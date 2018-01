TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 11 de junho

Após manifestação de policiais civis e servidores da Saúde estadual, manifestantes contrários ao aumento da tarifa de ônibus interditaram parte da Av. Paulista, por volta das 18h desta terça-feira, 11. Acompanhe aqui o reflexo dos protestos no trânsito nesta terça.

TEMPO REAL

22h47- CET informa que vai interditar o Túnel Takeharu Akagawa (Túnel São Gabriel), em ambos os sentidos, das 23h30 de hoje (11/06) às 4h30 de amanhã (12/06) para manutenção. Os motoristas que seguem sentido centro deverão utilizar a Avenida Santo Amaro, Praça Dom Gastão Liberal Pinto e a Avenida São Gabriel.

Já os motoristas que seguirem sentido bairro deverão utilizar a Avenida São Gabriel, Praça Dom Gastão Liberal Pinto e a Avenida Santo Amaro.

22h06- A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, será interditada no acesso da Rodovia Presidente Dutra, entre às 23h de hoje e às 3h da manhã da quarta-feira para obras de recapeamento que serão realizadas pela CET. Os motoristas poderão acessar a Presidente Dutra pela pista local da Marginal, sentido Ayrton Senna, através da Ponte do Tatuapé, ou pela pista central da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna. O motoristas também poderão seguir em frente e utilizar a Ponte Aricanduva para acessar a rodovia.

21h50 CET registra 1,5 km de lentidão na Avenida Rebouças, sentido bairro, na altura da rua Oscar Freire até a rua Capitão Antônio Rosa

21h42- Manifestação agora interdita Av. Paulista na altura da Alameda Ministro Rocha Azevedo, no sentido Consolação, informa a CET. Motoristas podem usar como alternativa a rua Cincinato Braga ou a avenida 13 de maio

21h32- A Avenida Paulista segue interditada no sentido Consolação devido às manifestações contra o aumento da passagem de ônibus na capital que estão na altura da Praça Oswaldo Cruz, informa a CET

21h12- Manifestantes pela redução das tarifas de ônibus na capital voltaram para a Avenida Paulista, que está interditada no sentido Consolação, na altura da Avenida Brigadeiro Luis Antônio, informa a CET

20h31- Pista expressa da Marginal Pinheiros tem acidente envolvendo dois carros e uma moto há 100m da Ponte Caio Pompeu de Toledo, informa a CET. De acordo com a Companhia, a Marginal registra mais de 13 km de lentidão em três pontos

20h19- Rodovia Anchienta registra lentidão entre os quilômetros 50 e 55, sentido litoral, informa a Ecovias

20h16- Segundo a CET, neste momento são registrados 79 km de lentidão nas vias monitoradas pela Companhia

20h02- São Paulo registra 86 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET e a tendência é de queda, informa a Companhia

19h52- Transito interditado na Avenida do Estado, sentido centro, no encontro com o viaduto Antonio Nakashima à manifestação pelo passe livre, informa a CET

19h45- A Av. dos Bandeirantes registra 7km de lentidão no sentido Imigrantes, da altura da Marginal Pinheiros até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro, informa a CET

19h42- A Zona Sul de São Paulo registra 40 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

19h24- Neste momento, São Paulo registra 112 Km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

19h13- Neste momento, a manifestação pelo passe livre interdita uma das vias da Av. Liberdade, no sentido centro, na altura da rua jaceguai, informa a CET. O protesto segue para a Praça da Sé.

19h09- Segundo a CET, um acidente na Avenida Professor Francisco Morato, sentido centro, ocupa duas faixas da via, na altura da rua Caminho do Engenho

19h04- Neste momento as vias monitoradas pela CET registram saturação de 12,7% e a capital registra o total de 111 Km de lentidão, informa a CET

18h57- Acidente ocupa uma faixa da pista local da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, próximo à Ponte Ulisses Guimarães, informa a CET

18h51- Manifestação pelo passe livre interdita a Radial Leste no sentido Penha, na altura da rua Rui Barbosa, informa a CET

18h38- Rodovia Raposo Tavares está com 7 Km de lentidão, entre os Km 16 e 23, sentido Cotia, informa o DER-SP

18h33- Defesa Civil de São Paulo decretou estado de atenção para alagamentos nas zonas Sul, Oeste e Norte da capital. Também foi decretado estado de atenção nas marginais Pinheiros e Tietê

18h20- A pista expressa da Marginal Tietê apresenta lentidão de 7,5 km entre a Ponte do Limão e a Ponte Jânio Quadros, informa a CET

18:09- Neste momento, apenas a pista de ônibus está liberada na rua da Consolação, na altura da Av. Paulista, devido ao movimento pelo passe livre que segue para o Viaduto do Chá, sentido centro, informa a CET

18h06- Ecovias implanta operação comboio na Rodovia Anchienta, a partir da praça de pedágio, devido visibilidade prejudicada. O tráfego está lento no sentido São Paulo, entre os Km 20 e 18,e também no sentido litoral, entre os Km 15 e 18.

17h53- Motoristas que seguem na Av. Paulista, no sentido Consolação, devem pegar o desvio nas ruas Bela Cintra e Antônio Carlos devido à manifestação contra o aumento das tarifas de ônibus

17h47- São Paulo registra agora 87 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

17h39- Av Paulista está interditada nos dois sentidos na altura da Praça do Ciclista entre as ruas Bela Cintra e Cosolação devido à manifestação pelo passe livre

17h22 – Rodovia Anchieta apresenta lentidão entre os quilômetros 62 e 64, no sentido litoral, por excesso de veículos

17h04 – Encerrou a manifestação de policiais civis e servidores de saúde estadual que acontecia no vão do Masp, na Avenida Paulista, nesta tarde. Segundo a CET, às 16h50, os manifestantes saíram do local. No entanto, ainda permanece a ocupação de uma faixa da Avenida Paulista, por o carro de som que não foi retirado até agora.

Já na Praça do Ciclista, no fim da Avenida Paulista no sentido Consolação, o protesto do Movimento Passe Livre, anunciado para as 17h, deve começar a qualquer momento. Até agora, pessoas ocupam a calçada, mas ainda não há bloqueios.

71 km de lentidão são verificados em São Paulo no momento. O que representa 8,2% do total de 868 km monitorados pela CET — ainda dentro da média esperada para o horário, que não passa de 9,3%.

16h45 – Devido a uma falha da rede de trólebus no cruzamento da Avenida Ipiranga com a Avenida São João, os trólebus passam pelo local com velocidade reduzida, desde por volta das 14h30. Segundo a SPTrans, equipes já estão no local.

16h32 – São Paulo tem no momento 42 km de lentidão. A Radial Leste tem lentidão em direção ao centro na pista expressa, em 3 km, até chegar na Ligação Leste-Oeste. O Elevado Costa e Silva (Minhocão) tem lentidão de 1,5 km no sentido Penha até a altura da Rua Ana Cintra (1,5 km).

16h30 – O corredor Norte-Sul é o local que concentra maior trecho de lentidão neste momento, no sentido Aeroporto, com lentidão desde o Viaduto Pedroso até o Cebolinha (3,8 km).

15h56 – A cidade de São Paulo tem no momento 33 km de lentidão, informa a CET. A partir das 17h, terá início o terceiro protesto do Movimento Passe Livre contra o aumento das passagens de ônibus e metrô de R$ 3,00 para R$ 3,20.

15h47 – No Instagram, Magda Carolina (@magcarol) postou uma imagem da manifestação na frente do MASP às 15h33 desta terça-feira. No momento, a faixa da direita está ocupada por carros de som de servidores da Saúde estadual, um dos grupos que protestam hoje na cidade.

15h29 – Em Pinheiros, a Avenida Pedroso de Morais acaba de ser liberada em relação ao bloqueio que teve entre as 15h e as 15h20, na altura da Praça Maria José Moreira, devido a um assalto.

15h15 – Protestos na Avenida Paulista: A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) afirma que a Avenida Paulista não está interditada no momento, mas já recomenda aos motoristas que evitem o acesso ao local. “Neste momento, manifestantes começam a se reunir no vão do MASP mas ainda não há ocupação das faixas de rolamento da via. Apenas os carros de som estão posicionados na faixa da direita em frente ao museu”, diz a CET, em nota. Alguns protestos estão marcados para esta terça-feira, com previsão de receber pelo menos 3 mil pessoas, o que deve causar mais uma vez caos no trânsito paulistano perto no horário do rush. A CET aponta como alternativas vias próximas como a Alameda Santos e a Rua São Carlos do Pinhal.

Agentes de trânsito estão acompanhando a interdição e orientando os usuários.

14h53 – Na Avenida Paulista, cerca de 200 servidores da Saúde estadual já estão concentradas no vão livre do MASP para protesto que será realizado por manifestantes da Saúde estadual. Saiba mais sobre os protestos que serão realizados nesta terça-feira, 11.

14h47 – Boa tarde. No momento a cidade de São Paulo tem 29 km de lentidão segundo o monitoramento da CET. A perspectiva é de congestionamentos até a noite devido a protestos que serão realizados por diferentes causas na capital.

09h42 – Faixa da direita do Túnel Ayrton Senna no sentido bairro liberada. Acidente envolvendo carro e motocicleta aconteceu mais cedo no local.

09h25 – Marginal Pinheiros com nove quilômetros de congestionamento no sentido Interlagos. O trecho crítico fica entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Jardim.

09h13 – Marginal Pinheiros tem seis quilômetros de congestionamento no sentido Interlagos, entre a Ponte do Jaguaré e a Ponte Cidade Jardim.

09h03 – Avenida dos Bandeirantes tem quatro quilômetros de congestionamento no sentido Marginal Pinheiros. A lentidão está localizada entre os viadutos do Jabaquara e Santo Amaro.

08h56 – Cinco quilômetros de lentidão na Rodovia Ayrton Senna em Guarulhos, no sentido São Paulo.

08h49 – CET informa que há 66 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pelo órgão.

08h38 – Corredor das Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem quatro quilômetros e meio de congestionamento no sentido aeroporto de Congonhas, no trecho entre a Praça da Bandeira e o Túnel Ayrton Senna.

08h30 – Há oito quilômetros de congestionamento na Rodovia Ayrton Senna em Guarulhos, no sentido São Paulo.

08h23 – Há 58 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

08h15 – Cinco quilômetros de congestionamento na Avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal Pinheiros. O trecho crítico fica entre o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro e o Viaduto Santo Amaro.

08h05 – Avenida Washington Luis tem três quilômetros de congestionamento no sentido centro, entre a praça Pedro Chaves e a rua Tamoios.

07h56 – Acidente na saída do Túnel Ayrton Senna no sentido bairro. Carro se chocou com motocicleta e a faixa da direita está bloqueada. Segundo a CET, o trânsito está lento por aproximação.

07h32 – Há 38 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

07h27 – Chegada a São Paulo pela Rodovia Ayrton Senna tem sete quilômetros de retenção.

07h20 – Semáforo com amarelo intermitente no cruzamento da rua Teodoro Sampaio com a avenida Brigadeiro Faria Lima.

06h59 – Capital tem 15 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

06h52 – Marginal Pinheiros tem três quilômetros e meio de congestionamento na pista expressa sentido Castelo Branco.

06h35 – Trânsito na Avenida do Cursino interditado entre os números quatro mil e cinco mil por conta de uma reintegração de posse. Mil famílias serão retiradas de um terreno na via.

06h30 – Anchieta tem lentidão na chegada a São Paulo.

06h25 – Bom dia.