TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira

20h13 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2 km de congestionamento, sentido Castelo, da Rua Quintana até a Tucumã.

20h05 – A Rua da Consolação tem 1,3 km de lentidão, sentido centro, da Fernando de Albuquerque até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

20h – A Avenida dos Bandeirantes registra 1,1 km de trânsito complicado, sentido Imigrantes, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h45 – Um protesto interditou a Rodovia Régis Bittencourt em ambos os sentidos no km 279, na região de Embu das Artes, na Grande São Paulo. Por causa disso, a pista sentido Curitiba tem seis quilômetros de retenção, do km 279 ao km 285. No sentido São Paulo, o tráfego é lento entre o km 279 e o km 268.

A concessionária Autopista Régis recomenda aos motoristas que necessitam utilizar a rodovia Régis Bittencourt na região de Embu das Artes, Itapecerica da Serra e Taboão da Serra, que se possível, aguardem um melhor horário para sair em viagem, até que o tráfego normalize. A alternativa para o tráfego é o Sistema Anchieta-Imigrantes.

19h30 – A Radial Leste registra 1,2 km de congestionamento, sentido centro, da Rua Divinolândia até o Metrô Guilhermina.

19h15 – A Avenida Santo Amaro tem 2,1 km de lentidão, sentido centro, da Pavão até a Gastão Liberal Pinto.

19h02 – A Radial Leste tem 4,8 km de trÂnsito morosos, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até a Avenida Melchert.

18h54 – A Avenida do Estado registra 1,9 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto 31 de Março até a Rua São Caetano.

18h48 – A Avenida Anhaia Mello tem 1,5 km de trânsito lento, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

18h36 – A Avenida Paulista tem 2,6 km de lentidão, sentido Paraíso, da Rua Consolação até a Praça Oswaldo Cruz.

18h15 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 1,4 km de lentidão, sentido Castelo, da Tucumã até a Ponte Eusébio Matoso.

18h05 – A pista central da Marginal do Tietê registra 4,3 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte das Bandeiras até a Rodovia Presidente Dutra.

17h47 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,8 km de morosidade, sentido Imigrantes, da Guaraiúva até a Antonio de Macedo Soares.

17h36 – O Elevado Costa e Silva tem 2,7 km de trânsito intenso, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

17h28 – A cidade tem 75 km de vias congestionadas.

17h20 – A Avenida Nove de Julho registra 2,4 km de lentidão, sentido centro, da Bandeira Paulista até a Rua José Maria Lisboa.

17h10 – A pista local da Marginal do Tietê tem 6,2 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Ponte Jânio Quadros.

17h05 – O Corredor Norte-Sul tem 4 km de engarrafamento, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Euclides Figueiredo.

16h14 – Corredor Norte/Sul, sentido Santana, com excesso de veículos entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Euclides Figueiredo.

15h42 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, com lentidão entre a Rua Antonio de Macedo Soares e a Rua Guaraiuva.

15h12 – Elevado Costa e Silva, sentido Penha, com 2,7 km de morosidade. O motorista enfrenta lentidão entre a Avenida Francisco Matarazzo e a Rua da Consolação.

14h58 – Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Itaim, com excesso de veículos entre a Rua Gabriel Monteiro da Silva e a Rua Teodoro Sampaio.

14h27 – Corredor Rebouças com 1,8 km de lentidão no sentido Centro. O motorista reduz a velocidade entre a Rua Maria Carolina até a Rua Oscar Freire.

14h22 – Avenida Paulista, sentido Consolação, congestionada entre a Praça Oswaldo Cruz e a Rua Peixoto Gomide.

13h56 – Avenida do Estado, sentido Santana, com 1,4 km de filas entre o Viaduto Trinta e Um de Março e a Rua São Caetano.

13h31 – A pista sul da Via Anchieta, sentido litoral, foi liberada na altura do km 49, onde uma caminhão tombado interditava um faixa que leva à Baixada Santista.

13h24 – Cidade tem 19 km de lentidão.

12h47 – Avenida Nove de Julho, sentido Bairro, com excesso de veículos entre a Rua Estados Unidos e a Rua Monlevade.

12h23 – Avenida Rebouças tem lentidão no sentido centro, da Rua Oscar Freire até o Túnel Desembargadora Maria Carolina.

12h01 – Avenida Ibirapuera tem 3,1 km de lentidão no sentido bairro, da Avenida dos Bandeirantes até a Avenida Pedro Álvares Cabral.

11h40 – São Paulo com 88 km de filas nas principais vias da capital.

11h30 – Três faixas da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, que estavam bloqueadas na altura da Ponte Estaiada por conta de um acidente estão liberadas. CET informoa que não há mais retenção no local.

11h05 – Marginal do Pinheiros tem 5,6 km de lentidão no sentido Interlagos pela pista expressa, da Cidade Universitária até o acesso à Rodovia Castelo Branco.

10h41 – Implantada operação comboio na Rodovia Anchieta, sentido litoral. A Rodovia dos Imigrantes está em operação desde às 7h40, devido queda de visibilidade causada pela forte neblina. O tráfego é represado a partir das praças de pedágio, localizadas no Km 31, na Anchieta e km 32, na Imigrantes.

10h38 – Há 5,6 km de lentidão na pista expressa da Marginal do Pinheiros. O congestionamento está no sentido Interlagos desde a Rodovia Castello Branco até a Ponte Cidade Universitária.

10h11 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Santana, com lentidão entre a Avenida Euclides Figueiredo e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

9h43 – Marginal do Pinheiros tem três faixas da pista expressa interditadas no sentido Castelo Branco, altura da Ponte Estaiada, por conta de um acidente entre um carro e duas motos. Duas pessoas ficaram feridas. Lentidão de 6 km entre a Ponte Transamérica e a Avenida Jornalista Roberto Marinho.

9h33 – Marginal do Pinheiros tem 5,9 km de lentidão no sentido Castelo pela pista local, da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Ponte Transamérica.

9h05 – Via Anchieta opera apenas no sentido litoral por conta do tombamento de um caminhão de legumes na altura do km 49, em São Bernardo do Campo, início do trecho de Serra. A pista foi interditada no sentido da Baixada Santista e a faixa usada normalmente no sentido São Paulo foi invertida para escoar os veículos represados. A concessionária Ecovias informa que apesar do bloqueio, não há fila e a rodovia é ainda é melhor opção que a Imigrantes. Por conta da má visibilidade, está sendo feita Operação Comboio rumo ao litoral. Veja mais.

8h39 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 23 ao 12, na região de Guarulhos, sentido São Paulo, por excesso de veículos. No sentido contrário, o tráfego flui normalmente. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, o acesso ao Aeroporto de Cumbica tem boas condições de tráfego, segundo a concessionária Ecopistas

8h25 – Avenida dos Bandeirantes tem 3,4 km de fila no sentido Marginal do Pinehiros, da Alameda dos Tupiniquins até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

8h16 – Marginal do Tietê tem 6,9 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, do acesso à rodovia até a Ponte da Freguesia do Ó.

8h00 – Corredor das Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem 4 km de lentidão no sentido Santana, da Euclides Figueiredo até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

7h35 – Via Dutra tem três pontos de lentidão no sentido São Paulo. Em Guarulhos, o excesso de veículos causa congestionamento entre os quilômetros 219 e 225 e no trecho entre o km 207 e 215. Em São José dos Campos, morosidade vai do 144 ao 145.

7h16 – Radial Leste tem 3,9 km de congestionamento pela pista expressa, do Viaduto Wandenkolk até o Metrô Belém.

7h11 – Cidade tem 26 km de congestionamento.

6h51 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com lentidão de 2 quilômetros a partir das ruas Acari e Rubens Gomes Bueno, respectivamente.

6h49 – Avenida Washington Luís, sentido centro, com 2,3 quilômetros de trânsito lento a partir da Rua Tamoios.

6h48 – Pista sentido centro da Radial Leste com 2,5 quilômetros de lentidão entre o Viaduto Guadalajara e a Rua Piratininga.

6h42 – Motorista encontra três trechos de lentidão no sentido São Paulo da Rodovia Presidente Dutra na região de Guarulhos: entre os quilômetros 209 e 215; 220 e 221(pista lateral) e 223 e 225 (pista lateral).

6h39 – Pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna com lentidão entre os quilômetros 24 e 20, região de Guarulhos.

6h37 – Lentidão de 7 quilômetros na pista sul da Rodovia Anchieta no trecho de serra em razão de um acidente entre dois caminhões no quilômetro 49.

6h34 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com pontos de parada entre os quilômetros 22 e 19 e entre os quilômetros 14 e 10.

0h45 – Tráfego bom nas principais estradas estaduais e federais segundo as concessionárias.