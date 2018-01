TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 14 de maio

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

TEMPO REAL

9h58 – 80 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões:

• Marginal Pinheiros, sentido Castelo, da Ponte do Socorro até a Ponte Cidade Jardim (10 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Castelo, pista Local, da Ponte Transamérica até a Ponte Cidade Jardim (8,7 km)

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, do Viaduto Aliomar Baleeiro até a Marginal Pinheiros (7,1 km)

• Corredor Norte/Sul, Sentido Aeroporto, da Rua Ferradura até o Túnel Ayrton Senna (3,9 km)

9h36 – Grande congestionamento na Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, por conta de um acidente pouco antes da Ponte Cidade Jardim. Também há reflexos no sentido Interlagos.

9h06 – Cônego Domênico Rangoni tem tráfego congestionado no sentido Guarujá, do km 270 ao 268, devido ao excesso de caminhões para entrar no Ecopátio.

8h40 – Pista norte da Rodovia Anchieta está fechada no trecho de serra para obras. Na pista sul, o tráfego é lento do km 50 ao km 55, por excesso de veículos. Também há lentidão no sentido Santos do km 64 ao 65, e na chegada a São Paulo.

8h37 – Acidente envolvendo uma carreta ocupa a Rodovia Presidente Dutra na região de Guarulhos, sentido Rio de Janeiro. Quem segue pela Marginal Tietê deve buscar o acesso para a terceira pista da Dutra, que está livre.

8h30 – A usuária do Instagram Roberta Tavarez (@pow_roberta) postou uma foto do trânsito na Avenida Conceição, na zona norte.

8h26 – Avenida Vinte e Três de Maio tem lentidão em direção ao Ibirapuera.

8h24 – 61 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões do momento:

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Ponte do Piqueri até a Rodovia Castelo Branco (5,4 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Ponte Nova do Morumbi até Rua Tucuma (4,2 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Ponte do Socorro até a Ponte Rubens Gomes (3,6 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, do Complexo Viário João Jorge Saad até a Avenida Miruna (2,7 km)

8h04 – Na pista sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias há 8 km de retenção, entre as regiões de São Paulo e Guarulhos, devido a um acidente envolvendo um ônibus e um automóvel no km 89,5. As faixas já foram liberadas.

8h02 – No momento, 64 km de lentidão em São Paulo.

7h05 – 37 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões do momento, segundo a CET:

• Marginal Pinheiros, sentido Castello, da Ponte do Socorro até a Rua Rubens Gomes (3,6 km)

• Marginal Tietê, sentido Castello, da Ponte do Piqueri até a Ponte Atilho Fontana (2,5 km)

• Marginal Tietê, sentido Castello, pista local, da Ponte do Piqueri até a Ponte Atilho Fontana (2,5 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, da Rua dos Bandeirantes até a Praça da Bandeira (2,4 km)

7h03 – Rodovia Fernão Dias tem trânsito lento no sentido São Paulo, 100 metros antes do acesso à Rodovia Presidente Dutra, por conta de um acidente entre dois veículos. Uma faixa está interditada.

7h – Radial Leste e Viaduto Alcântara Machado têm trânsito carregado. Situação é agravada porque o Viaduto Alberto Mesquita de Camargo está interditado, por conta de um acidente provocado por um menor que pegou o carro escondido do pai e bateu em outros três veículos, durante a madrugada. Os carros permanecem no local, aguardando a perícia. Quem vai para o centro deve desviar pelas ruas João Antônio de Oliveira e Borges Figueiredo, e seguir pela Radial Leste ou Avenida do Estado.

6h12 – Bom dia! Ainda não há pontos de lentidão em São Paulo.