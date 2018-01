TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h30 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 2,9 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

20h12 – A cidade tem 41 km de engarrafamento.

20h07 – A Rua Engenheiro Oscar Americano tem lentidão, sentido bairro, da Américo de Moura até a Circular do Bosque.

19h48 – A Avenida Santo Amaro tem 1,8 km de morosidade, sentido bairro, da Guilherme Bannitz até a Rua Vahia de Abreu.

19h36 – A Avenida Nove de Julho registra 1 km de morosidade, sentido centro, da Alameda Franca até a Picarolo.

19h25 – O corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem morosidade, sentido bairro, do Túnel Diogo Moreira até a Ponte Eusébio Matoso.

18h45 – A pista central da Marginal do Tietê tem 2,3 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Rua Azurita até Ponte Jânio Quadros.

18h32 – A Avenida República do Líbano registra 1,3 km de fluxo intenso, sentido bairro, da Filadelfo Azevedo até a Avenida Ibirapuera.

18h20 – A cidade tem 69 km de vias congestionadas.

18h06 – O Elevado Costa e Silva tem 1 km de trânsito moroso, sentido Penha, da Rua Ana Cintra até a Rua da Consolação.

18h03 – A pista local da Avenida do Estado tem 1,3 km de fluxo intenso, sentido Santana, da Rua Ana Néri até o Viaduto 31 de Março.

17h53 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1 km de trânsito carregado, sentido Interlagos, da Ponte do Jaguaré até a Ponte Cidade Universitária.

17h48 -A Avenida Anhaia Mello tem 1,5 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

17h42 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,7 km de morosidade, sentido Marginal, da Alameda dos Tupiniquins até o Viaduto Santo Amaro.

17h38 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 3,2 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, do Rio Tamanduateí até a Ponte da Vila Guilherme.

17h30 – O Corredor Norte-Sul tem 3 km de congestionamento, sentido Aeroporto, da Pedroso até o Viaduto Euclides Figueiredo.

13h25 – Avenida do Estado tem 1,9 km de lentidão no sentido Santana, até a Rua Trinta e Um de Março.

12h54– Cidade tem 20 km de lentidão. Avenida dos Bandeirantes tem 3 km de fila, do Viaduto Santo Amaro até a Rua Miruna.

11h39 – Avenida Santo Amaro tem 1,8 km de lentidão no sentido centro, da Praça Dom Gastão Liberal Pinto até a Rua Graúna.

11h20 – Avenida Pedro Alvares Cabral tem 1,8 km de congestionamento sentido Pinheiros, da Rua Armando de Sales Oliveira até a Avenida Sena Madureira.

11h14 – Cidade tem 42 km de lentidão.

10h45 – Cidade tem 46 km de lentidão. Marginal do Pinheiros tem 3,4 km de congestionamento pela pista local, sentido Castelo Branco. Lentidão vai da Avenida Juscelino Kubitschek até 1,3 km depois de Rua Américo Brasiliense.

10h23 – Pista sul da Anchieta, sentido litoral, está fechada para obras. Pista norte é usada no sentido litoral e tráfego segue normalmente. Subida para São Paulo ocorre apenas pela Imigrantes, que tem boa visibilidade e condição de tráfego.

10h00 – Rodovia Régis Bittencourt está interditada em Cajati (SP), sentido São Paulo, devido ao tombamento de uma carreta no km 513. Tráfego flui apenas pelo acostamento.

9h32 – Rodovia Castelo Branco tem lentidão no trecho entre Osasco e Barueri por conta do excesso de veículos. Na pista expressa, fila vai do km 16 ao 13. Na local, do km 15 ao 13.

9h18 – Via Dutra tem três pontos de lentidão na chegada a São Paulo por excesso de veículos. Em Guarulhos, excesso de veículos causa filas do km 210 ao 212 e do km 223 ao 225. Em são Paulo, congestionamento vai do km 229 ao 230.

9h06 – Avenida dos Bandeirantes tem 3 km de lentidão no sentido Marginal, do Viaduto Santo Amaro até a Rua Miruna.

8h49 – Marginal do Pinheiros tem 2,2 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, da Rua Quintana até o Morumbi.

8h33 – Radial Leste tem 2,3 km de lentidão no sentido centro, da Rua Cândido Vale até a Avenida Melchert.

8h17 – Uma carreta tombou na Rodovia Hélio Smidt, que leva ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. O veículo ocupa a faixa da esquerda da alça de acesso para a Rodovia Ayrton Senna, sentido Rio de Janeiro. Por conta do acidente, o motorista enfrenta congestionamento do km 22 ao 17 na Ayrton Senna no sentido São Paulo. Não há retenção no sentido Rio, de acordo com a concessionária Ecopistas. O veículo continua no local e o motorista está preso nas ferragens.

8h05 – Rodoanel Oeste tem lentidão no sentido Bandeirantes do km 25 ao 18. No sentido litoral, congestionamento vai do km 7 ao 12, por obras na pista.

7h45 – Marginal do Tietê tem 5,6 km de lentidão na pista local sentido Castelo Branco, da Milton Rodrigues até a Via Dutra. Pela pista expressa, no mesmo sentido, congestionamento vai da Ponte do Piqueri até a Castelo Branco.

7h40 – Cidade tem 42 km de lentidão.

6h51 – Rodovia Ayrton Senna, sentido capital, com tráfego congestionado entre os quilômetros 23 e 20, região de Guarulhos, na Grande SP.

6h49 – São quase 6 quilômetros de acúmulo de trechos de lentidão na pista sentido centro da Radial Leste entre a Avenida Melchert e Rua Almirante Brasil.

6h43 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Castello, com 2,7 quilômetros de lentidão a partir de 700 metros depois da ponte da Vila Guilherme.

6h30 – Motorista encontra dois trechos de lentidão na pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares: entre os quilômetros 26 e 19 e entre os quilômetros 14 e 10.

6h25 – São quase 5 quilômetros de acúmulo de trechos de lentidão na pista sentido centro da Radial Leste entre a Avenida Melchert e Rua Álvaro Ramos

2h10 – Todas as principais estradas estaduais e federais com com tráfego bom e sem registro de acidentes graves.