TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 14 de janeiro

08h48 – Encerramos a cobertura do trânsito na manhã desta terça-feira, 14. Voltamos à tarde.

08h43 – São Paulo tem neste momento 43 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

08h37 – Todas as linhas do Metrô operam normalmente neste momento.

08h33 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, tem três quilômetros de lentidão na pista expressa, em São Paulo, do quilômetro 16 ao 13, reflexo de congestionamentos nas marginais.

08h32 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem três quilômetros de tráfego lento na pista expressa, do 62 ao 59.

08h18 – A rede foi restabelecida na Avenida Doutor Eduardo Cotching, na Vila Forma, na zona leste. Os trólebus voltaram a circular normalmente na região.

08h15 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem três quilômetros de lentidão na pista marginal, em Guarulhos, entre os quilômetros 221 e 224.

07h46 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa, em Barueri, do quilômetro 25 ao 23. Há também dois quilômetros de retenção na pista marginal, na divisa entre Osasco e São Paulo, entre os quilômetros 15 e 13.

Em direção ao interior, há dois quilômetros de tráfego lento na pista marginal, em Barueri, do quilômetro 19 ao 21.

07h37 – Um ônibus de linha foi incendiado no fim da noite de segunda-feira, 13, na zona sul da capital paulista. De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi por volta das 23h10 na Rua Luar do Sertão, perto da esquina com a Rua Campanori, na Chácara Santa Maria. Saiba mais.

07h32 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego intenso com pontos de lentidão entre os quilômetros 13 e 10 na chegada a Capital e normal no sentido interior.

07h30 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem um quilômetro de lentidão na pista marginal, em Osasco, do quilômetro 14 ao 13.

07h25 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa, em Jundiaí, entre os quilômetros 19 e 20.

07h22 – Em função das chuvas desta segunda-feira, 14, há neste momento 56 semáforos apagados ou intermitentes na Capital. Entre eles, o do cruzamento das avenidas Guapira e Luís Stamatis, no Jaçanã, na zona norte.

07h07 – Colisão entre automóvel e moto na altura do número 720 da Rua Masato Sakai, no Jardim Triângulo, em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, deixou uma vítima consciente. Ela foi socorrida no Hospital Regional de Ferraz. O Corpo de Bombeiros enviou uma viatura ao local.

07h02 – O prefeito Fernando Haddad (PT) disse nesta segunda-feira, 13, que pode pedir ao Ministério Público Estadual (MPE) o adiamento do prazo para a remoção dos táxis dos corredores de ônibus da capital paulista. Em 17 de dezembro, a Promotoria havia estipulado que em 45 dias a Prefeitura deveria tirar esses veículos das vias exclusivas dos coletivos. O período vence no início de fevereiro. Se o governo municipal desobedecer, fica sujeito a uma ação civil pública. Saiba mais.

06h45 – Rodovia Anchieta tem três quilômetros de tráfego lento na chegada a São Paulo, do quilômetro 13 ao 10.

06h43 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem agora quatro quilômetros de lentidão na pista marginal, em Guarulhos, do 220 ao 224, por excesso de veículos. Na foto, o fluxo intenso já na chegada a São Paulo, no quilômetro 228.

Foto: Felipe Cordeiro/Estadão

06h25 – CET adia para 20 de janeiro a volta do rodízio de veículos em São Paulo. Saiba mais.

06h24 – Quebra de rede na Avenida Doutor Eduardo Cotching, na zona leste, afeta a circulação dos trólebus no local.

06h19 – Entre os quilômetros 211 e 215 da Rodovia Presidente Dutra, a pista reversível está em operação na via expressa, em Guarulhos. O tráfego está normal no local.

06h11 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem dois quilômetros de lentidão na pista marginal, em Guarulhos, entre os quilômetros 222 e 224, pelo excesso de veículos.

06h07 – Bom dia! Acompanhe conosco a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado.