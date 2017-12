TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 22 de abril

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

20h00 – Encerramos aqui a cobertura do trânsito em São Paulo . Boa noite!

19h57 – São Paulo tem neste momento 47 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h55 – Radial Leste, sentido bairro, com 4,7 quilômetros de congestionamento na pista expressa entre a Rua Wandenkolk e a Viaduto Pires do Rio.

19h53 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 5,9 quilômetros de retenção na pista expressa entre as pontes Ary Torres e Transamérica.

19h42 – São Paulo tem neste momento 73 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h41 – Avenida João Dias, sentido bairro, tem 2,4 quilômetros de lentidão entre as avenidas João Carlos da Silva Borges e Alberto Augusto Alves.

19h20 – Acidente na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, interdita duas faixas após a Rua Cristalino Rolim de Freitas na Zona Sul.

19h14 – Por causa de falha em trem, Linha 10-Turquesa da CPTM opera em velocidade reduzida.

19h11 – São Paulo tem neste momento 88 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h06 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio, tem lentidão na pista marginal em São Paulo entre os quilômetros 227 e 222.

18h57 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 3,8 quilômetros de lentidão na pista central entre Ponte Cruzeiro do Sul e o acesso à Rodovia Presidente Dutra.

18h48 – Avenida Ibirapuera, sentido bairro, tem 1,9 quilômetro de congestionamento entre as avenidas República do Líbano e Bandeirantes.

18h37 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio, apresenta trânsito lento em Guarulhos entre os quilômetros 225 e 222 e entre o 212 e o 210.

18h34 – Acidente na Avenida Interlagos, sentido centro, interdita faixa de ônibus na altura da Rua Abílio Silveira.

18h30 – São Paulo tem neste momento 85 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

18h29 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem 2,9 quilômetros de lentidão entre a Praça da Bandeira e a Avenida do Estado.

18h27 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem 3,1 quilômetros de lentidão entre os viadutos João Julião da Costa Aguiar e Ministro Aliomar Baleeiro.

18h12 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 5,8 quilômetros de lentidão na pista local entre a Ponte Vila Guilherme e a Avenida Aricanduva.

18h04 – Radial Leste, no sentido Bairro, tem 4,7 quilômetros de lentidão entre a rua Wandelkolk e a Avenida Pires do Rio.

18h03 – Rodízio desta terça é para veículos com placas de final 3 e 4.

18h01 – Rodovia Ayrton Senna tem lentidão no sentido Rio, entre os quilômetros 17 19 da pista Expressa, entre os quilômetros 24 e 26 da pista Local.

17h57 – A via mais congestionada no momento é a Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, que tem 7,2 quilômetros de lentidão entre o viaduto Engenheiro Ary Torres e o hotel Transamérica.

17h54 – Voltamos com a cobertura do trânsito de São Paulo nesta terça-feira, 22. Neste momento, a cidade tem 62 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

11h06 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede de transporte público na manhã desta terça-feira, 22. Retornaremos mais tarde. Bom dia!

10h48 – Neste momento, Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, é a via com maior lentidão entre as monitoradas pela CET. Há três quilômetros de filas entre a Avenida Miruna e o Viaduto Santo Amaro.

10h33 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem três quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Osasco. Motorista reduz a velocidade do quilômetro 16 até o 13.

10h30 – O Complexo Viário Maria Maluf, sentido Imigrantes, tem quase dois quilômetros de congestionamento da Rua Boqueirão até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

10h24 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem dois quilômetros de tráfego lento na pista expressa, do 14 ao 12.

10h23 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem três quilômetros de lentidão na pista expressa, reflexo do congestionamento nas marginais. Motorista encontra filas entre os quilômetros 16 e 13.

10h16 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem sete quilômetros de retenção, na soma de três pontos: do quilômetro 220 ao 224 e do 226 ao 228, em Guarulhos; e do quilômetro 229 ao 230, em São Paulo.

Já na pista expressa, há três quilômetros de congestionamento, em Guarulhos, do 219 ao 222.

10h07 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, segue com cinco quilômetros de congestionamento, do 23 ao 18.

10h01 – Neste momento, todas as linhas do Metrô operam normalmente.

09h54 – De acordo com a CPTM, circulação de trens da Linha 8 – Diamante está normalizada.

09h50 – São Paulo tem 67 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Zona Sul á a região mais complicada com 25 quilômetros de congestionamento.

09h41 – Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Ipiranga, tem 2,7 quilômetros de congestionamento entre as Avenidas General Ataliba Leonel e do Estado.

09h39 – Rodovia Ayrton Senna, sentido capital, tem quatro quilômetros de lentidão em Guarulhos, do 22 ao 18.

09h35 – Circulação de trens entre as Estações Júlio Prestes e Barra Funda foi retomada, mas Linha 8 – Diamante, da CPTM, segue com velocidade reduzida.

09h33 – Houve acidente na Avenida José Pinheiro Borges, sentido centro, após Rua Itagimirim.

09h19 – CPTM informa que a circulação de trens da Linha 8 – Diamante está paralisada entre as Estações Barra Funda e Júlio Prestes.

09h17 – De acordo com o Metrô, problema operacional da Linha 3 – Vermelha foi resolvido e a circulação dos trens está em processo de normalização.

09h10 – Incêndio em garagem atinge 34 ônibus em Osasco. Confira a matéria.

09h07 – Trens da Linha 8 – Diamante, da CPTM, operam com velocidade reduzida e maior tempo de parada, entre as estações Júlio Prestes e Barra Funda.

09h05 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem dois pontos de congestionamento em Osasco: quatro quilômetros, do 19 ao 23, na pista marginal; e dois quilômetros, do 13 ao 15, na pista expressa.

09h03 – Viaduto Pires do Rio, sentido centro, também está liberado após acidente, junto à Avenida Salim Farah Maluf.

09h02 – Houve acidente na Avenida Morumbi, sentido Santo Amaro, na altura da Rua Engenheiro Oscar Americano. Faixa da direita está bloqueada.

09h01 – Rodovia Anchieta tem três quilômetros de retenção na chegada a São Paulo.

09h00 – Avenida 23 de Maio, sentido Santana, tem 3,2 quilômetros de lentidão do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Complexo João Jorge Saad (Cebolinha).

08h57 – Avenida Dr. Guilherme Dumont Vilares está liberada em relação ao acidente, na altura da Rua Aldo Travaglia.

08h52 – Segundo CPTM, operação da Linha 10 – Turquesa está normalizada.

08h50 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Guarulhos, tem quase quatro quilômetros de retenção entre as Praças Campo de Bagatelle e da Bandeira.

08h49 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem quatro quilômetros de lentidão entre os Viadutos Jabaquara e Santo Amaro.

08h48 – Avenida Washington Luís, sentido centro, tem mais de cinco quilômetros de morosidade do lado oposto da Rua Chaves até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

08h47 – Avenida Professor Abraão de Morais, sentido São Paulo, tem cinco quilômetros de congestionamento a partir do Viaduto Matheus Torloni.

08h40 – Neste momento, São Paulo tem 115 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h37 – Avenida Interlagos, sentido centro, está liberada após acidente próximo à Rua João Faustino.

08h35 – Linha 3 – Vermelha, do Metrô, opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Houve interferência na via na Estação Barra Funda.

08h34 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem sete quilômetros de tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 217 ao 224.

08h32 – Acidente bloqueia duas faixas da Avenida Dr. Guilherme Dumont Vilares, sentido Campo Limpo, na altura da Rua Aldo Travaglia.

08h31 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem dois pontos de retenção na pista expressa: da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária (3,8 quilômetros) e a partir da Ponte Nova do Morumbi (1,7 quilômetro).

Na via local, há 2,7 quilômetros de congestionamento da Rodovia Castelo Branco à Ponte do Jaguaré.

08h16 – Segundo Metrô, problema operacional na Linha 1 – Azul está resolvido. Circulação dos trens está em processo de normalização.

08h14 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem sete quilômetros de congestionamento, na soma de dois trechos: do quilômetro 22 ao 19 e do 14 ao 10. Já na direção de Cotia, fluxo segue normal.

08h06 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem dois pontos de retenção na pista expressa: da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rodovia Castelo Branco (8,2 quilômetros) e entre as Pontes do Imigrante Nordestino e Presidente Dutra (5,6 quilômetros).

Há ainda 5,3 quilômetros de lentidão na via local, da Ponte do Piqueri até a Rodovia Castelo Branco.

08h03 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem cinco quilômetros de congestionamento, na soma de dois trechos. Motorista pisa no freio do quilômetro 13 ao 10 e do 20 ao 18.

08h01 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem cinco quilômetros de lentidão na pista expressa, em São Paulo. Filas começam a se formar no quilômetro 227 e vão até o 222.

07h55 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem seis quilômetros de tráfego lento na pista expressa na chegada a São Paulo, reflexo de congestionamento nas marginais. Motorista reduz a velocidade do quilômetro 19 ao 13.

07h53 – Linha 1 – Azul, do Metrô, opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Houve falha em um trem na Estação São Bento.

07h50 – Acidente na Avenida Interlagos, sentido centro, próximo à Rua João Faustino, na zona sul de São Paulo.

07h49 – Segundo um escrivão do 10º DP de Osasco, o número de ônibus incendiados na garagem da Viação Urubupungá é de 34.

07h47 – Rodovia Anhanguera tem quatro quilômetros de fluxo complicado nos dois sentidos. Quem vai para a capital encontra filas entre os quilômetros 62 e 58. Já na direção do interior, retenção acontece do 57 até o 61.

07h45 – Rodovia dos Imigrantes tem cinco quilômetros de retenção no sentido São Paulo, entre o 16 e o 11. Já na direção de Praia Grande há dois quilômetros de congestionamento, do 70 ao 68.

07h42 – Rodovia Ayrton Senna apresenta tráfego lento nos dois sentidos. Motorista que dirige para capital encontra 12 quilômetros de lentidão, na soma de dois trechos: do quilômetro 24 ao 19, em Guarulhos, e do 18 ao 11, no Parque Ecológico do Tietê. Já quem segue na direção do interior enfrenta dois quilômetros de filas, do 17 ao 19.

07h37 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 8,2 quilômetros de congestionamento na pista expressa da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rodovia Castelo Branco.

07h36- Reportagem do Estado entrou em contato com a PM, que informou que o caso do incêndio de ônibus da Viação Urubupungá, registrado no 10º DP de Osasco, ainda não teve boletim de ocorrência concluído. A informação de que houve mais de 30 ônibus afetados ainda não foi confirmada pelas autoridades. Até o momento, o número oficial é de 23.

07h34 – Rodovia Fernão Dias, sentido Belo Horizonte, tem 11 quilômetros de lentidão, nas regiões de Mairiporã e Atibaia. Motorista encontra filas entre os quilômetros 52 e 41.

07h26 – Houve um acidente no Viaduto Pires do Rio, sentido Centro, que ocupa duas faixas próximo à Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé.

07h13 – São Paulo tem 90 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h12 – Rodovia Fernão Dias, sentido Belo Horizonte, tem tráfego lento do quilômetro 52 ao 41, entre as regiões de Mairiporã e Atibaia, por causa do tráfego intenso.

07h07 – Leia a notícia completa sobre o incêndio em frota de ônibus da Viação Urubupungá, em Osasco.

07h07 – Trânsito complica na Rodovia Castelo Branco: lentidão é de oito quilômetros no sentido capital, na pista expressa, reflexo da volta à capital após o feriado.

07h03 – Usuários de ônibus da Viação Urubupungá reclamam que os coletivos estão lotados e não há como entrar. A frota da empresa foi reduzida devido ao incêndio de pelo menos 23 coletivos na madrugada desta terça-feira, 22.

07h03 – São Paulo tem 83 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

07h02 – Marginal do Tietê tem sete quilômetros de congestionamento da Ponte Freguesia do Ó até a Rodovia Castelo Branco.

07h00 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento no sentido São Paulo, do quilômetro 16 ao 10.

06h59 – Rodovia dos Imigrantes tem lentidão na chegada à capital, do quilômetro 16 ao 11.

06h54 – 72 quilômetros de lentidão complicam o trânsito na capital neste momento, nas vias monitoradas pela CET.

06h48 – A Viação Urubupungá atende 21 linhas em Osasco. A operação foi afetada pelo incêndio que atingiu pelo menos 23 ônibus na madrugada desta terça-feira, 22. De 178 ônibus da empresa, 143 operam.

06h44 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 5,6 quilômetros de lentidão na pista expressa desde a Ponte Imigrante Nordestino.

06h43 – Congestionamento na Radial Leste chega a 6,5 quilômetros no sentido centro, desde a Avenida Bernardino Brito Fonseca de Carvalho até o Viaduto Pires do Rio.

06h40 -Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem 13 quilômetros de lentidão, do 24 ao 11, devido ao excesso de veículos.

06h39 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa, em Guarulhos, do quilômetro 215 ao 216.

06h38 – São Paulo tem 47 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

06h31 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 2,1 quilômetros de congestionamento na pista local e outros 2,1 na expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Nova Fepasa.

06h27 – Segundo CPTM, a operação na linha 11 – Coral já foi normalizada.

06h26 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em Osasco, pista expressa, do quilômetro 17 ao 13.

06h18 – Rodovia Anchieta tem seis quilômetros de tráfego lento, do 16 ao 10, por excesso de veículos.

06h15 – Radial Leste já tem três quilômetros de congestionamento, da Avenida Bernardino Brito Fonseca de Carvalho até o Viaduto Alberto Badra.

06h08 – A leitora Aline Gomes usou o Whatsapp para enviar imagem ao Estado ( 11 – 9-7069-8639) da movimentação na estação Guaianazes, da CPTM. A linha 11 sofre com falha em um dos trens e acumula passageiros.

06h00 – Linha 11 – Coral da CPTM também enfrenta lentidão entre as estações Corithians-Itaquera e Guaianazes. Um equipamento da via precisou ser retirado.

05h56 – Linha 10 – Turquesa da CPTM opera com velocidade reduzida por causa de uma falha em um trem que provoca problemas entre as estações Mauá e Rio Grande da Serra. O número de usuário está intenso nas estações.

05h55 – Uma frota de pelo menos 23 ônibus da empresa de ônibus Urubupungá foi incendiada na madrugada desta terça-feira, 22, em Osasco. Segundo o Corpo de Bombeiros, a operação para apagar o incêndio na garagem de apoio da empresa, que fica entre a Avenida Presidente Médici e a rua Águas da Prata, durou cerca de três horas, até às 4h. Não houve feridos. O crime pode afetar a operação dos ônibus, que ficaram totalmente danificados.

Dois ônibus foram incendiados e o fogo se alastrou por todos os outros na garagem, informaram os policiais. Ainda segundo a PM, há a possibilidade de o crime ter ocorrido como retaliação por causa de um homicídio que ocorreu na região. Câmeras registraram a movimentação no local e deverão ser investigadas.

05h54 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo, principais rodovias do estado e transporte público na capital.