TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 11 de fevereiro

10h00 – Encerramos a cobertura do trânsito nesta terça-feira, 11. Voltamos amanhã. Bom dia!

09h55 – Ligação Leste-Oeste, sentido oeste, tem 2,9 quilômetros de tráfego lento, do Viaduto Alcântara Machado à Praça Franklin Roosevelt.

09h53 – São Paulo tem neste momento 112 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Na Avenida 9 de Julho, há 4,7 quilômetros de retenção, que vai da Praça da Bandeira até a Rua Groenlândia.

09h44 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem dois quilômetros de lentidão na pista marginal, em Barueri, entre os quilômetros 19 e 21, por causa de um acidente. Há retenção do quilômetro 14 ao 13, em Osasco, tanto na pista expressa como na marginal.

09h36 – Rodoanel Oeste, sentido Bandeirantes, tem dois quilômetros de tráfego lento na pista expressa, entre os quilômetros 18 e 16.

09h29 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem quatro quilômetros de lentidão na pista marginal, do quilômetro 221 ao 224, em Guarulhos, e do 229 ao 230, já em São Paulo, por excesso de veículos.

09h15 – São Paulo tem neste momento 110 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A via mais congestionada é a pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com retenção de 9,3 quilômetros, da Rodovia Castelo Branco à Ponte Cidade Jardim.

09h09 – Segundo a SPTrans, os ônibus da Viação Sambaíba circulam normalmente neste momento.

09h08 – A falha da Estação Vila Matilde foi resolvida. Neste momento, todas as linhas do Metrô operam normalmente.

09h03 – O tráfego foi normalizado na Rodovia Ayrton Senna.

08h58 – O tráfego segue lento do quilômetro 22 ao 21 da Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, por causa do excesso de veículos.

08h56 – O Metrô-SP informou que o problema operacional na Linha 3-Vermelha foi resolvido e que a circulação dos trens está em processo de normalização.

08h50 – Falha em trem na Estação Vila Matilde provoca redução de velocidade da Linha 3-Vermelha, do Metrô, e maior tempo de parada nas estações. O usuário do Twitter Rodrigo Silva Vaz registrou a dificuldade para embarcar no ramal no sentido Palmeiras-Barra Funda.

08h45 – Rodovia Anchieta está com a faixa da direita bloqueada no quilômetro 16 da pista expressa, sentido litoral. Há lentidão de três quilômetros, do 15 ao 17.

08h43 – Rodovia Cônego Domenico Rangoni, sentido Guarujá, tem seis quilômetros de congestionamento no acesso aos terminais portuários, do quilômetro 268 ao 262. Já em direção a Cubatão, há retenção entre os quilômetros 261 e 262.

08h39 – Normalizada a lentidão na Rodovia dos Imigrantes.

08h38 – Radial Leste, sentido centro, tem 2,2 quilômetros de retenção na pista expressa, do Viaduto Bresser à Rua Wandenkolk, e 1,2 quilômetro na pista local, do lado oposto da Avenida Melchert ao Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

08h37 – Avenida Vereador José Diniz, sentido centro, tem 2,4 quilômetros de lentidão, da Rua Ana Catharina Randi à Avenida dos Bandeirantes.

08h36 – Avenida 9 de Julho, sentido bairro, tem 3,1 quilômetros de tráfego lento, da Praça da Bandeira à Rua José Maria Lisboa.

08h30 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem 3,8 quilômetros de lentidão no trecho formado pelo Vale do Anhangabaú e pelas avenidas Santos Dumont, Tiradentes e Prestes Maia, da Praça Campo de Bagatelle à Praça da Bandeira. Já no trecho composto pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, a retenção soma 2,6 quilômetros e vai do Viaduto Borges Lagoa ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

08h24 – São Paulo tem neste momento 95 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, há quatro quilômetros de retenção, que vai do Viaduto Jabaquara ao Viaduto Santo Amaro.

08h18 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem quatro quilômetros de tráfego lento, do 22 ao 20 e do 13 ao 11, por causa do excesso de veículos.

08h14 – Motoristas e cobradores encerraram a paralisação na garagem 1 da Sambaíba, localizada na Rua Elza Guimarães, na Vila Amália. O local abriga 202 ônibus de 28 linhas, que voltaram a circular a partir das 7h30. No entanto, o Paese ainda está em operação, pois os coletivos estão em processo de normalização. Além dessa garagem, a Sambaíba tem outras três, que atendem a Área 2 (Norte, pintura azul).

08h13 – Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, permanece com quatro quilômetros de retenção, do 16 ao 12.

08h04 – Rodovia Anchieta tem quatro quilômetros de lentidão, do quilômetro 18 ao 14, na chegada à Capital.

08h03 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, permanece com cinco quilômetros de congestionamento, do 267 ao 262, no acesso aos terminais portuários.

07h59 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 5,6 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco à Ponte Cidade Universitária. Já na local, há dois trechos com 2,8 quilômetros de retenção: da Rodovia Castelo Branco à Ponte do Jaguaré; e de 1,2 quilômetro depois da Ponte Nova do Morumbi à Ponte João Dias.

07h50 – São Paulo tem neste momento 82 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A mais congestionada é a pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, com sete quilômetros de retenção, da Ponte da Freguesia do Ó à Rodovia Castelo Branco. Já na local, há quatro quilômetros de tráfego lento, da Ponte da Freguesia do Ó à Ponte Atílio Fontana. Por sua vez, na central, há três quilômetros, de 1,1 quilômetro depois da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Ponte Rodovia dos Bandeirantes.

07h33 – Ônibus da Sambaíba começam a deixar a garagem da companhia na zona norte.

07h30 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, tem 18 quilômetros de lentidão, do 35 ao 34, do 30 ao 19 e do 16 ao 10.

07h28 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem 11 quilômetros de lentidão na pista expressa, entre Jandira e Itapevi, do quilômetro 20 ao 31. Há retenção também na pista marginal, em Barueri, entre os quilômetros 20 e 21.

Em direção à Capital, há três pontos de tráfego lento na pista expressa: do 32 ao 31, em Itapevi, reflexo de um acidente; do 26 ao 25, em Barueri; e do 17 ao 16, em Osasco. Na pista marginal, há dois quilômetro de redução de velocidade, em Osasco, entre os quilômetros 15 e 13.

07h22 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem três pontos de lentidão na pista expressa, que somam 11 quilômetros: quatro quilômetros, em Sumaré, do 110 ao 104; outros quatro quilômetros, em Jundiaí, do 62 ao 58; e três quilômetros, em São Paulo, do 14 ao 11, reflexo de congestionamentos nas marginais.

Em direção ao interior, o motorista encontra retenção de quatro quilômetros na pista expressa, em Jundiaí, do 57 ao 61.

07h16 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tem cinco quilômetros de lentidão na pista expressa, em Caieiras, do quilômetro 35 ao 30, por causa de um acidente.

07h11 – Rodovia dos Imigrantes tem quatro quilômetros de tráfego lento na chegada a São Paulo.

07h10 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, tem cinco quilômetros de congestionamento, do quilômetro 266 ao 262, no acesso aos terminais portuários.

07h07 – Todas as linhas do Metrô operam normalmente neste momento.

07h03 – Rodízio em operação nesta terça-feira, 11, no Centro Expandido da Capital para veículos com placas finais 3 e 4, das 07h00 às 10h00.

07h00 – As seguintes linhas estão sendo atendidas por 76 veículos do Paese:

1760/10 Cohab Antártica – Shopping Center Norte

118C/10 Jardim Pery Alto – Metrô Santa Cecília

1741/10 Vila Dionísia – Metrô Santana

1742/10 Jardim Antártica – Metrô Santana

178L/10 Lauzane Paulista – Hospital das Clínicas

971V/10 Jardim Vista Alegre – Center Norte

971A/10 Jardim Primavera – Metrô Santana

1744/10 Lauzane Paulista – Metrô Santana

9300/10 Terminal Casa Verde – Terminal Parque Dom Pedro II

1759/10 Jardim Pery – Metrô Santana

177P/10 Casa Verde – Metrô Butantã (circular)

06h56 – A garagem paralisada se localiza no número 589 da Rua Elza Guimarães, na Vila Amália.

06h52 – A São Paulo Transporte (SPTrans), por meio do Paese, disponibilizou 76 ônibus para atender 11 das 28 linhas da Sambaíba que não estão circulando.

06h47 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 28 ao 23, do 21 ao 19 e do 16 ao 10.

06h43 – Ônibus da empresa Sambaíba não deixam a garagem da viação na Rua Elza Guimarães, na Vila Amália. Motoristas e cobradores alegam falta de segurança. Na tarde desta segunda-feira, 10, mais dois ônibus da companhia foram incendiados. Coletivos não circulam na Área 2 (Norte). O Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) está em operação na região.

06h26 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem três quilômetros de lentidão na pista expressa, em Guarulhos, do quilômetro 209 ao 210 e do 223 ao 225. Já na pista marginal (foto), há retenção entre os quilômetros 223 e 224, também em Guarulhos.



Foto: Felipe Cordeiro/Estadão



06h20 – São Paulo tem neste momento nove quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A mais congestionada é o Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, com 2,1 quilômetros de retenção, da Avenida do Estado ao Viaduto Santa Ifigênia.

06h17 – Bom dia, iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado nesta terça-feira, 11 de fevereiro