Um acidente interdita a faixa da esquerda no quilômetro 23 da Avenida Ayrton Senna, no sentido São Paulo. O tráfego está lento entre os quilômetros 25 ao 23.

06h16 – O tráfego está lento na Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, na altura de Guarulhos entre os quilômetros 216 e 219 devido a um acidente.

06h12 – Na zona leste, um acidente com carga aconteceu na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, pista central, após a Ponte da Vila Guilherme.

06h05 – Na zona norte, um acidente na Avenida Luíz Dumont Villares, sentido bairro, ocupa três faixas, próximo a Rua Viri.