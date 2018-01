TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 19 de novembro

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

20h30 – São Paulo tem 64 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h28 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão de 3,9 quilômetros do Viaduto do Cebolinha a Rua Pedroso.

20h22 – Avenida Brigadeiro Luís Antônio, sentido centro, tem lentidão de 4,5 quilômetros da Praça Gastão Liberal Pinto a Rua Jandaia.

20h17 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem tráfego lento do Viaduto Santo Amaro ao Viaduto Aliomar Baleeiro. Congestionamento é de 5,1 quilômetros e é o maior da Capital.

20h10 – São Paulo tem 70 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h58 – São Paulo tem 108 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h51 – Duas faixas da pista local da Marginal do Tietê acabam de ser liberadas em relação manifestação junto à Ponte Orestes Quércia, conhecida como Estaiadinha. Mais cedo, moradores da Favela do Gato atearam fogo em barricadas e bloquearam a via. Eles são contrários a reintegração de posse do terreno, que ocorreu no sábado, 16.

19h47 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa do quilômetro 19 ao 34.

19h40 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de quatro quilômetros da Ponte Júlio de Mesquita Neto a Ponte do Rio Tamanduateí.

19h35 – Veja fotos do protesto que bloqueou a Marginal do Tietê no final da tarde desta terça-feira, 19.

19h33 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 4,7 quilômetros na pista expressa da Rua Wandenkolk ao Viaduto Pires do Rio.

19h28 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem lentidão de 6,5 quilômetros da Avenida Independência ao Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h25 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem congestionamento de 6,8 quilômetros na pista expressa da Ponte da Velha Fepasa a Ponte do Rio Tamanduateí.

19h21 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem congestionamento de 7,3 quilômetros da Avenida República Árabe-Síria a Praça da Bandeira. Via é que tem maior retenção na Capital.

19h15 – São Paulo tem 120 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h03 – Tráfego segue lento na Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, do quilômetro 16 ao 19 e do quilômetro 24 ao 25, por causa do excesso de veículos.

18h57 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa, em Barueri, do quilômetro 26 ao 25.

18h55 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa, em Campinas, do quilômetro 102 ao 101.

18h54 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa, em Jundiaí, do quilômetro 16 ao 26. Trânsito está complicado na região por conta de obras de implantação da quinta faixa.

18h50 – Duas faixas da pista local da Marginal do Tietê ainda estão bloqueadas na altura da Ponte Estaiadinha, no sentido Ayrton Senna. Viaturas do Corpo de Bombeiros fazem o rescaldo do incêndio no terreno. Não houve conflito entre policiais e moradores.

18h49 – Os manifestantes estão reunidos no acampamento próximo ao Detran, mas não farão mais nenhum protesto nesta tarde. O ato de hoje foi para deixar claro que são contra a desapropriação da favela vizinha à Ponte Estaiadinha. Eles aguardam uma resposta da Prefeitura até a próxima quinta-feira, 21. Se não houver, prometem novas manifestações. (Mônica Reolom/O Estado de S. Paulo)

18h37 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa, em Jundiaí, do quilômetro 53 ao 55.

18h36 – Rodoanel Oeste, sentido litoral, tem tráfego lento na pista expressa, em Osasco, do quilômetro 13 ao 16.

18h35 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 211 ao 210.

18h33 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem 3,4 quilômetros de lentidão na pista local, de 1,2 quilômetro depois da Avenida Jornalista Roberto Marinho à Ponte Eusébio Matoso.

18h30 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista expressa, em Jacareí, do quilômetro 163 ao 161. Lentidão é causada por um acidente.

18h29 – São Paulo tem neste momento 119 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h28 – Dois pontos de lentidão no sentido interior da Rodovia Castelo Branco, na cidade de Osasco. Motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 13 ao 15 e do quilômetro 22 ao 25.

18h27 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento no sentido São Paulo, do quilômetro 20 ao 17 e, no sentido litoral, do quilômetro 15 ao 18, por excesso de veículos.

18h26 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem lentidão no sentido Cubatão, do quilômetro 267 ao 270, por excesso de veículos.

18h25 – A Rodovia Hélio Smidt apresenta tráfego lento no sentido Ayrton Senna, por excesso de veículos.

18h24 – Na Rodovia Presidente Dutra, tem tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, entre os quilômetros 219 e 221. Motivo: excesso de veículos.

18h17 – Tráfego lento na Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, do quilômetro 18 ao 21 e do 24 ao 25, por causa do excesso de veículos.

18h14 – Rodovia Cônego Domênico tem lentidão no sentido Cubatão, do quilômetro 267 ao 270, por excesso de veículos.

18h13 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, é a via mais congestionada da Capital neste momento e tem 10 quilômetros de lentidão na pista expressa, de 730 metros depois da Ponte Velha Fepasa à Ponte da Vila Guilherme.

18h10 – O Corpo de Bombeiros está na Marginal do Tietê para apagar o fogo das barricadas incendiadas. Não há chamas nem feridos. Os manifestantes estão na Avenida do Estado neste momento, mas não bloqueiam a via.

18h09 – Na Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, o tráfego está lento na pista expressa, em Guarulhos, entre os quilômetros 212 e 213, por excesso de veículos.

18h07 – Na Rodovia Anhanguera, sentido interior, o tráfego está lento e intenso na pista expressa, entre os quilômetros 15 e 36.

18h06 – Barricadas incendiadas bloqueiam pistas central e local da Marginal do Tietê na altura da Ponte Governador Orestes Quércia, conhecida como Ponte Estaiadinha.

Foto: Evelson de Freitas/Estadão

17h59 – Cerca de 60 moradores da Favela da Estaiadinha que ficaram desabrigados após reintegração de posse no sábado, 16, começaram uma manifestação na Marginal do Tietê por volta das 17h30. Eles colocaram fogo em restos de madeira e bloqueiam a Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna. O acesso à Marginal pela Avenida do Estado também está bloqueado.

Às 18h, em assembleia, os moradores decidiram voltar ao acampamento que estão morando em frente ao Detran. “Vamos deixar que eles apaguem o fogo. Já causamos o que tinha que causar”, afirmou Guilherme Boulos, do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST). (Mônica Reolom/O Estado de S. Paulo)

17h57 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, está com tráfego lento na pista expressa, em Guarulhos, entre os quilômetros 205 e 208. O motivo é excesso de veículos.

17h53 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, está com tráfego lento na pista expressa, em Taubaté, entre os quilômetros 107 e 109, por causa do excesso de veículos.

17h52 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa entre os quilômetros 15 e 36, com interdição da faixa 1 por causa de acidente. Também há lentidão entre os quilômetros 57 e 61, em Jundiaí.

17h50 – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) normalizou às 17h15 a operação na Linha 9-Esmeralda após problemas elétricos. As demais linhas operam normalmente. (Luiz Fernando Toledo, especial para o Estado)

17h43 – Cerca de 60 pessoas, segundo a Polícia Militar, participam do protesto que bloqueia a Marginal do Tietê na altura da Ponte Governador Orestes Quércia, conhecida como Ponte Estaiadinha. (Mateus Fagundes, O Estado de S. Paulo)

17h41 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, está com tráfego lento na pista expressa, em Guarulhos, entre os quilômetros 211 e 213, por causa do excesso de veículos.

17h40 – Protesto bloqueia as pistas expressa e local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, na altura da Ponte Estaiadinha. Manifestantes colocaram fogo em barricadas. Desde o final de semana, moradores de uma favela no local iniciaram uma série de atos. No sábado, após a reintegração de posse, houve um protesto seguido de incêndio. No domingo e na segunda, houve novamente incêndios no local. Veja mais.

17h37 – Acidente na Avenida 23 de Maio, sentido Aeroporto de Congonhas, ocupa duas faixas na altura da Rua Carlos Steinen, na zona sul.

17h35 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, está com tráfego lento, em São Paulo, na pista marginal, entre os quilômetros 227 e 226, por excesso de veículos.

17h32 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, está com tráfego lento e intenso na pista expressa entre os quilômetros 33 e 35, por causa de um veículo em pane na faixa.

17h29 – A Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, é a via mais congestionada na Capital neste momento. Na pista expressa, são 7,2 quilômetros de lentidão, da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Ponte da Vila Guilherme. Já na pista local, são 6,6 quilômetros, da Ponte das Bandeiras à sede do Corinthians.

17h26 – Duas faixas seguem interditadas no quilômetro 18 da Rodovia Anchieta, no sentido litoral. O tráfego é lento do quilômetro 15 ao 18, pela pista marginal.

17h24 – São Paulo tem neste momento 131 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h23 – Aumentou a lentidão na Rodovia Bandeirantes, sentido interior, em Jundiaí. O trecho de congestionamento se estende do quilômetro 15 ao 29, por causa da implantação de uma faixa na pista.

17h22 – Acidente na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, ocupa duas faixas na altura da Alameda Guaicanas, na zona sul.

17h21 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, está com tráfego lento na pista marginal, em Barueri, entre os quilômetros 23 e 24, por causa de veículo em pane.

17h18 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem 5,7 quilômetros de lentidão no trecho formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, do Viaduto Santa Ifigênia ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h16 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, está com tráfego lento na pista expressa, em Itapevi, entre os quilômetros 24 e 28 com veículo em pane na pista.

17h14 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 7,2 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Ponte da Vila Guilherme.

17h09 – Rodízio está em operação no Centro Expandido da Capital para veículos com placas finais 3 e 4, das 17h00 às 20h00.

17h07 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, está com trafego lento na pista expressa, em Osasco, entre os quilômetros 18 e 13.

17h06 – Rodovia Bandeirantes, sentido interior, está com trafego lento na pista expressa, em Jundiaí, entre os quilômetros 21 e 29, por causa da implantação de uma faixa na pista.

17h05 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, está com tráfego congestionado na pista expressa, em Campinas, entre os quilômetros 110 e 103, por causa de acidente que interdita duas faixas.

17h04 – São Paulo tem neste momento 123 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h03 – Boa tarde, voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado.

09h30 – Encerramos o blog nesta manhã.

09h00 – Capital tem 68 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Tietê, com 6,2 quilômetros de retenção na pista local do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Jânio Quadros.

08h55 – Marginal do Pinheiros tem 5,5 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

08h37 – Linha 1-Azul do metrô voltou a circular normalmente. Mais cedo, um problema na estação Luz fez com que os trens circulassem com velocidade reduzida e maior tempo de parada.

08h33 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 quilômetro de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

08h23 – Cônego Domênico Rangoni tem tráfego normalizado.

08h19 – Falha em trem na estação Luz faz com que a Linha 1-Azul do metrô opere com velocidade reduzida e maior tempo de parada.

08h09 – Anchieta tem dez quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na chegada à capital.

08h00 – Capital tem 59 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Tietê, com 6,9 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

07h52 – Rodoanel tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Bandeirantes, em Carapicuíba.

07h46 – Manifestação na Avenida Conselheiro Carrão interdita faixa do sentido bairro, na altura da Avenida Dezenove de Janeiro.

07h41 – Radial Leste tem faixa da esquerda bloqueada na altura da estação de metrô Corinthians-Itaquera. Reflexo de batida entre carro e motocicleta.

07h33 – Raposo Tavares tem faixa da esquerda bloqueada na altura do quilômetro 21. Reflexo de acidente envolvendo motocicleta e automóvel.

07h28 – Ayrton Senna tem dez quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, em dois trechos.

07h26 – Marginal do Tietê tem 6,9 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

07h21 – Marginal do Pinheiros tem 2,8 quilômetros de lentidão no sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

07h14 – Marginal do Tietê tem 2,9 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Atílio Fontana.

07h06 – Radial Leste tem três quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido centro, a partir do Viaduto Guadalajara.

07h00 – Capital tem 28 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é o Corredor Norte-Sul, com 3,1 quilômetros de retenção no sentido Aeroporto, a partir da Praça Campo de Bagatelle.

06h51 – Corredor Norte-Sul tem 3,1 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Praça Campo de Bagatelle.

06h44 – Avenida Professor Luís Inácio de Anhaia Melo tem duas faixas interditadas próximo a Avenida do Estado, no sentido Vila Prudente. Reflexo de acidente.

06h37 – Avenida dos Bandeirantes tem 1,1 quilômetro de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

06h34 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem dois quilômetros de lentidão no sentido Guarujá.

06h27 – Radial Leste tem 1,2 quilômetro de lentidão no sentido centro, a partir da Avenida Melchert.

06h18 – Rodovia Ayrton Senna tem quatro quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.