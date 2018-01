TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 25 de março

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

20h03 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado. Boa noite!

20h02 – São Paulo tem 41 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET neste momento.

19h47 – O usuário do twitter Fabiano G. Peixoto (@fabianogpeixoto) mostra a situação da Linha 1-Azul do Metrô, cujo intervalo entre os trens abarrotam a plataforma.

19h39 – Linha 1-Azul do Metrô opera com maiores intervalos entre os trens. Segundo o Metrô, passageiros que obstruiram as portas do mesmo conjunto de trens nas estações São Joaquim, Liberdade e Sé há uma hora causaram uma lentidão maior do sistema como um todo.

19h35 – Avenida João Dias, no sentido Bairro, tem 2,4 quilômetros de lentidão entre as avenidas João Carlos da Silva Borges e Alberto Augusto Alves.

19h24 – Radial Leste, no sentido Bairro, tem 3,9 quilômetros de congestionamento na via Expressa, entre a Rua Wandenkolk e a avenida Álvaro Ramos.

19h12 – Capital paulista tem no momento 97 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h02 – Rodovia Hélio Smidt, nos dois sentidos, tem lentidão nas proximidades do Aeroporto de Guarulhos, por causa do trânsito na Rodovia Ayrton Senna.

18h50 – Viaduto do Chá foi liberado para circulação. Ele estava ocupado por uma manifestação de artistas de rua contra a ditadura militar

18h46 – Avenida Washington Luís, no sentido Bairro, tem 5,1 quilômetros de lentidão entre os viadutos João Julião da Costa Aguiar e Pedro Chaves.

18h27 – São Paulo tem neste momento 81 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. O ponto mais crítico é na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com 7,9 quilômetros de lentidão na pista expressa entre as Pontes do Socorro e Ary Torres.

18h18 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem 2,9 quilômetros de lentidão entre a Praça da Bandeira e a Avenida do Estado.

18h14 – Avenida Washington Luís, sentido bairro, tem 5,1 quilômetros de lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Praça Ministro Pedro Chaves.

18h01 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 4,6 quilômetros de lentidão na pista expressa, entre as pontes Casa Verde e Vila Guilherme. Já na pista local, a retenção é de 3,7 quilômetros entre as pontes Jânio Quadros e das Bandeiras.

17h56 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem congestionamento em Guarulhos entre os quilômetros 18 e 21, por causa de acidente.

17h54 – Radial Leste, no sentido bairro, tem 4,6 quilômetros de lentidão na pista expressa, entre a Rua Wandenkolk e o Viaduto Pires do Rio.

17h39 – Manifestantes continuam ato no Viaduto do Chá e a Rua Libero Badaró, no centro de São Paulo.

17h34 – Acidente no Capão Redondo interdita pista na Estrada de Itapecerica, no sentido bairro, próximo à Rua dos Mutirantes.

17h23 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem lentidão em São Paulo entre os quilômetros 24 e 28.

17h15 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem trânsito lento entre os quilômetros 38 e 40.

16h45 – São Paulo tem neste momento 64 quilômetros de retenção nas vias monitoradas pela CET.

16h42 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 7,2 quilômetros de tráfego intenso na pista expressa entre as pontes Júlio de Mesquita Neto e a Vila Guilherme.

16h31 – Houve colisão entre dois carros na Rua Espírito Santo do Dourado, 500, na Vila Curuça.

16h26 – São Paulo tem neste momento 46 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

16h24 – Também no centro de São Paulo, acontece outra manifestação na Rua Boa Vista, que ocupa duas faixas, sentido único, próximo à Rua Três de Dezembro.

16h21 – Artistas de rua contra a ditadura militar fazem manifestação e ocupam a faixa da direita e a calçada do Viaduto do Chá, sentido Praça do Patriarca, em frente à Prefeitura, no centro de São Paulo. Só a faixa da esquerda está livre.

16h20 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede transporte público na tarde desta terça-feira, 25.

11h37 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede de transporte público na manhã desta terça-feira, 25. Retornaremos à tarde. Bom dia!

11h30 – Avenida 23 de Maio, sentido Santana, está liberada em relação ao acidente na altura do Viaduto Paraíso.

11h19 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem quatro quilômetros de retenção em Guarulhos, entre o 17 e o 13. No sentido interior, tráfego segue normal.

11h15 – Radial Leste, sentido centro, agora é a via com maior registro de lentidão entre as monitoradas pela CET. Congestionamento chega a 6,5 quilômetros entre a Avenida Bernardino Brito Fonseca de Carvalho e o Viaduto Pires do Rio.

11h00 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, permanece como a via mais congestionada na manhã desta terça-feira em São Paulo. Pista expressa registra 7,4 quilômetros de lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Eusébio Matoso.

10h56 – São Paulo tem 72 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

10h52 – Acidente ocupa duas faixas da esquerda do Viaduto Pires do Rio, sentido centro, na zona leste da capital.

10h45 – Carro incendiado interdita faixa da direita na Radial Leste, sentido centro, na altura da Rua Uriel Gaspar, zona leste de São Paulo. Ocorrência foi registrada às 10h20 pela CET. Até o momento, nenhuma viatura dos Bombeiros foi acionada. Não há informação acerca de vítima ou sobre a causa do fogo.

10h36 – Incêndio em veículo na Radial Leste, sentido centro, próximo à Rua Uriel Gaspar, na zona leste de São Paulo.

10h35 – Congestionamento na Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, já chega a Arujá e soma seis quilômetros, por causa de um veículo quebrado na via. Lentidão ocorre entre os quilômetros 204 e 210.

10h26 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, volta a registrar lentidão, após uma carreta quebrar na via. Congestionamento vai do quilômetro 53 ao 50.

10h18 – São Paulo tem, neste momento, 16 semáforos apagados ou em amarelo intermitente.

10h13 – Veículo quebrado complica o trânsito na pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos. Fila de carros soma três quilômetros, entre o 207 e o 210. Tráfego tem que seguir pela faixa da direita.

10h11 – Acidente na pista local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, na altura da Ponte do Tatuapé. Faixa da direita está interditada.

10h07 – A usuária do Twitter Cláudia Midori reclama da falta de sinalização nas estações da Linha 9 – Esmeralda, da CPTM. “Até quando?”, questiona. “A atualização da comunicação visual está sendo providenciada e será em breve implementada”, respondeu a Companhia, via rede social.

10h02 – Fluxo é intenso nos dois sentidos do Corredor Norte-Sul. Motorista que vai para Santana encara retenção de quase seis quilômetros entre os Viadutos João Julião da Costa Aguiar e Paraíso. Já na direção do Aeroporto de Guarulhos, há quatro quilômetros de lentidão da Praça Campo de Bagatelle à Praça da Bandeira.

09h58 – Avenida Ragueb Chohfi, sentido São Mateus, está liberada em relação ao acidente na altura da Rua Fortim Itapoã, em Itaquera, zona leste de São Paulo.

09h57 – Rodovia Raposo Tavares tem dois quilômetros de lentidão, entre o 12 e o 10, na chegada a São Paulo.

09h53 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem três quilômetros de tráfego lento na pista expressa, entre o 16 e o 13.

09h50 – São Paulo tem, neste momento, 88 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Zona Sul tem o trânsito mais complicado, com 33 quilômetros de congestionamento registrados.

09h45 – Acidente da Avenida 23 de maio, sentido Santana, após o Viaduto Paraíso, na Liberdade, centro de São Paulo. Faixa da esquerda está interditada.

09h40 – Trânsito na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, chega a 6,7 quilômetros da Avenida dos Bandeirantes até a Ponte da Casa Verde. Já no sentido Rodovia Castelo Branco, via expressa tem dois pontos de retenção: da Ponte Atílio Fontana até a Rodovia Castelo Branco (2,9 quilômetros) e entre as Pontes Imigrante Nordestino e Aricanduva (dois quilômetros).

09h17 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem agora 7,4 quilômetros de lentidão da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Eusébio Matoso. Via é a mais congestionada entre as monitoradas pela CET.

09h16 – Rodovia Ayrton Senna tem lentidão nos dois sentidos. Quem vai para São Paulo encontra congestionamento entre os quilômetros 20 e 13. Já na direção do interior, trânsito é ruim do quilômetro 17 até o 19.

09h13 – Tráfego de ônibus e caminhões está liberado para subida na Rodovia dos Imigrantes.

09h11 – Acidente na Avenida Ragueb Chohfi, sentido São Mateus, na altura da Rua Fortim Itapoã, em Itaquera, zona leste.

09h08 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 4,5 quilômetros de congestionamento na via local, do Hospital Vila Maria até a Ponte Cruzeiro do Sul. Há também três quilômetros retenção da Ponte Atílio Fontana à Rodovia Castelo Branco, na pista expressa, e entre as Pontes do Tatuapé e da Vila Guilherme, na central.

08h59 – Rodovia Cônego Domenico Rangoni, sentido Guarujá, tem lentidão do quilômetro 265 até o 262.

08h56 – Corredor Norte-Sul está congestionado nos dois sentidos. Motorista que dirige em direção ao Aeroporto de Guarulhos enfrenta quatro quilômetros de lentidão entre as Praças Campo de Bagatelle e da Bandeira. Já no sentido Santana, há 3,2 quilômetros de retenção do Viaduto João Julião da Costa Aguiar ao Complexo João Jorge Saad (Cebolinha).

08h50 – Radial Leste, sentido centro, tem 4,7 quilômetros de retenção na via expressa, do Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk.

08h48 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem quatro quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em São Paulo, reflexo de um acidente entre um carro e uma moto. As faixas estão em processo de liberação. Há congestionamento entre os quilômetros 23 e 19.

08h45 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem quatro quilômetros de lentidão entre os Viadutos Ministro Aliomar Baleeiro Término e Santo Amaro.

08h37 – Apesar da reclamação dos usuários sobre superlotação e maior tempo de parada, Metrô afirma que todas as linhas operam normalmente.

08h36 – O leitor do Estado Ivan Teles Campos nos enviou por WhatsApp, no número (11) 9-7069-8639, o registro da Estação Carandiru, da Linha 1 – Azul do Metrô, superlotada na manhã desta terça-feira. “O tempo de para é muito longo”, reclama.

08h35 – Dois acidentes na Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo. Em Guarulhos, dois motociclistas caíram na pista marginal, na altura do quilômetro 227, e a faixa da esquerda está bloqueada.

Já no quilômetro 120, dois caminhões colidiram na pista expressa. Não há vítimas. Como reflexo, retenção soma quatro quilômetros, entre o 116 e 120, em Taubaté.

08h28 – São Paulo tem 93 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h22 – Uma faixa no quilômetro 30 da Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, é interditada após queda de motociclista. Trânsito é ruim a partir do quilômetro 32.

08h16 – São Paulo tem 89 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h09 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 9,3 quilômetros de congestionamento na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até Cidade Jardim.

08h02 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem três quilômetros de trânsito complicado em Guarulhos. Fila começa no quilômetro 20 e vai até o 17. Na direção do interior, há retenção entre os quilômetros 17 e 19.

08h01 – São Paulo tem 92 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

08h00 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido São Paulo, tem dois quilômetros de congestionamento, entre o 276 e o 274, reflexo de um acidente na via.

07h59 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem oito quilômetros de lentidão em dois pontos da via. Motorista pisa no freio do quilômetro 23 ao 18 e do 13 ao 10.

07h54 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, está com o trânsito travado na pista expressa em Jundiaí. Motorista precisa ter muita paciência no trecho entre os quilômetros 73 e 70.

07h53 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem sete quilômetros de tráfego lento na pista marginal, em Osasco. Congestionamento vai do quilômetro 226 ao 219.

07h34 – Rodovia Anchieta, no sentido litoral, tem tráfego normalizado do quilômetro 59 ao 60.

07h33 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego lento em Sumaré, na pista expressa, do quilômetro 109 ao 104.

07h32 – São Paulo tem 72 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

07h31 – Acidente em Pinheiros, na saída do Túnel Jornalista Fernando Vieira de Mello, sentido bairro, próximo à Avenida Eusébio Matoso.

07h25 – Motorista encontra tráfego lento na Rodovia Anchieta, no sentido São Paulo, do quilômetro 13 ao 10 e do quilômetro 23 ao 18.

07h19 – Acidente na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, na pista expressa, próximo à Rua Ribeiro do Vale, no Itaim Bibi.

07h14 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem 5,6 quilômetros de lentidão do Término da Rua Ministro Aliomar Baleeiro até a Rua Cabo Verde.

07h12 – São Paulo tem 65 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h09 – Houve uma colisão de uma moto em um poste na rua Capitão Antonio Rosa, 773, em Pinheiros.

07h05 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 20 ao 17.

07h04 – Rodovia Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa, do quilômetro 61 ao 64.

07h02 – Radial Leste, sentido centro, tem 6,6 quilômetros de lentidão, da Avenida Bernardino Brito Fonseca de Carvalho até o Viaduto Pires do Rio.

06h58 – São Paulo tem 51 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

06h54 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte Freguesia do Ó até a Rodovia Castelo Branco.

06h47 – A linha 1-Azul do Metrô operou com velocidade reduzida durante 20 minutos, mas já trabalha normalmente no momento.

06h46 – Rodovia Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa, com fechamento da faixa 2 e 3, quilômetro 63 ao 64.

06h45 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em Osasco, na pista expressa, do quilômetro 18 ao 16.

06h44 – Rodovia Anchieta tem lentidão na chegada à capital, do quilômetro 13 ao 10.

06h42 – A Radial Leste, sentido centro, tem três quilômetros de lentidão, da Avenida Bernardino Brito Fonseca de Carvalho até o Viaduto Alberto Badra.

06h41 – São Paulo tem 29 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

06h38 – Bom dia, iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado. Acompanhe também a situação na rede de transporte público.