TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 25 de fevereiro

21h20 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede de transporte público na noite desta terça-feira, 25. Retornaremos amanhã, às 6h. Boa noite!

21h04 – O cruzamento entre a Rua José Antonio Fontes e a Avenida Anhaia Mello será interditado, das 23h às 5h, por causa de obras do Metrô. Os veículos que quiserem cruzar a Avenida deverão, em ambos os sentidos, entrar à direita na Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello e usar o retorno 50 metros à frente.

Segundo a CET, os veículos que trafegam pela Rua José Antônio Fontes com intuito de cruzar Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, deverão, em ambos os sentidos, entrar à direita na Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello e utilizar o retorno 50 metros às frente, conforme croqui anexo.

21h02 – Após acidente, a Avenida Paulista, sentido Consolação, já foi liberada. O problema ocorreu próximo à rua Pamplona.

20h44 – São Paulo tem 45 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h42 – A Marginal Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 5,5 quilômetros de congestionamento, entre a Avenida Jânio Quadros até a rua Cristina Tomas.

20h40 – A Marginal Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, registra 5,7 quilômetros de congestionamento, da Ponte Eusebio Matoso até a Ponte Nova do Morumbi.

20h29 – Marginal Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, pista expressa e local, tem lentidão da Ponte Nova Morumbi até Ponte Eusébio Matoso.

20h25 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, está com tráfego lento na pista marginal, em São Paulo, entre os quilômetros 225 e 223.

20h18 – São Paulo tem 79 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h02 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, enfrenta lentidão entre os quilômetros 343,5 e 345,5, na região de Miracatu, e do quilômetro 274,5 ao 279,5, na região de Embu das Artes, por causa do tráfego intenso.

19h59 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal entre os quilômetros 226 e 223. O congestionamento é motivado pelo excesso de veículos.

19h57 – São Paulo está com 99 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

19h54 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, segue com lentidão do quilômetro 20 ao 24, por causa do excesso de veículos e de um veículo quebrado na faixa, no quilômetro 24.

19h48 – A Avenida Dr. Ricardo Jafet, sentido Santos, na zona sul de São Paulo, já foi liberada. Houve um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro, mas a via já foi normalizada.

19h42 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, está com tráfego congestionado entre os quilômetros 24 e 17.

19h37 – A Marginal Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, sofre 7,3 quilômetros de congestionamento na pista local, de 243 metros antes da Ponte Cidade Universitária até a Ponte Nova do Morumbi. Na pista expressa, a lentidão é de 5,7 quilômetros de Eusebio Matoso até a Ponte Nova do Morumbi.

19h31 – A Marginal Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 18,3 quilômetros de congestionamento na pista local, da Avenida Aricanduva até a Ponte Atilio Fontana. Na pista expressa, são 14,6 quilômetros de congestionamento, da Rodovia Presidente Dutra até a ponte Atilio Fontana.

19h28 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem tráfego congestionado, do quilômetro 24 ao 17, por causa do excesso de veículos.

19h17 – São Paulo tem 151 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

19h16 – Um acidente na Avenida Paulista, no Jardim Paulista, ocupa duas faixas no sentido Consolação, próximo à rua Pamplona.

19h02 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, está com tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, entre os quilômetros 212 e 210. O motivo é o excesso de veículos.

18h54 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, está com tráfego lento na pista expressa, em Jundiaí, dos quilômetros 52 ao 54.

18h50 – Uma manifestação interfere no trânsito da região da Comunidade Moinho, nas Avenidas Rudge, Rio Branco e no Viaduto Engenheiro Orlando Murgel.

18h48 – Acidente na Avenida Dr. Ricardo Jafet, sentido Santos, próximo à rua Ouvidor Peleja, na zona sul de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu um automóvel e uma motocicleta, com uma vítima, que já está sendo socorrida.

18h46 – Neste momento, São Paulo tem 161 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h38 – O internauta @emanuelfarias divulgou, em seu Twitter, uma imagem de uma estação de metrô lotada, consequência do horário de pico e das chuvas. “SP + CHUVA + METRÔ = aqueles palavrões dos desenhos animados por trás das tarjas pretas!”, escreveu ele na rede social.

18h09 – Avenida 23 de Maio tem mais de sete quilômetros de lentidão, no sentido Santana, entre a São Joaquim e a João Julião da Costa Aguiar.

18h07 – Marginal do Pinheiros, no sentido Rodovia Castelo Branco, tem mais de sete quilômetros de lentidão na pista local, entre a Ponte Cidade Universitária e a Ponte Nova do Morumbi,

17h47 – Com chuva, São Paulo tem neste momento 162 km de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h42 – Segundo a Polícia Militar, manifestantes se dispersam e vias de acesso à região da Avenida Paulista são liberadas.

17h36 – Em Barueri, Rodovia Castello Branco tem congestionamento entre os quilômetros 21 e 29, na pista marginal no sentido capital. Já no sentido interior, há registro de lentidão entre os quilômetros 22 e 24 na pista expressa.

17h09 – Em Guarulhos, Rodovia Presidente Dutra tem seis quilômetros de lentidão, na pista marginal, no sentido São Paulo, por causa de excesso de veículos, entre os quilômetros 218 e 224.

17h06 – Rodovia dos Bandeirantes, no sentido capital, tem quatro quilômetros de lentidão na pista expressa, por causa de obras na estrada, entre os quilômetros 30 e 26.

17h02 – Atenção! Rodízio em operação para veículos com placa de final 3 e 4, das 17h até as 20h.

16h56 – São Paulo tem neste momento 161 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h55 – Marginal do Tietê, no sentido Rodovia Ayrton Senna, tem mais de 17 quilômetros de congestionamento nas pistas expressa e local, entre as rodovias Castelo Branco e Presidente Dutra. Na pista central da marginal, a retenção é de 10 quilômetros, no sentido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte dos Remédios até a Ponte da Casa Verde.

16h39 – Todas as linhas do Metrô, exceto a linha 1-Amarela, operam neste momento em velocidade reduzida. Segundo informações do Metrô, a operação é padrão por causa dos temporais desta tarde.

16h33 – Manifestantes que fecharam a Avenida Paulista, na tarde desta terça-feira, seguem agora pela Rua Pamplona, que está parcialmente interditada no sentido Jardins. Na Avenida Paulista, o trânsito já está liberado em ambas as faixas.

16h20 – Todas as regiões da cidade de São Paulo estão em estado de atenção por conta da chuva. Há possibilidade de alagamentos. Segundo a CGE, pontos da Avenida Brigadeiro Faria Lima estão inundados na região do bairro Pinheiros.

16h20 – São Paulo tem neste momento 118 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h15 – Boa tarde, voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado nesta terça-feira, 25 de fevereiro.

12h14 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede de transporte público na manhã desta terça-feira, 25.

12h12 – A Linha 4-Amarela voltou a funcionar, mas está com velocidade reduzida.

12h10 – Desde meio-dia, a Linha 4 – Amarela está paralisada. Segundo o Metrô, o motivo está sendo apurado. A informação é de que houve uma falha no sistema de finalização, de acordo com usuários que aguardam na estação Consolação. A previsão de retomada é de cinco minutos.

Foto: Celso Filho/Estadão

11h56 – Na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, um acidente na pista central ocupa três faixas após a Ponte da Freguesia do Ó.

11h54 – São Paulo tem neste momento 135 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A mais congestionada é a pista expressa da Marginal do Pinheiros, com 21,2 quilômetros de retenção, de 970 metros depois da Ponte General Milton Tavares de Souza à Rodovia Castelo Branco.

Já na pista local, há quatro pontos de retenção: 5,4 quilômetros, da Ponte do Piqueri à Rodovia Castelo Branco; 2,2 quilômetros, de 800 metros depois do Hospital da Vila Maria à Ponte da Vila Maria; 1,8 quilômetro, da Rua da Coroa à Rua Massinet Sorcinelli; e 1,3 quilômetro, da Ponte do Limão à Ponte Júlio de Mesquita Neto.

Por sua vez, na pista central, há três pontos de morosidade: 4,7 quilômetros, da Ponte do Piqueri à Ponte dos Remédios; 3,8 quilômetros, da Ponte da Casa Verde à Ponte da Freguesia do Ó; e 1,3 quilômetro, da Ponte do Tatuapé à Ponte da Vila Maria.

Em direção à Rodovia Ayrton Senna, há lentidão de três quilômetros na pista expressa, de um quilômetro depois da Ponte Atílio Fontana à Ponte da Freguesia do Ó. Já na pista central, há três quilômetros, da Ponte Rodovia dos Bandeirantes à Ponte da Freguesia do Ó. Por sua vez, na pista local, há dois trechos de redução de velocidade: 2,9 quilômetros, da Ponte Rodovia dos Bandeirantes à Ponte da Freguesia do Ó; e 1,3 quilômetro, de 1,2 quilômetro depois da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Ponte da Casa Verde.

11h35 – Na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, houve um acidente na pista central após a Ponte da Vila Maria causa lentidão e congestionamento.

11h15 – O tráfego foi normalizado na chegada à Capital pela Rodovia Anchieta. Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm fluxo normal.

11h14 – Rodovia Ayrton Senna segue com lentidão, sentido São Paulo, dos quilômetros 23 ao 20 por excesso de veículos. O movimento é bom na direção oposta.

11h12 – O tráfego foi normalizado no Rodoanel Oeste, sentido Rodovia dos Bandeirantes.

11h10 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, em São Paulo, tem tráfego lento como reflexo de congestionamento nas Marginais do Tietê e do Pinheiros entre os quilômetros 12 e 11.

11h09 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem dois quilômetros de tráfego lento nas pistas marginal e expressa, do quilômetro 15 e 13, na divisa entre Osasco e São Paulo, em função do encerramento do horário de rodízio de veículos.

11h01 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem três quilômetros de retenção na pista marginal, na divisa entre Guarulhos e São Paulo, do quilômetro 226 ao 227 e do 228 ao 230. Já na expressa, há morosidade entre os quilômetros 230 e 231, em função de congestionamento na Marginal do Tietê, em São Paulo.

Em direção ao Rio de Janeiro, há retenção na pista marginal entre os quilômetros 226 e 225, em Guarulhos.

11h00 – Em função das obras na pista, a Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, apresenta lentidão entre os quilômetros 31 e 30, na divisa entre Jandira e Barueri.

10h55 – São Paulo tem neste momento 108 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

10h51 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem 7,5 quilômetros de tráfego lento no trecho formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar ao Viaduto Condessa de São Joaquim.

Já em direção ao Aeroporto de Congonhas, há 3,9 quilômetros de retenção no trecho que compreende o Vale do Anhangabaú e as avenidas Prestes Maia, Tiradentes e Santos Dumont, da Praça Campo de Bagatelle à Praça da Bandeira. O usuário do Instagram Lucas Fabiano registrou o excesso de veículos na Avenida Tiradentes, sentido Aeroporto de Congonhas, na altura da Passarela Rua das Noivas.

10h40 – Sobe para quatro quilômetros a lentidão na Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, entre os quilômetros 16 e 10.

10h31 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento na chegada à Capital, dos quilômetros 13 ao 10, devido ao excesso de veículos. Em direção ao litoral, o fluxo é bom.

10h28 – Um veículo em pane na pista causa lentidão no Trecho Oeste do Rodoanel, sentido Rodovia dos Bandeirantes, em Barueri, entre os quilômetros 12 e 10.

10h08 – Avenida Cruzeiro do Sul, sentido Ipiranga, apresenta tráfego lento de dois quilômetros, da Rua Conselheiro Saraiva até o início da Ponte Cruzeiro do Sul.

10h07 – Na Avenida Washington Luiz, sentido centro, há lentidão de 2,4 quilômetros, do Viaduto Deputado Luís Eduardo Magalhães até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

10h05 – Avenida Braz Leme, sentido centro, tem 2,1 quilômetros de retenção, da Rua Soror Angélica ao término da Ponte da Casa Verde.

10h03 – São Paulo tem neste momento 18 semáforos apagados ou em amarelo intermitente, como no cruzamento da Avenida Vereador José Diniz com a Rua Ana Catharina Randi.

10h00 – Acidente na Avenida 23 de Maio, sentido Aeroporto de Congonhas, após o Viaduto Condessa de São Joaquim.

09h59 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem lentidão entre os quilômetros 12 e 10 na chegada à Capital. O tráfego é normal no sentido Cotia.

09h58 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem três pontos de lentidão na pista expressa: sete quilômetros, entre a Ponte da Freguesia do Ó e a Rodovia Castelo Branco; 1,9 quilômetro, de 510 metros depois da Ponte das Bandeiras até a Ponte da Casa Verde; 1,2 quilômetro, da Ponte do Limão até a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

Já na pista central, a Marginal apresenta dois pontos de lentidão: 4,7 quilômetros, entre a Ponte do Piqueri e Ponte dos Remédios; 2,5 quilômetros, entre a Ponte do Limão e a Ponte da Freguesia do Ó.

Por sua vez, na pista local, há quatro pontos de tráfego lento: 5,4 quilômetros, da Ponte do Piqueri até a Rodovia Castelo Branco; 1,3 quilômetro, de 1,6 quilômetro depois do Hospital da Vila Maria até a Ponte Jânio Quadros (conhecida como Ponte Vila Maria); 1,2 quilômetro, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Freguesia do Ó; e 800 metros, da Rua da Coroa até a Ponte Cruzeiro do Sul;

Em direção à Rodovia Ayrton Senna, a Marginal do Tietê apresenta um ponto de lentidão na pista local: 1,3 quilômetro, de 1,2 quilômetro depois da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde.

09h36 – Faixa da esquerda (1) da Rodovia Ayrton Senna foi liberada no quilômetro 23,7. Queda de moto bloqueou o local por cerca de 20 minutos. Há nove quilômetros de congestionamento, do 23 ao 14.

09h34 – Avenida Vereador José Diniz, sentido centro, apresenta 2,4 quilômetros de tráfego lento entre o Viaduto dos Bandeirantes e a Rua Ana Catharina Randi.

09h32 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco à Ponte Cidade Jardim. Já na pista local, há 2,8 quilômetros de retenção, da Rodovia Castelo Branco à Ponte do Jaguaré.

Em direção à Rodovia Castelo Branco, há dois trechos de redução de velocidade na pista expressa: 1,7 quilômetro, de 1,4 quilômetro depois da Avenida Padre José Maria à Rua Rubens Gomes Bueno; e 470 metros, da Ponte do Socorro à Avenida Padre José Maria. Por sua vez, a pista local apresenta 780 metros, da Ponte João Dias à Rubens Gomes Bueno.

09h30 – O Corredor Norte-Sul tem agora 4,7 quilômetros de lentidão no sentido aeroporto, da altura da Praça Campo de Bagatelle até o Viaduto Jaceguai.

09h22 – Queda de moto bloqueia a faixa da esquerda na Rodovia Ayrton Senna, no quilômetro 23,7, sentido São Paulo. O tráfego permanece lento entre os quilômetros 23 e 16.

09h21 – A Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego lento em Osasco entre os quilômetros 14 e 13, por causa de congestionamento na Marginal do Pinheiros.

09h19 – Na Rodovia Dom Gabriel, no sentido leste, há lentidão em Jundiaí na pista expressa. O tráfego é intenso entre os quilômetros 64 e 62.

09h18 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital, apresenta seis quilômetros de tráfego lento em São Paulo na pista expressa entre os quilômetros 30 e 24. A morosidade é reflexo de acidente ocorrido no Rodoanel. O acidente também causa lentidão no sentido oposto, em direção ao interior, em São Paulo, entre os quilômetros 21 a 23.

09h17 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem três quilômetros de lentidão, do 13 ao 10.

09h12 – Na Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, o tráfego foi normalizado.

09h09 – O leitor do Estado Leonel Pusso nos enviou uma mensagem por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 para informar que o acesso ao Aeroporto de Cumbica foi modificado e agora é feito pela pista local da Rodovia Ayrton Senna no quilômetro 21.

09h04- Diminui a lentidão na Rodovia Ayrton Senna, que agora está entre os quilômetros 23 e 16, sentido Capital, por excesso de veículos. Fluxo bom no sentido oposto.

09h01 – Rodovia dos Imigrantes, sentido da Capital, tem lentidão entre os quilômetros 69 e 70, na Praia Grande, e entre os quilômetros 15 e 16.

09h00 – Na Rodovia Anchieta, o trânsito segue lento do quilômetros 21 ao 17, em São Bernardo, e do 13 ao 10, na chegada à Capital.

08h54 – Corredor formado pela Avenida Professor Abraão de Morais e pelo início da Rodovia dos Imigrantes, sentido Capital, tem 2,9 quilômetros de lentidão, do Viaduto Matheus Torloni à Rua Elisa Silveira.

08h51 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem lentidão em Osasco, entre os quilômetros 13 e 15. No sentido interior, há morosidade em Barueri, entre os quilômetros 22 e 23 da pista marginal. Ainda no sentido interior, tráfego lento também em Osasco, na pista expressa, do quilômetro 14 ao 15, por causa de um acidente.

08h50 – Todas as linhas do Metrô operam normalmente neste momento.

08h44 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem 5,1 quilômetros de lentidão, do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro ao Viaduto Santo Amaro.

08h40 – Avenida Engenheiro Caetano Álvares foi liberada após acidente na altura da Rua Zilda, na Casa Verde, zona norte.

08h39 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 5,6 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco à Ponte Cidade Universitária. Já na local, há 2,8 quilômetros de retenção, da Rodovia Castelo Branco à Ponte do Jaguaré.

Em direção à Rodovia Castelo Branco, há dois pontos de redução de velocidade na pista expressa: 1,7 quilômetro, de 1,4 quilômetro depois da Avenida Padre José Maria à Rua Rubens Gomes Bueno; e 470 metros, da Ponte do Socorro à Avenida Padre José Maria. Por sua vez, na pista local, há 780 metros de morosidade, da Ponte João Dias à Rua Rubens Gomes Bueno.

08h33 – A Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem sete quilômetros de lentidão na pista marginal, do quilômetro 218 a 224, em Guarulhos, e do quilômetro 227 ao 228 na capital paulista. Já em São José dos Campos, há retenção entre os quilômetros 144 e 145. Na pista expressa, há dois quilômetros de redução de velocidade, em Arujá, do 203 ao 205. Em direção ao Rio de Janeiro, um acidente causa morosidade na pista expressa entre os quilômetros 169 e 170. Em Jacareí, tráfego flui pela faixa da esquerda. Ainda no sentido Rio de Janeiro, em Guarulhos, há lentidão de dois quilômetros na pista marginal por excesso de veículos, dos quilômetros 219 a 220 e do 225 ao 226.

08h30 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, é a via mais congestionada da Capital neste momento, com 9,4 quilômetros de retenção. Outro trecho de redução de velocidade ocorre entre as pontes da Vila Guilherme e Cruzeiro do Sul (1,5 quilômetro).

Já na pista central, há 8,8 quilômetros de lentidão, da Ponte do Limão à Ponte dos Remédios. Por sua vez, na local, há 8,2 quilômetros, da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Rodovia Castelo Branco.

Em direção à Rodovia Ayrton Senna, o único ponto de parada soma 1,3 quilômetro e vai de 1,2 quilômetro depois da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Ponte da Casa Verde.

08h11 – São Paulo tem neste momento 129 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h03 – Em função das chuvas, os trens da Linha 3 – Vermelha estão circulando com velocidade reduzida entre as estações Corinthians-Itaquera e Sé. Na Estação Vila Matilde, a usuária do Twitter Camila Bandeira registrou a fila de usuários que tentam embarcar.

07h52 – Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, tem 14 quilômetros de congestionamento, reflexo de acidente e do excesso de veículos.

07h51 – Uma mulher foi retirada com vida da Estação Sé, na Linha 3-Vermelha, após ter caído na via por volta das 7h16. Ela teve ferimentos superficiais e foi encaminhada para o Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. O Metrô investiga as razões do ocorrido. A identidade da usuária não foi divulgada. (Juliana Diógenes, O Estado de S. Paulo)

07h47 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, tem 15 quilômetros de lentidão, do quilômetro 28 ao 19 e do 16 ao 10.

07h42 – O Metrô informou que foi resolvido o problema operacional na Linha 3-Vermelha. A circulação dos trens está em processo de normalização.

07h35 – O passageiro está sendo retirado e socorrido da via na Estação Sé, informou o Metrô. Em função do atendimento, os trens da Linha 3-Vermelha estão parados nos dois sentidos. (Juliana Diógenes, O Estado de S. Paulo)

07h30 – São Paulo tem neste momento 93 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A mais congestionada é a Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, com 8,2 quilômetros de retenção nas pistas local e expressa, da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Rodovia Castelo Branco.

Na expressa, há também retenção de 1,5 quilômetro entre a Ponte da Vila Guilherme e a Ponte Cruzeiro do Sul. Já na pista central, há dois trechos de redução de velocidade: 7,5 quilômetros, da Ponte Júlio de Mesquita Neto à Ponte dos Remédios; e 1,3 quilômetro, da Ponte do Tatuapé à Ponte da Vila Maria.

07h24 – Um passageiro do Metrô está na via da Estação Sé e provoca velocidade reduzida e maior tempo de parada na Linha 3-Vermelha.

07h22 – Acidente na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, sentido bairro, na altura da Rua Zilda, na Casa Verde, zona norte.

07h17 – São Paulo tem neste momento 79 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Na Radial Leste, sentido centro, há 6,1 quilômetros de congestionamento, da Avenida Bernardino Brito Fonseca de Carvalho à Estação Tatuapé. Já na pista expressa, são 4,7 quilômetros, do início do Viaduto Pires do Rio à Rua Wandenkolk.

A usuária do Instagram Cristiane Bomfim registrou o trânsito lento na Radial Leste, sentido centro, na manhã desta terça-feira, 25.

07h07 – Acidente na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, antes do Viaduto Santo Amaro, em Moema, zona sul.

07h06 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, foi liberada após o acidente antes da Ponte dos Remédios, na Vila Leopoldina, zona oeste.

07h04 – Rodovia Anchieta tem lentidão em ambos os sentidos: São Paulo, 10 quilômetros, do 24 ao 17 e do 13 ao 10; litoral, um quilômetro, entre o 59 e o 60.

07h02 – Rodovia dos Imigrantes tem dois quilômetros de tráfego lento na chegada à Capital, do quilômetro 17 ao 15, em Diadema.

07h01 – Rodízio está em operação no Centro Expandido da Capital para veículos com placas finais 3 e 4, das 07h00 até as 10h00.

07h00 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, tem 19 quilômetros de congestionamento, entre os quilômetros 29 e 10.

06h54 – São Paulo tem neste momento 32 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A mais congestionada é a Radial Leste, sentido centro, com 6,1 quilômetros de retenção, da Avenida Bernardino Brito Fonseca de Carvalho à Estação Tatuapé.

Além disso, a Radial tem dois pontos de redução de velocidade na pista expressa: 900 metros, da Rua Almirante Brasil à Rua Piratininga; e 800 metros, do início do Viaduto Pires do Rio à Estação Belém.

06h43 – Rodovia Anchieta tem três quilômetros de lentidão na chegada à Capital, entre os quilômetros 13 e 10.

06h41 – Rodovia dos Imigrantes tem quatro quilômetros de lentidão na chegada à Capital, do quilômetro 16 ao 12.

06h39 – A região central, as zonas norte e leste e parte da sul e da Marginal do Tietê saíram do estado de atenção às 06h15, informou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

06h36 – Acidente na pista central da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, antes da Ponte dos Remédios, na Vila Leopoldina, zona oeste.

06h34 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem três quilômetros de morosidade, do quilômetro 17 ao 16, em Osasco, e do 15 ao 13, na divisa entre Osasco e São Paulo.

06h30 – Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, tem 13 quilômetros de tráfego lento, entre os quilômetros 24 e 11.

06h28 – A velocidade média dos corredores de ônibus da São Paulo Transporte (SPTrans) é de 20 km/h no sentido centro e de 26 km/h no sentido bairro.

06h26 – Para garantir a segurança dos 51 blocos de carnaval que sairão às ruas de São Paulo entre esta terça-feira, 25 de fevereiro, e domingo, 2 de março, a Companhia de Engenharia do Tráfego (CET) prometeu reforçar ações no trânsito durante a passagem dos foliões. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 24, um dia após um motorista embriagado atropelar dez pessoas na Vila Madalena, na zona oeste. Saiba mais.

06h24 – Em função da chuva na manhã desta terça-feira, 25, três linhas do Metrô operam com velocidade reduzida: 1-Azul, entre as estações Tiradentes e Tucuruvi; 2-Verde, entre Vila Prudente e Chácara Klabin; e 3-Vermelha, entre Corinthians-Itaquera e Sé.

06h18 – Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, tem quatro quilômetros de lentidão, do quilômetro 24 ao 20.

06h16 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem seis quilômetros de tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 219 ao 224 e do 227 ao 228. Já na pista expressa, há dois quilômetros de retenção, do 208 ao 210, também em Guarulhos.

06h13 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado. Acompanhe também a situação na rede de transporte público.