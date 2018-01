TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 20 de maio

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

23h00 – Encerramos aqui a cobertura do trânsito em São Paulo . Boa noite!

22h54 – O repórter Felipe Resk registrou o momento em que os ônibus voltaram a circular no Terminal de Pinheiros, depois de horas de paralisação. O local está tranquilo neste momento e os veículos são recolhidos para as garagens.

Felipe Resk/Estadão

22h26 – São Paulo registra 17 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h28 – O leitor do Estadão John Carvalho nos enviou, via WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639, uma foto de um ônibus em chamas nas proximidades da Estação Berrini. Cerca de cinco veículos foram incendiados na Zona Sul de São Paulo. Leia mais.

John Carvalho/Estadão

22h05 – Avenida Marquês de São Vicente, sentido Barra Funda, continua com congestionamento de dois quilômetros entre a Praça José Vieira de C. Mesquita e a Avenida Doutor Abraão Ribeiro.

21h53 – São Paulo registra 38 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

21h52 – Avenida Washington Luis, sentido bairro, com 5,1 quilômetros de lentidão do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça Ministro Pedro Chaves.

21h40 – Os seguintes terminais de ônibus permanecem bloqueados: Mercado, Bandeira, Pirituba, Lapa, Pinheiros, Butantã e Barra Funda. Leia mais.

21h14 – Cinco ônibus são incendiados na zona sul de São Paulo. Leia mais.

21h13 – São Paulo registra 77 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

21h04 – Avenida Pacaembu, sentido marginal, com retenção de 4,2 quilômetros entre as ruas Angatuba e Baronesa de Porto Carreiro.

21h02 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão de sete quilômetros nas pistas local e expressa entre as pontes Américo Brasiliense e Eusébio Matoso.

20h57 – Professores da rede municipal de SP marcam nova manifestação na sexta, dia 23. Leia mais.

20h55 – Motoristas fecham mais da metade dos terminais e SP tem recorde de trânsito. Leia mais.

20h49 – São Paulo registra 116 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h42 – Avenida Washington Luis, sentido bairro, com 5,1 quilômetros de lentidão do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça Ministro Pedro Chaves.

20h39 – Avenida Celso Garcia, sentido bairro, tem lentidão de 5,5 quilômetros entre a Avenida Rangel Pestana e a Rua Antonio de Barros.

20h32 – O repórter Celso Filho registrou o tumulto de passageiros durante a paralisação no terminal da Barra Funda, na noite desta terça-feira. Impossibilitados de embarcar, eles se revoltaram e invadiram o ônibus que havia chegado na plataforma. Veja o vídeo:

20h29 – Prefeitura estuda acionar a polícia para identificar responsáveis por paralisação de ônibus. Leia mais.

20h28 – O leitor do Estadão Michael Soares Barbosa nos enviou, via WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639, uma foto da Estação Pinheiros superlotada. Segundo relatos de outros usuários, algumas escadas rolantes da estação não estava funcionando durante o horário de pico.

Michael Soares Barbosa/Estadão

20h21 – São Paulo registra 176 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h02 – Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, com lentidão de 5,7 quilômetros desde o Viaduto Santa Generosa até o João Julião da Costa Aguiar.

19h58 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, com lentidão de 7,5 quilômetros na pista local entre as pontes Casa Verde e Tatuapé.

19h51 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, com lentidão de 11,5 quilômetros na pista local da Avenida João Dias até a Ponte Cidade Universitária. Na pista expressa, também há congestionamento de 8,9 quilômetros entre a Rua Rubens Gomes Bueno e a Avenida Eusébio Matoso.

19h22 – Com greve de motoristas de ônibus, São Paulo bate novo recorde de trânsito em 2014 e registra 261 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. O nível mais alto havia sido no dia 17 de abril, com 258 quilômetros.

19h14 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem seis quilômetros de lentidão na pista marginal, em São Paulo. Motorista encontra filas do quilômetro 229 ao 223.

19h10 – O leitor do Estadão Nelson Júnior nos enviou, via WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639, uma foto da Estação Pinheiros superlotada. “Ninguém se mexe”, diz.

Foto: Nelson Júnior/Estadão

18h26 – Avenida Washington Luis, sentido bairro, tem cinco quilômetros de congestionamento do Viaduto João Julião da Costa Aguiar à Praça Ministro Pedro Chaves.

18h24 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem seis quilômetros de retenção, da Marginal do Pinheiros até a Rua João Carlos Mallet.

18h23 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 6,2 quilômetros de lentidão na pista local, a partir da Ponte da Casa Verde.

18h22 – São Paulo tem 232 quilômetros de tráfego lento nas vias monitoradas pela CET.

18h21 – Ônibus parados na pista bloqueiam a Avenida Professor Francisco Morato, no Butantã, próximo à Rua Ibiapaba.

18h15 – Avenida 23 de Maio, sentido Aeroporto, tem 8,7 quilômetros de retenção a partir da Praça da Bandeira. Já no sentido Santana, há 6,4 quilômetros de filas entre a Avenida Onze de Junho e a Praça da Bandeira.

18h13 – Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 15,6 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rua Dr. Rubens Gomes Bueno até a Avenida Engenheiro Billings. Há ainda nove quilômetros de congestionamento na pista local, entre a Rua Dr. Rubens Gomes Bueno e a Ponte Eusébio Matoso.

18h10 – De acordo com a Polícia Militar, Avenida 23 de Maio foi liberada após pequena manifestação nas proximidades do Centro Cultural. Seis pessoas atiravam galhos na via e tentavam impedir os carros de passarem. Uma faixa ficou bloqueada.

18h02 – De acordo com a CET, Rua da Consolação está liberada do protesto dos professores da rede municipal de ensino. Acompanhe o minuto a minuto.

18h01 – Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 11,3 quilômetros de tráfego lento na pista expressa, da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Avenida Engenheiro Billings.

17h59 – São Paulo tem 212 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h58 – O leitor do Estadão Giovani Montenegro nos enviou, via WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639, uma foto do Terminal Santana, um dos 14 terminais que foram paralisados nesta terça-feira, 20, por causa da greve de motoristas e cobradores de ônibus.

Segundo ele, as pessoas estão com medo de sair da estação. “Todos estão com receio de protesto ou quebra-quebra”, disse.

Foto: Giovani Montenegro/Estadão

17h54 – Por volta das 16h50, mais quatro terminais de ônibus foram paralisados (Cachoeirinha, Butantã, Santana e Casa Verde), totalizando 14 terminais fechados nesta terça-feira, em São Paulo.

17h51 – São Paulo tem 173 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h46 – Por causa da paralisação de motoristas e cobradores de ônibus, o rodízio municipal de veículos foi suspenso entre 17h e 20h, desta terça-feira, 20.

17h31 – Há também outra manifestação na Avenida 23 de Maio, que ocupa um das faixas no sentido Santana, próximo à Radial Leste.

17h29 – Manifestação ocupa duas faixas da Rua Capri, em Pinheiros, zona oeste, próximo à Rua Gilberto Sabino.

17h27 – Passeata dos professores segue pela Rua da Consolação em direção à Prefeitura. O clima é tranquilo e muitos funcionários levaram os filhos para o ato. A categoria reivindica não apenas o reajuste salarial, mas melhorias de condições de trabalho, infraestrutura e segurança. (Bárbara Ferreira Santos/ Estadão). Acompanhe a cobertura minuto a minuto.

17h25 – São Paulo tem, neste momento, 148 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

12h54 – Mais três terminais de ônibus da capital paulista foram fechados nesta terça-feira, 25. Trata-se das paradas Sacomã, na zona sul, Amaral Gurgel, no centro, e Lapa, na zona oeste. Ao todo, são seis terminais fechados.

Mais cedo, os Terminais Pirituba, Princesa Isabel e Pinheiros também foram bloqueados por trabalhadores da categoria. Segundo a São Paulo Transporte (SPTrans), eles estão fechados desde as 9h50.

12h52 – A coordenação do MTST estima que cerca de 4 mil famílias estejam acampadas no terreno de propriedade da construtora Viver. A área de 150 mil metros quadrados, ocupada pelos sem-teto desde o dia 3 de abril, fica a quatro quilômetros da Arena Corinthians, onde será o primeiro jogo da Copa do Mundo.

12h48 – Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) bloqueiam neste momento a Avenida das Nações Unidas, sentido Cebolão, na altura da Estação Vila Olímpia, da CPTM. Cerca de mil pessoas sairão em marcha, com destino à construtora Viver. Segundo os participantes, o ato será pacífico e reúne moradores da ocupação Copa do Povo, em Itaquera. (Laura Maia de Castro/Estadão)



(Foto: Laura Maia de Castro/Estadão)

12h02 – Maior ponto de lentidão na capital é no Corredor Norte-Sul, sentido Santana. Há 5,6 quilômetros de congestionamento desde o viaduto João Julião da costa Aguiar até o viaduto Santa Generosa.

11h54 – O repórter Marcelo Osakabe enviou imagem da paralisação de coletivos no Largo do Paiçandu, na manhã desta terça-feira.

Marcelo Osakabe/Estadão

11h47 – Veja os comentários que internautas têm feito da paralisação de ônibus desta manhã.

11h23 – Marginal do Tietê, sentido Santana, tem 5,4 quilômetros de lentidão desde o viaduto João Julião da Costa Aguiar.

11h22 – São Paulo tem 69 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

10h53 – Leia texto completo sobre a paralisação dos motoristas da Viação Brígida.

10h46 – SP informa que três terminais são prejudicados com a paralisação:: terminal Pinheiros, Pirituba e Princesa Isabel.

10h36 – Por nota, a SP Trans informa que acionou a Polícia Militar para pedir apuração da responsabilidade pela paralisação dos coletivos da manha desta terça-feira. Leia:

“A SPTrans já acionou a Polícia Militar e solicitará ao Ministério Público a apuração das responsabilidades sobre as paralisações registradas na manhã desta terça-feira, que prejudicam a operação do sistema para os usuários de ônibus especialmente na região Central e Zona Oeste da cidade.

A SPTrans repudia com veemência os fatos ocorridos, como a retirada de chaves dos coletivos, impedindo sua circulação, considera os atos sabotagem ao sistema e irá agir com o rigor necessário à apuração e punição dos envolvidos e responsáveis.”

10h33 – Avenida dos Bandeirantes, sentido marginal, tem 4,4 quilômetros de lentidão do viaduto Aliomar Baleeiro até o viaduto Bandeirantes.

10h28 – Rodovia Imigrantes tem tráfego lento na saída de Praia Grande, quilômetro 64 ao 65.

10h19 – São Paulo tem 62 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

10h08 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem 7,6 quilômetros de lentidão da Alameda dos Jamaris até a Praça da Bandeira.

10h05 – Obras na pista expressa da Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, bloqueiam a via do quilômetro 94 ao 93.

10h01 – Segundo a PM, dois coletivos estacionados interditam a via no cruzamento entre a avenida São João e rua Conselheiro Crispiniano, no Centro. Não há informação sobre o número de manifestantes no local.

09h57 – Acidente ocupa duas faixas na Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Santana, após a praça Toronto.

09h54 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 7,4 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a ponte Eusébio Matoso.

09h49 – São Paulo tem 70 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

09h45 – Motoristas de ônibus da empresa Santa Brígida furaram os pneus de coletivos biarticulados na região do Largo do Paiçandu, no centro, para reivindicar aumento salarial. A manifestação está congestionando vias do centro com as ruas da Consolação, Martins Fontes e avenida São Luís. (Rafael Italiani – O Estado de São Paulo)

09h45 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a ponte Cidade Jardim.

09h37 – Oito linhas da Viação Santa Brígida, que atendem a região central de São Paulo, estão paralisadas desde o início da manhã desta terça-feira, 20. Os funcionários fazem uma manifestação que complica o trânsito no Largo do Paiçandu. A SP Trans informa que outros ônibus que atendem a região desviam do local para evitar o congestionamento.

09h26 – Capital paulista tem 83 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

09h22 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal, tem 4,4 quilômetros de lentidão entre o viaduto Ministro Aliomar Baleeiro e a Avenida dos Bandeirantes.

09h18 – Segundo a PM, manifestantes bloqueiam o cruzamento da Avenida São João com a rua Conselheiro Crispiniano e também a Avenida Rio Branco. Eles fazem o bloquei com dois ônibus em cada ponto. Ela não soube informar quem está fazendo a manifestação nem quantas pessoas estão lá.

09h12 – Avenida Rebouças, no sentido Centro, tem 1,9 quilômetros de lentidão entre o Túnel Desembargador Maria Carolina e a rua Oscar Freire.

09h01 – O usuário do twitter Júlio Toyama (@JulioToyama)registra o acúmulo de passageiros na plataforma da Linha 9-Esmeralda da CPTM, na estação Pinheiros.

Foto: twitter/Julio Toyama/Divulgação

08h56 – Uma manifestação ocupa o cruzamento das Avenidas Rio Branco e São João, no Largo do Paiçandu. A PM ainda não informa o motivo do protesto ou o número de pessoas.

08h42 – Avenida 9 de Julho, no sentido Bairro, tem 1,9 quilômetros de lentidão entre a praça da Bandeira e a Rua Engenheiro Monlevade.

08h38 – CPTM informa que a Linha 11-Coral voltou a funcionar normalmente.

08h31 – São Paulo tem 81 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h24 – Avenida Aricanduva, no sentido Marginal, tem 3,4 quilômetros de lentidão entre a rua Rupiara e o final da avenida.

08h21 – Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, tem 9,3 quilômetros de lentidão entre o acesso à Castelo e a Ponte da Cidade Jardim.

08h15 – Avenida Prestes Maia, no sentido Aeroporto, tem 3,8 quilômetros de lentidão entre as praças Campo de Bagatelle e Bandeira.

08h12 – Radial Leste, no sentido Centro, tem 3,2 quilômetros de lentidão entre o Viaduto Guadalajara e a rua Wandenkolk.

08h08 – ZS: Um acidente no Túnel Maria Maluf, sentido Imigrantes, ocupa duas faixas.

08h06 – Avenida 23 de Maio, sentido Santana, tem 3,2 quilômetros de lentidão entre o viaduto João Julião da Costa Aguiar e o Complexo Viário João Jorge Saad (Cebolinha).

08h04 – Na Rodovia Anhanguera, sentido Interior, trânsito lento na região de Jundiaí. Filas entre os quilômetros 57 e 61.

08h00 – Linha 11 – Coral da CPTM opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Estudantes e Guaianazes, por causa da falha de um dos trens.

07h56 – São Paulo tem 14 semáforos desligados ou em amarelo intermitente, segundo a CET.

07h49 – São Paulo tem 68 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h37 – Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco, tem 5 quilômetros de lentidão entre o hotel Transamérica e a Ponte Nova do Morumbi.

07h33 – Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, tem 5,6 quilômetros de lentidão entre a ponte do Imigrante Nordestino e o acesso à Presidente Dutra.

07h27 – Rodovia Raposo Tavares, no sentido Cotia, tem lentidão entre os quilômetros 10 e 35.

07h25 – Um acidente na Rodovia Bandeirantes interdita as faixas 4,5 e o acostamento do sentido Interior. O incidente já provoca 5 quilômetros de filas.

07h19 – Avenida 9 de Julho, no sentido Bairro, tem 2,1 quilômetros de lentidão entre a Praça da Bandeira e o início da Avenida.

07h13 – Na Rodovia Anchieta, tráfego lento entre os quilômetros 17 e 10, no sentido Capital.

07h11 – Avenida Aricanduva, no sentido Marginal, tem 3,1 quilômetros de lentidão entre a rua Rodeio e o fim da avenida.

07h07 – Radial Leste, no sentido Centro, tem 2,4 quilômetros de lentidão entre o viaduto Guadalajara e a rua Piratininga.

07h03 – Rodízio nesta terça-feira é para veículos com placas de final 3 e 4, e vai até as 10h.

07h01 – Complexo Viário Maria Maluf, no sentido Imigrantes, tem 1,9 quilômetros de lentidão entre a rua do Boqueirão e o viaduto Ministro Aliomar Baleeiro.

06h57 – Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, tem 2,7 quilômetros de lentidão entre as pontes do Jaguaré e Cidade Universitária.

06h55 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal, tem 3,4 quilômetros de lentidão entre os viadutos Ministro Aliomar Baleeiro e Tupiniquins.

06h50 – Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco, tem 2,8 quilômetros de lentidão na pista Local, entre a ponte Atílio Fontana e o acesso à Castelo.

06h48 – Na Avenida Interlagos, proximidade com a Avenida das Nações Unidas, um motorista bateu na mureta, e o acidente bloqueia a faixa esquerda no sentido bairro.

06h46 – Avenida Prestes Maia, no sentido Aeroporto, tem 2,9 quilômetros de lentidão entre a Avenida do Estado e a Praça da Bandeira.

06h44 – Raposo Tavares tem tráfego intenso no sentido Capital, com lentidão do quilômetro 22 ao 19 e também entre os quilômetros 15 e 10.

06h43 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo, principais rodovias do estado e transporte público na capital.