TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira, 21 de novembro

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

20h45 – Termina a cobertura do trânsito em SP nesta quinta-feira, 21. Voltamos nesta sexta, às 6h. Boa noite!

20h43 – São Paulo tem 42 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h41 – Tráfego normalizado nos dois sentidos da Rodovia Anchieta.

20h39 – Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Itaim, tem lentidão de 2,9 quilômetros da Rua Teodoro Sampaio à Avenida Juscelino Kubitschek.

20h36 – Avenida Nove de Julho tem dois pontos de lentidão no sentido centro: do Viaduto da Nove de Julho à Praça da Bandeira e da Rua Cidade Jardim à Rua Estados Unidos.

20h34 – Corredor das Avenidas Eusébio Matoso/Francisco Morato, sentido bairro, tem lentidão de 2,2 quilômetros da Rua Sapetuba a Avenida Jacob Salvador Zveibil.

20h30 – São Paulo tem lentidão de 72 quilômetros nas vias monitoradas pela CET.

20h29 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 3,6 quilômetros do Viaduto Pires do Rio ao Viaduto Alberto Badra.

20h27 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 3,8 quilômetros na pista local da Ponte da Freguesia do Ó ao Sambódromo do Anhembi. Na pista expressa, lentidão de 3,7 quilômetros da Ponte Júlio de Mesquita Neto ao Sambódromo do Anhembi.

20h25 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem tráfego lento do Viaduto do Cebolinha à Rua São Joaquim.

20h23 – Avenida Washington Luís, sentido bairro, tem lentidão de cinco quilômetros do Viaduto João Julião da Costa Aguiar a Rua Chaves.

20h19 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego intenso na pista expressa por conta de um acidente em Jacareí. Lentidão vai do quilômetro 170 ao 167, onde o trânsito flui pela direita.

20h17 – Acidente deixa tráfego lento na Rodovia Presidente Dutra em Silveiras. Motoristas reduzem a velocidade na pista sentido Capital do quilômetro 28 ao 35, onde fluem pela esquerda.

20h14 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem lentidão de 5,5 quilômetros do Viaduto do Cebolinha a Praça da Bandeira.

20h12 – São Paulo tem 114 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h10 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 6,1 quilômetros na pista central da Rua Cristina Tomás ao acesso à Rodovia Presidente Dutra.

20h05 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão de sete quilômetros da Rua Pedroso ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h02 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 7,2 quilômetros na pista expressa da Ponte Júlio de Mesquita Neto a Ponte da Vila Guilherme.

19h59 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista marginal em Guarulhos do quilômetro 219 ao 221, por conta do excesso de veículos.

19h57 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 9,8 quilômetros na pista expressa da Ponte Cidade Jardim a Ponte do Socorro. Trecho é o de maior congestionamento na Capital.

19h55 – O tráfego é bom nos dois sentidos da Rodovia dos Imigrantes.

19h53 – Rodovia Anchieta segue com filas em ambos os sentidos, por conta do excesso de veículos. Em direção ao litoral, lentidão do quilômetro 16 ao 18. No sentido Capital, motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 14 ao 10.

19h51 – São Paulo tem 140 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h49 – Acidente na Rodovia Presidente Dutra deixa trânsito intenso na pista expressa em Cachoeira Paulista. Lentidão vai do quilômetro 31 ao 35, onde o tráfego flui pela esquerda.

19h46 – Tráfego normalizado na Rodovia Cônego Domênico Rangoni.

19h45 – Rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento no sentido interior do quilômetro 11 ao 25, por excesso de veículos. No sentido Capital, flui bem.

19h42 – Rodoanel Oeste, sentido litoral, tem tráfego lento na pista expressa em Osasco do quilômetro 14 ao 16.

19h39 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 12,6 quilômetros na pista expressa da Ponte Eusébio Matoso a Ponte do Socorro. O trecho é o de maior congestionamento na Capital.

19h33 – Rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento no sentido Taubaté, do quilômetro 11 ao 25, por excesso de veículos. No sentido São Paulo, flui normal.

19h31 – O usuário do Instagram Wagner registrou o trânsito na Rodovia Presidente Dutra nesta noite. A rodovia está com tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, entre os quilômetros 218 e 221.

19h22 – Rodovia Anchieta continua com filas nos dois sentidos: litoral, do quilômetro 10 ao 23 e do 63 ao 65; São Paulo, do 23 ao 17 e do 14 ao 10.

19h21 – O tráfego segue congestionado na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, do quilômetro 260 ao 270, por causa do excesso de veículos.

19h18 – Tráfego na Rodovia Ayrton Senna é lento em ambos os sentidos: Capital, do quilômetro 17 ao 11; e, interior, do 11 ao 25. Ambos por excesso de veículos.

19h09 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa, em Barueri, do quilômetro 25 ao 23.

19h08 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 218 ao 221.

19h07 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa, em Jundiaí, do quilômetro 58 ao 59.

19h06 – A usuária do Instagram Thais Oliveira registrou o congestionamento na Marginal do Pinheiros, na altura da Ponte Estaiada.

19h03 – Avenida 9 de Julho, sentido centro, tem 2,8 quilômetros de lentidão, da Alameda Franca à Praça da Bandeira.

19h02 – São Paulo tem neste momento 178 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

19h01 – Rodovia Hélio Smidt tem tráfego lento no sentido Capital, por excesso de veículos.

18h56 – As marginais são as vias mais congestionadas da Capital neste momento. Na Marginal do Tietê, são 9,9 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Ayrton Senna, da Ponte do Piqueri à Ponte da Vila Guilherme. Já na Marginal do Pinheiros, há 9,7 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Castelo Branco, da Ponte João Dias à Ponte Eusébio Matoso.

18h49 – São Paulo tem neste momento 168 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

18h48 – Ligação Leste-Oeste, sentido leste, tem 2,6 quilômetros de lentidão, da Rua Santo Antônio ao Viaduto Alcântara Machado.

18h46 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, tem dois pontos de lentidão: do quilômetro 29 ao 23 e do quilômetro 11 ao 10. Em direção ao interior, motorista reduz a velocidade do quilômetro 12 ao 23.

18h44 – Não há mais bloqueio de vias por conta da manifestação de alunos da USP no centro da Capital. O grupo, de cerca de 70 pessoas, entrou na Faculdade de Direito da Universidade, no Largo Francisco. O ato foi pacífico.

18h43 – Todas as linhas do Metrô operam normalmente neste momento.

18h36 – Rodovia Castelo Branco tem dois pontos de lentidão na chegada à Capital: do quilômetro 27 ao 23, na pista expressa; e do quilômetro 20 ao 19, na pista marginal.

18h32 – Rodoanel Oeste, sentido litoral, tem tráfego lento na pista expressa, em Osasco, do quilômetro 11 ao 16.

18h31 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista expressa, em Guarulhos, do quilômetro 224 ao 223.

18h30 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa, em Jundiaí, do quilômetro 58 ao 61.

18h29 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa, em São Paulo, do quilômetro 20 ao 26, por conta de obras na pista.

18h28 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem filas do quilômetro 11 ao 23 e do quilômetro 63 ao 65, na chegada a Santos. Em direção à Capital, lentidão do quilômetro 22 ao 17.

18h20 – Grupo de manifestantes que protestam contra a prisão de estudantes durante a reintegração de posse da Universidade de São Paulo bloqueia agora a Rua Coronel Xavier de Toledo. Segundo a PM, o ato é pacífico e reúne 70 pessoas. (Mateus Fagundes/O Estado de S. Paulo)

18h15 – Rodovia Presidente Dutra tem tráfego lento na pista expressa na chegada a São Paulo, do quilômetro 205 ao 212.

18h14 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, segue com lentidão do quilômetro 260 ao 270, por conta do excesso de veículos.

18h09 – Manifestação ocupa totalmente a Avenida Ipiranga, na esquina com a Avenida São João. Segundo a Polícia Militar, 70 pessoas participam do ato, que é contrário à prisão de dois estudantes durante a reintegração de posse da Universidade de São Paulo (USP), na semana passada. O ato segue pacífico, sem a presença de mascarados. (Mateus Fagundes/O Estado de S. Paulo)

18h08 – A usuária do Instagram Priscilla Rocha registrou o trânsito na Marginal do Tietê no final de tarde desta quinta-feira, 21. A via tem 5,3 quilômetros de congestionamento na pista expressa, da Ponte do Piqueri à Ponte da Casa Verde.

18h04 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal do quilômetro 231 ao 230, por conta de um acidente.

18h01 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem sete quilômetros de lentidão nas pistas local e expressa, da Ponte Nova do Morumbi a 556 metros antes da Ponte Cidade Universitária. Já no sentido Interlagos, também há congestionamento de sete quilômetros, que vai da Ponte Eusébio Matoso a 2,7 quilômetros antes da Ponte João Dias.

17h56 – Na Rodovia Anhanguera, sentido interior, o tráfego é intenso na pista expressa, em Sumaré, do quilômetro 102 ao 106.

17h54 – São Paulo tem neste momento 137 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h52 – Todas as linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) operam normalmente. (Luiz Fernando Toledo, especial para o Estado)

17h47 – Rodovia Dom Gabriel, sentido leste, tem tráfego lento na pista expressa, em Jundiaí, do quilômetro 64 ao 62.

17h44 – Em função da chuva, os trens da Linha 1 – Azul, do Metrô, estão circulando com velocidade reduzida entre as estações Tiradentes e Tucuruvi. Já a Linha 3-Vermelha está com velocidade reduzida em toda a sua extensão (Corinthians-Itaquera/Palmeiras-Barra Funda). As demais linhas operam normalmente.

17h40 – Rodízio está em operação no Centro Expandido da Capital nesta quinta-feira, 21, para carros com placas finais 7 e 8, das 17h00 às 20h00.

17h38 – Lentidão na Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, do quilômetro 23 ao 20. Em direção ao interior, tráfego é lento entre os quilômetros 15 e 20.

17h37 – O corredor formado pelas avenidas Rebouças e Eusébio Matoso tem 2,9 quilômetros de lentidão, da Avenida Doutor Arnaldo à Rua Capitão Prudente.

17h34 – Rodovia Anchieta tem lentidão em ambos os sentidos. Em direção ao litoral, motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 11 ao 23. No sentido Capital, tráfego intenso do quilômetro 21 ao 17.

17h33 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, tem tráfego lento do quilômetro 262 ao 270, por conta do excesso de veículos.

17h32 – Rodovia Anhanguera tem tráfego lento em ambos os sentidos em Jundiaí. Em direção ao interior, lentidão do quilômetro 58 ao 61. No sentido Capital, motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 62 ao 58.

17h31 – Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Santana, tem um quilômetro de lentidão, da Rua Manuel Antônio de Almeida ao término da Ponte Cruzeiro do Sul.

17h28 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem tráfego lento do quilômetro 11 ao 18. A faixa que estava bloqueada no quilômetro 19 por conta de um acidente com uma carreta foi liberada.

17h26 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal, em São Paulo, do quilômetro 229 ao 223, por conta do excesso de veículos.

17h24 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa, em Sumaré, do quilômetro 103 ao 106.

17h23 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa, em São Paulo, do quilômetro 17 ao 26, por conta de obras na pista.

17h21 – São Paulo tem neste momento 119 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h20 – Rodoanel Oeste, sentido Rodovia dos Bandeirantes, tem tráfego lento na pista expressa, em Barueri, do quilômetro 14 ao 11.

17h19 – O Túnel Ayrton Senna tem 1,7 quilômetros de congestionamento, da Avenida Vinte e Três de Maio até a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade.

17h16 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, o tráfego é lento na pista expressa, em São Paulo, dos quilômetros 18 ao 26. O motivo: obras na pista.

17h15 – Rua da Consolação, sentido centro, tem 1,8 quilômetro de lentidão, da Avenida Paulista a 108 metros antes da Praça Franklin Roosevelt.

17h13 – Na Avenida Paulista, sentido Consolação, o congestionamento é de um quilômetro, da Rua Carlos Sampaio até a rua Itapeva.

17h12 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem 2,9 quilômetros de lentidão no trecho formado pelo Vale do Anhangabaú e pelas avenidas Santos Dumont, Tiradentes e Prestes Maia, da Praça da Bandeira à Avenida do Estado.

17h08 – Na Avenida Ibirapuera, sentido bairro, há congestionamento de 2,9 quilômetros da Rua D’ouro até a Avenida dos Bandeirantes.

17h07 – Na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, o congestionamento é de 3 quilômetros, da Avenida Miruna até o Viaduto Santo Amaro.

17h04 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem 8,7 quilômetros de lentidão no trecho formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães. É a via mais congestionada na Capital neste momento.

17h00 – Na Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, o tráfego está lento na pista marginal, entre os quilômetros 228 e 223, por excesso de veículos.

16h59 – Na Rodovia Anchieta, sentido litoral, a faixa da direita está bloqueada no quilômetro 19, por causa de uma carreta que perdeu o controle e está atravessada na pista.

16h58 – Na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, há 5,3 quilômetros de congestionamento na pista expressa, da Ponte do Piqueri à Ponte da Casa Verde.

16h57 – A Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, tem lentidão do quilômetro 267 ao 270.

16h55 – Na Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, há 5,9 quilômetros de congestionamento, da Ponte Roberto Marinho a 591 metros da Ponte Cidade Universitária.

16h53 – Na Radial Leste, sentido bairro, há congestionamento de 5,2 quilômetros, entre a Estação Vila Matilde e o Viaduto Pires do Rio.

16h50 – Na Rodovia Castelo Branco, a pista marginal sentido interior está com tráfego lento em Barueri, entre os quilômetros 23 e 24.

16h42 – São Paulo tem neste momento 100 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

16h38 – Boa tarde, voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado nesta quinta-feira, 21 de novembro.

10h52 – Encerramos o blog nesta manhã.

10h41 – Marginal do Tietê tem 10,3 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Aricanduva.

10h33 – Sistema Anchieta-Imigrantes tem tráfego normal.

10h21 – Dutra tem cinco quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

10h07 – Capital tem 115 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET, índice acima da média do horário. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 9,3 quilômetros de retenção no sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

09h49 – Marginal do Tietê tem 6,8 quilômetros de lentidão na pista local do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Júlio de Mesquita Neto.

09h30 – Marginal do Pinheiros permanece com faixa bloqueada na pista expressa do sentido Castelo Branco, próximo a Ponte do Jaguaré. Veículo atingiu poste no local.

09h23 – Corredor Norte-Sul tem 8,7 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Praça da Bandeira.

09h18 – Castelo Branco tem sete quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido capital, na altura de Osasco.

09h05 – Capital tem 96 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 9,3 quilômetros de retenção no sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

08h47 – Avenida dos Bandeirantes tem 4,4 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

08h41 – Corredor Norte-Sul tem 3,2 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir do complexo Cebolinha.

08h33 – Marginal do Pinheiros permanece com faixa bloqueada na pista expressa do sentido Castelo Branco, próximo a Ponte do Jaguaré. Veículo atingiu poste no local.

08h22 – Avenida Vereador José Diniz tem 2,4 quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir da Rua Ana Catharina Randi.

08h18 – Castelo Branco não tem registros de lentidão.

08h14 – Ayrton Senna tem seis quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, em dois trechos.

08h09 – Marginal do Pinheiros tem 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

08h00 – Capital tem 75 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Tietê, com sete quilômetros de retenção no sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

07h45 – Bandeirantes tem quatro quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, já na capital. Reflexo de congestionamento nas marginais.

07h35 – Radial Leste tem 3 quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir da Avenida Bernardino Brito Fonseca de Carvalho.

07h26 – Marginal do Pinheiros permanece com faixa bloqueada na pista expressa do sentido Castelo Branco, próximo a Ponte do Jaguaré. Veículo atingiu poste no local.

07h21 – Avenida Abraão de Morais tem 2,9 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, a partir do Viaduto Matheus Torloni.

07h15 – Ligação Leste-Oeste tem 1,6 quilômetros de lentidão no sentido Lapa, a partir da Avenida Alcântara Machado.

07h08 – Marginal do Tietê tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

07h00 – Capital tem 33 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 2,8 quilômetros de retenção no sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Eusébio Matoso.

06h45 – Radial Leste tem 1,2 quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir da Avenida Melchert.

06h45 – Dutra tem cinco quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

06h43 – Rodovia Ayrton Senna tem cinco quilômetros de lentidão no sentido São Paulo.

06h40 – Raposo Tavares tem oito quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, em dois trechos da rodovia.

06h32 – Marginal do Pinheiros tem faixa bloqueada na pista expressa do sentido Castelo Branco, próximo a Ponte do Jaguaré. Veículo atingiu poste no local.