TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 22 de outubro

20h05 – Encerramos a cobertura do trânsito em SP nesta terça-feira, 22 de outubro. Voltamos nesta quarta, às 6h. Boa noite!

20h03 – São Paulo tem 45 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h02 – Tráfego normalizado no sentido interior da Rodovia Ayrton Senna. No sentido Capital, ainda há congestionamento do quilômetro 18 ao 11, por excesso de veículos.

20h00 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem lentidão de 2,3 quilômetros no sentido bairro. Tráfego é intenso da Rua Grande São Paulo a Avenida Salim Farah Maluf.

19h58 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 2,4 quilômetros na pista expressa da Ponte Ari Torres a Ponte João Dias.

19h55 – Avenida República do Líbano, sentido bairro, tem lentidão de 2,5 quilômetros da Praça Dia do Senhor a Avenida Ibirapuera.

19h50 – Avenida Professor Francisco Morato, sentido bairro, tem lentidão de 2,6 quilômetros da Rua Rio Azul a Avenida Guilherme Dumont Villares.

19h44 – Permanece o congestionamento nos dois sentidos da Rodovia Ayrton Senna devido ao excesso de veículos. Em direção a Capital, o tráfego é intenso entre os quilômetros 20 e 11; no sentido interior, há lentidão do quilômetro 19 ao 20.

19h40 – O tráfego está normalizado nas Rodovias Anchieta e Imigrantes.

19h38 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem lentidão de 2,5 quilômetros da Rua do Funchal ao Viaduto Bandeirantes.

19h35 – São Paulo tem 66 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

19h30 – Termina a operação comboio na Rodovia Anchieta, sentido litoral.

19h27 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão de 3,2 quilômetros do Viaduto do Cebolinha ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h23 – Pista local da Marginal do Tietê tem lentidão de 3,7 quilômetros da Ponte das Bandeiras até 590 metros antes do acesso à Rodovia Presidente Dutra.

19h20 – Radial Leste é a via com maior congestionamento na Capital. Lentidão na pista expressa vai da rua Wandenkolk ao Viaduto Álvaro Ramos.

19h18 – São Paulo tem 88 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h16 – Rodovia Ayrton Senna apresenta tráfego lento nos dois sentidos por conta do excesso de veículos. Em direção a Capital o motorista encontra problemas do quilômetro 17 ao 11; no sentido interior, há congestionamento entre os quilômetros 17 e 20.

19h12 – O usuário do Instagram Luiz Junior registrou o congestionamento na Marginal do Tietê no final da tarde desta terça-feira, 22 de outubro.

19h08 – Excesso de veículos dificulta o tráfego na Rodovia dos Imigrantes, entre os quilômetros 62 e 65, na chegada a São Vicente.

19h05 – Rodovia Anchieta apresenta lentidão nos dois sentidos. Em direção a Capital há congestionamento do quilômetro 54 ao 47. No sentido litoral, o tráfego está lento do quilômetro 64 ao 65, na chegada a Santos.

19h00 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 3,7 quilômetros de congestionamento na pista local da Ponte das Bandeiras ao acesso à Rodovia Presidente Dutra.

18h57 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, é o trecho de maior congestionamento na Capital. Lentidão vai da Ponte Ary Torres a Ponte João Dias.

18h53 – Manifestação de estudantes da USP bloqueia a Rua Camargo, na altura da Avenida Vital Brasil. Segundo a PM, 500 pessoas participam do protesto pacífico em solidariedade aos estudantes que ocupam a reitoria desde setembro.

18h46 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 4,7 quilômetros da Rua Wandenkolk a Rua Pires do Rio.

18h41 – Rodovia Raposo Tavares tem congestionamento, no sentido interior, do quilômetro 15 ao 23. Em direção a São Paulo, há tráfego lento do quilômetro 11 ao 9.

18h39 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni segue com filas, no sentido Cubatão, do quilômetro 268 ao 270. Tráfego normal na direção Guarujá.

18h37 – Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, tem tráfego lento do quilômetro 62 ao 65.

18h35 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 4,8 quilômetros na pista central da Ponte do Rio Tamanduateí a Ponte Presidente Jânio Quadros.

18h30 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de sete quilômetros na pista expressa da Ponte Eusébio Matoso a Ponte João Dias. O trecho é o de maior congestionamento na Capital.

18h24 – São Paulo tem 101 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h15 – Rodovia Anchieta segue lenta na chegada a Santos, do quilômetro 61 ao 65. No sentido Capital, o motorista encontra congestionamento do 54 ao km 47, na serra.

18h13 – Tráfego intenso na pista marginal da Rodovia Presidente Dutra em São José dos Campos. Lentidão vai do quilômetro 144 ao 145.

18h12 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Capital, tem tráfego lento na pista marginal em dois pontos: entre os quilômetros 219 e 220 e entre os quilômetros 229 e 230.

18h11 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal em dois pontos: entre os quilômetros 219 e 218 e entre os quilômetros 228 e 226.

18h10 – O aumento de 7% para os policiais militares oferecido pelo governo deve ser votado nesta terça-feira. Categoria rejeita proposta e reivindica 15% neste ano e 11% em 2014.

18h07 – Rodovia Anchieta com tráfego lento, no sentido litoral, do quilômetro 61 ao 65, no acesso ao Porto de Santos.

18h06 – Aproximadamente 200 policiais acompanham a votação na Assembleia Legislativa.

18h01 – Policiais militares inativos estão dentro da Assembleia Legislativa acompanhando a votação do Projeto de Lei 33.

17h50 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego intenso nos dois sentidos, com lentidão do quilômetro 11 ao 9 em direção à Capital.

17h47 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa em Sumaré. Obras com interdição da terceira faixa deixa o trânsito intenso entre os quilômetros 111 e 108.

17h46 – Avenida Rebouças tem 2,9 quilômetros de lentidão no sentido bairro, de 392 metros depois da Avenida Doutor Arnaldo à Avenida Faria Lima.

17h42 – “Esse aumento proposto é um desrespeito com a família policial. Esses 7% depois dos descontos se tornam 1,34%. Nossa intenção é obstruir a votação”, disse Adriana Borgo, presidente da Associação de Familiares e Amigos de Policiais do Estado de São Paulo (Afapesp) e da Comissão dos Direitos Humanos dos Policiais de São Paulo. Veja mais.

17h35 – Operação comboio segue em vigor nas rodovias Anchieta e Imigrantes, no sentido litoral, devido à neblina.

17h30 – Rodovia Anhanguera tem tráfego lento nos dois sentidos. Em direção ao interior, há congestionamento na pista expressa em Campinas, entre os quilômetros 103 e 105. Motorista que segue para a Capital enfrenta trânsito intenso em Jundiaí, entre os quilômetros 62 e 59.

17h28 – Marginal Tietê tem lentidão no sentido Ayrton Senna. São 10 quilômetros na pista local, da Ponte da Freguesia do Ó a 590 metros antes da Ponte Presidente Dutra. Já na pista expressa, há 5,9 quilômetros de congestionamento da Ponte do Limão à Ponte da Vila Guilherme.

17h23 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa em São Paulo, por conta de obras na pista. Congestionamento vai do quilômetro 24 ao 29.

17h22 – Capital tem 90 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h21 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego intenso na pista marginal por conta de excesso de veículos. Motorista encontra lentidão na saída de São Paulo, entre os quilômetros 227 e 226.

17h17 – Rodovia Anchieta tem congestionamento, no sentido Capital, devido à neblina. A interligação com a Rodovia dos Imigrantes, no trecho de planalto, está fechada. A descida para o Litoral apresenta tráfego normal.

17h16 – Acidente na Avenida Cruzeiro do Sul, sentido centro, na altura da Rua Iguaçu, no Bom Retiro, na região central.

17h13 – Acidente na Avenida Rebouças, sentido centro, na altura da Alameda Lorena, no Jardim Paulista, na zona oeste.

16h59 – Avenida Pedro Álvares Cabral, sentido Vila Mariana, liberada. Policiais militares protestam em frente à Assembleia Legislativa.

16h44 – Operação comboio continua em andamento nas rodovias Anchieta e Imigrantes, em direção ao litoral.

16h43 – Capital tem 69 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h41 – Estão presentes no protesto policiais de Araçatuba, São José do Rio Preto, Araraquara, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Marília, Osasco, entre outros municípios. Eles estão uniformizados com uma camisa azul escura com frase: “Reajam, policiais militares!”. Veja mais.

16h37 – “Vim aqui para reivindicar meus direitos. Nosso salário está defasado e não supre as necessidades das nossas famílias”, afirmou o sargento Jonas Vieira, de Bauru, interior do Estado. Veja mais.

16h32 – Segundo a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, está sendo votado nesta terça-feira, 22, o Projeto de Lei 33, que prevê o aumento salarial de 7% para a categoria. Segundo a associação, a proposta encaminhada ao governo era de 15% de aumento para este ano, retroativo a 1º de março, e de 11% para 2014. Veja mais.

16h27 – A carreata dos policiais militares, com mais de 20 ônibus e vans, está agora na Assembleia Legislativa, na zona sul. O protesto se iniciou na Avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste. Veja o trajeto:

16h03 – Avenida Vinte e Três de Maio liberada. A carreata dos policiais militares está na Avenida Pedro Álvares Cabral, sentido Vila Mariana, e ocupa três faixas, na altura da Assembleia Legislativa.

15h59 – Devido à carreata dos policiais militares, o Corredor Norte-Sul é a via mais congestionada no momento. No sentido Aeroporto de Congonhas, são 4,4 quilômetros de lentidão no trecho formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, da Praça da Bandeira ao Túnel Ayrton Senna. Já no sentido zona norte, são 4,2 quilômetros de lentidão, do Viaduto Indianópolis ao Viaduto Santa Generosa.

15h35 – Operação comboio está em vigor na Rodovia Anchieta, sentido litoral, devido à neblina.

15h27 – Protesto dos policiais militares ocupa agora todas as faixas da Avenida 23 de Maio. Ponto de ônibus na altura do Viaduto Paraíso fica cada vez mais lotado.

15h23 – Avenida Prestes Maia liberada após protesto de PMs, na altura da Avenida Senador Queirós, na região central.

15h22 – No momento, a via mais congestionada da Capital paulista é a Avenida dos Bandeirantes, que tem 4 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, do Viaduto Jabaquara ao Viaduto Santo Amaro.

15h11 – Carreata de policiais militares que reivindicam ajuste salarial ocupa a Avenida Prestes Maia, sentido Aeroporto de Congonhas, na altura da Avenida Senador Queirós. Os manifestantes seguirão pela Avenida 23 de Maio.

15h06 – Capital tem 43 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

15h05 – Boa tarde! Retomamos a cobertura do trânsito em São Paulo nesta terça-feira, 22 de outubro.

11h05 – Encerramos o blog nesta manhã. Voltamos à noite.

11h00 – Capital tem 72 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é a Marginal do Tietê, na pista expressa do sentido Castelo Branco, com 11 quilômetros de lentidão entre a Rua Brazelisa Alves de Carvalho e a entrada da rodovia.

10h16 – Marginal do Pinheiros tem 5,6 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Universitária.

10h00 – Capital tem 69 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é a Marginal do Tietê no sentido Castelo Branco, com sete quilômetros de lentidão entre a Ponte Freguesia do Ó e a entrada da rodovia.

09h51 – Rodovia Ayrton Senna tem quatro quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

09h33 – Marginal do Tietê tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, entre a Ponte Freguesia do Ó e a entrada da rodovia.

09h00 – Capital tem 84 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 9,3 quilômetros de lentidão no sentido Interlagos, entre a saída da Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Jardim.

08h53 – Corredor Norte-Sul tem três quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, entre a Praça Campo de Bagatelle e o Viaduto Santa Ifigênia.

08h43 – Dutra tem dois quilômetros de congestionamento na pista marginal do sentido São Paulo, já na capital.

08h38 – Marginal do Pinheiros tem 9,3 quilômetros de lentidão no sentido Interlagos, entre a saída da Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Jardim.

08h30 – Anhanguera tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, na altura de Sumaré.

08h26 – Avenida Aricanduva tem dois quilômetros de lentidão no sentido Itaquera, nas proximidades da Radial Leste-Oeste.

08h19 – Marginal do Tietê tem 3,4 quilômetros de lentidão na pista local do sentido Castelo Branco, entre o Hospital Vila Maria e a Ponte Vila Guilherme.

08h10 – Rodoanel não tem mais registros de lentidão. Mais cedo, acidente causou reflexos na pista do sentido Bandeirantes.

08h05 – Rodovia Hélio Smidt tem lentidão no sentido Aeroporto de Guarulhos.

08h00 – Capital tem 60 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 6,5 quilômetros de retenção no sentido Interlagos, entre a Ponte do Jaguaré e a Ponte Cidade Jardim.

07h50 – Ayrton Senna não tem registros de lentidão em nenhum dos sentidos.

07h42 – Avenida dos Bandeirantes tem 4,6 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, entre o Viaduto Dante Delmanto e o Viaduto Santo Amaro.

07h35 – Rodovia Ayrton Senna tem cinco quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

07h29 – Avenida Senador Teotônio Vilela foi liberada em relação ao protesto no qual moradores e comerciantes pedem que modificações de tráfego feitas pela CET no entorno sejam suspensas. Eles estão agora na Rua Padre José Garzotti, paralela à avenida.

07h25 – Rodoanel tem cinco quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Bandeirantes. Reflexo de dois acidentes. Um deles grave, envolvendo um carro e um caminhão. Duas pessoas morreram.

07h24 – Marginal do Tietê tem três quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, entre a Ponte Atílio Fontana e a entrada da rodovia.

07h18 – Dutra não tem registros de lentidão no momento.

07h15 – Ligação Leste-Oeste tem 1,6 quilômetro de congestionamento no sentido Lapa, da Avenida Alcântara Machado até a Avenida Vinte e Três de Maio.

07h09 – Castelo Branco tem três quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, na altura de Barueri.

07h04 – Anchieta tem lentidão entre os quilômetros 25 e 20 e também do 18 ao 11, no sentido São Paulo.

07h00 – Capital tem 21 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a avenida dos Bandeirantes, com quatro quilômetros de retenção no sentido Marginal do Pinheiros, entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e a Alameda dos Nhambiquaras.

06h56 – Radial Leste tem 2,5 quilômetros de lentidão no sentido centro, entre o metrô Carrão e o Viaduto Pires do Rio.

06h48 – Corredor Norte-Sul tem 1,2 quilômetro de lentidão no sentido Aeroporto, entre a Rua Ribeiro de Lima e o Viaduto Santa Ifigênia.

06h42 – Avenida dos Bandeirantes tem 1,1 quilômetro de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e o Viaduto Jabaquara.

06h39 – Raposo Tavares tem lentidão no sentido São Paulo entre os quilômetros 30 e 20 e também do 14 ao 10, devido ao excesso de veículos.

06h33 – Avenida Senador Teotônio Vilela está fechada nos dois sentidos, na altura da rua Padre José Garzotti. Moradores e comerciantes pedem que modificações de tráfego feitas pela CET no entorno sejam suspensas.

06h23 – Cerca de 30 semáforos estão intermitentes ou desligados nesta manhã.

06h22 – Rodoanel tem lentidão de um quilômetro na pista expressa do sentido Bandeirantes, próximo a Perus. Reflexo de um acidente envolvendo um carro e um caminhão. Duas pessoas morreram.