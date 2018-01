TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h19 – A Avenida República do Líbano tem 2,4 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Ibirapuera até a Rua Bento de Andrade.

20h45 – A cidade tem 22 km de morosidade.

20h25 – O Corredor Norte-Sul tem 2,4 km de tráfego carregado, sentido Aeroporto, do Viaduto Santa Generosa até o Viaduto João Jorge Saad.

19h52 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de morosidade da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

19h40 – A Avenida Interlagos registra 2,3 km de lentidão, sentido bairro, da João Faustino até a estação Jurubatuba.

19h20 – A Avenida Ibirapuera tem 3,2 km de trânsito carregado, sentido bairro, da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida dos Bandeirantes.

19h08 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,4 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, da Ponte Rio Tamanduateí até a Rua Azurita.

19h03 – A Avenida República do Líbano tem 2,4 km de lentidão, sentido bairro, da Dia do Senhor até a Avenida Ibirapuera.

18h51 – A Rodovia Régis Bittencourt registra lentidão na pista sentido Curitiba entre o km 343 e o km 346, e do km 347 ao km 349, em Miracatu. Na pista sentido São Paulo, há lentidão entre o km 276 e o km 273, entre as regiões de Taboão da Serra e Embu das Artes, devido ao tráfego intenso.

18h45 – A capital tem 104 km de engarrafamento, segundo dados da CET.

18h43 – A Avenida Guarapiranga tem 1,9 km de congestionamento, sentido bairro, da Ponte do Socorro até a Guilherme Valente.

18h30 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

18h15 – A Avenida Nove de Julho tem 1,8 km de lentidão, sentido centro, da Urimonduba até a José Maria Lisboa.

18h11 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 3,8 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, da José Gomes Falcão até a Rua Azurita.

18h05 – A Avenida Paulista tem 1,4 km de lentidão, sentido Paraíso, da Haddock Lobo até a Joaquim Eugenio de Lima.

17h53 – A Avenida Santo Amaro registra 1,8 km de fluxo moroso, sentido bairro, do Viaduto Santo Amaro até a Roque Petrella.

17h46 – A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego intenso, sentido Capital, do km 52 ao km 51, por excesso de veículos. A alça do km 20 da Imigrantes sentido São Paulo está interditada devido acidente fora do trecho de concessão. Demais rodovias seguem com tráfego tranquilo e boa visibilidade. O SAI volta a operar em esquema normal (5×5), em que a descida da serra é feita pelas pistas sul da Imigrantes e sul da Anchieta. Para a subida da serra, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

17h43 – A Avenida dos Bandeirantes registra 1,8 km de morosidade, sentido Marginal, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Santo Amaro.

17h40 – As pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,2 km de lentidão, sentido Castelo, da Ponte Nova do Morumbi até a Rua Quintana.

17h36 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de morosidade, sentido Penha, da Rua Augusta até a Avenida Alcântara Machado.

17h27 – O Corredor Norte-Sul tem 5,4 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Jorge Saad.

17h20 – A Rodovia Ayrton Senna tem problemas em direção ao Interior, do km 11 ao 17, região de São Paulo, reflexo de acidente ocorrido às 16h no km 17, no mesmo sentido. A colisão entre dois veículos e defensa metálica, não deixou vítimas e bloqueou a faixa da esquerda por apenas 5 minutos, das 16h35 às 16h40. No sentido oposto, flui normal. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, o tráfego é tranquilo. Há boa visibilidade ao longo das vias controladas pela Ecopistas.

17h18 – A cidade tem 62 km de vias congestionadas.

15h55 – Complexo Viário Maria Maluf com excesso de veículos no sentido Rodovia Anchieta. Há sentidão entre a Avenida Saúde e o término do Viaduto Aliomar Baleeiro.

15h54 – Avenida Nove de Julho, sentido Centro, com excesso de veículos entre a Avenida José Lisboa e a Rua Urimonduba.

15h31 – São Paulo com 45 km de filas.

15h10 – Tráfego intenso na Marginal do Pinheiros, sentido Castello Branco, desde a Rua Américo Brasiliense até a Rua da Quintana.

14h52 – Avenida dos Bandeirantes tem excesso de veículos no sentido Marginal do Pinheiros. As filas começam na altura do Viaduto Santo Amaro e seguem até a Avenida João Julião da Costa Aguiar.

14h23 – Avenida Rebouças com excesso de veículos no sentido Centro. O motorista reduz a velocidade entre a Rua Chabad e o Túnel Maria Carolina.

14h23 – Tráfego permanece tranquilo e com boa visibilidade nas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

14h21 – São Paulo com 44 km de filas.

14h10 – Avenida Vinte e Três de Maio tem lentidão no sentido Santana, entre a Avenida Euclides Figueiredo e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

13h57 – Avenida Washington Luís tem 2,8 km de filas no sentido Centro. Há congestionamento entre a Avenida Jônia e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

13h44 – Cidade tem 37 km de lentidão, dentro da média para o dia e para o horário.

13h24 – Corredor das Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem 4 km de lentidão no sentido aeroporto, da Euclides de Figueiredo até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

12h50 – Corredor Norte/Sul tem 4 km de filas no sentido Santana. Há pontos de parada desde o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Euclides Figueiredo.

12h44 – Tráfego intenso na Avenida dos Bandeirantes no sentido Marginal do Pinheiros. O motorista reduz a velocidade entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e a Avenida Santo Amaro.

12h35 – Avenida Aricanduva, sentido Marginal Tietê, com 5,6 km de lentidão entre a Avenida Itaquera e a Rua Armando Cardoso Alves.

12h25 – O trecho sul do Rodoanel apresenta tráfego sem congestionamento e acidentes.

12h10 – Cidade tem 72 km de lentidão, acima da média para o dia e para o horário.

11h59 – Há boas condições de tráfego e visibilidade em todo o trecho do Sistema Anchieta/Imigrantes.

11h33 – São Paulo com 92 km de congestionamento nos principais corredores da capital.

11h31 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, com excesso de veículos desde o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Avenida Interlagos.

11h17 – Rodovia Fernão Dias com uma faixa bloqueada na altura de Carmo da Cachoeira, por conta do tombamento de uma carreta no km 727. Há lentidão na pista norte, no sentido Belo Horizonte, do km 730 ao km 727. Os veículos seguem pela faixa 1.

11h15 – Elevado Aricanduva com excesso de veículos no sentido Marginal. Há filas desde a Avenida Armando Cardoso Alves e a Avenida Itaquera.

11h13 – Marginal do Pinheiros tem 9,3 km de lentidão no sentido Interlagos. O motorista reduz a velocidade entre a Ponte Cidade Jardim e a Rodovia Castelo Branco.

10h22 – Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro, com 4,3 km de filas entre a Avenida dos Bandeirantes e a Rua da Fraternidade.

10h14 – Cidade tem 123 km de lentidão, acima da média para o dia e para o horário.

9h41 – Rodovia Fernão Dias tem lentidão do km 729 ao 727 no sentido Belo Horizonte, em Carmo da Cachoeira, devido ao tombamento de uma carreta. Uma das faixas está bloqueada e equipes da concessionária trabalham para a remoção do veículo.

9h28 – Avenida Washington Luis tem 3,2 km de lentidão no sentido bairro, de 70 metros antes da Rua Leme do Prado até a Avenida Dória.

9h14 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento no sentido São Paulo, do km 24 ao 20, região de Guarulhos. Também há lentidão até o km 11, informa a concessionária Ecopistas. No sentido oposto trânsito flui bem.

9h02 – Avenida dos Bandeirantes tem 4 km de lentidão no sentido Marginal, do Viaduto Santo Amaro até o Viaduto Jabaquara.

8h44 – Marginal do Pinheiros tem 10 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, a partir da Avenida Juscelino Kubitschek.

8h20 – Rodoanel Oeste tem lentidão do km 29 ao 13 no sentido São Paulo, entre a capital e Embu, por excesso de veículos.

7h54 – Corredor das Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem 2 km de lentidão no sentido Santana, da Rua Borges Lagoa até a Aratãs.

7h40 – Avenida Marginal do Tietê tem 2,1 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, do acesso à rodovia até a Ponte Nova Fepasa.

7h31 – Avenida Washington Luis tem 2,4 km no sentido centro,do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Avenida Água Espraiada.

7h20 – Avenida Aricanduva tem 1,7 km de lentidão no sentido Marginal, da Radial leste até a Benedita de Paula Coelho.

6h57 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, com lentidão de 2 quilômetros até a Praça da Bandeira.

6h55 – Aumenta para 2,5 quilômetros o congestionamento na pista expressa da Marginal do Pinheiros; lentidão começa junto à Avenida Roberto Marinho.

6h48 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros com lentidão de 1,2 quilômetro a partir da Rua Quintana.

6h40 – Motorista encontra lentidão na pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna entre os quilômetros 23 e 20, em Guarulhos.

6h38 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com lentidão entre os quilômetros 23 e 19 e entre os quilômetros 14 e 10.