TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira

20h04 – A cidade tem 30 km de vias congestionadas nesta noite.

20h – O tráfego é lento entre o km 348 e o km 350 da pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, na região de Miracatu, devido ao tráfego intenso. No sentido São Paulo, os usuários não encontram dificuldades.

19h53 – As pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros registram 1,9 km de lentidão, sentido Castelo, da Ponte Cidade Jardim até a Ponte Eusébio Matoso.

19h39 – A Avenida Tancredo Neves tem 2,3 km de congestionamento, sentido Anchieta, da Estação Saúde até a Rua Monte Azul Paulista.

19h29 – A Raposo Tavares tem 1,8 km de morosidade, sentido capital, da Benjamim Mansur até a Alvarenga.

19h26 – A pista central da Marginal do Tietê tem 3,7 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Rua Massinet Sorcinelli até a Ponte Jânio Quadros.

19h13 – A Avenida Nove de Julho registra 1,2 km de lentidão, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

19h05 – A Avenida Roque Petroni Júnior tem 1,3 km de morosidade, sentido Marginal, da Avenida Santo Amaro até a Avenida Chucri Zaidan.

19h02 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,3 km de morosidade, sentido Imigrantes, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h48 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 3,5 km de congestionamento, sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Ponte Eusébio Matoso.

18h33 – A Avenida República do Líbano registra 2,3 km de engarrafamento, sentido bairro, da Dia do Senhor até a Arapanés.

18h26 – A Rua Alvarenga tem 1,3 km de trânsito intenso da Ponte Cidade Universitária até a Vital Brasil.

18h15 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,7 km de lentidão da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h06 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 6 km de congestionamento da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica.

18h02 – A Avenida Paulista tem 1,4 km de lentidão, sentido Paraíso, da Haddock Lobo até a Alameda Joaquim Eugenio de Lima.

17h56 – A capital tem 68 km de vias congestionadas no momento.

17h51 – A Rodovia Cônego D. Rangoni tem lentidão no sentido Cubatão do Km 264 ao km 270, por excesso de veículos. Liberada a pista da Anchieta, interditada devido obras. Permanece operação comboio na Anchieta sentido litoral, devido a queda da visibilidade causada pela forte neblina. Tráfego é represado nas praças de pedágio do Km 31. Nessa operação, a cada meia hora, grupos de 500 veículos são escoltados por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto onde a visibilidade é melhor.

Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem o tráfego fluindo bem. O SAI volta a operar em esquema normal 5×5, em que a descida é feita pelas sul da Imigrantes e da Anchieta. Para a subida da serra, o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes.

17h40 – O Elevado Costa e Silva tem 1,4 km de morosidade, sentido Lapa, da Rua da Consolação até a Alameda Nothmann.

17h25 – A Radial Leste registra 1,7 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Brasil.

17h20 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,6 km de morosidade, sentido Imigrantes, da Ribeiro do Vale até a Antonio de Macedo Soares.

17h16 – Permanece operação comboio na Anchieta sentido litoral, devido a queda da visibilidade causada pela forte neblina. Tráfego é represado nas praças de pedágio do Km 31. Nessa operação, a cada meia hora, grupos de 500 veículos são escoltados por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto onde a visibilidade é melhor.

17h10 – A Avenida João Dias tem 3,6 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Alves Pontual até a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h05 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 3,9 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita.

17h01 – O Corredor Norte-Sul tem 5,4 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Jorge Saad.

16h04 – São Paulo com 31 km de lentidão. Pior via neste momento é a Radial Leste, sentido centro, que tem congestionamento desde a Praça Divinolândia até a Rua Dona Matilde.

15h17 – Tráfego intenso na Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro, desde a Rua Joaquim Nabuco até a Avenida dos Bandeirantes.

15h16 – Operação comboio na Rodovia Anchieta sentido litoral, devido a queda da visibilidade causada pela forte neblina. Tráfego é represado nas praças de pedágio do Km 31.

14h33 – Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Melo lenta no sentido bairro, da Roberto Feijó ao Viaduto Grande São Paulo.

14h07 – Via Dutra tem seis quilômetros de lentidão no sentido São Paulo na altura de Guarulhos, entre o km 210 e o km 216, por conta de acidente.

13h42 – Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, com tráfego intenso entre a Avenida Roberto Feijó e o Viaduto Grande São Paulo.

13h21 – Avenida Paulista, tem excesso de veículos no sentido Consolação. Há morosidade entre a Rua Luis Antonio até a Rua Haddock Lobo.

12h43 – Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro, com 2,4 km de lentidão desde a Rua Ana Catharina Randi até a Avenida dos Bandeirantes.

12h42 – Fluxo de veículos intenso na subida da serra pela Rodovia dos Imigrantes. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem o tráfego fluindo bem.

12h22 – Avenida Vereador José Diniz tem lentidão no sentido centro, da Avenida dos Bandeirantes até a Rua Ana Catharina Randi.

11h59 – Tráfego sem lentidão em ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).12h01 – São Paulo tem 39 km de lentidão nas principais vias da capital. A via com maior lentidão é a Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos. O congestionamento, de 2,7 km, está entre a Ponte do Jaquaré até a Ponte da Cidade Universitária.

11h29 – Avenida Cruzeiro do Sul lenta no sentido Ipiranga desde a Ponte Cruzeiro do Sul até a Rua Leite de Morais.

11h11 – Corredor Norte/Sul, sentido Santana, com excesso de veículos desde o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Borges Lagoa.

10h54 – Avenida Rebouças com lentidão no sentido Centro, desde a Rua Oscar Freire até a Rua Ibiapinopolis.

10h25 – Há 2,7 km de filas na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos da pista expressa. O congestionamento está entre a Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim.

10h23 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com excesso de veículos desde o Viaduto Aliomar Baleeiro até a Alameda dos Tupiniquins.

10h15 – Cidade tem 42 km de lentidão. Avenida Professor Vicente Rao está congestionada no sentido Marginal, com 2,5 km de filas a partir da Washignton Luis.

9h34 – Avenida Vereador José Diniz lenta no sentido centro, da Avenida dos Bandeirantes à Rua Catharina Randi.

9h15 – Avenida Vinte e Três de Maio tem lentidão de 4,4 km no sentido Aeroporto, do Túnel Ayrton Senna até a Rua Bandeira.

8h50 – Marginal do Pinheiros vai lenta na pista expressa, sentido Interlagos, da Cidade Universitária até a Castelo Branco. Fila é de 5,6 km.

8h28 – Caminhão com carregamento de madeira tombado interdita totalmente a Rua Augusto Farina, no Butantã. Não há congestionamento na região e motorista pode desviar por qualquer uma das ruas paralelas.

8h06 – Radial leste com tráfego intenso no sentido centro, do Viaduto Alberto Badra até a Rua Divinolândia. Três faixas estavam bloqueadas por conta de um acidente, mas foram liberadas.

7h25 – Radial Leste tem 2,5 km de lentidão no sentido centro, do Pires do Rio até o Metrô Carrão.7h50 – Cidade tem 45 km de lentidão.

7h12 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, com mais de 2,5 quilômetros de lentidão no sentido Castello entre os viadutos Velha e Nova Fepasa.

6h35 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros no sentido Castello com trânsito lento a partir da Rua Américo Brasiliense. São cerca de 2, 5 quilômetros em cada pista.

1h45 – Trecho paulista das demais principais estradas com tráfego bom

1h30 – Deslocamento de duas carretas com peças metálicas causa lentidão na pista sentido São José dos Campos da Rodovia dos Tamoios (SP-99) a partir do quilômetro 72, em Caraguatatuba, trecho de serra. Ambas seguirão até o quilômetro 60, em Paraibuna, onde já há outras três. Todas serão inspecionadas pela Polícia Rodoviária.