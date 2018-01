TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 21 de janeiro

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

13h43 – Continue acompanhando o noticiário do Estado. A qualquer momento, mais informações sobre o protesto contra a morte de adolescente que bloqueou a pista local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, entre as pontes do Limão e Júlio de Mesquita Neto, no Limão, zona norte.

13h30 – A pista local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, foi liberada, mas, como reflexo da interdição, o trânsito está congestionado na região.

13h20 – Manifestantes fizeram barricada e atearam fogo.

Foto: Artur Rodrigues/Estadão

13h14 – O leitor do Estado Eduardo Fernandes registrou o momento em que motoristas circulavam pela contramão na pista local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, na altura do Carrefour do Limão, e nos enviou uma foto por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639.



13h00 – Um grupo de cerca de 30 pessoas fechou no fim da manhã desta terça-feira, 21, a pista local da Marginal do Tietê, entre as pontes do Limão e Júlio de Mesquita Neto, sentido Rodovia Castelo Branco, em protesto pela morte de um adolescente na segunda-feira, 20. O grupo, que é morador de uma comunidade próxima do local, colocou fogo em pedaços de madeira e pneus, bloqueando toda a pista local. Motoristas tiverem que voltar na contramão para pegar a pista expressa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e apagava as chamas. O motivo do protesto é a morte do adolescente Elivelton Bento da Silva, de 16 anos. O jovem morreu após cair da moto em que trafegava na madrugada de segunda no sentido Rodovia Ayrton Senna da Marginal.

“Temos testemunhas de que foi a polícia que fechou a moto dele, tentando abordá-lo. O caso foi registrado como acidente de trânsito”, disse um dos manifestantes, que não quis se identificar. Segundo ele, o caso está no 90ºDP, na Vila Leopoldina. (Artur Rodrigues, O Estado de S. Paulo)

12h55 – Quando a pista local Marginal do Tietê foi bloqueada, os motoristas retornaram na contramão e entraram no estacionamento do Carrefour do Limão para sair por outro acesso do mercado na Avenida Professor Celestino Bourroul. (Hugo Passarelli, O Estado de S. Paulo)

12h53 – Tropa de Choque da Polícia Militar se aproxima de manifestantes para tentar liberar a pista local da Marginal do Tietê.

12h50 – Polícia conteve protesto, e bombeiros apagaram o fogo. Pista local segue bloqueada.

12h45 – Objetos foram queimados para fazer barricada e bloquear pista local da Marginal do Tietê.

Foto: Felipe Cordeiro/Estadão

12h36 – Manifestantes escreveram “justiça a Elivélton” na pista.

12h33 – Protesto fecha pista local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, entre as pontes do Limão e Júlio de Mesquita Neto.

07h55 – Acidente na pista local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, após a Ponte Aricanduva, na Vila Maria, na zona norte.

07h49 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem quatro quilômetros de lentidão na pista expressa, em Barueri, entre os quilômetros 27 e 23. Já na pista marginal, há dois quilômetros de retenção, em Osasco, do quilômetro 15 ao 13.

Em direção ao interior, há dois quilômetros de parada, em Barueri, do quilômetro 19 ao 21.

07h39 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem seis quilômetros de lentidão na pista marginal, em Guarulhos, entre os quilômetros 219 e 225.

07h32 – São Paulo tem neste momento 28 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A mais congestionada é a Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, com 5,1 quilômetros de retenção, entre o término do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro e o Viaduto Santo Amaro.

07h08 – Ligação Leste-Oeste, sentido oeste, tem 1,6 quilômetro de lentidão, do Viaduto Alcântara Machado à Avenida 23 de Maio.

07h06 – Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 2,8 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Avenida Jornalista Roberto Marinho à Ponte Cidade Jardim. Já na local, há 1,9 quilômetro de retenção, da Avenida Jornalista Roberto Marinho à Ponte Engenheiro Ary Torres.

07h04 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, tem três quilômetros de tráfego lento, do 13 ao 10.

07h03 – Rodízio está em operação no Centro Expandido da Capital para veículos com placas finais 3 e 4, das 07h00 às 10h00.

07h01 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 2,9 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco à Ponte Atílio Fontana.

06h57 – A Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, segue com quatro quilômetros de lentidão na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 221 ao 225. Na foto, o excesso de veículos no quilômetro 224 da Dutra.



Foto: Felipe Cordeiro/Estadão

06h49 – São Paulo tem neste momento 14 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A via mais congestionada é o Corredor Norte-Sul, com 3,1 quilômetros de retenção em direção ao Aeroporto de Congonhas, da Praça Campo de Bagatelle ao Viaduto Santa Ifigênia.

06h46 – Quebra de rede na Avenida Nazaré, no Ipiranga, na zona sul, afeta a circulação dos trólebus no local.

06h43 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem dois pontos de lentidão. Na pista expressa, há retenção entre os quilômetros 17 e 16, em Osasco. Já na marginal, há dois quilômetros, também em Osasco, do 15 ao 13.

06h34 – Rodovia Anchieta, sentido Capital, tem três quilômetros de lentidão, entre os quilômetros 13 e 10.

06h32 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem lentidão na pista marginal do quilômetro 14 ao 13.

06h23 – Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, tem três quilômetros de lentidão, do quilômetro 23 ao 20. Em direção ao interior, o tráfego é normal.

06h18 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem quatro quilômetros de tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, entre os quilômetros 221 e 225.

06h17 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na manhã desta terça-feira, 21 de janeiro.