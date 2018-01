TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 28 de janeiro

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

08h56 – Encerramos a cobertura do trânsito na manhã desta terça-feira, 28.

08h51 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem cinco quilômetros de tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 219 ao 224.

08h49 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, foi totalmente liberada após o tombamento de uma carreta.

08h45 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 2,9 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte Atílio Fontana à Rodovia Castelo Branco.

08h43 – O corredor formado pela Avenida Abraão de Morais e pelo início da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, tem 2,9 quilômetros de tráfego lento, do Viaduto Matheus Torloni à Rua Elisa Silveira.

08h39 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem 4,9 quilômetros de lentidão, da Rua Miruna à Marginal do Pinheiros.

08h38 – Avenida Washington Luís, sentido centro, tem cinco quilômetros de retenção, do lado oposto da Rua Chaves ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

08h35 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem 7,2 quilômetros de lentidão, do Viaduto Indianópolis à Praça da Bandeira.

08h27 – Tráfego normalizado no sentido São Paulo da Rodovia Anchieta.

08h04 – São Paulo tem neste momento 59 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A mais congestionada é a Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, com 9,7 quilômetros de retenção, da Ponte João Dias à Ponte Eusébio Matoso.

07h53 – Manifestação bloqueia faixa da direita da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, sentido Ibirapuera, na altura da Avenida Chedit Jafet.

07h46 – Três faixas da pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, foram liberadas. Os trabalhos para retirada da carreta tombada ainda bloqueiam uma faixa.

07h42 – Manifestação na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, sentido Ibirapuera, na altura da Avenida Chedit Jafet. A Polícia Militar não tem informações sobre o ato.

07h38 – São Paulo tem neste momento 60 semáforos apagados ou em amarelo intermitente.

07h28 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem 3,9 quilômetros de tráfego lento, da Praça Campo de Bagatelle à Praça da Bandeira.

07h24 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem seis quilômetros de lentidão na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 218 ao 224.

07h19 – O usuário do Instagram Alexandre Lima registrou o congestionamento na Marginal do Pinheiros na manhã desta terça-feira, 28. Uma carreta tombada bloqueia a pista expressa, sentido Rodovia Castelo Branco, e trava o trânsito na região.



07h09 – Rodízio está em operação no Centro Expandido da Capital para veículos com placas finais 3 e 4, das 07h00 às 10h00.

07h06 – São Paulo tem neste momento 29 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A mais congestionada é a Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, com 5,5 quilômetros de retenção nas pistas expressa e local, da Ponte do Morumbi à Ponte Eusébio Matoso. Uma carreta tombou no local e bloqueia as faixas da pista expressa.

06h55 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem três quilômetros de lentidão na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 221 ao 224, e dois quilômetros na pista expressa, também em Guarulhos, do 209 ao 210 e do 222 ao 223.

06h44 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem três quilômetros de lentidão, do quilômetro 23 ao 20.

06h43 – Rodoanel Oeste, sentido Rodovia dos Bandeirantes, tem tráfego lento na pista expressa entre os quilômetros 17 e 16.

06h41 – Rodovia Anchieta tem três quilômetros de lentidão na chegada a São Paulo, do quilômetro 13 ao 10.

06h40 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem dois quilômetros de lentidão na pista marginal, na divisa entre Osasco e São Paulo, do quilômetro 15 ao 13.

06h35 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem seis quilômetros de lentidão, do quilômetro 21 ao 19 e do 14 ao 10. Em direção ao interior, o tráfego é normal.

06h33 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, entre os quilômetros 223 e 224, por causa do excesso de veículos.

06h27 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 1,9 quilômetro de lentidão na região onde a carreta tombou. A retenção se estende da Ponte Cidade Jardim à Ponte Eusébio Matoso.

06h24 – Após assembleia na noite desta segunda-feira, 27, os metroviários decidiram não entrar em greve nesta terça-feira, 28. Portanto, o Metrô não realizou alterações em sua operação e está funcionando normalmente.

06h19 – Uma carreta tombou na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, e ocupa duas faixas da esquerda, após a Ponte Eusébio Matoso. Não houve feridos.

06h18 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito.