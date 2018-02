TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

7h58 – Ligação Leste-Oeste lenta no sentido Lapa entre a Vinte e Três de Maio e a Alcântara Machado.

7h31 – Acidente entre duas motos e um carro interdita duas faixas da esquerda da pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, na altura da Ponte Cidade Jardim.

7h43 – O tombamento de uma carreta na altura do km 15,5 do Rodoanel, perto da alça de acesso para a Castelo Branco, na região de Barueri, faz com que os carros que vem da Raposo Tavares e da Castelo Branco trafegam por uma só faixa.

7h19 – Avenida dos Bandeirantes tem 3 km de lentidão no sentido Marginal, entre a Rua Miruna e o Viaduto Santo Amaro.

7h15 – Cidade tem 22 km de lentidão. Marginal do Pinheiros tem 7,5 km de lentidão na pista expressa, sentido Rodovia Castelo Branco, entre as ruas Tucuma e Rubens Gomes Bueno.

20h24 – Acidente na Avenida Maj. Sylvio de Magalhães Padilha, sentido Interlagos, após Ponte Caio Pompeu de Toledo causa lentidão.

19h03 – Chegada a Praia Grande pela Rodovia Imigrantes tem lentidão do km 67 ao km 70, devido a obras no trecho.

19h01 – Rodovia Castelo Branco apresenta tráfego normal, nos dois sentidos.

18h53 – Avenida Engenheiro Caetano Alvares, sentido centro, ocupa duas faixas, próximo a Avenida Conselheiro Moreira de Barros.

18h44 – Rodovia Cônego Domenico Ramgoni tem tráfego lento no sentindo São Paulo, do km 267 ao km 270. No restante do Sistema Anchieta-Imigrantes o tráfego é normal.

18h36 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa com lentidão da Ponte Ary Torres até Ponte Transamérica.

18h34 – Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa com lentidão da Ponte Casa Verde até Ponte Aricanduva.

18h33 – Ligação Norte-Sul, sentido Santana, com lentidão da Praça da Bandeira até Avenida do Estado.

18h27 – Ligação Leste-Oeste, sentido Penha, com lentidão da Rua da Consolação até Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

18h25 – São Paulo registra 75 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h01 – Avenida do Estado, sentido Santana, tem tráfego intenso entre a Rua Caetano até a Rua Vinte e Cinco de Março.

15h22 – Avenida Nove de Julho, sentido Centro, com tráfego intenso entre a Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

15h21 – Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido bairro, tem tráfego intenso entre o Viaduto Roberto Feijó e o Viaduto Grande São Paulo.

14h25 – Marginal do Tietê tem 1,9 km de lentidão na pista expressa, sentido Rodovia Castelo Branco, entre a Ponte da Velha Fepasa e a Ponte da Freguesia do Ó.

13h15 – Marginal do Tietê tem 3,3 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, entre o Anhembi e a Ponte Júlio de Mesquita Neto.14h02 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem tráfego intenso entre a Ponte da Casa Verde e o Viaduto Julio de Mesquita Neto.

12h35 – Ponte Aricanduva, sentido Marginal, tem tráfego intenso desde a Radial Leste-oeste até a Avenida Benedita de Paula Coelho.

12h10 – Capital paulista segue com 29 km de lentidão. São registrados 9 km de congestionamento apenas em vias da zona leste.

12h09 – Avenida Eusébio Matoso tem congestionamento no sentido centro. As filas estão entre a Avenida Lineu de Paula Machado e a Ponte Três Irmãos.

11h47 – Marginal do Tietê congestionada na pista local, sentido Rodovia Ayrton Senna, entre a Ponte da Casa Verde e a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

11h31 – Rua das Juntas Provisórias, tem tráfego intenso no sentido Vila Prudente. Segundo a CET, há congestionamento entre o Viaduto Grande São Paulo até Escola de Engenharia Mackenzie, na Avenida Almira.

11h06 – Cidade tem 23 km de congestionamentos. Avenida Aricanduva, no sentido Marginal do Tietê, é via mais congestionada, com 2,5 km de lentidão da Rua Rodovalho até a Rua Benedita de Paula Coelho.

10h23 – Uma faixa (à esquerda) da pista sentido Curitiba da BR-376 (PR) está liberada no km 615,5, na região de São José dos Pinhais. A faixa estava bloqueada devido a um acidente envolvendo um caminhão, duas motos e dois veículos de passeio. A segunda faixa e o acostamento permanecem bloqueados. Há retenção entre o km 627 e o km 615,5.10h35 – Pista local da Marginal do Tietê, com lentidão no sentido Castelo Branco, entre a Ponte das Bandeiras e o Viaduto Otto Baumgart.

10h15 – Avenida dos Bandeirantes registra 4 km de morosidade e é a via com maior lentidão da capital. O congestionamento está no sentido Marginal do Pinheiros, desde o Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro.

10h14 – Túnel Ayrton Senna I congestionado entre a Avenida Vinte e Três de Maio até a Avenida Antonio Joaquim de Moura Andrade. Via registra 1,6 km de filas.

10h13 – Corredor Norte/Sul, sentido Santana, tem tráfego intenso pela pista expressa, entre o Viaduto República Árabe Síria até o Complexo Viário João Jorge Saad.

9h42 – Cidade tem 29 km de lentidão. Zona sul é a pior região, com 15 km. Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, é via mais congestionada, com 4,4 km de fila do Viaduto Santo Amaro até o Jabaquara.

9h05 – Avenida dos Bandeirantes tem 4 km de lentidão entre o Viaduto Santo Amaro o Viaduto Jabaquara, no sentido Marginal do Pinheiros.9h21 – Cidade tem 35 km de lentidão. Marginal do Pinheiros, pista expressa, sentido Rodovia Castelo Branco tem 2,7 km de lentidão entre a Ponte Cidade Jardim e a Ponte do Jaguaré.

8h32 – Cidade tem 8 km de lentidão.8h48 – Avenida do Estado, sentido Ipiranga, com lentidão entre as Rua Mercúrio e da Cantareira.

8h18 – Avenida dos Bandeirantes com trânsito lento entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e O Viaduto Julião da Costa Aguiar, sentido Aeroporto.

8h13 – A pista sentido Curitiba da BR-376, no Paraná, está bloqueada no km 615,5, na região de São José dos Pinhais, devido a um acidente envolvendo uma carreta, um caminhão, duas motos e um veículo de passeio.

8h11 – Congestionamento na Ponte Eusébio Matoso devido ao excesso de veículos.

7h34 – Marginal do Pinheiros, pista local, sentido Rodovia Castelo Branco, com 1,9 km de lentidão entre a Rua Américo Brasiliense e a Rubens Gomes Bueno.

7h24 – Ayrton Senna com duas faixas interditadas na altura do Shopping Internacional de Guarulhos, sentido São Paulo, por conta de um acidente.

7h15 – Cidade tem 12 km de lentidão.

6h58 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Castello, com 2 quilômetros de tráfego ruim entre o Hospital da Vila Maria e a Ponte Jânio Quadros.

6h48 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com lentidão de 2 quilômetros entre a Ponte João Dias e a Rua Américo Brasiliense.

6h35 – Pista marginal sentido SP da Rodovia Presidente Dutra com tráfego ruim entre os quilômetros 210 e 211 e entre os quilômetros 224 e 225, em Guarulhos.

2h15 – Operação policial bloqueia desde o início da madrugada desta terça-feira, 24, a pista sentido SP da Rodovia Régis Bittencourt no quilômetro 340, em Juquitiba. O motorista que viaja para a capital paulista utiliza uma faixa reversível montada na pista sentido Curitiba. Congestionamento de 1 quilômetro no sentido SP e lentidão por aproximação no sentido Paraná.