TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h33 – A Avenida Nove de Julho registra 1,2 km de lentidão, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

20h25 – A Avenida Vereador José Diniz tem lentidão, sentido bairro, da Avenida dos Bandeirantes até a Vieira de Morais.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

20h10 – A Avenida dos Bandeirantes tem morosidade, sentido Imigrantes, da Rua Conceição de Monte Alegre até o Viaduto Santo Amaro.

19h50 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 2,8 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Castelo Branco até a Ponte do Jaguaré.

19h46 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1 km de morosidade, sentido Ibirapuera, do Túnel Sebastião Camargo até a Praça Bandeira Paulista.

19h35 – A Avenida Brigadeiro Luis Antonio tem 2 km de lentidão, sentido centro, da Jundiaí até a Pedroso.

19h15 – A Avenida Paulista tem 1,7 km de morosidade, sentido Consolação, da Rua Carlos Sampaio até a Rua Augusta.

19h07 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 3,8 km de trânsito complicado, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita.

19h03 – A Avenida Ibirapuera tem 1,9 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

19h – A Avenida Interlagos tem 1,2 km de trânsito carregado, sentido bairro, da Praça Pedro Chaves até a Yervant Kissajikian.

18h53 – O Corredor Norte-Sul tem 1,7 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto Indianópolis até o Viaduto João Jorge Saad.

18h50 – A Avenida Washington Luís tem 3,1 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Tamoios até a Praça Pedro Chaves.

18h39 – O tráfego é lento na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, devido ao fluxo intenso, do km 329 ao km 337, entre as regiões de Juquitiba e Miracatu, e do km 346 ao km 349, na região de Miracatu.

Na pista sentido São Paulo, há um quilômetro de lentidão, do km 471 ao km 470, na região de Jacupiranga, reflexo de uma restrição temporária na faixa da esquerda, para operação de remoção de um caminhão tombado. Os veículos seguem pela faixa da direita e as equipes da Concessionária trabalham no atendimento à ocorrência.

18h31 – A Ligação Leste-Oeste registra 1,8 km de tráfego intenso, sentido Penha, da Pérola Byington até a Avenida Alcântara Machado.

18h20 – A pista central da Marginal do Tietê tem 3,7 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Massinet Sorcinelli até a Ponte Jânio Quadros.

18h10 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,1 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até a Antonio de Macedo Soares.

17h42 – A cidade tem 68 km de vias congestionadas no momento.

17h40 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello registra 1,5 km de trânsito intenso, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

17h32 – A Radial Leste tem 1,8 km de lentidão, sentido bairro, da Apucarana até o Viaduto Alberto Badra.

17h28 – A Avenida Nove de Julho tem 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Urimonduba até a José Maria Lisboa.

17h23 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 2 km de lentidão, sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Rua Tucumã.

17h15 – A Avenida do Estado tem 1,4 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto 25 de Março até o Pari.

17h06 – A Rua da Consolação tem 1,3 km de fluxo moroso, sentido centro, da Avenida Paulista até a Rua Piauí.

17h – O Túnel Ayrton Senna I registra 1,7 km de trânsito intenso da Avenida 23 de Maio até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

16h45 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 2,4 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, do Rio Tamanduateí até a Rua Azurita.

16h38 – O Corredor Norte-Sul tem 3,8 km de lentidão, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Viaduto João Jorge Saad.

16h02 – Corredor Rebouças com 3,4 km de excesso de veículos no sentido Centro. O motorista reduz a velocidade desde a Ponte Eusébio Matosos até a Praça Eugene Boudin.

16h – Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, com lentidão entre o Viaduto Grande São Paulo e a Avenida Almira.

15h29 – Há 6,5 km de lentidão na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos. As filas estão entre a Ponte Cidade Jardim e a Ponte do Jaguaré.

15h17 – São Paulo com 47 km de filas nas principais vias da capital.

14h30 – Cidade tem 39 kmde lentidão. Avenida do Estado tem 1,4 km de lentidão, do Pari até a Rua Trinta e Um de Março.

14h02 – Há 6,4 km de lentidão na Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, da Ponte do Tatuapé até a Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Melo.

14h – Avenida do Estado, sentido Santana, com excesso de veículos entre a Rua Pari e a Rua Trinta e Um de Março.

13h14 – Avenida Paulista com excesso de veículos no sentido Paraíso. O motorista reduz a velocidade entre a Rua Bela Cintra e a Alameda Maria Figueiredo.

13h10 – Tráfego lento na Rodovia Anchieta sentido litoral do km 39 ao km 40, por excesso de veículos. Há fluxo intenso na subida da serra pela Rodovia dos Imigrantes.

12h58 – Avenida Paulista tem 2 km de lentidão no sentido Paraíso, da Rua Maria de Figueiredo até a Rua Bela Cintra.

12h37 – Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Melo tem 1,5 km de congestionamento no sentido bairro, da Rua Dr. Roberto Feijó ao Viaduto Grande São Paulo.

12h14 – Avenida dos Bandeirantes com tráfego intenso no sentido Marginal do Pinheiros. Há filas entre o Viaduto Santo Amaro e a Alameda dos Tupiniquins.

11h52 – Congestionamento na Radial Leste, sentido Centro. O motorista enfrenta engarrafamento entre a Rua Alberto Badra e a Avenida Melchert.

11h51 – Avenida Brigadeiro Faria Lima com lentidão no sentido Itaim. Há filas entre a Rua Tucumã e a Rua Teodoro Sampaio.

11h20 – São Paulo com 58 km de lentidão nas principais vias da capital.

11h19 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, congestionada desde o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Ática.

10h48 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros com 3,2 km de filas no sentido Castello Branco. O motorista reduz a velocidade entre a Ponte Transamérica e a Rua Américo Brasiliense.

10h25 – Corredor das avenidas Rebouças e Eusébio Matoso tem 4 km de lentidão da Alameda Santos até a Ponte Eusébio Matoso.

10h08 – Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro, com tráfego intenso entre a Avenida dos Bandeirantes e a Rua Joaquim Nabuco.

9h46 – Cidade tem 72 km de congestionamento.

9h27 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 21 ao 20 no sentido capital, em Guarulhos, por excesso de veículos. No sentido interior, o movimento é bom.

9h15 – Corredor das avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem 4,4 km de lentidão no sentido aeroporto, do túnel Ayrton Senna até a Praça da Bandeira.

8h59 – Avenida Washington Luis tem 3,3 km de lentidão no sentido centro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Washignton Luis.

8h33 – Via Dutra tem lentidão no sentido Rio do km 141 ao 139, em São José dos Campos, na pista expressa, por conta de um acidente. No sentido São Paulo, congestionamento do Km 222 ao 225, em Guarulhos, pela pista marginal, por excesso de veículos.

8h18 – Marginal do Tietê tem 2,8 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, do acesso á estrada até a Ponte Atílio Fontana.

7h55 – Avenida Cruzeiro do Sul tem 3,6 km de lentidão no sentido Ipiranga, da Avenida do Estado até a Rua Conselheiro Saraiva.

7h39 – Avenida Radial Leste tem 3,2 km de lentidão no sentido centro pela pista expressa, do Viaduto Wandenkolk ao Guadalajara.

7h25 – Um acidente entre três ônibus na Avenida Dr Rudge Ramos, 500, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, bloqueia a via no sentido Rodovia Anchieta. Doze passageiros tiveram ferimentos leves e estão sendo socorridos pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros. A alternativa para acessar a Anchieta é a Avenida Taboão.

7h15 – Cidade tem 25 km de lentidão. Avenida Washington Luis tem 5,1 km de lentidão no sentido centro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até Interlagos.

6h55 – Lentidão de 2,5 quilômetros na pista sentido centro da Radial Leste a partir do Viaduto Guadalajara.

6h34 – Avenida Tancredo Neves com lentidão de cerca de 2 quilômetros até a passagem pela Rua do Boqueirão.

6h32 – Avenida Washington Luís, sentido bairro, com 2,5 quilômetros de trânsito ruim até a Avenida Santa Catarina.

6h25 – Rodovia Ayrton Senna, sentido capital, apresenta lentidão entre os quilômetros 23 e 20, em Guarulhos.

6h20 – Motorista encontra vários pontos de parada na pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares entre os quilômetros 28, em Cotia, e 17, em São Paulo.