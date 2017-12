TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 29 de abril

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

20h31 – Encerramos aqui a cobertura do trânsito em São Paulo . Boa noite!

20h27 – São Paulo tem 53 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h26 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem 5,7 quilômetros de lentidão nas pistas expressa e local entre as pontes Nova do Morumbi e Eusébio Matoso.

20h25 – Segundo a PM, três menores foram apreendidos durante protesto contra a Copa no Tatuapé. Eles portavam estiletes, facas e pedras nas mochilas.

20h03 – São Paulo tem 76 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

20h00 – Viaduto Jacareí em frente a Câmara Municipal continua interditado por causa de manifestação.

19h42 – Manifestantes contra a Copa se concentram no Metrô Tatuapé.

Foto: Mônica Pretto Reolom/Estadão

19h41 – Com manifestação, Radial Leste, sentido bairro, tem 3,1 quilômetros de lentidão desde a Rua Piratininga até as proximidades do Metrô Tatuapé.

19h31 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem 10,3 quilômetros de retenção na pista expressa entre as pontes Nova do Morumbi e Jaguaré.

19h28 – São Paulo tem 123 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h15 – Internautas compartilham informações sobre o protesto contra a Copa em Tatuapé:

19h12 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem 3,8 quilômetros de retenção entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Marginal Pinheiros. No sentido Imigrantes, há lentidão de 3,1 quilômetros entre os viadutos João Julião da Costa Aguiar e Aliomar Baleeiro.

19h08 – São Paulo registra 145 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h03 – Manifestantes contra a Copa interditam Rua Tuiuti, nas proximidades do Metrô Tatuapé. A Polícia Militar está no local. Protesto pode interditar a Radial Leste.

18h57 – Manifestantes da Câmara Municipal estão agora concentrados na Praça da Sé.

18h55 – Linhas 2-Verde e 3-Vermelha do Metrô operam em velocidade reduzida.

18h52 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 3,8 quilômetros na pista expressa entre a Rua Piratininga e o Viaduto Pires do Rio.

18h42 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem 7,2 quilômetros de congestionamento entre a Avenida Jamaris e a Praça da Bandeira.

18h32 – São Paulo tem neste momento 138 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h27 – Protesto contra a Copa do Mundo na Estação Tatuapé tem forte presença da Polícia Militar no local. A internauta Aline Kelly registrou pelo Twitter a manifestação.

Foto: Reprodução/Twitter/@AlineKelly

18h19 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 7,4 quilômetros de lentidão na pista expressa entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Eusébio Matoso.

18h00 – A usuária do Instagram @gabistoppelli registrou a manifestação de movimentos de moradia na Câmara Municipal de SP. Há conflito entre policiais e manifestantes.

Foto: Reprodução/Instagram/@gabistoppelli

17h40 – Ponto mais congestionado na Marginal do Tietê é de 8,3 quilômetros, no sentido Ayrton Senna, na pista expressa, entre as pontes Freguesia do Ó e Vila Guilherme. Na pista local, há 5,6 quilômetros de lentidão entre as pontes Júlio de Mesquita Neto e Cruzeiro do Sul. Na pista central, o trecho mais crítico é de 5,5 quilômetros entre as pontes Cristina Tomas e Jânio Quadros.

17h36 – Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 10 quilômetros de lentidão na pista expressa entre as pontes Nova do Morumbi e Jaguaré.

17h35 – Rodízio para veículos com placas de final 3 e 4 até as 20h.

17h32 – São Paulo tem neste momento 110 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h48 – Faixa da direita está interditada no quilômetro 21 na Rodovia Ayrton Senna, sentido Interior, devido a carro quebrado. Lentidão do quilômetro 17 ao 21.

16h29 – Manifestação de integrantes de movimentos sociais na Câmara Municipal de São Paulo interdita totalmente o Viaduto Jacareí, no centro da Cidade.

16h28 – Acidente ocupa duas faixas da Marginal do Pinheiros, na pista expressa, sentido Rodovia Castelo Branco, antes da Ponte Hirant Sanazar, em Jaguaré, zona oeste de São Paulo.

16h22 – Na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem 4 quilômetros de tráfego lento do Viaduto Jabaquara ao Viaduto Santo Amaro.

16h20 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem oito quilômetros de lentidão na pista expressa entre as pontes Piqueri e das Bandeiras.

16h18 – Acidente entre uma moto e um automóvel na Avenida Liberdade, 44, na Sé, deixou uma vítima. O Corpo de Bombeiros encaminhou duas viaturas para fazer atendimento.

16h15 – Voltamos com a cobertura do trânsito de São Paulo nesta terça-feira, 19. São Paulo tem neste momento 70 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

08h41 – Acidente na Avenida Rebouças, sentido centro, após a Avenida Brasil, zona oeste da cidade.

08h40 – São Paulo tem 92 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h33 – Rede de Trólebus apresenta defeito na Praça Doutor João Mendes, sentido único. Há interdição de duas faixas próximo à Praça da Sé.

08h32 – O caminhão de combustível que tombou na noite desta segunda-feira, 28, continua interditando uma faixa da alça de acesso para o Rodoanel, partindo da Rodovia Castelo Branco, no sentido litoral. O veículo ainda não foi removido, mas, de acordo com a CCR Rodoanel, o tráfego segue sem formação de filas no local.

08h30 – Houve um acidente na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, antes da Ponte João Dias. O trânsito no local chega a quase seis quilômetros de lentidão.

08h26 – Operação é normalizada na linha 12 – Safira da CPTM.

08h22 – Rodovia Cônego Domenico Rangoni, sentido Guarujá, tem três quilômetros de congestionamento, do 270 ao 267.

08h19 – Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem quase nove quilômetros de congestionamento na pista expressa, de Interlagos até a Ponte Nova do Morumbi. No sentido Interlagos, pista expressa, há 5,6 quilômetros congestionados da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária.

08h10 – O usuário do Twitter @kleeber_f registrou a aglomeração de passageiros na Estação Prefeito Saladino da Linha 10 – Turquesa, da CPTM. Por defeito de um equipamento na via, há lentidão desde a manhã desta terça-feira, 29. A CPTM informa que o trecho já está em processo de normalização.

@kleeber_f / Twitter

08h04 – São Paulo tem 91 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h00 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem seis quilômetros de lentidão na pista expressa, em São Paulo, reflexo do congestionamento nas marginais. Motorista encontra filas do quilômetro 19 até o 13.

07h57 – CPTM informa que Linha 10 – Turquesa passa por processo de normalização, mas ainda há lentidão nos trens e concentração de passageiros é intensa em todo o percurso.

07h56 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem seis quilômetros de lentidão na pista expressa, em São Paulo, reflexo do congestionamento nas marginais. Motorista encontra filas do quilômetro 19 até o 13.

07h44 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem quatro quilômetros de lentidão entre os viadutos Jabaquara e Santo Amaro.

07h40 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem três quilômetros de tráfego lento em Guarulhos, entre os quilômetros 18 e 17 e do 13 ao 11.

07h39 – São Paulo tem 77 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h38 – Rodovia Anchieta tem oito quilômetros de lentidão na chegada a São Paulo. Motorista enfrenta tráfego ruim entre os quilômetros 23 e 18 e do 13 ao 10.

07h36 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem cinco quilômetros de congestionamento em Osasco, do 18 até o 13.

07h34 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem 12 quilômetros de tráfego lento na soma de três trechos: três quilômetros, do 14 ao 11, em São Paulo; quatro quilômetros, do 62 ao 58, em Jundiaí; e cinco quilômetros, do 109 ao 104, em Campinas.

07h32 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem seis quilômetros de lentidão na pista marginal, em Guarulhos. Motorista pisa no freio do quilômetro 219 ao 225.

07h21 – Linha 12 – Safira da CPTM opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Brás e Calmon Viana por causa da falha em um trem.

07h18 – Radial Leste, sentido centro, tem oito quilômetros de lentidão da praça Divinolândia até o viaduto Pires do Rio.

07h17 – A Linha 3 – Vermelha, que enfrentou lentidão desde às 6h44, passa por processo de normalização.

07h15 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 20 ao 18 e do 13 ao 10.

07h12 – Um caminhão de combustível que tombou na noite desta segunda-feira, 28, ainda interdita duas faixas na alça de acesso para o Rodoanel, partindo da Rodovia Castelo branco. O veículo pegou fogo depois do tombamento, mas não houve feridos. Segundo a CCR Rodoanel, o caminhão ainda não foi retirado da via e não há previsão de normalização do trecho.

07h09 – Houve um acidente na Avenida Vereador João de Luca, sentido marginal, próximo à Rua Doutor Djalma Pinheiro Franco, com pista interditada.

07h01 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 5,3 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte do Piqueri até a Rodovia Castelo Branco.

07h00 – São Paulo tem 40 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

06h49 – Houve um acidente entre carro e moto na pista central da Marginal do Tietê, a 50 metros da Ponte Vila Maria. Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi encaminhada ao local.

06h48 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 5,6 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária.

06h47 – Radial Leste, sentido centro, tem três quilômetros de lentidão desde o viaduto Guadalajara.

06h42 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em Osasco, pista expressa, do quilômetro 18 ao 16.

06h41 – Rodovia Bandeirantes, sentido capital, tem tráfego lento em São Paulo, pista expressa, do quilômetro 15 ao 13.

06h40 – Túnel Jornalista Fernando Vieira de Mello foi liberado após acidente no sentido centro.

06h31 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem quase três quilômetros de lentidão desde a Ponte Atílio Fontana.

06h21 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, já registra cinco quilômetros de lentidão, em Guarulhos, pista marginal, do quilômetro 220 ao 225.

06h16 – Colisão entre carro e moto no túnel Jornalista Fernando Vieira de Mello, sentido centro, na zona oeste da cidade. Há pouco mais de 500 metros de congestionamento por causa do acidente, informou a CET.

06h14 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem lentidão do quilômetro 13 ao 10.

06h11 – Acidente entre carro e moto na altura do número 100 da Avenida Líder, Cidade Líder. Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi encaminhada ao local.

06h10 – Linha 10 – Turquesa da CPTM opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Brás e Tamanduateí por causa de falha em um equipamento na via. Sem previsão de normalização.

05h58 – Colisão entre dois carros na Marginal do Pinheiros interdita uma pista no sentido Rodovia Castelo Branco.

04h08 – Bom dia! Acompanhe a situação no trânsito da capital, nas principais rodovias e eventuais problemas nos metrôs, ônibus e trens da cidade.