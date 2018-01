TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 13 de maio

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

20h30 – Encerramos aqui a cobertura do trânsito em São Paulo . Boa noite!

20h21 – São Paulo registra 51 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h18 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 1,9 quilômetro na pista expressa entre as pontes Transamérica e Socorro.

20h10 – Radial Leste, sentido bairro, continua congestionada em 3,5 quilômetros entre os Viadutos Pires do Rio e Alberto Badra.

20h09 – Avenida Ibirapuera, sentido bairro, tem lentidão de 1,9 quilômetro da Rua República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

20h08 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, com 2,9 quilômetros de lentidão entre a Praça da Bandeira e a Avenida do Estado.

20h01 – São Paulo registra 94 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h49 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, também tem congestionamento de 4,6 quilômetros nas pistas expressa e local entre as pontes Casa verde e Vila Guilherme.

19h47 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com congestionamento de 10,7 quilômetros na pista expressa entre as pontes Cidade Jardim e Socorro.

19h33 – Rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento nos dois sentidos em Guarulhos entre os quilômetros 20 e 18.

19h31 – São Paulo registra 138 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h30 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 4,7 quilômetros na pista expressa entre a Rua Wandenkolk e o término do Viaduto Pires do Rio.

19h27 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 6,1 quilômetros de lentidão na pista central da Ponte Cristina Tomas até o acesso à Rodovia Presidente Dutra.

19h26 – Avenida Washington Luis, sentido bairro, com 5,1 quilômetros de congestionamento do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça Ministro Pedro Chaves, em Interlagos.

19h25 – Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, tem 8,7 quilômetros de lentidão entre a Praça da Bandeira e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h24 – Acidente complica trânsito no início do Túnel Tribunal de Justiça, sentido Ibirapuera, no Itaimbibi.

19h06 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 12,6 quilômetros de lentidão na pista expressa das pontes Eusébio Matoso até a do Socorro.

18h58 – Rodovia Anhanguera, sentido Interior, tem congestionamento na pista expressa em Campinas do quilômetro 105 ao 107, devido ao tráfego intenso na pista marginal.

18h57 – Rua Xavier de Toledo liberada em relação a manifestação junto ao Viaduto do Chá, no centro da Capital.

18h56 – Acidente na Rua Cachoeira, sentido centro, ocupa duas faixas, próximo à Rua Joaquim Carlos, na zona leste de São Paulo.

18h51 – Liberada faixa na Rodovia Ayrton Senna, que ficou bloqueada por conta de um engavetamento de três carros de passeio.

18h50 – São Paulo registra neste momento 179 quilômetros de retenção nas vias monitoradas pela CET.

18h48 – Acidente no início do Túnel Tribunal de Justiça, sentido Ibirapuera, no Itaim Bibi.

18h39 – O Viaduto do Chá foi liberado em relação à manifestação de professores da rede municipal de São Paulo. O protestou se encerrou diante da sede da Prefeitura de São Paulo e os professores, que não foram recebidos por representantes municipais, estão dispersando neste momento. Uma nova manifestação está marcada para esta quinta-feira, dia 15, às 14h, na Rua Diogo de Faria, em frente à Secretaria Municipal de Educação (SME), na Vila Mariana. A categoria ainda não decidiu se sairá em caminhada.

Os manifestantes começaram a se concentrar no vão livre do Masp, por volta das 14h desta terça-feira, 13. Às 16h30, o grupo com cerca de 5 mil professores começou a caminhar e desceu a Rua da Consolação em direção à sede do governo municipal. A entidade estima que 10 mil pessoas participaram do ato.

18h33 – Acidente no quilômetro 16 da Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, ocupa faixa 1. Tráfego nessa direção é ruim do quilômetro 20 ao 16.

18h32 – Motorista que segue em direção ao litoral encontra tráfego lento do quilômetro 62 ao 65 da Rodovia Anchieta.

18h26 – São Paulo tem neste momento 171 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h17 – Avenida Paulista liberada, em relação à manifestação, no sentido Consolação.

18h15 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem 5,7 quilômetros de morosidade do Viaduto da Generosa até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h12 – São Paulo tem neste momento 158 quilômetros de retenção nas vias monitoradas pela CET.

18h02 – Professores da rede municipal de São Paulo interditam neste momento os dois sentidos do Viaduto do Chá, próximo à sede da Prefeitura, destino final do protesto.

17h47 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem 7,1 quilômetros de congestionamento da Marginal do Pinheiros até o início do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro.

17h44 – São Paulo tem neste momento 127 quilômetros de retenção nas vias monitoradas pela CET.

17h38 – Manifestantes estão na Rua Xavier de Toledo, sentido centro e interditam pista próximo à Rua Sete de Abril.

17h22 – Cerca de 5 mil professores da rede municipal de São Paulo caminham neste momento na Rua da Consolação em direção à Prefeitura de São Paulo. Leia mais

17h05 – São Paulo tem 118 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h02 – Manifestantes estão na Rua da Consolação, sentido centro, e interditam a pista próximo à Rua Caio Prado, na zona central da cidade.

16h46 – Na Avenida Paulista, sentido Consolação, há lentidão devido à manifestação.

16h42 – São Paulo registra, neste momento, 104 quilômetros de retenção nas vias monitoradas pela CET.

16h41 – Acidente na Ponte Carmen Fernandes Neves (Ponte dos Remédios), sentido Lapa, no Jaguará.

16h40 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 13,2 quilômetros de morosidade na pista expressa, entre as pontes Nova Fepasa e Vila Guilherme. No mesmo sentido, há 12,5 quilômetros na pista local, entre as pontes Atílio Fontana e a de Vila Guilherme.

16h37 – Segundo a CET, a Rua da Consolação, sentido centro, tem pista interditada, próximo à Rua Fernando de Albuquerque.

16h34 – Segundo informações do Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal de São Paulo (Sinpeem), os manifestantes estão descendo a Rua da Consolação. Eles deverão caminhar até a Prefeitura de São Paulo, no centro da Capital. Há cerca de 10 mil professores, de acordo com a entidade. A PM fala em 5 mil.

16h29 – De acordo com a PM, cerca de 5 mil professores da rede municipal de São Paulo, que se concentravam no vão livre do Masp, agora caminham a poucos metros da Rua da Consolação.

16h24 – Devido à manifestação que reúne cerca de 5 mil professores, Avenida Paulista soma 2,1 quilômetros de congestionamento, sentido Consolação, neste fim de tarde.

16h04 – São Paulo tem neste momento 64 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

15h53 – Segundo a PM, manifestação reúne 5 mil professores da rede municipal na Avenida Paulista. O protesto interdita a pista junto ao Masp, sentido Consolação. O sentido Paraíso já foi liberado, de acordo com a Companhia de Engenharia do Tráfego (CET).

15h30 – Professores da rede municipal de São Paulo protestam na Avenida Paulista.

Foto: Márcio Fernandes/Estadão

15h20 – Protesto de professores da rede municipal de São Paulo interdita, neste momento, os dois sentidos da Avenida Paulista.

15h18 – Na última sexta-feira, 9, o prefeito Fernando Haddad anunciou reajuste de 15,38% no piso salarial dos professores municipais, dos diretores de escola, dos supervisores escolares e dos coordenadores pedagógicos. Neste ano, o aumento entra como abono complementar. A partir de 2015, será incorporado ao salário.

No entanto, para o Sinpeem, a proposta da Prefeitura não atende à demanda da categoria, que pede incorporação do aumento salarial ainda neste ano. Outro ponto que causa discordância é que, segundo o sindicato, o aumento real chegará a apenas 16 mil trabalhadores que recebem o piso.

15h09 – Segundo o Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal de São Paulo (Sinpeem), a pauta de reivindicações é ampla. Os professores protestam por valorização profissional, condições de trabalho, segurança nas escolas, saúde para os profissionais de educação, isonomia entre ativos e aposentados, entre outros itens. A categoria está em greve desde 23 de abril.

14h37 – Cerca de 300 professores da rede municipal ocupam o vão-livre do Masp, na Bela Vista, de acordo com a Polícia Militar, para reivindicar reposição salarial. O protesto começou por volta das 14h desta terça-feira, 13.

A PM espera que 4 mil pessoas participem do ato. Segundo a CET, o grupo também interdita uma das faixas da Avenida Paulista, sentido Rua da Consolação.

09h05 – Encerramos a cobertura do trânsito na manhã desta terça-feira, 13. Retornaremos à tarde, obrigado!

09h – O usuário do twitter Jason J. de Oliveira (@jasondefloripa) registra a situação da linha 2-Verde do Metrô, que opera com velocidade reduzida desde as 7h.

Foto: Twitter/Jason de Oliveira/Divulgação

08h55 – Um ônibus quebra e interdita uma faixa da Rodovia Raposo Tavares, na altura do quilômetro 22, sentido Cotia. O incidente já forma uma fila de veículos desde o quilômetro 16.

08h51 – Avenida 23 de Maio, no sentido Santana, tem 3,2 quilômetros de lentidão entre o viaduto João Julião da Costa Aguiar e o Complexo Viário João Jorge Saad (Cebolinha).

08h46 – Um acidente na Avenida Tiradentes, sentido Aeroporto, interdita duas faixas, próximo à Praça da Luz.

08h39 – Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, tem 9,3 quilômetros de lentidão na via Expressa, entre o acesso à Castelo Branco e a Ponte da Cidade Jardim.

08h36 – Radial Leste, no sentido Centro, tem 4,7 quilômetros de lentidão na via Expreesa, entre o viaduto Pires do Rio e a rua Wandenkolk.

08h28 – Avenida Prestes Maia, no sentido Aeroporto, tem 3,9 quilômetros de lentidão entre as praças Campo de Bagatelle e Bandeira.

08h26 – Avenida Rubem Berta liberada do acidente que ocupava a sua faixa esquerda.

08h20 – São Paulo tem 76 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h06 – Outro acidente envolvendo carro e moto também complica o trânsito na travessia da Ponte do Piqueri. A Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, tem 2,1 quilômetros de lentidão na pista Expressa, entre o acesso à Castelo e a Ponte Atílio Fontana

08h04 – Avenida Vereador José Diniz, no sentido Centro, tem 2,4 quilômetros de lentidão entre a rua Ana Catharina Randi e Avenida dos Bandeirantes.

08h01 – Um acidente complica o trânsito na Avenida Rubem Berta. Um carro e uma moto bateram, e o incidente bloqueia a faixa da esquerda da via.

07h55 – O usuário do twitter Thuan Casadio (@thuancasadio) registra o trânsito que se forma no Viaduto Pompeia neste momento.

Foto: Twitter/Thuan Casadio/Divulgação

07h41 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a ponte Cidade Jardim.

07h30 – São Paulo tem 63 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h26 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal, tem 3,4 quilômetros de lentidão entre o viaduto Ministro Aliomar Baleeiro e a Alameda dos Tupiniquins.

07h22 – Radial Leste, no sentido Centro, tem 5,6 quilômetros de lentidão entre a ponte da Vila Matilde e o viaduto Pires do Rio.

07h20 – Rodovia Ayrton Senna com trânsito lento do quilômetro km 24 ao 13, sentido Capital, por causa do excesso de veículos.

07h07 – Avenida Professor Francisco Morato, no sentido Centro, tem 2,5 quilômetros de lentidão entre a Rua dos Três Irmãos até a ponte Eusébio Matoso.

07h05 – Radial Leste, no sentido Centro, tem 1,7 km de lentidão da altura do Metrô Carrão até o Viaduto Pires do Rio.

07h02 – Rodovia Raposo Tavares continua com tráfego intenso no sentido Capital. Lentidão do quilômetro 26 ao 19.

Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, tem 5,6 quilômetros de lentidão na pista Expressa, entre o acesso à Castelo Branco e a ponte Eusébio Matoso.

06h57 – Linha 2-Verde do Metrô opera com velocidade reduzida por causa de problemas na estação Ana Rosa.

06h42 – Funcionários da Guarulhos Transportes, que opera 26 linhas intermunicipais, fizeram uma pequena paralisação nesta madrugada. A empresa afirma que o protesto foi encerrado há pouco e que os funcionários já voltaram ao trabalho.

06h40 – Um acidente envolvendo dois caminhões na Rodovia Imigrantes, sentido Capital, causa lentidão entre o quilômetro 48 e o km 46. O acidente ocupa a faixa da direita.

06h38 – Rodovia Anchieta também tem lentidão na chegada a São Paulo, entre os quilômetros 13 e 10, devido excesso de veículos.

06h36 – Avenida Prestes Maia, no sentido Aeroporto, tem 3,1 quilômetros de lentidão entre a praça Campo de Bagatelle e o viaduto Santa Ifigênia.

06h34 – Um problema com o asfalto na faixa da direita da pista Expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, interdita a pista na altura da Ponte do Jaguaré. O problema foi detectado na noite de ontem, e aguarda a chegada dos técnicos da CET.

06h32 – Na rodovia Raposo Tavares, o tráfego é intenso na chegada à Capital, com lentidão do quilômetro 23 ao 19.

06h30 – Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco, tem 2,9 quilômetros de lentidão na pista Expressa, entre o acesso à Castelo e a Ponte Atílio Fontana.

06h29 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo, principais rodovias do estado e transporte público na capital.