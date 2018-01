TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 18 de março

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

19h59 – Encerramos a cobertura do trânsito por hoje. Retornaremos amanhã, às 6h. Boa noite!

19h41 – São Paulo tem 40 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h40 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento em ambos os sentidos. No sentido capital, do quilômetro 20 ao 17, em São Bernardo. No sentido litoral, congestionamento do quilômetro 14 ao 16.

19h25 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento em Campinas, na pista expressa, do quilômetro 103 ao 105.

19h19 – A capital tem 77 quilômetros de congestionamento neste momento. Zonas sul e oeste são as mais lentas, com 20 quilômetros em cada.

19h06 – A Avenida Vinte e Três de Maio, sentido aeroporto, tem 5,7 quilômetros de congestionamento neste momento, de 110 metros após o Viaduto Paraíso até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h03 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego lento em Campinas na pista expressa, entre os quilômetros 106 e 100.

19h01 – São Paulo tem neste momento 95 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. O ponto mais crítico é no Eixo Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, com 5,7 quilômetros de retenção entre os viadutos do Paraíso e João Julião da Costa Aguiar.

18h57 – Confira as imagens da chuva que causou transtornos e alagou bairros da cidade de São Paulo nesta terça-feira:



18h43 – Rodovia Fernão Dias, sentido Belo Horizonte, tem tráfego lento na região de São Paulo, do quilômetro 80,5 ao 73,5, por causa do tombamento de uma carreta com derramamento de farinha de trigo. O acidente restringe o tráfego nas faixas 2 e 3.

18h42 – Avenida Francisco Matarazzo, no sentido bairro, tem 1,9 quilômetro de retenção entre a Avenida Pompeia e o Largo Padre Péricles. A Avenida Pompeia já está liberada depois de alagamento nesta tarde.

18h37 – Avenida Aricanduva, no sentido Itaquera, tem 2,6 quilômetros de lentidão no elevado.

18h35 – Avenida Rebouças, no sentido centro, tem 3,1 quilômetros de fila entre a Avenida Paulista e o Túnel Desembargador Maria Carolina.

18h32 – Avenida Pacaembu, sentido Marginal do Tietê, tem 3,6 quilômetros de lentidão entre as Ruas Baronesa de Porto Carreiro e Capivari.

18h19 – Marginal do Pinheiros, no sentido Rodovia Castelo Branco, tem 3,4 quilômetros de congestionamento nas pistas local e expressa, entre as pontes Eusébio Matoso e Quintana.

18h12 – Eixo Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem 4,5 quilômetros de lentidão entre os Viadutos João Julião da Costa Aguiar e Tutóia.

18h05 – Rodovia Régis Bittencourt, no sentido São Paulo, tem lentidão por causa do excesso de veículos em Taboão da Serra, entre os quilômetros 274 e 273.

17h58 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio, tem lentidão na pista marginal, entre os quilômetros 227 e 223.

17h57 – Rodovia Anhanguera, no sentido interior, apresenta lentidão na pista expressa em Osasco, entre os quilômetros 18 e 23.

17h50 – Radial Leste-Oeste, no sentido bairro, tem 4,7 quilômetros na pista expressa, entre o Viaduto Pires do Rio Término até a Rua Wandenkolk.

17h44 – No Pacaembu, na zona oeste, queda de árvore interdita Rua Itajubá, na altura da Rua Itatinga.

17h34 – São Paulo tem neste momento 109 quilômetros de retenção nas vias monitoradas pela CET. O ponto mais crítico é na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, com 8,8 quilômetros de lentidão na pista expressa entre as pontes Jânio Quadros e Júlio de Mesquita Neto. Na pista local, motoristas 6,1 quilômetros de congestionamento no mesmo local.

17h10 – Rodízio em operação para veículos com placa de final 3 e 4 até as 20h.

16h55 – Manifestação que estava no Viaduto do Chá estaciona na frente da Prefeitura de São Paulo. Com carros de som, os manifestantes liderados pelo Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal (Simpeem) e outros sindicatos pedem reajustes salariais. O ato reúne cerca de duas mil pessoas.

16h47 –Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, apresenta lentidão na pista expressa, entre os quilômetros 26 e 30, por causa de obras na via.

16h41 – Circulação na linha 8-Diamante da CPTM tem circulação normalizada.

16h29 – Pista Expressa da Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, tem 10 quilômetros de congestionamento, desde a Ponte do Piqueri até a ponte da Vila Guilherme.

16h24 – Manifestação interdita totalmente o Viaduto do Chá, no centro de São Paulo. Protesto também ocupa faixa da esquerda da Rua Maria Paula. Segundo a CET, o ato é por reivindicação salarial de funcionários públicos. Cerca de 2.000 pessoas estão na manifestação no Viaduto do Chá na Praça do Patriarca. O ato foi chamado por entidades sindicais que reivindicam reajustes salariais.

16h21 – No momento, capital paulista tem 110 quilômetros de trânsito nas vias monitoradas pela CET.

16h20 – O Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva, o Minhocão, tem 2,7 quilômetros de trânsito no sentido Lapa, desde a Consolação até a avenida Francisco Matarazzo.

16h14 – Avenida Rebouças, no sentido Centro, tem 3,1 quilômetros de lentidão entre o túnel Desembargador Maria Carolina e Avenida Paulista.

16h13 – Rodovia Ayrton Senna, no sentido interior, tem trânsito lento, em Guarulhos, entre os quilômetros 11 e 23.

16h07 – Todas as linhas de Metrô operam normalmente.

16h06 – A CET contabiliza 38 semáforos apagados ou em amarelo intermitente.

16h02 – São Paulo tem no momento 92 quilômetros de congestionamentos nas vias monitoradas pela CET.

16h01 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal Pinheiros, tem 4 quilômetros de lentidão entres os Viadutos Jabaquara Santo Amaro

15h58 – Falta energia nas imediações da Praça Charles Miller, no Pacaembu. Os trólebus estão parados.

15h52 – CGE retira toda a capital paulista do Estado de Atenção para alagamentos.

15h48 – Repórter Karina Craveiro mostra a situação no Parque Antártica, na Zona Oeste, que também ficou alagado.

15h43 – Rodovia Anchieta, no sentido Litoral, tem lentidão do quilômetro 39 ao 40, em São Bernardo do Campo, por causa do excesso de veículos.

15h34 – Vídeo feito pela usuária do Instagram @clauferraz mostra carro boiando no Beco do Batman, entre as ruas entre Gonçalo Afonso e Medeiros de Albuquerque, na Vila Madalena.



15h30 – Linha 3-Vermelha do Metrô volta a operar normalmente.

15h29 – Avenida Vinte Três de Maio, no sentido Aeroporto, tem 5,4 quilômetros de lentidão entre o viaduto Antonio de Carvalho Aguiar e o viaduto João Julião da Costa Aguiar.

15h24 – Marginal Tietê tem lentidão nos dois sentidos da via Expressa. Para quem vai no sentido Ayrton Senna, 5,9 quilômetros de trânsito entre as pontes Júlio Mesquita Neto e Vila Guilherme. No sentido Castelo Branco, 4,6 quilômetros de lentidão entre as pontes do Limão e do Piqueri.

15h18 – Linha 8-Diamante da CPTM tem circulação interrompida entre as estações Lapa e Barra Funda.

15h15 – Linha 7-Rubi da CPTM também circula com intervalos maiores.

15h14 – CET contabiliza 35 semáforos desligados ou em amarelo intermitente na capital paulista.

15h11 – As chuvas também fazem as linhas 1-Azul e 3-Vermelha do Metrô operarem com velocidade reduzida. Demais linhas operam normalmente.

15h10 – A região mais afetada pelos alagamentos é a Zona Oeste. Na Lapa, quatro alagamentos intransitáveis: um na avenida Francisco Matarazzo com a avenida Pompéia, outro na praça Luiz Carlos Mesquita com Avenida Antártica. A Avenida Sumaré tem dois pontos intransitáveis: um no cruzamento com a rua Turiassú e outro na altura da praça Marrey Junior.

15h07 – Lentidão na capital já chega aos 101 quilômetros nas vias monitoradas pela CET.

15h02 – A CGE contabiliza até o momento 8 pontos de alagamento ativos na capital paulista, entre eles o da Avenida Roque Petroni Júnior, em Santo Amaro, Zona Sul.

15h01 – As fortes chuvas fazem a CGE colocar em Estado de Alerta as regiões Centro, Oeste, Leste, Norte e Sudeste, Além da Marginal Pinheiros e Tietê.

14h59 – São Paulo tem neste momento 94 quilômetros de trânsito nas vias monitoradas pela CET.

14h58 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede transporte público na tarde desta terça-feira, 18.

11h08- Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede de transporte público na manhã desta terça-feira, 18. Retornaremos à tarde. Bom dia!

11h06 – São Paulo tem neste momento 75 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

11h02 – Trânsito ruim na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, que acumula 5,1 quilômetros de lentidão do término do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro.

10h59 – Para serviços de recuperação de viaduto entre a Rodovia Ayrton Senna e a BR-116, a faixa da esquerda foi bloqueada na interligação, no quilômetro 60, sentido BR-116.

10h54 – Duas vítimas do acidente na Rodovia Fernão Dias foram encaminhadas ao Pronto-Socorro do Hospital Geral de Guarulhos e uma foi levada para o Pronto-Socorro do Hospital das Clínicas. As informações são do Corpo de Bombeiros.

10h50 – Uma colisão entre caminhão e automóvel deixou três vítimas no quilômetro 86 da Rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo. Oito viaturas do Corpo de Bombeiros foram empenhadas ao local.

10h45 – Sentido Capital da Rodovia Ayrton Senna segue com lentidão, agora do quilômetro 23 ao 16, por excesso de veículos.

10h41 – A circulação da Linha3-Vermelha foi normalizada, segundo o Metrô, embora os usuários ainda reclamem.

10h16 – Na Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, lentidão de 8,2 quilômetros na pista expressa, entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Rodovia Castelo Branco.

10h08 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Jardim.

09h57 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem retenção na pista marginal por excesso de veículos, do quilômetro 227 ao 230 em São Paulo.

09h54 – Acidente entre automóvel e moto na Avenida Morumbi, na altura do 477, deixou uma vítima. O Corpo dos Bombeiros enviou uma viatura.

09h50 – Na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, há 5,1 quilômetros do término do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro.

09h40 – Um trem da Linha 3-Vermelha, sentido Itaquera, apresentou problema de tração na estação da Sé às 9h10, mas conseguiu seguir viagem até o Brás, onde parou e teve de ser esvaziado por volta das 9h18. O trem foi recolhido. A Linha 3 chegou a operar com velocidade reduzida, mas a circulação está normalizada, de acordo com o Metrô. O usuário Michel Lopes registrou no Twitter o momento da falha:

09h18 – A falha no trem da Linha 7-Rubi por volta das 7h15 próximo à estação Vila Aurora ainda causa lentidão. O trem foi esvaziado e recolhido às 7h55, quando a situação começou a ser normalizada.

09h08 – São Paulo tem neste momento 99 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

09h07 – Na Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, há tráfego lento na pista expressa do quilômetro 29 ao 26, em São Paulo, por ocasião de obras na pista.

09h04 – O tráfego já flui bem nos dois sentidos da Rodovia Anchieta.

09h03 – Um trem da linha 1-Azul apresentou problemas de freio preso na estação Liberdade, sentido Jabaquara, e precisou ser esvaziado às 8h35. O movimento agora é tranquilo e a circulação já foi normalizada.

08h59 – Tráfego normalizado no sentido interior da Rodovia Ayrton Senna. Na direção oposta, lentidão do quilômetro 20 ao 18, por excesso de veículos.

08h58 – Radial Leste liberada em relação ao acidente, sentido centro, próximo à Avenida Melchert, na zona leste de São Paulo.

08h57 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa em Barueri, do quilômetro 26 ao 23.

08h54 – Avenida Dezenove de Janeiro liberada em relação ao defeito em rede de trólebus sentido bairro, próximo à Avenida Itaquera.

08h53 – Rodovia Presidente Dutra tem tráfego lento na pista marginal, sentido Rio de Janeiro, do quilômetro 220 ao 218 em Guarulhos.

08h47 – São Paulo tem neste momento 30 semáforos apagados ou em amarelo intermitente nas vias monitoradas pela CET.

08h44 – Radial Leste, sentido Centro, tem 4,6 quilômetros de lentidão na pista expressa entre o Viaduto Pires do Rio e a Rua Wandenkolk.

08h36 – Rodovia Castelo Branco, sentido São Paulo, tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa, em Barueri, do quilômetro 27 ao 25.

08h35 – Acidente na Avenida Atlântica, sentido centro, em Interlagos, na altura da Avenida Sílvio Sciumbata.

08h34 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem oito quilômetros de trânsito ruim, entre o 20 e o 12.

08h32 – Rodovia Anchieta tem dois quilômetros de tráfego lento na chegada a São Paulo, entre o 12 e o 10. Na direção de Santos, tráfego está carregado do quilômetro 64 ao 65.

08h21 – Rodovia Anhanguera continua com trânsito nos dois sentidos. O motorista que dirige para o Interior precisa diminuir a velocidade entre os quilômetros 57 e 61, em Jundiaí, e 75 e 72, na pista expressa, em Louveira. Já quem vai para a São Paulo encontra congestionamento entre os quilômetros 14 e 12.

08h19 – Atropelamento na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no Itaim Bibi. Uma viatura do Corpo de Bombeiros está a caminho do local.

08h17 – São Paulo tem neste momento 112 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h15 – Trem foi removido da Estação Vila Aurora, da CPTM, na Linha 7-Rubi, onde houve ocorrência em composição. A circulação inicia processo de normalização.

08h11 – O tráfego continua lento nos dois sentidos da Rodovia Anchieta. No sentido São Paulo, a retenção é do quilômetro 21 ao 10. No Litoral, do quilômetro 64 ao 65.

08h08 – Rodovia Ayrton Senna segue com lentidão, do quilômetro 21 ao 12, no sentido São Paulo e do quilômetro 17 ao 19, em direção ao Interior. Ambos os trechos por excesso de veículos.

08h02 – Acidente ocupa duas faixas da pista expressa na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos. Interdição é um pouco antes da Ponte do Morumbi.

08h – São Paulo tem neste momento 100 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h58 – Devido à ocorrência em composição próxima à Estação Vila Aurora, da CPTM, os trens da Linha 7-Rubi estão circulando com maiores intervalos.

07h53 – A Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa em Jundiaí, do quilômetro 57 ao 61. Já em São Paulo, a retenção se concentra do quilômetro 14 ao 12. No sentido Interior, lentidão na pista expressa do quilômetro 57 ao 61, em Jundiaí.

07h49 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Jardim.

07h42 – Acidente na Avenida José Pinheiros Borges, sentido centro, após Rua Bento Munhoz, na Vila Campanela, zona leste de São Paulo.

07h37 – São Paulo tem neste momento 24 semáforos apagados ou em amarelo intermitente nas vias monitoradas pela CET.

07h34 – Na pista marginal da Rodovia Castelo Branco, sentido Interior, tem lentidão do quilômetro 20 ao 21 em Barueri.

07h32 – São Paulo tem neste momento 73 quilômetros de retenção nas vias monitoradas pela CET.

07h28 – A Rodovia Anchieta tem agora lentidão nos dois sentidos, por excesso de veículos. No sentido São Paulo, do quilômetro 22 ao 10 e no sentido Litoral, do quilômetro 64 ao 65.

07h26 – Na Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, há retenção na pista marginal devido ao excesso de veículos do quilômetro 225 ao 218 em Guarulhos.

07h24 – Na pista expressa da Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, há tráfego lento em São Paulo, como reflexo de congestionamentos nas Marginais, do quilômetro 17 ao 13.

07h22 – Morosidade também de 4,1 quilômetros na pista local da Marginal do Tietê entre as pontes Freguesia do Ó e Atílio Fontana.

07h19 – Na Radial Leste, em direção ao Centro, há retenção de 5,2 quilômetros do Metrô Vila Matilde até o Viaduto Pires do Rio. Lentidão também de 4,6 quilômetros no início do Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk.

07h16 – O tráfego na Rodovia Ayrton Senna é lento do quilômetro 21 ao 11, sentido São Paulo, por excesso de veículos.

07h12 – Na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, trânsito carregado de 8,2 quilômetros entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Rodovia Castelo Branco. Já na pista central, também no sentido Castelo Branco, a lentidão é de 5,3 quilômetros da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Atílio Fontana.

07h09 – O tráfego continua lento no sentido São Paulo da Rodovia Anchieta do quilômetro 21 ao 10, entre São Bernardo e a chegada à capital.

07h08 – São Paulo tem neste momento 47 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

06h53 – Um ônibus bateu em um poste na Alameda Araguaia, em Alphaville, em Barueri. De acordo com o Bom Dia São Paulo, da Rede Globo, duas faixas estavam interditadas no sentido bairro.

06h50 – Os Bombeiros confirmaram a morte de uma pessoa por atropelamento na Avenida Luiz Dumont Villares, em Santana. A vítima chegou a ser atendida, mas não resistiu. Uma faixa está interditada e o trânsito na região é caótico.

06h37 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Guarulhos, tem seis quilômetros de tráfego carregado na pista marginal. Lentidão vai do quilômetro 219 ao 225.

06h33 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem 17 quilômetros de congestionamento entre o quilômetro 32 ao 15.

06h31 – Todas as linhas do Metrô operam normalmente.

06h28 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, já tem trânsito ruim no início desta manhã. Na via expressa, tráfego lento soma três quilômetros entre a Ponte Atílio Fontana e a Rodovia Castelo Branco.

06h22 – Neste momento, São Paulo tem 14 semáforos apagados ou em amarelo intermitente.

06h20 – Bom dia, iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado. Acompanhe também a situação na rede de transporte público.