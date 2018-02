TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

17h42 – São Paulo com 43 km de trânsito lento agora, segundo a CET.

17h30 – Acidente na Avenida Ordem e Progresso, sentido Sumaré, bloqueia duas faixas no acesso da Ponte Adhemar F. da Silva

17h21 – Pista expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, com trânsito lento ntre Corinthians e Aricanduva

17h10 – Pista expressa da Marginal Tietê Castelo, sentido Ayrton Senna, com agora com trânsito lento entre a Casa Verde e Azurita

17h – São Paulo tem 55km de trânsito lento, segundo a CET.

16h55 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem congestionamento do Km 31 ao km 42, por excesso de veículos.

15h09 – Cidade tem 11km de lentidão no momento. Regiões sul, com 5km, e oeste, com 3 km, têm maior extensão de vias congestionadas.

14h22 – Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, na zona lese, com 1,9 km de lentidão entre o Viaduto Grande São Paulo e a Avenida Almira.

13h25 – Avenida Rebouças com 1,5 km de lentidão no sentido centro, entre as ruas Oscar Freire e Maria Carolina. Cidade tem 34 km de congestionamento.

12h36 – Cidade tem 34 km de congestionamento. Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, é pior via, com 5 km de congestionamento da Ponte do Piqueri até a Castelo.

12h11 – Acidente entre carro e moto interdita duas faixas na pista expressa da Marginal do Pinheiros, altura da Ponte do Jaguaré, sentido Interlagos. Trânsito lento por 2 km, até a Rodovia Castelo Branco. Vítima já foi socorrida.

12h00 – Faixa reversível da Avenida Ordem e Progresso, na Casa Verde, zona norte, acesso para a Ponte do Limão, será suspensa a partir desta terça-feira,10, até o dia 30, final das férias escolares.

11h37 – Avenida dos Bandeirantes com 4 km de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, lentidão entre o Viaduto Amaro e o Viaduto Jabaquara.

11h10 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, com lentidão entre a Avenida Eusébio Matoso e Avenida Alexandre Mackenzie.

11h06 – Avenida Vinte e Três de Maio com lentidão no sentido Santana, do Viaduto Pedroso até a Rua Marcondes Salgado.

11h00 – Avenida Vereador José Diniz tem 4 km de lentidão no sentido centro a partir da Avenida dos Bandeirantes.

10h07 – Queda de moto na Marginal do Pinheiros, sentido rodovia Castelo Branco, na saída da Avenida João Dias. Faixa de acesso para a Marginal está interditada e há lentidão por aproximação.

9h40 – Cidade tem 22 km de congestionamento. Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, é pior via, com lentidão de 4,7 km a partir da Avenida Eusébio Matoso.

8h50 – Obras na Rua Paes Leme, em Pinheiros, na zona oeste, interditam a via entre as ruas Amaro Cavalheiro e Padre Carvalho.

8h17 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com lentidão entre as ruas Alvarenga e Benjamin Mansur.

8h14 – Cidade tem 22 km de lentidão. Avenida Eusébio Matoso tem 2,6 km no sentido centro, da Praça Jorge de Lima até a Avenida Jorge João Saad.

7h52 – Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, lenta na pista local entre as ruas Americo Brasiliense e Rubens Gomes Bueno.

7h44 – Corredor das Avenidas Francisco Morato e Eusébio Matoso com 2km de congestionamento no sentido centro, entre a Praça Jorge de Lima até a José Jannarelli.

7h33 – No sistema Anchieta-Imigrantes, tráfego lento na região de planalto, na aproximação com a Avenida Ricardo Jafet, sentido São Paulo, por excesso de veículos. Subida da serra tem visibilidade prejudicada pela neblina.

7h25 – Pela Rodovia Fernão Dias, lentidão entre os quilômetros 46 e 58, na região de Atibaia.

7h24 – Acidente na Marginal Tietê, perto da alça de acesso à Rodovia Presidente Dutra interdita duas faixas. Lentidão por aproximação.

7h17– Cidade tem 16 km de lentidão. Av. dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, é via mais congestionada, com 2,1 km de lentidão entre a Rua Miruna e o Viaduto Aliomar Baleeiro.

6h57 – Viaduto Pompeia foi liberado nesta manhã por completo após seis meses de interdições para obras de recuperação na estrutura, afetada por incêndio que atingiu área ocupada por uma escola de samba.

6h54 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, congestionada entre a Rodovia dos Bandeirantes e o Viaduto Nova Fepasa. São 2 quilômetros.

6h40 – Pista sentido SP da Rodovia Presidente Dutra, em Lavrinhas, próximo à divisa com o Rio, com 7 quilômetros de congestionamento entre os quilômetros 19 e 12, em razão de tombamento de carreta ocorrido às 5 horas. Tráfego flui apenas pela faixa da esquerda. Uma pessoa ficou gravemente ferida e foi levada para o PS de Resende.

6h36 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com 2 quilômetros de tráfego ruim até a Rua Américo Brasiliense.

6h35 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com 2,5 quilômetros de lentidão, entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e a Avenida Miruna.