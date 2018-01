TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 29 de outubro

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

20h18 – Termina a cobertura do trânsito em SP nesta terça-feira, 29 de outubro. Voltamos na quarta-feira. Boa noite!

20h12 – São Paulo tem 59 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h05 – Tráfego normalizado na Rodovia Ayrton Senna.

20h00 – Pista central da Marginal do Tietê continua com trânsito intenso em dois pontos no sentido Ayrton Senna. Lentidão é de 3,8 quilômetros da Ponte da Freguesia do Ó a Ponte da Casa Verde e de 5,5 quilômetros da Rua Cristina Tomás a Ponte Jânio Quadros.

19h52 – Pista expressa da Marginal do Tietê tem lentidão de 6,2 quilômetros da Ponte da Casa Verde a Ponte Jânio Quadros.

19h50 – São Paulo tem 87 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h48 – Na pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, a lentidão é de 7,4 quilômetros e vai da Ponte do Limão a Ponte Jânio Quadros.

19h46 – Rodovia Ayrton Senna segue com lentidão no sentido interior, do quilômetro 17 e 20.

19h44 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 8,8 quilômetros da Ponte Júlio de Mesquita Neto a Ponte Jânio Quadros.

19h42 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 9,2 quilômetros da Ponte Ari Torres a Ponte do Socorro. O trecho é o de maior congestionamento na Capital.

19h37 – São Paulo tem 117 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h30 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 7,4 quilômetros na pista local da Ponte do Limão a Ponte Jânio Quadros.

19h25 – Faixa liberada da Rodovia Raposo Tavares, na altura do quilômetro 23, sentido interior. Mais cedo, houve um acidente que complicou o trânsito na saída do motorista da Capital.

19h20 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem lentidão da Marginal do Pinheiros a Avenida Antonio de Macedo Soares.

19h17 – Motorista encontra lentidão no Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, do Viaduto do Cebolinha ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h14 – Um ponto de lentidão na pista central da Marginal do Tietê. Tráfego intenso da Ponte da Freguesia do Ó a Ponte da Casa Verde.

19h10 – Avenida do Estado, sentido Ipiranga, tem lentidão de 4,1 quilômetros da Marginal do Tietê ao Viaduto Trinta e Um de Março.

19h06 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão de 4,6 quilômetros da Rua Wandenkolk a Rua Pires do Rio.

19h02 – Na pista central da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 5,5 quilômetros da Rua Cristina Tomás a Ponte Jânio Quadros.

19h00 – São Paulo tem 140 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h58 – Tráfego intenso nos dois sentidos da Rodovia Ayrton Senna por conta do excesso de veículos. Em direção ao interior, lentidão vai do quilômetro 13 ao 20. No sentido Capital, retenção do quilômetro 34 ao 35.

18h55 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem lentidão de 5,7 quilômetros do Viaduto Santa Generosa ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h53 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego intenso na pista expressa em Campinas por conta de um acidente. Lentidão vai do quilômetro 88 ao 91. Há outro ponto de retenção na rodovia, do quilômetro 104 ao 105, no mesmo sentido.

18h50 – Acidente no quilômetro 23 da Rodovia Raposo Tavares piora o trânsito no sentido interior. Uma faixa está interditada e a lentidão já começa no quilômetro 16.

18h46 – Acidente na Marginal do Tietê ocupa três faixas na pista central, sentido Ayrton Senna, antes da Ponte Orestes Quércia.

18h44 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 7,4 quilômetros na pista local da Ponte do Limão a Ponte Jânio Quadros.

18h43 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, tem lentidão de oito quilômetros nas regiões de Juquitiba e Miracatu, por conta do excesso de veículos. Trânsito é intenso do quilômetro 338 ao 346.

18h41 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 9,2 quilômetros na pista expressa da Ponte Ari Torres a Ponte do Socorro.

18h39 – Lentidão de dez quilômetros na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto a Ponte do Tatuapé.

18h33 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego intenso na pista expressa em Barueri. Lentidão vai do quilômetro 30 ao 26.

18h30 – Rodovia Anchieta tem trânsito lento em São Bernardo do Campo, sentido Capital, do quilômetro 20 ao 18, devido ao excesso de veículos.

18h28 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem lentidão no sentido Cubatão, do quilômetro 268 ao 270, por conta do excesso de veículos.

18h26 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão de 2,7 quilômetros na pista local da Rua Quintana a Ponte Eusébio Matoso.

18h24 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, continua sendo a via de maior congestionamento na Capital. Lentidão é de treze quilômetros da Ponte do Piqueri a Ponte do Tatuapé.

18h20 – Avenida João Dias, sentido bairro, tem lentidão de 2,5 quilômetros da Avenida João Carlos da Silva Borges a Avenida Giovanni Gronchi.

18h16 – Rodovia Raposo Tavares tem dois pontos de lentidão no sentido São Paulo por conta do excesso de veículos. Motoristas encontram retenções do quilômetro 29 ao 23 e do quilômetro 12 ao 10.

18h14 – Avenida Ibirapuera tem tráfego intenso no sentido bairro. A usuária do Instagram Maristela Ciarrocchi registrou o congestionamento na altura do Obelisco Mausoléu aos Heróis de 32.

18h10 – São Paulo tem 139 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h05 – Tráfego é intenso em toda a extensão da Avenida Paulista, no sentido Paraíso.

18h01 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 7,9 quilômetros na pista expressa da Ponte Ari Torres a Ponte do Socorro.

17h59 – Aumenta o congestionamento no sentido interior da Rodovia Ayrton Senna, por conta do excesso de veículos. Tráfego é intenso do quilômetro 14 ao 20. Trânsito bom no sentido Capital.

17h56 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem tráfego intenso na pista expressa em Sumaré. Lentidão vai do quilômetro 104 ao 101.

17h52 – São Paulo tem 134 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h46 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem lentidão entre os quilômetros 262 ao 270 no sentido Cubatão, por conta do excesso de veículos.

17h43 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa do quilômetro 211 ao 212.

17h40 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem lentidão da Marginal do Pinheiros a Rua Antonio de Macedo Soares.

17h36 – Aumenta do congestionamento na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna. Agora o congestionamento é de 15,8 quilômetros e vai da Ponte do Piqueri a Ponte Aricanduva.

17h34 – Rodovia Ayrton Senna tem lentidão entre os quilômetros 16 e 20 no sentido interior, por conta do excesso de veículos.

17h32 – São Paulo tem 124 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h25 – Pista central da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 5,5 quilômetros da Rua Cristina Tomás a Ponte Jânio Quadros. E ainda na mesma pista, há retenção de 3,8 quilômetros da Ponte da Freguesia do Ó a Ponte da Casa Verde.

17h23 – Corredor Norte-Sul tem 5,7 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto. Tráfego é intenso do Viaduto Santa Generosa ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h20 – Pista local da Marginal do Tietê tem 9,9 quilômetros de lentidão no sentido Ayrton Senna. Congestionamento vai da Ponte da Freguesia do Ó a Ponte Jânio Quadros.

17h19 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, é a via de maior congestionamento na Capital. Lentidão é de 14 quilômetros da Ponte da Freguesia do Ó a Ponte Aricanduva.

17h15 – São Paulo tem 115 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h10 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito em SP nesta terça-feira, 29 de outubro.

11h24 – Encerramos a cobertura do trânsito em São Paulo nesta manhã. Voltamos ainda hoje, no final da tarde.

11h17 – Capital tem 101 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

11h11 – Acidente Estrada de Itapecerica, sentido bairro, na altura da Rua Cândido das Neves, no Jardim São Luís, na zona sul.

11h06 – Neste momento, a Marginal do Tietê é a via que apresenta o maior congestionamento, com 16,9 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte da Vila Maria à Rodovia Castelo Branco.

10h59 – Tráfego normalizado na Rodovia Ayrton Senna sentido Capital. No sentido interior, segue lentidão entre os quilômetros 16 e 19.

10h55 – Devido ao excesso de veículos, a Rodovia da Ayrton Senna segue com lentidão entre os quilômetros 23 e 20, no sentido Capital. Já no sentido interior, o congestionamento vai do quilômetro 17 ao 19.

10h50 – Capital tem 114 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET, índice acima da média do horário.

10h32 – Marginal do Tietê tem 8,1 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Júlio De Mesquita Neto.

10h10 – Estudantes da USP permanecem ocupando os dois sentidos da Avenida Afrânio Peixoto, próxima à Cidade Universitária.

10h00 – Capital tem 103 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET, índice acima da média do horário. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 9,4 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

09h45 – Avenida dos Bandeirantes tem cinco quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

09h32 – Dutra tem três quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

09h14 – Ayrton Senna tem três quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

09h04 – Protesto na USP fecha portão principal e interdita dois sentidos da Avenida Afrânio Peixoto.

09h00 – Capital tem 96 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A mais congestionada é a Marginal do Pinheiros, com 7,4 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

08h46 – Manifestantes deixaram Raposo Tavares e entraram no trecho municipal da rodovia. Há lentidão de 16 quilômetros no sentido São Paulo.

08h38 – Marginal do Pinheiros tem faixa da pista expressa do sentido Castelo Branco interditada, na altura da Ponte Eusébio Matoso, devido a queda de moto.

08h32 – Marginal do Pinheiros tem 5,6 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Avenida Interlagos.

08h26 – Raposo Tavares permanece com protesto no sentido São Paulo. Moradores da região solicitam mais moradia, segundo o DER. Há 15 quilômetros de lentidão na via.

08h25 – Avenida Vereador José Diniz tem 2,4 quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir da Rua Ana Catharina Randi.

08h19 – Dutra tem sete quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

08h15 – Rodoanel tem oito quilômetros na pista expressa do sentido Bandeirantes, na altura de Osasco.

08h10 – Avenida Santo Amaro foi liberada no sentido bairro. Mais cedo, um homem em fuga bateu em um caminhão e interditou a via.

08h04 – Marginal do Pinheiros tem 2,8 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Ponte do Jaguaré.

08h00 – Capital tem 74 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A mais congestionada é a Marginal do Tietê, com 5,4 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte do Piqueri.

07h52 – Avenida Afrânio Peixoto está interditada nos dois sentidos, na altura da Rua Alvarenga. Estudantes da USP fazem protesto no local. O portão principal da universidade está fechado.

07h49 – Rodovia Hélio Smidt tem lentidão no sentido Aeroporto de Guarulhos.

07h45 – Marginal do Tietê tem 5,4 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte do Piqueri.

07h38 – Protesto bloqueia uma faixa da Raposo Tavares no quilômetro 17 do sentido São Paulo. Há lentidão de onze quilômetros como reflexo da manifestação e também por excesso de veículos.

07h36 – Linha 3-Vermelha teve problema no sistema pneumático, que permite a abertura e fechamento das portas, de uma composição por volta das 6h30 da manhã. Segundo o Metrô, foram apenas dois minutos de parada. Os passageiros tiveram que descer do vagão e entrar em outro. O Metrô informa que não houve reflexo na circulação.

07h30 – Protesto bloqueia Raposo Tavares no quilômetro 17 do sentido São Paulo. Há lentidão de onze quilômetros como reflexo da manifestação e também por excesso de veículos.

07h20 – Marginal do Tietê tem sete quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

07h13 – Avenida dos Bandeirantes tem cinco quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

07h07 – Corredor Norte-Sul tem 3,9 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Praça Campo de Bagatelle.

07h00 – Capital tem 31 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Tietê, com 5,4 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte do Piqueri.

06h50 – Dutra tem seis quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

06h43 – Avenida Aricanduva tem 3,4 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Tietê, a partir da rua Rupiara.

06h33 – Avenida Visconde de Nova Granada, em Osasco, está interditada, devido a um incêndio em um galpão da Prefeitura. O fogo já foi controlado, mas os bombeiros permanecem no local.

06h30 – Avenida Santo Amaro tem bloqueio no sentido bairro, próximo à rua Bela Vista. Após uma perseguição policial, um homem em fuga morreu ao bater em um caminhão.

06h27 – Ayrton Senna tem três quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

06h17 – Rodovia Fernão Dias está liberada nos dois sentidos. Na noite de ontem, um protesto a bloqueou nos dois sentidos. Veja matéria.