TRÂNSITO AGORA: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira

20h29 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 1,5 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte do Morumbi até a Ponte João Dias.

20h20 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,9 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, da Dutra até a Rua Milton Tavares de Souza.

20h05 – A Rodovia Régis Bittencourt está interditada no km 340 em ambos os sentidos, na região de Miracatu – Serra do Cafezal, devido a um acidente na pista sentido São Paulo. No sentido Curitiba, o tráfego está parado entre o km 328 e o km 340. Já no sentido São Paulo, o tráfego está parado entre o km 350 e o km 340. Não há previsão para liberação da rodovia.

19h50 – O Corredor Norte-Sul tem 4,8 km de tráfego lento, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até a Onze de Junho.

19h39 – A Avenida Santo Amaro tem 2,4 km de engarrafamento, sentido bairro, do Viaduto Santo Amaro até a Avenida Roque Petroni Junior.

19h30 – A Avenida Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de trânsito carregado, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

19h25 – A Avenida Francisco Morato tem 1,2 km de lentidão, sentido bairro, do Caminho do Engenho até a Guilherme Dumont Vilares.

19h12 – A Avenida dos Bandeirantes tem 4,9 km de engarrafamento, sentido Imigrantes, da Marginal Pinheiros até a Rua João Carlos Mallet.

19h08 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 2,3 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

18h59 – A pista local da Marginal do Tietê tem 5 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Rua Massinet Sorcinelli até a Ponte do Tatuapé.

18h47 – A Avenida Vicente Rao tem 1,9 km de trânsito lento, sentido Diadema, da Rua da Prata até a Avenida Washington Luís.

18h41 – A Avenida Washington Luís tem 1,2 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Rafael Iório.

18h36 – A Rua Melo Peixoto tem 1,7 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Tuiuti até a Cesário Galero.

18h15 – A Radial Leste registra 2,1 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Brasil até a Avenida Álvaro Ramos.

18h01 – A Avenida Brigadeiro Faria Lima tem 1 km de morosidade, sentido Itaim, da Avenida Eusébio Matoso até a Rua Tucumã.

17h56 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 10,4 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Rua Milton Tavares de Souza.

17h52 – A Avenida João Dias apresenta 1,1 km de lentidão, sentido bairro, do Centro Africana até a Alberto Augusto Alves.

17h45 – A Avenida Washington Luís tem 1,2 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Rafael Iório

17h37 – A Avenida Ibirapuera tem 1,9 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

17h24 – A Avenida do Estado tem 1 km de trânsito intenso, sentido Santana, do Viaduto Vinte e Cinco de Marco até a Rua São Caetano.

17h19 – A Avenida Nove de Julho tem 1,2 km de morosidade, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

17h14 – O Túnel Ayrton Senna I registra 1,7 km de lentidão, da Avenida 23 de Maio até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

17h06 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,7 km de morosidade, sentido Marginal, da Alameda dos Tupiniquins até o Viaduto Santo Amaro.

17h01 – A pista central da Marginal do Tietê tem 2,5 km de lentidão, sentido Castelo Branco, da Ponte da Casa Verde até a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

16h53 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,9 km de morosidade, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

16h42 – A Rua da Consolação tem 2,1 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Paulista até a Rua Nestor Pestana.

16h36 – O Corredor Norte-Sul tem 1,7 km de trânsito intenso, sentido Aeroporto, do Viaduto João Jorge Saad até o Viaduto República Árabe Síria.

16h17 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 1,9 km de lentidão, sentido Interlagos, da Alexandre Mackenzie até a Ponte Cidade Universitária.

16h08 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 5,3 km de congestionamento, sentido Castelo Branco, da Ponte da Casa Verde até a Ponte do Piqueri.

13h55 – Avenida Nove de Julho tem congestionamento entre a Rua Estados Unidos e a Rua Groelândia, no sentido centro. São Paulo registra 39 km de filas.

13h34 – Avenida Vergueiro com 1,2 km de filas, sentido centro, entre a Rua João Mendes e a Avenida João Julião da Costa Aguiar. São Paulo com 42 km de congestionamentos.

13h22 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Santana, tem tráfego intenso entre a Avenida Generosa e João Julião da Costa Aguiar.

12h59 – Avenida Brigadeiro Luis Antonio, sentido Centro, tem lentidão entre Alameda Paulina e Cincinato Braga.

13h37 – Avenida Ibirapuera, sentido Centro, com lentidão entre a Avenida Borges Lagoa e Jandira.

12h21 – Carreta quebrada sobre a faixa da esquerda no km 55 da Rodovia Anchieta, sentido litoral, causa lentidão do Km 52 ao km 55. Obra de manutenção na pista marginal da Anchieta sentido Capital na altura do km 13 interdita a faixa da esquerda e causa lentidão do km 14 ao km 13

11h56 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão entre a Ponte da Casa Verde até Vila Guilherme.

11h47 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt.

11h30 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 7,4 km de filas no sentido Interlagos entre a Ponte Eusébio Matoso e a Rodovia Castelo Branco. Já a pista local da via registra lentidão entre a Avenida Jaguaré e a Rodovia Castelo Branco. São Paulo com 50 km de filas.

10h49 – O Sistema Anchieta/Imigrantes tem tráfego tranquilo e boa visibilidade em todo o trecho de concessão. O SAI opera em esquema normal (5×5), com subida da serra pelas pistas norte da Imigrantes e da Anchieta. A descida é feita pelas pistas sul das duas rodovias.

10h37 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre a Alameda dos Tupiniquins e o viaduto Dante Delmanto.

10h03 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros com 7,4 km de congestionamento entre a ponte Eusébio Matoso e a Rodovia Castelo Branco. São Paulo com 88 km de filas e zona sul com 26 km de tráfego intenso.

9h50 – Tráfego pela rodovia Ayrton Senna segue tranquilo em ambos os sentidos.

9h34 – Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Ipiranga, registra 3,6 km de tráfego intenso entre a Avenida do Estado e a Rua Saraiva. São Paulo com 100 km de lentidão.

9h14 – Avenida Washington Luis está congestionada, sentido Centro, entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e Pedro Chaves Interlagos.

8h49 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros com 5,6 km de filas no sentido Interlagos, entre a Cidade Universitária e a Rodovia Castelo Branco. São Paulo com 117 km de congestionamentos.

8h25 – Rodovia Anhanguera, na pista expressa, no trecho São Paulo-Campina, com tráfego lento, do km 23 ao km 22.

8h14 – Motorista encontra lentidão na Rodovia Anchieta do Km 13 ao km 10, na chegada a São Paulo e do km 64 ao 65, na chegada a Santos, por excesso de veículos.

8h03 – Rodovia Anhanguera, no trecho Jundiaí-Campinas, tem pista expressa congestionada do km 78 ao km 75.

7h50 – Marginal Pinheiros sentido Interlagos tem lentidão de 5,6 km na pista expressa da Cidade Universitária até a Rodovia Castelo Branco.

7h41 – Rodovia Dutra tem pista expressa congestionada do km 229 ao km 228 no sentido Piraí.

7h35 – Rodovia Anhanguera tem tráfego congestionando na pista expressa, no trecho Jundiaí – campinas, do km 102 ao km 103.

7h14 – Radial Leste tem lentidão de 4,4 km no sentido centro do Viaduto Carlos Ferraci até Vila Matilde.