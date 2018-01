TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h18 – A Avenida Luis Carlos Berrini tem 1,2 km de lentidão, sentido Morumbi, da Rua Guararapes até a Avenida Roberto Marinho.

20h02 – As pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros registram 2,9 km de congestionamento cada, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Nova do Morumbi.

19h50 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,9 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até a Antonio de Macedo Soares.

19h38 – A Radial Leste tem 3,5 km de trânsito complicado, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

19h31 – A capital tem 89 km de lentidão nesta noite, seguno dados da CET.

19h22 – A Avenida Washington Luís tem 1,4 km de morosidade, sentido bairro, da Rua dos Tamoios até a o Viaduto Washington Luís.

19h10 – A pista central da Marginal do Tietê registra 3,2 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Cruzeiro do Sul até a Ponte Jânio Quadros.

18h57 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 4,6 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, do Arco da Sabesp até a Ponte Aricanduva.

18h48 – A Avenida Vereador José Diniz tem 1,4 km de trânsito lento, sentido bairro, da Morais de Barros até a Joaquim Nabuco.

18h35 – O Túnel Ayrton Senna II registra 1,8 km de morosidade da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h22 – A Avenida Nove de Julho tem 1,8 km de lentidão, sentido centro, da Rua Urimonduba até a José Maria Lisboa.

18h15 – A cidade tem 108 km de lentidão nesta noite.

18h08 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 1,9 km de trânsito carregado, sentido bairro, da Rua Oscar Freire até o Túnel Maria Carolina.

18h03 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de fluxo intenso, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

17h55 – A Avenida Ibirapuera tem 1,5 km de morosidade, sentido bairro, da Juriti até a Avenida dos Bandeirantes.

17h47 – O trânsito é lento na chegada a Praia Grande pela Rodovia dos Imigrantes, entre o km 68 e km 70, devido obras realizadas pela prefeitura da cidade em um trecho fora de concessão. As demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) seguem com boas condições de tráfego. O SAI opera em esquema 5×5, em que a descida é feita pelas pistas sul da Imigrantes e norte da Anchieta. Para a subida da serra, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

17h38 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 5,9 km de engarrafamento, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica.

17h30 – A Ligação Leste-Oeste registra 2,8 km de congestionamento, sentido Penha, da Rua Augusta até a Avenida Alcântara Machado.

17h25 – O Elevado Costa e Silva tem 2,3 km de trânsito intenso, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

17h13 – A cidade tem 64 km de vias congestionadas.

17h08 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,7 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Santo Amaro.

17h03 – A Avenida do Estado tem 2,5 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto Trinta e Um de Marco até a Rua Iguaçu.

16h51 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 3,8 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Rua da Azurita.

16h45 – O Corredor Norte-Sul tem 5,4 km de congestionamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Jorge Saad.

16h04 – Avenida do Estado, sentido Santana, com lentidão entre a Rua Iguaçu e a Rua Vinte e Cinco de Março. São Paulo com 26 km de filas.

15h57 – Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, com tráfego intenso entre a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello e a Rua Jaboticabal.

15h39 – A CET vai interditar, a partir das 22h desta terça-feira, a Avenida das Nações Unidas (Marginal Pinheiros), sentido Castelo Branco, entre a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek e Ponte Cidade Jardim e Avenida Juscelino Kubitschek, sentido Marginal, entre a Avenida Henrique Chamma e Avenida das Nações Unidas (Marginal Pinheiros), para a realização de obras de construção de viaduto, mitigadoras do Polo Gerador WTorre.

15h37 – Avenida Nove de Julho, sentido centro, com tráfego intenso entre a Avenida Jose Maria Lisboa e via Urimonduba.

15h – Avenida Santos Dumont, sentido Santana, com lentidão de 2,2 km entre a Avenida do Estado e a Santa Ifigênia.

14h50 – Motorista encontra o tráfego fluindo bem em todo o trecho de concessão. O SAI opera em esquema 5×5, em que a descida é feita pelas pistas sul da Imigrantes e norte da Anchieta. Para a subida da serra, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

14h37 – Liberadas faixas da Avenida Jacu Pessêgo, após colisão entre caminhão e ônibus.

14h16 – Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, com excesso de veículos entre o Viaduto Grande São Paulo e a Avenida Almira.

14h06 – Colisão entre dois carros na Avenida Queiroz Filho, na altura do número 313, no Alto de Pinheiros. Bombeiros no local.

13h53 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, com lentidão entre a Ponte da Bandeira e a Vila Guilherme.

13h42 – Avenida Ibirapuera, sentido centro, com lentidão entre a Rua Jamaris e a Avenida dos Bandeirantes.

13h25 – Corredor Norte/Sul, sentido Santana, congestionado do Viaduto Santa Ifigênia até Avenida do Estado.

13h21 – Avenida do Estado, sentido Santana, com 2,5 km de filas entre o Viaduto Trinta e Um de Março e a Rua João Teodoro.

13h17 – Um caminhão colidiu na traseira de um ônibus na Avenida Jacu Pêssego, na altura da Rua Nova Trabalhadores, na zona leste de São Paulo. O Corpo de Bombeiros informa que há 8 vítimas leves. 4 viaturas dos Bombeiros estão atendendo os feridos no local junto com viaturas do SAMU. Parte da carga do caminhão caiu na pista.

13h01 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre o Viaduto Santo Amaro e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

12h43 – A Avenida do Estado, sentido Santana, tem lentidão entre as Ruas Iguacu e Trinta e Um de Março.

12h19 – Corredor Norte/Sul, sentido Santana, com 2,6 km entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e o Viaduto Borges Lagoa.

11h58 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, entre o km 284 e o km 278, na região de Embu das Artes, reflexo de um acidente no Rodoanel Sul.

11h37 – Avenida Nove de Julho, sentido centro, com 1,6 km de excesso de veículos entre a Rua José Maria Lisboa e a Rua Gabriel. São Paulo com 36 km de filas.

11h26 – Avenida do Estado, sentido Santana, com lentidão entre a Rua Iguaçu e a Rua Trinta e Um de Março.

11h08 – Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, com lentidão na pista local, do Hospital Vila Maria até Ponte Tatuapé.

11h – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com tráfego intenso entre a Ponte Cidade Universitária e a Ponte do Jaguaré.

10h47 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem tráfego intenso entre a Ponte Jânio Quadros e o Rio Tamanduateí.

10h30 – Avenida Rebouças liberada após acidente perto da Rua Oscar Freire.

10h29 – Marginal Tietê sentido Ayrton Senna liberada após acidente junto à Ponte Jânio Quadros.

10h17 – O motorista que segue em direção a Capital pela rodovia Ayrton Senna encontra tráfego lento, do km 29 ao 15, região entre Guarulhos e São Paulo, por excesso de veículos. No sentido oposto e na rodovia Carvalho Pinto flui tranquilo. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal.

10h08 – Acidente na Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, interdita duas faixas da pista expressa, junto à Ponte Jânio Quadros.

10h04 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Santana, entre a Rua Luiz Falgetano Sobrinho e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

9h50 – Avenida Rebouças, sentido Bairro, tem tráfego intenso entre a Rua Antonio Rosa e a Avenida Doutor Arnaldo.

9h14 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, com lentidão entre os Viadutos João Julião da Costa Aguiar e Pedro Chaves. São Paulo com 61 km de filas. Zona sul com 34 km de lentidão.

8h46- A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre o viaduto Santo Amaro e Rua Arapuã. São Paulo com 59 km de filas. Zona sul com 34 km de lentidão.

8h43 – Os usuários não encontram lentidão em ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

8h34 – Chegada a São Paulo tem lentidão do Km 13 ao Km 10 pela Rodovia Anchieta, por excesso de veículos. Demais trechos seguem com boas condições de tráfego e visibilidade. O SAI opera em esquema 5×5, em que a descida é feita pelas pistas sul da Imigrantes e norte da Anchieta. Para a subida da serra, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

8h33 – Rodovia Ayrton Senna apresenta tráfego lento em direção a Capital, do km 26 ao 25, região de Guarulhos, por excesso de veículos. No sentido contrário e na rodovia Carvalho Pinto, flui bem.

Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal.

8h30 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, com lentidão entre as Pontes Américo Brasiliense e Socorro. São Paulo com 56 km de filas. Zona sul com 33 km de lentidão.

8h16 – A Avenida Rebouças, sentido Bairro, congestionada entre a Rua Antonio Rosa e Avenida Dr. Arnaldo. São Paulo com 51 km de filas. Zona sul com 27 km de lentidão.

8h04 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, congestionada entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Ática. São Paulo com 46 km de filas. Zona sul com 26 km de lentidão.

7h46 – A Avenida Vinte e Três de Maio foi liberada após acidente junto ao Viaduto Marcondes Salgado, sentido Santana.

7h38 – O sentido Santana do Corredor Norte-sul com lentidão entre a Passarela Ciccillo Matarazzo e Viaduto João Julião da Costa Aguiar. São Paulo com 39 km de trânsito intenso. Zona sul com 19 km de lentidão.

7h24 – As pistas local e expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, congestionadas entre as Pontes Américo Brasiliense e Transamérica. São Paulo com 34 km de filas. Zona sul com 18 km de trânsito lento.

7h16 – Radial Leste, sentido Centro, com lentidão entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém. São Paulo com 33 km de filas. Zona sul com 18 km de lentidão.

6h57 – Avenida Washington Luís, sentido centro, com 2,2 quilômetros de lentidão a partir da Praça Pedro Chaves.

6h54 – Corredor da Avenida 23 de Maio, sentido Santana, com 2,7 quilômetros de congestionamento a partir do Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

6h53 – Radial Leste, sentido centro, com 11 quilômetros de trechos de lentidão acumulados entre a Praça Divinolândia e a chegada à Ligação Leste-Oeste

1h00 – Pistas expressas da Via Dutra ganham faixa adicional; motorista que precisa utilizar a pista local deve prestar atenção:

A partir de agora o motorista que estiver no sentido Ayrton Senna da Marginal do Tietê e pretende chegar à Rodovia Hélio Smidt – que leva até o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos – e às vias internas da cidade de Guarulhos deve se manter na pista local da Marginal já nas proximidades da Avenida Salim Farah Maluf, região do Tatuapé, na zona leste, para entrar diretamente na pista local da Rodovia Presidente Dutra, pois pista expressa não terá mais acesso à via local antes do quilômetro 209.

Caso contrário, o veículo que estiver na pista expressa da Marginal irá cair na expressa da Rodovia Presidente Dutra e será obrigado a trafegar por ela desde o quilômetro 230, no início, na região da Vila Maria, zona norte, até o quilômetro 209, onde há o primeiro acesso à pista local da rodovia, porém já depois do trevo de Bonsucesso, o que permitirá o usuário da rodovia fazer o retorno somente após o pedágio de Arujá, localizado no quilômetro 204 e cujo valor é de R$ 2,30 (para veículos de passeio).

Esse cuidado deve ser tomado pelos motoristas pois, desde as 17 horas desta segunda-feira, 25, a concessionária NovaDutra liberou a faixa adicional em cada sentido da rodovia, somente nas pistas expressas, ampliando-as, justamente para melhorar a fluidez do tráfego e beneficiar quem realiza viagens de longa distância, entre elas a que leva até a cidade do Rio de Janeiro. A faixa adicional no sentido Rio tem início no quilômetro 230, na capital paulista, e se estende até o quilômetro 211, em Guarulhos. Já no sentido São Paulo, a faixa adicional começa no quilômetro 215, em Guarulhos, e segue até a chegada à capital paulista, no quilômetro 230.

A concessionária NovaDutra informou que as placas de sinalização e orientação ao motorista foram colocadas na Marginal para evitar que o usuário que pretende utilizar a pista local da rodovia não acesse a via expressa da estrada e aí seja obrigado a seguir até Arujá, tendo que pagar o pedágio, para poder fazer o retorno e somente assim acessar a região interna de Guarulhos e a rodovia Hélio Smidt, que leva até o Aeroporto Internacional.