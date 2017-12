TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 15 de abril

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

21h22 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado. Boa noite!

21h05 – São Paulo tem 51 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h36 – Avenida Paulista, no sentido Paraíso, tem 2,4 quilômetros de lentidão entre o acesso para a Avenida Doutor Arnaldo e a rua Oswaldo Cruz.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

20h36 – São Paulo tem 75 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h18 – Avenida João Dias, no sentido Bairro, tem 3,7 quilômetros de lentidão entre a ruaAlves Pontual e a avenida Giovanni Gronchi.

20h13 – Avenida 23 de Maio, no sentido Santana, tem 5,7 quilômetros de lentidão entre as ruas Estado de Israel e Praça da Bandeira.

20h08 – Avenida Prestes Maia, no sentido Santana, tem 2,9 quilômetros de lentidão entre a Avenida do Estado e a Praça da Bandeira.

20h04 – Avenida Nove de Julho, no sentido Centro, tem 1,9 quilômetro de lentidão entre o final da avenida e a praça da Bandeira.

20h – A manifestação contra a Copa interdita o sentido Consolação da Avenida Paulista.

19h53 – São Paulo tem 90 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h47 – Um acidente na pista Expressa da Avenida do Estado ocupa duas faixas na altura da Avenida Santos Dumont.

19h39 – Avenida João Dias, no sentido Bairro, tem 3,7 quilômetros de lentidão entre a ruaAlves Pontual e a avenida Giovanni Gronchi.

19h27 – São Paulo tem 103 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h20 – Marginal Pinheiros é a via mais congestionada no momento, com 7,9 quilômetros de lentidão no sentido Interlagos, entre o viaduto engenheiro Ary Torres e a ponte do Socorro.

19h14 – Avenida Paulista, no sentido Paraíso, tem 2,7 quilômetros de lentidão entre o acesso para a Avenida Doutor Arnaldo e a rua Oswaldo Cruz.

19h07 – Linha 2-Verde também opera com velocidade reduzida. Com exceção da linha 4-Amarela, todas as linhas do metrô estão mais lentas.

19h06 – Avenida Washington Luís, no sentido Bairro, tem 3,8 quilômetros de lentidão entre a rua Engenheiro Alonso de Azevedo e a avenida Vitor Manzini.

19h03 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes, em 6,9 quilômetros de lentidão entre a rua Funchal e o viaduto Aliomar Baleeiro.

19h – Linha 1-Verde do Metrô opera com velocidade reduzida por causa das chuvas. No momento, apenas as linhas 2-Verde e 4-Amarela operam normalmente.

18h59 – Avenida João Dias, no sentido Bairro, tem 3,7 quilômetros de lentidão entre a ruaAlves Pontual e a avenida Giovanni Gronchi.

18h57 – São Paulo tem 120 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h49 – Linha 5-Lilás do Metrô opera com velocidade reduzida por causa da chuva.

18h46 – Avenida do Ibirapuera, no sentido Bairro, tem 1,9 quilômetros trânsito entre as avenidas República do Líbano e Bandeirantes.

18h41 – São Paulo tem 90 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h38 – Rua da Consolação, no sentido Centro, tem 2,9 quilômetros de lentidão entre a Avenida Paulista e a Nove de Julho.

18h33 – Avenida Prestes Maia, no sentido Santana, tem 2,9 quilômetros de lentidão entre a Avenida do Estado e a Praça da Bandeira.

18h27 – Linha 3-Vermelha do Metrô opera com velocidade reduzida por causa da chuva.

18h22 – O rodízio na capital paulista nesta terça-feira é para veículos com placas de final 3 e 4, e vai até as 20h.

18h20 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 4,2 quilômetros de lentidão na via expressa entre a ponte João Dias e o viaduto Engenheiro Ary Torres.

18h18 – Radial Leste, sentido bairro, tem 4,6 quilômetros de lentidão na pista expressa entre a Rua Wandenkolk e o Viaduto Pires do Rio.

18h00 – Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 3,4 quilômetros de congestionamento na pista local entre as pontes Quintana e Eusébio Matoso.

17h57 – Rodovia dos Imigrantes, sentido capital, tem trânsito lento entre os quilômetros 21 e 17.

17h51 – Devido a falha no sistema de energia, Linha 12-Safira da CPTM opera em velocidade reduzida.

17h49 – São Paulo tem neste momento 77 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h43 – A queda de um poste interfere no trânsito na Rua Cerro Corá, na altura do número 259, na Lapa.

17h40 – Rua da Consolação, sentido centro, tem 2,3 quilômetros de lentidão entre as avenidas Paulista e Nove de Julho.

17h35 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem 2,9 quilômetros de lentidão entre a Praça da Bandeira e a Avenida do Estado.

17h34 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, apresenta 4,2 quilômetros de lentidão entre as pontes Jânio Quadros e Aricanduva.

17h32 – Radial Leste, sentido bairro, tem 4,6 quilômetros de lentidão na pista expressa entre a Rua Wandenkolk e o Viaduto Pires do Rio. Na pista normal, há 3,5 quilômetros de retenção entre os viadutos Pires do Rio e Alberto Badra.

17h28 – São Paulo tem neste momento 53 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h27 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede transporte público na tarde desta terça-feira, 15 de abril.

12h12 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede de transporte público na manhã desta terça-feira, 15. Retornaremos mais tarde. Boa tarde!

11h57 – Avenida Salim Farah Maluf, sentido Marginal do Tietê, tem 5,5 quilômetros de tráfego lento na pista expressa, a partir da Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello.

11h29 – Radial Leste, sentido centro, tem 3,2 quilômetros de lentidão na pista expressa, do Viaduto Guadalajara até a Rua Wandenkolk.

11h22 – Avenida do Estado, sentido Santana, tem quase dois quilômetros de retenção a partir do Viaduto 31 de Março.

11h21 – São Paulo tem 106 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

11h20 – Quatro linhas do Metrô (Azul, Verde, Vermelha e Lilás) continuam operando com velocidade reduzida por causa das fortes chuvas ocorridas na manhã desta terça-feira. Trens da Linha 4 – Amarela circulam normalmente.

11h19 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem nove quilômetros de lentidão na pista expressa, em São Paulo, por causa do congestionamento nas marginais. Motorista reduz a velocidade do quilômetro 22 ao 13.

11h17 – Painel elétrico de uma igreja pegou fogo na Rua André Vidal Negreiros, em Jandira. Uma viatura do Corpo de Bombeiros está local, onde o fogo já está controlado. O chamado foi feito às 10h15.

11h12 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 4,2 quilômetros de lentidão entre as Pontes Aricanduva e Presidente Jânio Quadros.

11h05 – Acidente interdita a Rua Cerro Corá, sentido bairro, próximo à Praça Amadeu Decome, na zona oeste.

10h24 – Neste momento, Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, é a via com maior lentidão, entre as monitoradas pela CET. Há 9,3 quilômetros de tráfego lento na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim.

10h21 – Queda de energia na Avenida Rebouças ainda não foi resolvida. Faixa na altura da Rua Oscar Freire, sentido centro, permanece interditada.

10h17 – Trânsito melhora muito na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco. Ponto mais congestionado ainda é a via expressa, mas, agora, com quase três quilômetros de retenção entre a Ponte Atílio Fontana e a Rodovia Castelo Branco.

10h13 – São Paulo tem, neste momento, 108 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

10h12 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem três quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Barueri. Lentidão vai do quilômetro 21 até o 24.

10h04 – De acordo com os Bombeiros, duas pessoas ficaram retidas nas ferragens, após acidente entre carro e ônibus na Rua Amazonas da Silva, na Vila Guilherme. Quatro viaturas prestam assistência no local.

10h01 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, também registra tráfego lento nas vias central e local. Na central, há 3,2 quilômetros de lentidão, entre as Pontes Presidente Jânio Quadros e Cruzeiro do Sul, e três quilômetros da Ponte Freguesia do Ó à dos Bandeirantes.

Já na local, há 3,1 quilômetros de retenção, da Ponte do Piqueri até a Nova Fepasa, e 2,9 quilômetros da Ponte do Tatuapé à da Vila Guilherme.

09h56 – Trânsito melhora um pouco na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco. Neste momento, pista expressa tem oito quilômetros de retenção entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rodovia Castelo Branco.

09h52 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem seis quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Franco da Rocha, por conta de obras na pista. Lentidão ocorre do quilômetro 45 até o 39.

09h46 – Acidente no Viaduto 31 de Março, sentido único, próximo à Avenida do Estado, no centro da cidade. Um motorista colidiu em uma mureta e a faixa da esquerda foi bloqueada.

09h43 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem seis quilômetros de lentidão no trecho entre o 24 e o 18. Motorista que segue para o interior encontra trânsito livre.

09h37 – Rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo, tem três quilômetros de retenção em Guarulhos, a partir do 87.

09h34 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem sete quilômetros de congestionamento na pista marginal, em Guarulhos. Motorista enfrenta filas do quilômetro 218 até o 225.

No sentido Rio de Janeiro, também há cinco quilômetros de lentidão, entre o 231 e o 226.

09h33 – Rua Orfanato, sentido centro, está liberada em relação ao acidente na altura da Rua Torquato Tasso.

09h25 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Guarulhos, registra quatro quilômetros de tráfego lento entre as Praças Campo de Bagatelle e da Bandeira.

09h21 – Há também quatro quilômetros de retenção na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, entre os Viadutos Jabaquara e Santo Amaro.

09h20 – Avenida Washington Luís, sentido centro, tem mais de quatro quilômetros de lentidão do lado oposto da Rua Rolando Ângelo Tenuto até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

09h18 – Intervalos em que os trens do Metrô operam com velocidade reduzida, por conta das chuvas:

Linha 1 – Azul: entre as Estações Tiradentes e Tucuruvi.

Linha 2 – Verde: entre as Estações Vila Prudente e Chácara Klabin.

Linha 3 – Vermelha: entre as Estações Itaquera e Sé.

Linha 5 – Lilás: entre as Estações Capão Redondo e Adolfo Pinheiro.

09h11 – Com exceção da Linha 4 – Amarela, todas as linhas do Metrô operam com velocidade reduzida por conta das chuvas.

Foto: Divulgação

09h07 – O usuário do Twitter @wbidin registrou a Estação da Luz superlotada na manhã desta terça-feira.

Foto: Wagner Bidin/Twitter

09h04 – São Paulo tem, neste momento, 125 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET, muito acima da média do horário, entre 75 e 93 quilômetros.

09h03 – Tráfego na Rodovia Anchieta está normalizado nos dois sentidos.

09h02 – A CPTM informa que a operação na Linha 7 – Rubi está normalizada. No início da manhã, houve uma falha na estação Várzea Paulista.

08h59 – Acidente na Rua Orfanato, sentido centro, na altura da Rua Torquato Tasso, na zona leste.

08h58 – Avenida 23 de Maio, sentido Santana, tem 4,5 quilômetros de retenção entre os Viadutos Indianópolis e Paraíso.

08h54 – Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, tem seis quilômetros de lentidão no trecho do 16 ao 10.

08h53 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 9,3 quilômetros de lentidão na via expressa entre a Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim.

08h51 – Avenida Rebouças, sentido centro, tem três quilômetros de congestionamento da Avenida Brigadeiro Faria Lima até a Rua Oscar Freire.

08h44 – A usuária do Twitter @DanielaGaloflo usou a rede social para reclamar do congestionamento na Avenida Professor Francisco Morato. O trânsito na via é reflexo do problema de falta de energia na Avenida Rebouças, não recomendada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), no sentido centro, em razão da falta de energia nos semáforos dos cruzamentos com a Alameda Jaú e Viaduto Ohuhara Koei.

Equipes da Eletropaulo trabalham no trecho entre a Rua Oscar Freire e a Alameda Jaú. Agentes da CET monitoram o trânsito na região, orientando os motoristas. A sugestão é que os motoristas busquem caminhos alternativos, e se possível, utilizem o transporte coletivo para chegar mais rápido aos seus destinos.

Daniela Galoflo/Twitter

08h32 – Queda de energia na Avenida Rebouças provoca interdição na faixa da direita, sentido centro, próximo à Rua Oscar Freire, em Pinheiros.

08h31 – Rodovia Anhanguera tem quatro quilômetros de lentidão nos dois sentidos. Motorista que vai para a capital enfrenta congestionamento na pista expressa, em São Paulo, do quilômetro 24 ao 20. Já na direção do interior, também há retenção na pista expressa, em Jundiaí , entre o 57 e o 61.

08h22 – São Paulo tem 124 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h20 – O motorista enfrente três quilômetros de lentidão na Avenida Rebouças devido ao número de semáforos desligados.

08h18 – São Paulo tem 23 semáforos apagados ou em amarelo intermitente.

08h07 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, pista expressa, tem quase 11 quilômetros de congestionamento desde a rua Brazelisa Alves de Carvalho.

08h02 – São Paulo tem 111 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

07h55 – Rodoanel Mário Covas, sentido Rodovia dos Bandeirantes, tem quatro quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Osasco. Retenção vai do quilômetro 20 até o 16.

07h54 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem três quilômetros de congestionamento na pista expressa, em Campinas, reflexo de um acidente. Mais cedo, um veículo rodou na pista e acabou ocupando uma das faixas. Não houve vítima e pista já foi liberada. Há lentidão no trecho do quilômetro 98 até o 95.

07h38 – São Paulo tem 90 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h31 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem 5,1 quilômetros de lentidão entre os viadutos Aliomar Baleeiro e Santo Amaro.

07h28 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento no sentido capital, do quilômetro 20 ao 15, por excesso de veículos.

07h19 – Trânsito piora na Rodovia Anchieta e motorista enfrenta lentidão entre os quilômetros 20 e 17 e do 13 ao 10, sentido capital.

07h16 – São Paulo tem 86 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h11 – Rodovia Anhanguera tem quatro quilômetros de lentidão no sentido capital, pista expressa, do 24 ao 20, em São Paulo.

06h58 – Radial Leste, sentido centro, tem 5,6 quilômetros de lentidão da Vila Matilde até o Viaduto Pires do Rio.

06h57 – Segundo a CET, a Marginal Pinheiros foi liberada em relação ao acidente entre dois veículos antes da Ponte Cidade Universitária. sentido Interlagos.

06h56 – Marginal do Tietê tem oito quilômetros de congestionamento na pista expressa, sentido Rodovia Castelo Branco, desde a Ponte Julio de Mesquita Neto.

06h41 – Marginal do Pinheiros, pista expressa, tem 4,5 quilômetros de congestionamento, da Rodovia Castelo Branco até 1000 metros antes da Ponte Cidade Universitária.

06h39 – Colisão entre dois carros provoca lentidão na Marginal do Pinheiros. Duas faixas da esquerda e uma da direita estão ocupadas.

06h32 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem congestionamento na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 223 ao 225.

06h30 – Rodovia Bandeirantes, sentido capital, está com lentidão em Franco da Rocha, pista expressa, do quilômetro 43 ao 39, por causa de obras na pista.

06h29 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em Osasco, na pista marginal, do quilômetro 15 ao 13.

06h26 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, pista expressa, tem 2,9 quilômetros de lentidão de 1080 após a Ponte Rodovia dos Bandeirantes até a Rodovia Castelo Branco.

05h45 – Linha 7 – Rubi da CPTM também opera com velocidade reduzida por causa de uma falha em equipamento de via na estação Várzea Paulista.

05h39 – Linha 1 – Azul do do Metrô opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada após falha em um trem na estação Santana. Segundo o Metrô, a composição já foi retirada, mas os efeitos ainda podem ser sentidos no grande número de pessoas.

05h38 – Bom dia! Acompanhe a situação no trânsito de São Paulo e nas principais rodovias do estado. Veja também o que ocorre com os metrôs, trens e ônibus da capital.