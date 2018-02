TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h17 – São Paulo registra 85 quilômetros de lentidão, segundo a CET.

20h05 – Túnel Jornalista Odon Pereira será interditado, sentido Centro, das 23h30 às 4h30, para manutenção. Motoristas deverão seguir pela Avenida José Pinheiro Borges, sentido Centro, e ruas Engenheiro Sidney Aparecido de Moraes (ao lado do Poupatempo Itaquera) e Doutor Luis Ayres.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

19h48 – Trânsito começa a diminuir na capital paulista. No momento, São Paulo apresenta 119 quilômetros de lentidão.

19h37 – Tráfego lento na chegada a Santos pela Rodovia Anchieta, devido ao excesso de veículos.

19h25 – CET registra no momento 142 quilômetros de lentidão em São Paulo. Zona oeste é a região mais prejudicada pela chuva e pelo excesso de veículos, com 26 quilômetros de vias congestionadas.

19h10 – Pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão da Ponte Cidade Universitária até a Ponte Transamérica.

19h05 -Tráfego congestionado sentido Guarujá, do Km 249 ao Km na SP 248, no acesso da Rodovia Cônego Domênico Rangoni, em função do excesso de veículos comerciais.

18h55 – A CET informa que a Avenida Higienópolis foi liberada em relação ao acidente ocorrido depois da Avenida Angélica.

18h50 – Rua Alvarenga liberada em relação ao alagamento sentido bairro junto à Avenida Afrânio Peixoto.

18h47 – Rodovia Anchieta tem lentidão do Km 15 ao Km 22 sentido litoral e entre o Km 20 e Km 18 no sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos.

18h40 – Centro de São Paulo é a região com mais congestionamento no momento: são 30 quilômetros de lentidão. Motorista deve evitar a Rua da Consolação e a Rua Sergipe.

18h30 – Eixo Norte-Sul da capital paulista, sentido aeroporto, apresenta lentidão da Rua Ribeiro de Lima até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h21 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, registra lentidão da Avenida Jornalista Roberto de Marinho até a Ponte Eusébio Matoso.

18h14 – Capital paulista registra neste momento 121 quilômetros de lentidão.

18h05 – Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, com lentidão na pista expressa da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Aricanduva.

14h59 – Sem previsão para o término da operação, a equipe de segurança da transportadora cujo caminhão tombou na manhã desta terça-feira, 17, já realiza o transbordo do material derramado na Avenida Alexandre Mackenzie. A carga, é de nitrogênio, produto não tóxico, mas que segundo o Corpo de Bombeiros, tem baixa temperatura e pode causar queimaduras. O acidente aconteceu na Praça Tancredo Coutinho, na esquina da Avenida Alexandre Mackenzie com a Avenida Presidente Altino, em Jaguaré, zona oeste da capital. O caminhão tombou às 9h52 desta terça e continua no local.

14h48 – São Paulo com 27 km de vias congestionadas neste momento.

14h25 – Há 1,7 km de congestionamento na Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa. Filas entre a Praça Franklin Roosevelt até a via Shuhei Uetsuka C. Furtado.

14h15 – Avenida Washington Luís, com 1,8 km de lentidão no sentido Centro, entre a Rua Tamoios até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

14h02 – Avenida Nove de Julho, sentido centro, com excesso de veículos entre a Avenida Lorena a Rua Urimonduba.

13h55 – São Paulo segue com 18 km de filas. A pior via é a Marginal do Tietê que registra 2,5 km de congestionamento no sentido Ayrton Senna. A morosidade é reflexo de um acidente que interdita duas faixas da pista central na altura da Ponte da Casa Verde. Tráfego intenso desde o local do acidente até a Ponte Julio de Mesquita Neto.

13h52 – Manifestação interdita totalmente a Avenida João Paulo I, em Bom Sucesso, Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, na tarde desta terça-feira, 17. Segundo o Corpo de Bombeiros, os membros do protesto atearam fogo em pneus e em pedaços de madeira. O movimento, informa a Polícia Militar, protesta o sumiço de dois jovens e culpa a polícia.

13h35 – Acidente interdita duas faixas da direita da pista central da Marginal do Tietê na altura da Ponte da Casa Verde. Um carro e uma moto colidiram e uma pessoa ficou ferida. A lentidão é por aproximação, segundo a CET.

13h20 – Há lentidão também no Corredor Rebouças. O sentido centro da via está congestionado entre a Avenida Brasil e a Avenida Brigadeiro Faria Lima.

13h17 – Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, é a via com maior lentidão neste momento. O tráfego segue intenso entre o Viaduto Grande São Paulo e a Escola de Engenharia Mackenzie, na Avenida Almira.

12h34 – São Paulo com 11 km de filas neste momento.

12h15 – Avenida do Estado, sentido Santana, tem tráfego intenso entre a Avenida do Pari e a Rua Trinta e Um de Março.

11h19 – Avenida Washington Luís, sentido Centro, tem 2,6 km de filas entre a Rua Ática até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

11h17 – Caminhão tomba e derrama nitrogênio em avenida da zona oeste de SP. Via está totalmente bloqueada. Mais informações -> http://migre.me/9VT8d

11h03 – São Paulo tem 32 km de lentidão nas principais vias da capital.

11h02 – Um caminhão transportando nitrogênio tombou na Praça Tancredo Coutinho, e interdita totalmente a esquina entre a Avenida Alexandre Mackenzie e a Avenida Presidente Altino, na região de Jaguaré, zona oeste de São Paulo, informa a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A Avenida Alexandre Mackenzie está bloqueada nos dois sentidos, uma vez que a carga, considerada perigosa, vazou na pista.

O acidente aconteceu por volta das 9h52 desta terça-feira, 17. A CET informa que agentes realizam a limpeza do produto que é considerado perigoso. Não há informações sobre o que teria virado o caminhão. Não há vítimas. A Polícia Militar não tem registros da ocorrência.

10h33 – Acidente na Rodovia Cônego D. Rangoni envolvendo uma carreta e um veículo de passeio no Km 252, altura de Santos, sentido Guarujá, interdita a faixa da direita e causa lentidão do km 254 ao km 252. Colisão deixou duas vítimas com ferimentos leves. Já na Rodovia Anchieta, um caminhão tombou no km 47, altura da Cubatão, sentido litoral interdita a faixa da esquerda e causa tráfego lento do Km 44 ao km 47. Acidente não deixou vítimas.

10h07 – Tráfego sem retenção em ambos os sentidos da Rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo), na manhã de hoje.

10h05 – A Rodovia Ayrton Senna tem lentidão do km 23 ao 18 (sentido São Paulo), na região de Guarulhos, por excesso de veículos. No sentido Interior, o tráfego é tranquilo.

9h22 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros tem tráfego intenso no sentido Interlagos, entre a Rua Alexandre Mackenzie e a Ponte Cidade Universitária.

6h40 – Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com 3 quilômetros de lentidão pelas pistas local e expressa entre a Ponte João Dias e a Rua Américo Brasiliense.

6h39 – Radial Leste com 6 quilômetros de acúmulo de trechos de lentidão no sentido centro a partir do Metrô Vila Matilde

6h37 – Radial Leste com 3 quilômetros de lentidão no sentido centro a partir do Metrô Belém.