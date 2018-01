TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 27 de maio

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

06h56 – Avenida Carlos Caldeira Filho, sentido Centro, tem 2,8 quilômetros de lentidão entre a Estrada do Campo Limpo e a Avenida Giovanni Gronchi.

06h53 – Rodovia Ayrton Senna, no sentido Capital, tem tráfego lento do quilômetro 17 ao 11, por causa do excesso de veículos

06h50 -Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, tem 3,2 quilômetros de lentidão entre a ponte do Integrante Nordestino e o Hospital Vila Maria.

06h46 – Marginal do Pinheiros, no sentido Castelo, tem 5,5 quilômetros de lentidão entre a Avenida Interlagos e a Rua Doutor Rubens Gomes Bueno.

06h44 – Radial Leste, no sentido Centro, tem 3,5 quilômetros de lentidão entre os viadutos Alberto Badra e Pires do Rio.

06h39 – Os sem-teto ocupam há quatro meses um prédio próximo ao local, cuja reintegração de posse foi concedida pela Justiça nesta terça.

06h37 – Uma manifestação de movimento sem-teto ocupa a Rua Boa Vista, na perto da Praça da Sé. O protesto afeta a circulação dos ônibus no local.

06h33 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo, principais rodovias do estado e transporte público na capital.