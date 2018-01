TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 2 de julho

Trânsito segue normal na Rodovia Anchieta, no trevo de Cubatão. Foto: Ecovias

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

TEMPO REAL:

21h51 – Ônibus quebrado ocupa duas faixas na Avenida da Liberdade, sentido centro, junto à Rua Barão de Iguape.

21h46 – Pistas expressas da Via Dutra seguem bloqueadas, nos dois sentidos, na altura de São José dos Campos, por causa de manifestações. Fluxo de veículos foi desviado para as pistas marginais.

21h35 – A CPTM informa que, a partir das 22h, o intervalo entre os trens será maior por causa de obras de modernização.

21h09 – Segundo o DER, foi encerrado o protesto na Rodovia Índio Tibiriçá, na altura do km 38. Tráfego agora segue normal e a visibilidade é boa, apesar do tempo encoberto.

21h06 – Mais de 5km de congestionamento na Avenida Vinte e Três de Maio, no sentido Santana, entre a Rua São Joaquim e a Rua Pedro de Toledo.

20h59 – Tráfego segue lento nas pistas expressas da Via Dutra, sentido Rio de Janeiro, por causa de manifestação. Na altura do km 152, em São José dos Campos, fluxo de veículos foi desviado para as pistas marginais.

20h31 – Pista expressa da Via Dutra tem tráfego bloqueado na região de São José dos Campos, nos dois sentidos, por causa de manifestação. Fluxo foi desviado para pista marginal, na altura do km 146.

20h30 – Marginal Pinheiros tem quase 4km de congestionamento entre Ponte Transamérica e Interlagos.

20h21 – Mantida a operação comboio nas rodovias Anchieta e na Imigrantes, por causa da forte neblina. Tráfego nas pistas é represado nas praças de pedágio.

20h08 – Radial Leste tem 5,6 km de congestionamento, no sentido bairro, entre Viaduto Pires do Rio e Vila Matilde.

19h54 – Segundo a CET, há 90 km de lentidão nas principais avenidas de São Paulo.

19h41 – Carreata de perueiros deixa a Avenida Paulista e segue para a Rua Bernardino de Campos, sentido bairro, de acordo com a CET. A SPTrans informa que os ônibus voltam a circular normalmente no local. Grupo protesta pela regularização da atividade.

19h38 – Por causa da forte neblina, operação comboio volta a ser implantada na Rodovia Anchieta. Tráfego é represado na praça de pedágio, altura do km 31.

19h34 – Marginal Pinheiros tem mais de 11km de lentidão, entre a Ponte Ary Torres e Interlagos. Radial Leste tem quase 6km de congestionamento entre Viaduto Pires do Rio e a Vila Matilde. No total, zona leste tem 18km de lentidão.

19h28 – Acidente ocupa duas faixas da pista central Marginal Tiête, sentido Castelo Branco, antes da Ponte Júlio de Mesquita Neto, na altura do bairro do Limão.

19h25 – CET registra total de 104 km de lentidão nas principais vias de São Paulo.

19h20 – Na Rodovia Ayrton Senna lentidão de sete quilômetros no sentido interior, na altura de Guarulhos.

19h13 – Manifestação de perueiros na Avenida Paulista, sentido Paraíso, continua a ocupar duas faixas da direita.

19h10 – Sistema Anchieta-Imigrantes tem tráfego fluindo bem nos dois sentidos.

19h04 – Capital tem 105 km de congestionamento neste momento nas vias monitoradas pela CET. A Marginal Pinheiros no sentido Interlagos é a que tem maior lentidão, entre a Ponte Ary Torres e Avenida Interlagos. São 11 km de congestionamento.

18h56 – Manifestação continua na rodovia Índio Tibiriça. Segundo o DER, há interdição total e congestionamento de 5 km em ambos os sentidos.

18h50 – Rodovia Raposo Tavares permanece com tráfego intenso, no sentido São Paulo, por causa do excesso de veículos e do tempo encoberto.

18h48 – Carreata de aproximadamente 90 perueiros bloqueia duas pistas da Avenida Paulista, sentido Paraíso. Segundo a Polícia Militar, os manifestantes reivindicam a regularização da atividade. A SPTrans também alterou a circulação de ônibus na via por causa do protesto.

18h46 – Acidente prejudica trânsito na Avenida Atlântica, sentido bairro, próximo à Rua Olívia Guedes Penteado, na região do Socorro.

18h41 – Acidente complica o tráfego na Avenida Celso Garcia, sentido bairro, próximo à Rua Tuiutí, na região do Tatuapé.

18h33 – Principais vias da capital tem 93 km de lentidão neste momento, segundo a CET. Pior situação é na zona sul, com 34 km de congestionamento.

18h18 – Tráfego lento na Rodovia Imigrantes, sentido Praia Grande, do km 63 ao km 65.

18h10 – Pista expressa da Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, tem 11,3 km de lentidão da Ponte Ary Torres até a Avenida Interlagos.

18h08 – Rodovia Ayrton Senna ainda tem trânsito ruim, no sentido Rio de Janeiro, do km 15 ao 24. Regiões do Parque Ecológico do Tietê e de Guarulhos apresentam piores pontos de retenção.

18h06 – Eixo Norte-sul, sentido Santana, apresenta lentidão do Viaduto Pedroso até Avenida do Estado.

18h01 – Acidente prejudica fluxo de veículos na Avenida Professor Francisco Morato, sentido centro, junto à Rua Manuel Jacinto.

17h59 – Excesso de veículos causa tráfego lento na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido São Paulo, na altura da Baixada.

17h54 – A CET vai interditar o Complexo Viário Maria Maluf, sentido Anchieta, das 23h30 de quarta-feira às 4h30 de quinta-feira, para manutenção. O Complexo Maria Maluf fica entre as avenidas dos Bandeirantes e Presidente Tancredo Neves. O desvio sugerido é pelas avenidas Professor Abraão de Morais, Doutor Ricardo Jafet, Teresa Cristina e do Estado.

17h48 – Acidente complica tráfego na Avenida Nove de Julho, sentido centro, junto à Rua Amauri, na zona oeste da capital.

17h39 – Principais rodovias da capital tem 58 km de lentidão, de acordo com a CET.

17h37 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento, entre o km 17 e o km 20, no sentido interior, na altura de Guarulhos.

17h32 – A CET vai interditar o Túnel Tribunal de Justiça de São Paulo, em ambos os sentidos, das 23h30 de hoje às 4h30 de amanhã, para manutenção. O túnel faz a ligação entre as avenidas Juscelino Kubitschek e Antônio Joaquim de Moura Andrade. No sentido Marginal, o desvio recomendado é pelas avenidas Antônio Joaquim de Moura Andrade, Santo Amaro (sentido Centro), retornar na Praça Dom Gastão Liberal Pinto e seguir pelas avenidas Santo Amaro (sentido bairro) e Juscelino Kubitschek. Já em direção ao Parque do Ibirapuera, a recomendação é ir pela Juscelino Kubitschek, ruas Doutor Renato Paes de Barros e Doutor Eduardo de Souza Aranha e avenidas Santo Amaro e Antônio Joaquim de Moura Andrade.

17h28 – Manifestação bloqueia totalmente a Rodovia Índio Tibiriçá, na altura do km 38. Congestionamento já é de 5km nos dois sentidos.

17h21 – Tráfego bastante intenso na Rodovia Raposo Tavares, no sentido Cotia, por causa do excesso de veículos e do tempo encoberto.

17h15 – Marginal Tietê tem quase 4 km de lentidão, entre Ponte das Bandeiras e Ponte Jânio Quadros, no sentido Ayrton Senna.

17h10 – Principais vias da capital registram 60 km de lentidão, segundo a CET.

06h37- A Rodovia Anchieta já registra lentidão do km 62 ao 64, no sentido litoral, como reflexo de manifestações no Porto de Santos

06h34- A CCR NovaDutra informa que a Rodovia Presidente Dutra tem 5 km de lentidão na pista Marginal, no sentido São Paulo

06h30- CET registra agora 3km de lentidão nas vias de São Paulo

06h23- Acidente envolvendo um ônibus e dois carros interditam uma faixa Rua Parapuã na esquina com a Rua Capitão José Amaral, em ambos os sentidos

06h20- Confira as rotas alternativas para quem precisa passar próximo à região do Túnel Takeharu Akagawa

06h18- O Túnel Takeharu Akagawa, está bloqueado até quinta-feira, 4, para obras de revitalização e urbanização do ponto de ônibus da Avenida Juscelino Kubitschek com a Avenida Santo Amaro, informa a CET. Confira abaixo as alterações no trânsito da região:

– Interdição total do túnel no sentido bairro, já no sentido centro o trânsito será liberado em apenas uma faixa, com preferência para os ônibus.

– Interdição total do acesso da Avenida Antônio João de Moura Andrade par a Avenida Santo Amaro, no sentido Itaim.

– Não haverá alteração para os ônibus que vierem pela Avenida Santo Amaro em direção à Avenida São Gabriel

06h08- Caminhoneiros já bloqueiam parcialmente a Rodovia Cônego Domênico Rangoni em ambos os sentidos, na altura do km 250, próximo à praça do pedágio

06h06- Bom dia! Os trens da linha 11-Coral da CPTM operam com lentidão na manhã desta terça-feira após um problema na rede de energia registrado mais cedo na Estação Luz